Gothique, Trump, IA, Chine : cinq livres pour lire notre époque

Des cathédrales devenues attractions touristiques aux machines capables de surprendre les maîtres du go, ces livres interrogent nos certitudes. En chemin, Michael Lewis observe les méthodes du DOGE, Lola Pons prête l’oreille à ce que le silence révèle des sociétés, tandis que Kent G. Deng décrit les contradictions du modèle chinois. Cinq lectures pour comprendre comment les idées, les institutions et les techniques changent de visage.

Histoire - Les avatars du gothique

Un fraude monumental: Mil años góticos (« Une supercherie monumentale. Mille ans de gothique »), de Félix de Azúa, Debate, 2026.

Peut-être inventée par l’abbé Suger, l’architecture des cathédrales gothiques était perçue comme rétrograde par les Italiens de la Renaissance. Le goût pour le gothique revint avec le romantisme. Après avoir saisi les Anglais, il s’exporta aux États-Unis, avec un bonheur tout relatif. Quant à Notre-Dame de Paris, elle est désormais « dépourvue de toute présence spirituelle ». — Michel André

« En moins d’un siècle, exactement entre 1180 et 1270, 18 cathédrales furent construites en France, suivies par d’autres en Angleterre, en Europe centrale et en Espagne. Ce fut une explosion qui [...] définit pour toujours l’identité monumentale de l’Europe. » Le dernier livre de Félix de Azúa n’est ni un traité de l’art gothique (il n’y est pas question de la peinture), ni même une histoire complète de l’architecture gothique.

Composé à partir de textes parus dans la revue espagnole The Objective, il rassemble une série de réflexions sur les avatars de l’esthétique gothique en Occident et la récurrence de l’engouement pour l’architecture gothique, de sa naissance dans une société façonnée par la religion et la spiritualité à son exploitation touristique aujourd’hui, en passant par sa renaissance au XIXe siècle sous la forme du néogothique. Le style gothique ne s’est pas épanoui sous ce nom. Lire l’article.

Politique - Comment rendre l’État plus bête

Blockers: Rebels in the Deep State (« Bloqueurs. Rebelles au sein de l’État profond »), de Michael Lewis, W. W. Norton & Company, 2026.

Donald Trump n’a pas dit son dernier mot. Pour illustrer son pouvoir de nuisance, le journaliste d’investigation Michael Lewis a interrogé six fonctionnaires de l’État fédéral qui ont eu maille à partir avec le fameux DOGE mis en place par Elon Musk. DOGE pour Department of Government Efficiency (ministère de l’Efficacité de l’administration). Il en profite pour décrire le profil des fraîches recrues du DOGE venues faire le ménage dans le supposé Léviathan.

C’est typiquement un geek de 25 ans « mourant d’envie de respirer le même air qu’Elon Musk et découvrant tout juste que l’État fédéral se compose de trois branches » (législatif, exécutif et judiciaire). « Ce sont des mecs blancs qui pensent en stéréotypes et sortent de leurs gonds à l’idée de gens qui ne sont pas des mecs blancs et disposent d’avantages indus. » Le respect de la loi ne semble pas les concerner. Lire l’article.

Prospective - Vers l’intelligence artificielle générale

The AGI Chronicles (« Chroniques de l’AGI »), de Kevin Roose, Simon & Schuster, 2026.

Il s’est passé quelque chose au 37e coup de la partie de go. En mars 2016, à Séoul, le Coréen Lee Sedol, une star mondiale du jeu, affronte AlphaGo, un programme de DeepMind, filiale de Google. Et puis voici que la machine fait un mouvement totalement inattendu et franchement hétérodoxe – mais génial. En 1997, Deep Blue, d’IBM, avait certes battu Garry Kasparov aux échecs, mais l’affaire était différente.

Deep Blue avait emmagasiné des milliers de parties humaines et recevait en direct, dit-on, les conseils d’un panel de grands maîtres. AlphaGo, lui, s’était entraîné en jouant des millions de parties contre lui-même.

Alors, la machine saurait-elle désormais réfléchir et imaginer (penser ?) toute seule ? Aurait-on atteint ce graal, chimérique pour beaucoup, terrifiant pour certains, mirifique pour d’autres : la mythique AGI, « l’intelligence artificielle générale » ? Les recherches sur l’intelligence artificielle remontent à plusieurs décennies, notamment aux travaux d’Alan Turing. Lire l’article.

Essai - Ce que taire veut dire

El dedo en los labios (« Le doigt sur les lèvres »), de Lola Pons, Taurus, 2026.

Tout est parti d’une grotte préhistorique. À Ardales, près de Malaga, une guide invite les visiteurs à rester une minute dans le noir absolu, sans un bruit. La philologue Lola Pons, professeure à l’université de Séville, en ressort avec une question : comment les hommes qui peignaient ici leurs mains et leurs animaux vivaient-ils le silence ? « Nous communiquons avec des mots, avec des gestes, et aussi avec ce que nous cessons de dire », explique-t-elle à la radio Cadena SER.

Le livre qui en résulte se veut une archéologie linguistique du mutisme. Le paradoxe est assumé : l’histoire du silence ne peut s’écrire qu’avec des mots. On le croit absence, vide métaphysique ; il exige pourtant d’être nommé, souligne le docteur en philosophie Diego S. Garrocho dans El País. Nos façons de nous taire sont toujours « culturellement ou linguistiquement façonnées », ce qui permet d’en suivre la trace depuis les origines du castillan. Lire l’article.

Économie - La fin du miracle chinois

The Rise and Fall of China’s Economic Miracle (« L’essor et la chute du miracle économique chinois »), de Kent G. Deng, Polity, 2026.

L’économie chinoise est-elle dans une impasse ? C’est ce que suggèrent plusieurs livres récents. Professeur à la London School of Economics, Kent G. Deng met l’accent sur ce qui lui paraît être le symptôme central : une « crise de surproduction ». Elle peut se décrire en quelques lignes, comme le fait le journaliste Ian Williams, lui-même auteur d’un livre sur l’économie chinoise, en rendant compte de l’ouvrage de Deng dans le Times Literary Supplement.

L’État subventionne les entreprises pour qu’elles produisent plus, alors que la demande stagne. La conquête volontariste de marchés extérieurs ne suffit plus à combler l’écart, d’autant que les mesures de restriction prises par les États occidentaux commencent à produire leurs effets. Il en résulte une surabondance d’usines et des prix qui dégringolent. Lire l’article.

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Crédits photo : Vue de l’intérieur de la cathédrale de León (Espagne). © CC3.0, Slowking4

Par Nicolas Gary

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