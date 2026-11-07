Amélie Nothomb, de la stupeur à la consternation

Chère Amélie Nothomb,

En 1999, vous racontiez, avec cette lucidité féroce qui vous appartient, les humiliations d'une jeune femme dans une entreprise japonaise, la brutalité des rapports hiérarchiques, l'absurdité d'un pouvoir qui rabaisse pour mieux s'imposer. C'était Stupeur et tremblements, roman profondément humain, qui donnait des mots aux souffrances trop souvent tues dans le monde du travail.

Vingt-sept ans plus tard, le désarroi le dispute à la tristesse, la déception et pour certains, une forme de désapprobation.

Après trente-quatre années de fidélité à Albin Michel, vous rejoignez Gallimard, où votre amie Florence Godfernaux est également annoncée. Votre ancienne attachée de presse a été licenciée à la suite d'une enquête externe décrivant des humiliations, des propos dégradants et un climat de peur, ainsi que des comportements susceptibles de relever du harcèlement moral et du harcèlement sexuel d'ambiance. Des conclusions qu'elle conteste formellement.

Imaginez-vous la perplexité qu'introduit pareil rapprochement entre votre littérature et cette réalité ?

Votre amitié est ancienne, certainement précieuse. Nul ne vous reproche d'aimer quelqu'un. Mais à partir de quand la loyauté devient-elle un aveuglement ? Qui défend une amie sans accorder une écoute comparable à celles et ceux qui disent avoir souffert de ses comportements ?

Une ancienne salariée d'Albin Michel, Géraldine Bigio, résumait ce qu'elle présente comme des années de renoncements en une phrase terrible : « On priorisait la star. » L'enquête de Marianne rapporte que plusieurs témoins attribuent à la crainte de vous perdre la protection dont aurait longtemps bénéficié Florence Godfernaux. Un ancien responsable évoque même votre nom utilisé comme une « assurance-vie ».

Comment accepter que votre prestige ait pu servir de bouclier à des comportements dénoncés pendant des années, au prix de la souffrance d'autres personnes ?

Et vous qui accordez tant d'importance aux mots, que vous inspirent des sobriquets aussi humiliants que « chimpanzé » ou « concombre » ? Autant de violences ordinaires, qui rabaissent, blessent. Pourquoi, au moment où d'autres ont trouvé le courage de parler, n’avez-vous pas, publiquement, trouvé les mots pour eux.

Une ancienne assistante confie à Marianne que vous lui auriez déclaré, lors de son départ : « Je suis vraiment désolée. Je sais comment est Florence. » Ces paroles, si elles ont bien été prononcées, soulèvent une question douloureuse : que saviez-vous alors, et depuis combien de temps ? Elles ne démontrent pas que vous connaissiez l'ensemble des faits. Mais aujourd'hui, après les témoignages recueillis et le licenciement intervenu, l'ignorance peut-elle encore expliquer votre position ?

Votre bienveillance, votre générosité, votre attention aux autres ont été si souvent saluées que votre silence public devient particulièrement difficile à comprendre. Dans un entretien publié en août dernier, vous rappeliez les exigences des relations humaines : « Du respect, de la franchise, oui. » Ces principes sont-ils concialiables avec une fidélité qui semble aujourd'hui l'emporter sur toute autre considération ?

Il appartient à Albin Michel de répondre de ses propres décisions. Mais combien de temps la crainte de vous perdre a-t-elle pu peser sur le sort des salariés ? Et désormais, chez Gallimard, avez-vous songé aux inquiétudes que l'arrivée de votre amie peut susciter ? Rien ne permet de présumer que les comportements dénoncés se reproduiront. Pour autant, votre seule fidélité peut-elle suffire à rassurer les personnes qui seront amenées à la côtoyer – et qui attendent certainement de leur employeur des gages et assurances d'être protégés.

Un écrivain n'est pas tenu d'incarner les valeurs que ses lecteurs trouvent dans ses livres. Vous êtes libre de partir, libre d'aimer, libre de rester fidèle. Mais votre notoriété ne saurait vous dispenser de mesurer les conséquences de vos choix. Cette liberté n'efface pas la responsabilité morale qui les accompagne.

Nous aurions aimé entendre quelques mots, publiquement, pour les autres. Pour les celles et ceux qui ont témoigné, qui se sont tus, qui sont partis. Une marque de considération. La reconnaissance d'une souffrance. Quelque chose qui rappelle que la bienveillance ne s'arrête pas aux frontières de l'amitié, ni à celles de la littérature.

Nous avions tant d'admiration pour vos mots, Amélie Nothomb. Aujourd'hui, c'est votre silence qui nous laisse désemparés. De la stupeur, il y en eut dans un premier temps. Elle a laissé place à la consternation. Et aux tremblements.

Car l'amour n'est pas un dû.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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