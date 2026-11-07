Haruki Murakami : l'histoire de Kaho paraîtra en anglais en 2027

Le dernier roman de Haruki Murakami poursuit son parcours international. Selon une annonce publiée le 6 novembre par Publishers Weekly, Knopf a acquis les droits américains et ceux de certains autres territoires de The Tale of Kaho, titre anglais de L’histoire de Kaho. La publication est prévue en septembre 2027.

La transaction a été conclue par Lexy Bloom, éditrice chez Knopf, auprès d’Amanda Urban, de l’agence Creative Artists Agency (CAA). Au Royaume-Uni et dans le Commonwealth, les droits ont été acquis par Liz Foley pour Harvill. Janie Yoon, chez Doubleday Canada, assurera la publication canadienne.

Déjà paru chez Shinchosha, le roman suit Kaho, une jeune autrice et illustratrice d’albums pour enfants vivant à Tokyo. Deux fourmiliers capables de parler, découverts sous le plancher de son logement, l’entraînent dans une aventure que l’éditeur américain décrit comme kafkaïenne.

Ce récit avait déjà été présenté dans nos colonnes lors de l’annonce de sa sortie japonaise. L’ouvrage rassemble quatre textes initialement publiés dans la revue Shincho entre 2024 et 2026, retravaillés pour former un roman.

D'ailleurs, début juillet, nous étions également revenus sur les déclarations de Murakami concernant l’écriture et l’intelligence artificielle, à l’occasion de la publication japonaise. Aucun éditeur français n’est pour l'heure mentionné concernant Kaho.

Crédit photo : Haruki Murakami © K. Kurigami

Par Nicolas Gary

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