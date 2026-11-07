Élise Lespade et Madeline Cash remportent les Prix du Premier Roman 2026

Réuni vendredi 6 novembre au restaurant Chez Francis, dans le VIIIe arrondissement de Paris, le jury du Prix du Premier Roman a récompensé Élise Lespade dès le premier tour de scrutin, selon un communiqué transmis à la rédaction. Le Prix du Premier Roman Étranger revient à Madeline Cash. Les deux ouvrages figuraient parmi les finalistes des distinctions, dont les premières sélections avaient été dévoilées en septembre.

Dans Paradisi Gloria, paru le 20 août, Élise Lespade explore les rapports de domination au sein d’une famille déchirée.

Depuis sa cellule, Zoé Bromberg écrit à Isabelle, une amie de son oncle, pour qu’elle lui trouve un avocat. Celle-ci tente de convaincre son ex-mari, ténor du barreau, de défendre la détenue en retraçant l’histoire des Bromberg. Au centre du récit : Dimitri, pilote de chasse et père de la jeune femme, et Gaspard, son frère cadet, qu’il maintient sous son emprise. L’arrivée d’Alexis de la Paz, pilote et future épouse de l’aîné, précipite la désagrégation du foyer. En multipliant les points de vue, le récit dévoile les secrets, les violences et les traumatismes qui ont fracturé cette famille.

Cette distinction s’ajoute au prix Stanislas 2026, attribué à Élise Lespade le 3 septembre. L’ouvrage avait également fait l’objet d’une présentation en avant-parution sur ActuaLitté, dès le 24 juin.

De son côté, Madeline Cash est récompensée pour Les Brebis égarées, publié le 26 août chez Denoël, dans une traduction de l’anglais (États-Unis) signée Barbara Tajan et Alexandre Civico.

Les Flynn cultivent l’image d’une famille américaine modèle : un père employé par le milliardaire Paul Alabaster, une mère artiste, trois adolescentes et la religion pour boussole. Mais le couple se défait. Tandis que Catherine expérimente le couple libre, Bud dort dans le garage et fréquente un groupe d’entraide nommé les « Brebis égarées ». Leurs filles s’engagent chacune dans des voies chaotiques. Lorsque Harper, la benjamine, découvre des informations compromettantes sur Alabaster, les difficultés domestiques basculent dans une conspiration. Madeline Cash mêle satire et comédie familiale.

Le roman avait déjà obtenu le Prix du roman PAGE/AMERICA 2026, remis le 25 septembre lors du Festival AMERICA, à Vincennes. ActuaLitté lui avait également consacré une avant-critique le 18 août, revenant sur la satire sociale et les tensions familiales qui traversent le récit.

Présidé par Charles Dantzig, le jury des deux prix réunit Pauline Dreyfus, Pierre Gestède, Philippe Jaenada, Maylis de Kerangal et Maud Ventura, avec Annick Geille comme présidente d’honneur.

En 2025, le Prix du Premier Roman avait récompensé Jean-Christophe Cavallin pour Kong Junior (Seuil), tandis que le Prix du Premier Roman Étranger était revenu à Phillip B. Williams pour Chez nous (Robert Laffont), traduit de l’anglais par Charles Recoursé.

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Crédits photo : Prix du Premier Roman et du Prix du Premier Roman Etranger

Par Dépêche

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