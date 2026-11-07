Amélie Nothomb, de la stupeur à la consternation

En 1999, Amélie Nothomb racontait dans Stupeur et tremblements les humiliations et la violence du monde du travail. Vingt-sept ans plus tard, son départ d’Albin Michel, sur fond de licenciement de son amie et attachée de presse Florence Godfernaux, suscite une profonde incompréhension. Entre fidélité personnelle, souffrances dénoncées par des salariés et responsabilité morale, ActuaLitté écrit à la romancière, dans une lettre ouverte qui n'adresse qu'une question : jusqu’où peut aller la loyauté ?
Le 07/11/2026 à 14:35 par Nicolas Gary
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07/11/2026 à 14:35
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En 1999, vous racontiez, avec cette lucidité féroce qui vous appartient, les humiliations d'une jeune femme dans une entreprise japonaise, la brutalité des rapports hiérarchiques, l'absurdité d'un pouvoir qui rabaisse pour mieux s'imposer. C'était Stupeur et tremblements, roman profondément humain, qui donnait des mots aux souffrances trop souvent tues dans le monde du travail.
Vingt-sept ans plus tard, le désarroi le dispute à la tristesse, la déception et pour certains, une forme de désapprobation.
Après trente-quatre années de fidélité à Albin Michel, vous rejoignez Gallimard, où votre amie Florence Godfernaux est également annoncée. Votre ancienne attachée de presse a été licenciée à la suite d'une enquête externe décrivant des humiliations, des propos dégradants et un climat de peur, ainsi que des comportements susceptibles de relever du harcèlement moral et du harcèlement sexuel d'ambiance. Des conclusions qu'elle conteste formellement.
Imaginez-vous la perplexité qu'introduit pareil rapprochement entre votre littérature et cette réalité ?
Votre amitié est ancienne, certainement précieuse. Nul ne vous reproche d'aimer quelqu'un. Mais à partir de quand la loyauté devient-elle un aveuglement ? Qui défend une amie sans accorder une écoute comparable à celles et ceux qui disent avoir souffert de ses comportements ?
Une ancienne salariée d'Albin Michel, Géraldine Bigio, résumait ce qu'elle présente comme des années de renoncements en une phrase terrible : « On priorisait la star. » L'enquête de Marianne rapporte que plusieurs témoins attribuent à la crainte de vous perdre la protection dont aurait longtemps bénéficié Florence Godfernaux. Un ancien responsable évoque même votre nom utilisé comme une « assurance-vie ».
Comment accepter que votre prestige ait pu servir de bouclier à des comportements dénoncés pendant des années, au prix de la souffrance d'autres personnes ?
Et vous qui accordez tant d'importance aux mots, que vous inspirent des sobriquets aussi humiliants que « chimpanzé » ou « concombre » ? Autant de violences ordinaires, qui rabaissent, blessent. Pourquoi, au moment où d'autres ont trouvé le courage de parler, n’avez-vous pas, publiquement, trouvé les mots pour eux.
Une ancienne assistante confie à Marianne que vous lui auriez déclaré, lors de son départ : « Je suis vraiment désolée. Je sais comment est Florence. » Ces paroles, si elles ont bien été prononcées, soulèvent une question douloureuse : que saviez-vous alors, et depuis combien de temps ? Elles ne démontrent pas que vous connaissiez l'ensemble des faits. Mais aujourd'hui, après les témoignages recueillis et le licenciement intervenu, l'ignorance peut-elle encore expliquer votre position ?
Votre bienveillance, votre générosité, votre attention aux autres ont été si souvent saluées que votre silence public devient particulièrement difficile à comprendre. Dans un entretien publié en août dernier, vous rappeliez les exigences des relations humaines : « Du respect, de la franchise, oui. » Ces principes sont-ils concialiables avec une fidélité qui semble aujourd'hui l'emporter sur toute autre considération ?
