OpenAI : plus de 50 interventions dans un procès majeur pour les auteurs

Le contentieux américain contre OpenAI mobilise bien au-delà des écrivains et des entreprises de presse qui ont engagé les poursuites. Plus de cinquante mémoires ont été déposés devant la justice par des associations professionnelles, des universitaires, des organisations technologiques et des défenseurs des libertés numériques. Au centre des désaccords : l'utilisation d'œuvres protégées pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle et les limites de l'exception américaine de « fair use ».
Le 07/11/2026 à 11:10 par Clément Solym
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07/11/2026 à 11:10
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Les juges américains ne manquent pas d’arguments à examiner. Dans le dossier regroupé sous le nom In re OpenAI Copyright Infringement Litigation, plus de cinquante contributions extérieures ont été déposées à la fin du mois d’octobre. Elles éclairent les profondes divergences suscitées par l’utilisation de livres et d’articles de presse pour développer des systèmes d’intelligence artificielle.
Le 3 novembre, la Copyright Alliance en comptabilisait 52 à la même date. Cette différence de décompte ne modifie pas l’ampleur de la mobilisation, mais appelle à la prudence avant de retenir un total définitif.
Ces documents, appelés amicus curiae, permettent à des tiers de présenter leurs observations dans une procédure à laquelle ils ne participent pas directement. Leur rôle consiste à éclairer le tribunal sur les conséquences juridiques ou économiques d’une décision.
L’affaire rassemble plusieurs actions, notamment celles de l’Authors Guild, qui représente des écrivains américains, et de groupes de presse dont le New York Times. Les plaignants accusent OpenAI d’avoir reproduit des œuvres protégées sans autorisation pour entraîner ses modèles. Ils contestent également certains contenus générés par ses outils.
L’entreprise invoque notamment le fair use, une exception du droit américain permettant certaines utilisations d’œuvres sans accord préalable, selon leur finalité et leurs effets sur le marché.
L’Association of American Publishers, l’Independent Book Publishers Association, l’organisation internationale des éditeurs scientifiques STM et Copyright Clearance Center ont déposé une contribution commune favorable aux plaignants.
Ces organisations soutiennent que l’entraînement des modèles ne saurait bénéficier automatiquement du fair use lorsque des licences peuvent être négociées dans des conditions commercialement raisonnables.
Leur argumentation repose sur les investissements nécessaires à la création, à la sélection et à la publication des œuvres. Autoriser leur utilisation sans rémunération risquerait, selon elles, de détourner vers les entreprises technologiques une partie de la valeur produite par les auteurs et les éditeurs.
Les signataires contestent ainsi l’idée que la transformation technique des textes suffirait à justifier leur reproduction. Ils invitent le tribunal à examiner les marchés existants et les conséquences économiques des usages contestés.
D’autres intervenants adoptent une position voisine. Des organisations représentant les photographes, dramaturges, traducteurs littéraires et écrivains alertent sur la concurrence que pourraient exercer les contenus générés par IA.
Le documentariste Ken Burns affirme pour sa part avoir découvert que plusieurs modèles avaient utilisé des transcriptions de ses films et, potentiellement, d’autres contenus dont il détient les droits. Il évoque notamment les ouvrages accompagnant ses documentaires. Ces affirmations figurent dans son mémoire : elles ne constituent pas des faits établis par une décision de justice.
Le désaccord ne sépare pourtant pas simplement les créateurs des entreprises technologiques. Authors Alliance, organisation engagée en faveur de la circulation des œuvres, critique une théorie dite de « dilution du marché ». Celle-ci consiste à considérer que l’entraînement d’un modèle peut porter préjudice aux auteurs parce qu’il facilite la production de nouvelles œuvres concurrentes, même lorsque celles-ci ne reproduisent pas illicitement les textes d’origine.
L’association estime qu’une telle interprétation étendrait excessivement la protection du droit d’auteur. Les idées, les faits ou les genres littéraires ne sont pas protégés de la même manière que l’expression originale d’une œuvre.
Les juristes Edward Lee et Rebecca Tushnet développent une argumentation comparable. Selon eux, sanctionner la production d’œuvres concurrentes ne comportant pas de reproduction illicite soulèverait des difficultés au regard des principes traditionnels du copyright américain.
La Computer & Communications Industry Association, qui représente des entreprises technologiques, défend également l’application du fair use à l’entraînement des modèles. Dans uncommuniqué du 2 novembre, elle insiste sur le caractère transformateur de cet usage et conteste la théorie du préjudice par dilution du marché.
D’autres contributions appellent à ne pas réduire l’affaire à une opposition entre rémunération des créateurs et développement technologique. La Wikimedia Foundation souligne les difficultés provoquées par les prélèvements automatisés massifs de contenus sur Internet. Elle met également en garde contre des interprétations du droit d’auteur susceptibles de restreindre l’accès aux connaissances.
