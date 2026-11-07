Je refuse de céder au “faut vivre avec l’époque” : la colère d’une libraire face à l’IA

Nous sommes le 5 novembre et aujourd’hui je suis fatiguée. Je vais pas faire la liste longue comme le bras des raisons pour lesquels depuis plusieurs semaines nous sommes toutes et tous atteint.e.s d’un sentiment entre la lassitude, la colère et le dégoût.

Mais j’avais quand même envie d’écrire ici. Déjà pour revenir sur ma précédente infolettre qui a suscité beaucoup de retours. Je profite donc du début de celle-ci pour rappeler que ce que j’écris ici ne regarde que moi, ne concerne que moi.

J’y parlais de mon rapport à la lecture (comme d’habitude) et j’ai l’impression que cela a fait s’interroger beaucoup de monde sur leur propre pratique, ce n’était pas spécialement le but, en tout cas le but n’était pas de juger la pratique de chacune et chacun, je ne sais même pas comment des gens ont pu penser cela et ça m’attriste beaucoup. Je me questionne sur ces temps de lecture, si vous ne le faites jamais j’en suis bien ravie pour vous, encore heureux que beaucoup de personnes « n’interrogent » pas cette activité.

Bon par contre la personne qui s’est targué d’un petit commentaire sur la santé mentale des femmes et qu’on devrait arrêter d’écrire avec nos ovaires, non, mais ça va pas ? Va te défouler devant ton miroir si tu as envie d’envoyer de la haine à quelqu’un.

Sur ce ! Et si on parlait lecture ?

Bon bon bon j’avais dit que je n’achetais plus de livres, car j’ai une bibliothèque à finir, mais je n’ai pas pu m’empêcher d’acheter récemment : le dernier Johann Chapoutot (Gallimard) La bascule : Allemagne, 1933, le dernier Marie Charrel (Les Léonides) Radicales : Pourquoi l’extrême droite séduit les femmes ?, mais également le livre de Denis Colombi (Payot) Où va l’argent des pauvres ; fantasmes politiques, réalités sociologiques qui vient de sortir en poche, et Comment naît le fascisme de Antonio Gramsci (Cahiers rouges de Grasset, traduit par Vincent Raynaud), bref que des ouvrages paisibles, mais si je doute toujours beaucoup au moment d’acheter de la littérature, je doute moins sur les sciences humaines. J’ai également dans mon viseur Ecrire contre le fascisme de Bertolt Brecht (éditions Divergences, trad. Irène Bonnaud), j’ai hâte de mettre la main dessus.

Sur YouTube, je suis récemment sortie de ma « grotte booktube » pour essayer de m’y remettre, je me suis donc abonnée aux chaînes de Margorito (que l’on m’a beaucoup conseillée, donc merci ! C’est d’ailleurs elle qui a parlé du Bertolt Brecht que j’ai instantanément rajouté à ma liste) et de Le Livre Hostile, qui parle beaucoup de sciences humaines justement, donc c’est parfait, ce sont des vidéos très tranquilles globalement, c’est parfait donc allez les suivre aussi si ce n’est pas encore le cas !!

Oui bon les prix littéraires. Nous sommes donc début novembre et la plupart des « gros prix » ont été décernés, et pour l’énième année consécutive, rien de bien différent ou de nouveau sous le soleil. J’étais super fière de ma (non) blague sur le Femina, qui a AUSSI été décerné à une maison d’édition du groupe Madrigall (Gallimard/Flammarion) : « C’est la gallicerise sur le galligâteau », oui bon c’est nul, mais ça m’a fait rire que voulez-vous (c’est les hormones ????).

Comme chaque année bien sûr que je suis déçue des résultats(mais en soit je suis toujours déçue dès l’annonce des listes), et je le suis encore plus cette année, car si j’adore Jaenada, ses déclarations post-prix sur l’IA m’ont, eh bien, fait sacrément chier.

Ce discours des auteurs et autrices sur « oui bon eh faut vivre avec son temps » (grosso grosso modo, mais l’idée est là) me débecte, j’ai même vu une autrice faire tout un laïus de « c’est quand même une catastrophe écologique » pour ajouter « Je n’écris pas avec l’IA, mais je n’exclue pas à l’avenir » oui bon bah écoutez, ça ne sert pas à grand-chose de vouloir s’offrir une conscience éthique si c’est pour dire ça aussi.

Je suis d’autant plus agacée que Thélyson Orélien a été viré de la liste du Goncourt pour sa possible utilisation (si je ne m’abuse, non avérée ? malgré ce qu’à pu dire son éditeur québécois, toute cette histoire n’est pas bien claire en réalité), et quelques semaines plus tard le gagnant du prix avoue noir sur blanc avoir « écrit une phrase avec l’IA » et il n’y a aucune sanction.

Ce qui m’effraie avec l’utilisation de l’intelligence artificielle, c’est que si un auteur ou une autrice n’a aucun souci à dire qu’il l’utilise, iel aura beau dire « c’était juste une phrase », qui nous dit que les 300 pages autour de cette phrase ne l’ont pas été aussi. Et je refuse de céder au « faut vivre avec l’époque », vraiment NON.

Sur ma table de chevet : Dégels de Julia Phillips(traduit par Héloïse Esquié, chez Autrement en grand format et J’ai lu en poche), qui offre une ambiance super réussie de « huis clos en pleine nature », je ne le lis pas « aussi vite » que j’aimerais (sous-entendu : je ne fais pas d’assez grosses sessions de lecture ces derniers temps donc j’avance très lentement alors que j’ai vraiment envie de savoir la suite !!), mais clairement une très belle découverte !

J’avais lu de l’autrice l’année dernière L’ours ! L’ours ! (même traductrice et même éditeur), que j’avais adoré pour les mêmes raisons, cette ambiance très ouverte sur la nature tout en étant très angoissant, car elle arrive à y insuffler cette idée de huis clos, vraiment très fort.

A bientôt et bonnes lectures ! (Ah oui et pour le titre : je viens de finir Clair Obscur Expédition 33 alors veuillez m’excuser)

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Crédits photo : André Hunter CC 0

Par Billet d'humeur d'une libraire

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