Il appartient à Albin Michel de répondre de ses propres décisions. Mais combien de temps la crainte de vous perdre a-t-elle pu peser sur le sort des salariés ? Et désormais, chez Gallimard, avez-vous songé aux inquiétudes que l'arrivée de votre amie peut susciter ? Rien ne permet de présumer que les comportements dénoncés se reproduiront. Pour autant, votre seule fidélité peut-elle suffire à rassurer les personnes qui seront amenées à la côtoyer – et qui attendent certainement de leur employeur des gages et assurances d'être protégés.
Un écrivain n'est pas tenu d'incarner les valeurs que ses lecteurs trouvent dans ses livres. Vous êtes libre de partir, libre d'aimer, libre de rester fidèle. Mais votre notoriété ne saurait vous dispenser de mesurer les conséquences de vos choix. Cette liberté n'efface pas la responsabilité morale qui les accompagne.
Nous aurions aimé entendre quelques mots, publiquement, pour les autres. Pour les celles et ceux qui ont témoigné, qui se sont tus, qui sont partis. Une marque de considération. La reconnaissance d'une souffrance. Quelque chose qui rappelle que la bienveillance ne s'arrête pas aux frontières de l'amitié, ni à celles de la littérature.
Nous avions tant d'admiration pour vos mots, Amélie Nothomb. Aujourd'hui, c'est votre silence qui nous laisse désemparés. De la stupeur, il y en eut dans un premier temps. Elle a laissé place à la consternation. Et aux tremblements.
Car l'amour n'est pas un dû.
Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 04/03/2003
175 pages
Albin Michel
16,90 €
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30/10/2026, 14:30
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches consacrées aux maisons d’édition indépendantes. Chacune y partage son parcours, ses convictions et sa manière de faire vivre la littérature. Fondée en 2000, Voix Tissées place la poésie au cœur de son engagement, à travers des recueils, des publications destinées à la jeunesse et des initiatives favorisant l’accès à l’écriture et à la lecture. Une démarche attentive à la diversité des voix et à la rencontre des publics.
29/10/2026, 15:52
Un mort, cinq blessés et une attaque dont le caractère raciste est au cœur de l’enquête antiterroriste. Après les tirs du 23 octobre 2026 à Trappes et La Verrière, dans les Yvelines, les éditions Rue du monde sortent du silence. Implantée depuis 30 ans dans l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la maison d’édition jeunesse dénonce la haine raciste et appelle à défendre la fraternité, au plus près des habitants et des enfants.
29/10/2026, 10:38
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches dédiées aux maisons d’édition indépendantes. Chacune y présente son histoire, ses engagements et les choix qui façonnent son catalogue. Avec Les Livres de Nina, Ioulia Hamamdjian et Emma Pauchont invitent les jeunes lecteurs à redécouvrir des contes traditionnels venus du monde entier, parfois oubliés ou inédits en français. Une aventure éditoriale où la richesse des illustrations accompagne la transmission des récits et l’ouverture à d’autres cultures.
28/10/2026, 16:52
Dans les coulisses du Grand-Guignol, l’horreur se fabrique aussi à coups de complicité et d’amitié. Pour Cyril Camus, la création est avant tout une aventure collective. Entre tournages amateurs, roman écrit à quatre mains, expériences théâtrales et jeux de rôle, l’écrivain revient sur ces passions partagées qui ont nourri son roman. Un hommage à la camaraderie, à l’imagination collective et à ceux qui prennent autant de plaisir à créer qu’à faire frissonner.
28/10/2026, 14:54
À l'approche des troisièmes États généraux des festivals et salons du livre, les 3 et 4 novembre 2026, le directeur de la Sofia, Geoffroy Pelletier, expose les contradictions du secteur, explique les arbitrages budgétaires relatifs à l’action culturelle et s'inquiète d'un recul de la lecture qui pourrait encore s'aggraver en 2027.
