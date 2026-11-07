OpenAI : plus de 50 interventions dans un procès majeur pour les auteurs

Les juges américains ne manquent pas d’arguments à examiner. Dans le dossier regroupé sous le nom In re OpenAI Copyright Infringement Litigation, plus de cinquante contributions extérieures ont été déposées à la fin du mois d’octobre. Elles éclairent les profondes divergences suscitées par l’utilisation de livres et d’articles de presse pour développer des systèmes d’intelligence artificielle.

Le 3 novembre, la Copyright Alliance en comptabilisait 52 à la même date. Cette différence de décompte ne modifie pas l’ampleur de la mobilisation, mais appelle à la prudence avant de retenir un total définitif.

Ces documents, appelés amicus curiae, permettent à des tiers de présenter leurs observations dans une procédure à laquelle ils ne participent pas directement. Leur rôle consiste à éclairer le tribunal sur les conséquences juridiques ou économiques d’une décision.

L’affaire rassemble plusieurs actions, notamment celles de l’Authors Guild, qui représente des écrivains américains, et de groupes de presse dont le New York Times. Les plaignants accusent OpenAI d’avoir reproduit des œuvres protégées sans autorisation pour entraîner ses modèles. Ils contestent également certains contenus générés par ses outils.

L’entreprise invoque notamment le fair use, une exception du droit américain permettant certaines utilisations d’œuvres sans accord préalable, selon leur finalité et leurs effets sur le marché.

Les éditeurs défendent le marché des licences

L’Association of American Publishers, l’Independent Book Publishers Association, l’organisation internationale des éditeurs scientifiques STM et Copyright Clearance Center ont déposé une contribution commune favorable aux plaignants.

Ces organisations soutiennent que l’entraînement des modèles ne saurait bénéficier automatiquement du fair use lorsque des licences peuvent être négociées dans des conditions commercialement raisonnables.

Leur argumentation repose sur les investissements nécessaires à la création, à la sélection et à la publication des œuvres. Autoriser leur utilisation sans rémunération risquerait, selon elles, de détourner vers les entreprises technologiques une partie de la valeur produite par les auteurs et les éditeurs.

Les signataires contestent ainsi l’idée que la transformation technique des textes suffirait à justifier leur reproduction. Ils invitent le tribunal à examiner les marchés existants et les conséquences économiques des usages contestés.

D’autres intervenants adoptent une position voisine. Des organisations représentant les photographes, dramaturges, traducteurs littéraires et écrivains alertent sur la concurrence que pourraient exercer les contenus générés par IA.

Le documentariste Ken Burns affirme pour sa part avoir découvert que plusieurs modèles avaient utilisé des transcriptions de ses films et, potentiellement, d’autres contenus dont il détient les droits. Il évoque notamment les ouvrages accompagnant ses documentaires. Ces affirmations figurent dans son mémoire : elles ne constituent pas des faits établis par une décision de justice.

Une partie des auteurs conteste cette lecture

Le désaccord ne sépare pourtant pas simplement les créateurs des entreprises technologiques. Authors Alliance, organisation engagée en faveur de la circulation des œuvres, critique une théorie dite de « dilution du marché ». Celle-ci consiste à considérer que l’entraînement d’un modèle peut porter préjudice aux auteurs parce qu’il facilite la production de nouvelles œuvres concurrentes, même lorsque celles-ci ne reproduisent pas illicitement les textes d’origine.

L’association estime qu’une telle interprétation étendrait excessivement la protection du droit d’auteur. Les idées, les faits ou les genres littéraires ne sont pas protégés de la même manière que l’expression originale d’une œuvre.

Les juristes Edward Lee et Rebecca Tushnet développent une argumentation comparable. Selon eux, sanctionner la production d’œuvres concurrentes ne comportant pas de reproduction illicite soulèverait des difficultés au regard des principes traditionnels du copyright américain.

La Computer & Communications Industry Association, qui représente des entreprises technologiques, défend également l’application du fair use à l’entraînement des modèles. Dans uncommuniqué du 2 novembre, elle insiste sur le caractère transformateur de cet usage et conteste la théorie du préjudice par dilution du marché.

Un débat au-delà des seuls contrats d’édition

D’autres contributions appellent à ne pas réduire l’affaire à une opposition entre rémunération des créateurs et développement technologique. La Wikimedia Foundation souligne les difficultés provoquées par les prélèvements automatisés massifs de contenus sur Internet. Elle met également en garde contre des interprétations du droit d’auteur susceptibles de restreindre l’accès aux connaissances.

Les universitaires Pamela Samuelson et Christopher Sprigman s’interrogent sur la manière de traiter les éventuels dommages collectifs provoqués par les transformations du marché. Selon eux, certaines réponses pourraient relever davantage du Congrès que de décisions rendues dans des litiges individuels.

Le ministère américain de la Justice a lui-même pris position dans la procédure. Le 4 septembre, il a déposé une déclaration favorable à une interprétation du fair use permettant l’entraînement des modèles sur des œuvres protégées. Plusieurs parlementaires ont contesté la portée de cette intervention.

Le juge Sidney H. Stein doit encore recevoir une dernière série de contributions, attendue le 6 novembre. Les plaidoiries seront programmées ultérieurement.

Le tribunal devra notamment se prononcer sur les demandes de jugement sommaire présentées par les parties. À ce stade, les arguments déposés ne constituent pas une décision sur la licéité des utilisations reprochées à OpenAI.

Crédits photo : Igor Omilaev CC 0

Par Clément Solym

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