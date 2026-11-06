C'est lamentable !” : le coup d'éclat anti-Bolloré chez Relay

Dans le Relay de la gare Montparnasse, les militants s’activent : les journaux quittent leurs présentoirs, les magazines passent de main en main, quelques livres suivent. Une chaîne humaine conduit le tout vers une vingtaine de cartons déposés à l’entrée. Le magasin n’est pas entièrement vidé, mais le message, lui, s’affiche en grand.

Des rubans délimitent une « scène de crime climatique ». Deux pancartes annoncent la couleur : « Relay désinforme / SNCF Castex complices » et « La propagande d’extrême droite tue ». L’action, organisée par Alternatiba et Action non-violente COP21, vise l’enseigne Relay, propriété de Lagardère Travel Retail, dans un groupe dont Vincent Bolloré est l’actionnaire de référence.

Devant le Relay de la gare Montparnasse, à Paris, des militants d’Alternatiba et d’ANV-COP21 empilent les cartons de livres et de magazines retirés des rayons, sous une banderole proclamant « La propagande d’extrême droite tue », le 6 novembre 2026.

Un homme, sa valise à proximité, s’emporte : « C’est lamentable ! » Il conteste la méthode et la conception de la démocratie qu’elle traduit. Une autre personne s’indigne de voir les exemplaires du Monde partir avec le reste : « Le Monde n’a rien à voir avec Bolloré ! » Un militant lui oppose la gravité de la situation. Le dialogue s’engage aussi avec des curieux, qui s’approchent pour comprendre les raisons de l’opération.

Les salariés de Relay prennent à partie les manifestants. Leur problème immédiat n’est pas la concentration éditoriale, mais le travail qui les attend : il faudra remettre les revues en place, reconstituer les rayons. Une employée s’en plaint vivement, soulignant que même les inventaires ne nécessitent pas autant de déplacements. Puis les militants quittent les lieux. « Cassez-vous, les crasseux ! », lance encore quelqu’un sur leur passage. La sécurité arrive alors que la manœuvre est déjà terminée ; la police se présente plus tard. Aucune interpellation, et un beau succès.

Un voyageur s’indigne de l’action menée par les militants d’Alternatiba et d’ANV-COP21, et échange avec des militants.

Qui décide des livres vendus dans les gares ?

À l’extérieur, Zoé Pélégry, porte-parole d’Alternatiba, explique le geste : « On a déménagé le Relay de Bolloré hors de la gare Montparnasse. Le message qu’on veut faire passer, c’est que tant qu’il y aura un monopole de Vincent Bolloré dans les gares, qui sont un espace public, on ne pourra pas avoir un espace public neutre et impartial. »

En février 2026, on dénombrait 307 Relay dans 271 gares françaises. Leur exploitation passe par Lagardère & Connexions, société détenue à parts égales par SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail. Le partenariat a été renouvelé en 2023 pour dix ans. Relay ne contrôle pas tous les commerces ferroviaires, mais occupe une position de quasi-monopole pour la vente de livres et de presse, comme nous l'expliquions cet été.

Des militants d’Alternatiba échangent avec des clientes du Relay de la gare Montparnasse,

Au cœur des reproches, une enquête publiée en juin par l’Observatoire des multinationales. Menée dans 30 gares, elle relevait notamment une forte visibilité de certains essais des éditions Fayard et de l’hebdomadaire JDNews, ainsi que la présence de la revue La Furia. Des salariés y évoquaient également des consignes de placement plus nombreuses. L’étude, qui présente aussi des contre-exemples, ne démontre toutefois pas un favoritisme systématique dans l’ensemble du réseau.

Depuis, Relay a adopté une charte de pluralité et de non-discrimination, dont le contenu reste confidentiel. Lagardère Travel Retail a également reconnu des « manquements » après la découverte d'exemplaires de La Furia dans ses boutiques, malgré la consigne de retrait de ce titre, privé de son agrément presse. Le groupe défend pour sa part son rôle de diffuseur et affirme respecter le pluralisme des idées.

La controverse concerne aussi les conditions concrètes d'accès aux ouvrages : à la gare de Lyon, les libraires d'un Relay ont ainsi perdu la possibilité de compléter librement l'assortiment décidé par la centrale. Pour les éditeurs indépendants, la question est loin d'être théorique : sans référencement ni mise en avant, difficile de rencontrer les voyageurs-lecteurs.

Des militants d’Alternatiba et d’ANV-COP21 retirent des livres des rayons du Relay de la gare Montparnasse, à Paris, pour les placer dans des cartons, lors de leur action de désobéissance civile du 6 novembre 2026.

Une désobéissance civile pour interpeller Jean Castex

Voilà plusieurs mois qu’Alternatiba, avec SUD-Rail, des syndicats du journalisme et des organisations d’auteurs, réclame une diversification de cette offre. Leur pétition « On prend le Relay ! » a recueilli plus de 84.000 signatures. Les militants demandent à la SNCF d'ouvrir davantage ses gares aux libraires, kiosquiers et commerçants indépendants.

« Avec cette action, on interpelle Jean Castex, le PDG de la SNCF », insiste Zoé Pélégry. « Vous faites la sourde oreille. Eh bien, nous, on va le faire. Si vous ne le faites pas, on va le faire nous. » La porte-parole assume cette méthode de désobéissance civile non violente, pensée à la fois comme une interpellation de l'entreprise ferroviaire et une occasion de discussion avec les voyageurs.

Aux côtés d’Alternatiba, Andrée De Backer, membre de Scientifiques en Rébellion, replace la mobilisation dans un combat plus large contre la désinformation climatique. « Ce qu’on appelle de nos vœux, c’est de visibiliser les aspects systémiques », explique-t-elle à ActuaLitté. Selon elle, l’engagement suppose aussi de traduire ses convictions en actes, quitte à « prendre des risques ». La désobéissance civile sert alors à porter publiquement une cause, y compris, le cas échéant, devant la justice.

La banderole contre la propagande d’extrême droite fait, elle, référence à l’attentat de Trappes et de La Verrière du 23 octobre. Les organisateurs établissent un lien politique entre les discours de haine, les violences racistes et la responsabilité des médias. Alternatiba annonce d'autres actions en décembre, avec la coalition Désarmer Bolloré. Dans les gares, la bataille des livres n'en est manifestement pas à son dernier chapitre.

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Crédits photo : des militants d’Alternatiba et d’ANV-COP21 devant le Relay de la gare Montparnasse, à Paris, lors d’une action contre le monopole de l’enseigne sur la vente de livres et de presse, le 6 novembre 2026 (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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