Les universitaires Pamela Samuelson et Christopher Sprigman s’interrogent sur la manière de traiter les éventuels dommages collectifs provoqués par les transformations du marché. Selon eux, certaines réponses pourraient relever davantage du Congrès que de décisions rendues dans des litiges individuels.
Le ministère américain de la Justice a lui-même pris position dans la procédure. Le 4 septembre, il a déposé une déclaration favorable à une interprétation du fair use permettant l’entraînement des modèles sur des œuvres protégées. Plusieurs parlementaires ont contesté la portée de cette intervention.
Le juge Sidney H. Stein doit encore recevoir une dernière série de contributions, attendue le 6 novembre. Les plaidoiries seront programmées ultérieurement.
Le tribunal devra notamment se prononcer sur les demandes de jugement sommaire présentées par les parties. À ce stade, les arguments déposés ne constituent pas une décision sur la licéité des utilisations reprochées à OpenAI.
Crédits photo : Igor Omilaev CC 0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Une caisse qui sent la banane, deux amis persuadés que le bonheur les attend à Panama, et un voyage qui les ramène chez eux. Avec ses animaux tendres, malicieux et volontiers indisciplinés, Janosch a marqué plusieurs générations de lecteurs. L'écrivain et illustrateur allemand, de son vrai nom Horst Eckert, est mort mardi 3 novembre 2026, à 95 ans, sur l'île de Tenerife. L'homme qui dessinait leur bonheur avait grandi dans la pauvreté et la violence.
05/11/2026, 11:47
La poésie ne descendra pas du bus ! À Vancouver, trente ans de vers affichés dans les transports ont bien failli prendre fin. Mais les amoureux des mots ont refusé de laisser filer cette belle aventure littéraire. Plus de 2 000 signatures et une formidable mobilisation ont convaincu l’opérateur de transports de faire marche arrière. Victoire pour les lecteurs, les poètes et tous ceux qui aiment voir la littérature surgir là où on ne l’attend pas !
05/11/2026, 09:58
Plus de quatre millions d'exemplaires vendus dans le monde, et sept nouveaux ouvrages en préparation. Le succès de Murdle, la série d'énigmes policières imaginée par G. T. Karber, vient de déboucher sur un contrat à sept chiffres en dollars. L'accord a été conclu avec Tytora, tout nouveau label de St. Martin's Publishing Group, qui entend développer cet univers au-delà des grilles de déduction. Jusqu'à la romantasy, désormais évoquée parmi les pistes éditoriales.
05/11/2026, 09:42
L'État espagnol vient d'acquérir, pour 3000 € hors frais et taxes, 45 dossiers de manuscrits de María Mercedes Ortoll, autrice de littérature sentimentale. Rédigés entre 1935 et 1963, ces romans, nouvelles et récits courts rejoindront les collections de la Bibliothèque nationale d'Espagne. L'achat, officialisé le 27 octobre 2026, porte sur un ensemble de documents témoignant de près de trente années d'activité littéraire.
05/11/2026, 09:25
Plongez au cœur de la mafia italienne avec L’Héritage de Rubis, le deuxième tome de la trilogie Le prix de la Famille. Entre les rivalités des grandes familles, les alliances qui se nouent et celles qui se brisent, Margot Mezzanotte poursuit son ascension dans un univers où le pouvoir se gagne rarement sans sacrifices. Projet porté par Camille Battez.
05/11/2026, 09:01
Au Maroc, le dessinateur et graffeur Yasser Mounbir, âgé de 22 ans, a été condamné en première instance, le 30 octobre 2026, à quatre ans de prison ferme pour avoir diffusé des caricatures du roi Mohammed VI sur Instagram. Son avocat a annoncé son intention de faire appel. Cette condamnation interroge la place accordée à la liberté de création dans le pays, où plusieurs artistes et journalistes ont déjà été poursuivis pour des représentations satiriques du pouvoir.
04/11/2026, 17:46
Après sept années consacrées aux littératures de l'imaginaire, les éditions Rivka annoncent leur cessation d'activité. La maison indépendante, récompensée par le Grand Prix de l'Imaginaire en 2022, dénonce la fragilisation des librairies, l'évolution des habitudes d'achat et la durée de vie toujours plus courte des livres. Son catalogue restera disponible jusqu'au 31 décembre 2026, dans la limite des stocks.
04/11/2026, 17:33
Un pseudonyme, une revue d’employés du pétrole et un manuscrit oublié pendant près d’un siècle. Retrouvé en 2019 dans une bibliothèque de Lviv, en Ukraine, « Undula », considéré comme le premier récit publié de Bruno Schulz, paraît pour la première fois en français, dans une traduction de Charles Garatynski. Pour ActuaLitté, le traducteur raconte cette découverte et rappelle combien la guerre menace aujourd’hui les bibliothèques, les archives et la mémoire littéraire ukrainiennes.
