Librairies : du manga au café, cinq vies derrière les vitrines

Du bois aux mangas : changer de métier

Au milieu de sa future librairie, Hugo Lefrère a planté un arbre. Pas un véritable, évidemment : une structure en bois recouverte de papier mâché, façonnée pour les lieux. À 30 ans, cet ancien charpentier n’a pas entièrement abandonné ses outils, même s’il s’apprête à changer radicalement de clientèle. Ce samedi 7 novembre, L’Entre-Monde doit ouvrir au 31, rue de la République, à Saint-Étienne. Le Progrès retrace le parcours de ce lecteur de mangas depuis l’enfance, passé par les Compagnons du devoir et un BTS de charpenterie au lycée Benoît-Fourneyron.

Revenu s’installer dans la ville après plusieurs expériences professionnelles, le jeune homme avait d’abord envisagé des gîtes avec un ami. Le financement n’a pas suivi. La librairie, projet qu’il gardait en tête depuis quelques années, a pris le relais. Les travaux, commencés en juillet, ont mobilisé une partie de son savoir-faire et l’investissement, selon ses propres indications, atteint environ 100.000 €, soit toutes ses économies. Un sacré pari pour un magasin qui n’a pas encore accueilli son premier client.

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Le fonds, lui, donne déjà le ton : quelque 6000 références neuves de mangas et de webtoons, auxquels s’ajoutent environ 5500 références d’occasion. Shonen, shojo, seinen et josei voisinent sur les étagères. La particularité que relève le quotidien tient à l’achat-revente, une pratique que Hugo Lefrère serait alors le seul libraire stéphanois spécialisé dans le manga à proposer.

Pour les volumes courants, il évoque un rachat autour de 2 à 3 € et une revente à 5 €. À terme, il souhaite élargir son offre à des objets de culture japonaise et espère recruter dans l’année. Mais pour commencer, il lui faut des lecteurs — ceux qui achètent leurs séries neuves et ceux qui préfèrent leur donner une deuxième vie.

À Alençon, Lisa Marchard mise précisément sur cette seconde vie des ouvrages, mais les associe à une activité très différente. À 25 ans, l’ancienne aide culinaire doit inaugurer The Fawn Palace le dimanche 8 novembre, au 4, place du Puits-des-Forges. Elle veut réunir la pâtisserie et la lecture, rapporte Ouest-France. On viendra donc y boire un thé, manger un gâteau préparé maison et, éventuellement, repartir avec quelques pages de plus dans son sac.

Plus de 2000 livres d’occasion seront proposés à la consultation ou à la vente, des romans à la littérature jeunesse en passant par le policier. La jeune commerçante, lectrice de thrillers, prévoit une vingtaine de places à l’intérieur ainsi qu’une terrasse. À midi, un bar à salades doit compléter les pâtisseries réalisées à partir de produits locaux. Elle annonce une ouverture du mercredi au dimanche et souhaite faire du dernier jour de la semaine un rendez-vous dans la ville. Le livre ne sera donc ni un simple décor ni l’unique raison de la visite : il partagera la table avec les assiettes et les conversations.

Un café, des livres et un centre-ville

Le même goût pour les lieux où l’on s’attarde se retrouve en Seine-et-Marne. À Magny-le-Hongre, Chez Antigone a ouvert le 28 juillet, avant son inauguration officielle le 19 septembre. Sa fondatrice, Diane Sologne, enseignait auparavant le français. Elle a longtemps cherché un local à Bailly-Romainvilliers, avant qu’une autre commune du Val d’Europe ne lui propose une implantation dans la Ferme Dupré rénovée. Le reportage de Crazy Radio, publié le 6 novembre, donne la parole à la libraire et à Véronique Flament, maire de Magny-le-Hongre.

Sur 94 m², l’établissement mêle librairie généraliste, café, papeterie et espace d’exposition. Littérature française ou étrangère, polars, imaginaire, jeunesse, romance, mangas et bandes dessinées se partagent les rayons ; les ouvrages absents peuvent être commandés. Des artistes locaux exposent chaque mois : en novembre, ce sont les œuvres de Laurence Papiau, de l’Atelier d’Or.

Rencontres, conférences et cafés philo figurent aussi au programme. Diane Sologne envisage à plus long terme une Maison de la Philo, avec des interventions hors les murs. Le nom de son commerce rend d’ailleurs hommage à l’Antigone de Sophocle, dont la pièce de Jean Anouilh a prolongé la célébrité.

Le lieu ne tient pas seulement à l’initiative d’une ancienne enseignante. Il s’inscrit dans la réhabilitation d’un bâtiment ancien et dans la piétonnisation d’une partie de la rue de l’Église. Deux cellules commerciales y ont pris place, Chez Antigone et Maison Camomille. La mairie explique avoir voulu renforcer l’animation du centre-bourg ; la libraire y voit la possibilité d’offrir un endroit où se rencontrer, prendre un café, découvrir un auteur ou simplement rester un moment. Une complémentarité entre projet municipal et commerce culturel, plutôt qu’une recette à reproduire telle quelle ailleurs.

Dix ans de lectures, puis la question du relais

À Chalonnes-sur-Loire, les débuts sont déjà loin. Le Renard qui lit vient de célébrer ses dix ans : Marie Montailler, libraire de formation, l’a ouvert le 29 septembre 2016. Interrogée par Ouest-France, elle résume son parcours d’une formule reprise en titre : « Nous sommes toujours en progression ». Le mot importe : il s’agit du bilan exprimé par sa fondatrice, pas d’un indicateur de ventes qui permettrait de mesurer la santé de toutes les librairies indépendantes.

L’aventure avait commencé avec un financement participatif réunissant environ 12.000 € auprès de 200 contributeurs. L’équipe s’est renforcée, puis les locaux ont été agrandis en 2022. L’enseigne a aussi commencé à proposer des livres récents de seconde main, à côté de son activité habituelle. Rien, dans ce récit d’anniversaire, ne ressemble au grand soir du commerce. Plutôt une succession d’ajustements, de lecteurs fidélisés et de décisions prises au fil des années. Tenir dix ans ne signifie pas qu’on ne change pas ; à Chalonnes, c’est même l’inverse.

Et lorsque le temps de passer la main approche ? À Thônes, en Haute-Savoie, la Librairie des Aravis est à vendre. Une équipe à sa tête depuis dix-huit ans prépare son départ, notamment pour une raison de retraite. C’est le sujet d’un article publié le 6 novembre par L’Essor savoyard, consacré à cette enseigne présentée comme une institution locale. Il n’est pas question d’une fermeture actée : le problème est bien de trouver qui poursuivra l’activité.

Le contraste avec Saint-Étienne est saisissant. Là-bas, Hugo Lefrère investit ses économies pour devenir libraire ; ici, d’autres cherchent à transmettre le magasin qu’ils ont fait vivre. Entre les deux, Alençon et Magny-le-Hongre essaient de conjuguer commerce et convivialité, quand Chalonnes mesure déjà le chemin parcouru. Cinq nouvelles locales, sans bilan commun ni modèle unique. Mais une même réalité, très éloignée de l’idée abstraite de « la librairie » : derrière chaque vitrine, un choix de vie, une clientèle à construire ou à préserver, et des livres qui ont besoin que quelqu’un continue à ouvrir la porte.

Crédits photo : Le Renard qui lit

Par Clément Solym

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