27/10/2026, 11:50
Le projet de loi de finances du gouvernement, pour l'année 2027, a été précédé par des exigences d'économies sur les dépenses de l'État, conduisant à une baisse de la plupart des budgets des ministères. Celui de la Culture n'y a pas échappé, après de sévères coupes déjà effectuées en 2026. Une soixantaine d'organisations du livre et de la lecture ont rédigé un plaidoyer, afin d'inciter le gouvernement à revoir sa copie. Nous reproduisons ci-dessous leur appel, dans son intégralité.
27/10/2026, 08:57
Et si Homère lui-même était suspecté d’avoir écrit avec une IA ? À partir de l’affaire Thélyson Orélien, Samuel Lequette interroge la place des détecteurs dans le jugement porté sur les œuvres. Entre formules homériques, critique littéraire et droit à l’opacité défendu par Édouard Glissant, il plaide pour une lecture qui ne se réduise pas à la recherche de preuves. Samuel Lequette est professeur de lettres, linguiste de formation et écrivain.
26/10/2026, 12:42
Ils espionnent leurs voisins, attendent un être cher, surveillent un ennemi ou découvrent qu'un dragon fait griller des beignets dans la maison d'en face. La littérature compte des milliers de personnages qui regardent par la fenêtre, sans qu'aucune instance n'ait jamais songé à homologuer leurs performances. Une lacune institutionnelle particulièrement préoccupante, désormais prise en charge.
24/10/2026, 08:11
L'affaire Thélyson Orélien a relancé le débat sur les textes produits par l'intelligence artificielle. Mais une question plus profonde demeure : comment les critères qui façonnent un livre deviennent-ils véritablement ceux de son auteur ? Par Peter Kahl, chercheur indépendant, Lex et Ratio — Prague.
23/10/2026, 17:34
On connaît le traducteur des Mille et Une Nuits, on ignore souvent le savant qui collectionna les médailles, déchiffra les manuscrits et rapprocha l’Orient de la France. Antoine Galland (1646-1715) ne fut pas seulement le passeur de Shéhérazade : il fut l’un des artisans discrets de l’orientalisme savant et l’un de ceux qui ont appris à la France à lire l’Orient. Par Amel Aït-Hamouda.
23/10/2026, 16:59
Accusé d’avoir recouru à l’intelligence artificielle pour écrire son roman, Thélyson Orélien cristallise les contradictions du monde littéraire. Dans ce texte initialement publié sur son Substack, l’écrivain Thierry Crouzet prend le contre-pied des accusations : à partir d’une analyse stylistique du livre, il interroge la fiabilité des indices d’écriture automatisée et défend le potentiel créatif de l’IA, sans éluder la question du plagiat.
23/10/2026, 10:50
Auteur de fiction et responsable des données décisionnelles dans la direction informatique d’une entreprise française, selon sa propre présentation, Pierre-Étienne Masure défend une autre réponse à l’irruption de l’IA en littérature. Plutôt que de multiplier détecteurs et labels, il propose de renforcer la responsabilité des auteurs et des éditeurs, garants du travail créatif et de la transparence envers les lecteurs. Une question de confiance.
22/10/2026, 15:28
Aimer un enfant ne suffit pas à l'éduquer. Encore faut-il lui apprendre la frustration, le respect d'autrui et les limites de son propre désir. Pour le psychanalyste Jean-Charles Bettan, la bienveillance parentale peut devenir une forme de renoncement lorsque les adultes n'osent plus exercer leur autorité. Entre brutalité et démission éducative, il défend une exigence oubliée : aider les enfants à grandir en acceptant de leur dire non.
22/10/2026, 08:30
Top ArticlesGaston Lagaffe déloge Rebecca Yarros, la BD prend la tête des ventes Amélie Nothomb chez Gallimard, après 30 ans d'amour avec Albin Michel “Shakespeare était une femme noire” : quatre siècles et demi d’histoire littéraire à Washington Prix Goncourt 2026 : qui sont les quatre finalistes ?
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