04/11/2026, 17:22
Le Tarot Requiem est un tarot divinatoire de 78 arcanes (85 × 160 mm) tiré de la saga dark fantasy Requiem Chevalier Vampire, créée par Olivier Ledroit et Pat Mills (Glénat). Chaque carte est composée par Olivier Ledroit, mise en page par Lola Ledroit, dans un coffret collector magnétique. Des artistes invités (Sinpiggyhead, Førtifem, Black Seno, La Main Innocente) signent des cartes bonus. Édition unique, jamais rééditée, sur Ulule jusqu’au 5 novembre 2026, livraison en mars 2027. 3,5 % de la collecte sont reversés à l’Association Olivier Ledroit BD et Autisme. Projet porté par Antoine Seilles, producteur de jeux vidéo et fondateur de NesteP, Olivier Ledroit et Lola Ledroit.
04/11/2026, 16:16
Quelques jours après la fermeture des cinq dernières librairies du groupe Decitre, et alors que les ventes de livres restent moroses dans l'Hexagone, Catherine Pégard s'exprimait, ce mardi 3 novembre, devant la commission de la culture du Sénat. Interrogée sur les aides apportées aux commerces de livres, elle a indiqué qu'un travail était en cours pour établir « une vision plus générale des dispositifs qui sont à notre portée ».
04/11/2026, 16:11
Deux nominations et un nouveau pôle littéraire en préparation chez Média-Participations. Stéphane Aznar quitte la direction générale de Dargaud pour prendre les rênes des éditions Anne Carrière et développer de nouvelles activités de fiction et de non-fiction. Jean-Baptiste Passé, ancien directeur du Festival du livre de Paris et jusqu'ici à la tête des éditions Michelin, lui succède chez Dargaud.
04/11/2026, 13:22
Exclusif – Comment les salons et festivals littéraires sont-ils devenus des acteurs permanents de la vie culturelle et de l'économie du livre, alors que leurs moyens financiers et humains demeurent limités, voire fragilisés ? Dans le cadre des Etats généraux qu'organise La Sofia, le ministère de la Culture dévoile une étude mesurant leur situation économique et fournissant les premiers indicateurs sur l’importance de leur impact culturel et social sur leurs territoires.
04/11/2026, 12:21
Le linguiste Bernard Cerquiglini, professeur à l'université Paris VII - Diderot, a rejoint le conseil d'administration de l'Institut français, au titre des personnalités qualifiées. Il a été nommé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères le 23 octobre dernier.
04/11/2026, 10:50
« Malgré la recherche d'un repreneur engagée ces dernières semaines, aucune offre de reprise n'a été déposée », avance une communication de Nosoli, groupe propriétaire de la chaine Decitre. Le 31 octobre dernier, les 5 dernières librairies du groupe ont fermé leurs portes.
03/11/2026, 11:50
Exclusif — Dans le 13e arrondissement de Paris, la Librairie Aïcha pourrait être contrainte de quitter le 167, rue de Tolbiac. Son bailleur, Paris Habitat, avait obtenu du tribunal judiciaire de Paris une ordonnance de référé suite à des loyers impayés. La libraire, pour sa part, pointait les conséquences économiques « de difficultés structurelles » du local en location et des travaux nécessaires. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré, alors que la situation financière de sa librairie reste complexe.
03/11/2026, 11:32
Depuis le 1er octobre, Christine Boutin dirige le service de la Bibliographie nationale française – Livres, au sein du département du Dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France (BnF). Après quatre années à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP), cette spécialiste de la documentation et des archives prend ses fonctions dans un service chargé de répertorier des dizaines de milliers de livres chaque année.
02/11/2026, 17:47
Un ouvrage peut disparaître du commerce sans avoir perdu ses lecteurs. Aux États-Unis, l'éditeur indépendant Apateon Press propose aux écrivains qui possèdent les droits de leurs anciens titres de les remettre en vente sans frais. Les nouvelles éditions seront commercialisées sur Amazon, au format papier ou numérique, avec une rémunération fixée à 15 % du prix public dans le contrat de base. Une formule qui s'adresse surtout aux auteurs ayant déjà constitué leur lectorat.
02/11/2026, 17:03
Top ArticlesGaston Lagaffe déloge Rebecca Yarros, la BD prend la tête des ventes Amélie Nothomb chez Gallimard, après 30 ans d'amour avec Albin Michel “Shakespeare était une femme noire” : quatre siècles et demi d’histoire littéraire à Washington Prix Goncourt 2026 : qui sont les quatre finalistes ?
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