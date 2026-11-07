Canada : 5 millions par an pour le livre, loin des 38,4 réclamés

L'édition canadienne évite la marche arrière. Présenté le 5 novembre, le budget fédéral 2026 prévoit 20 millions de dollars canadiens sur quatre ans, puis 5 millions chaque année, pour soutenir la production et la diffusion de livres d'auteurs du pays. L'Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) accueille favorablement cette rallonge, dont l'intérêt tient surtout à sa pérennité.

Il y avait urgence à clarifier le financement. En 2024, Ottawa avait prévu 10 millions sur trois ans, une mesure temporaire qui s'achève en 2026-2027. Le budget 2025, dont ActuaLitté avait relevé les lacunes pour le livre, n'avait pas reconduit ce soutien. L'annonce du 5 novembre écarte donc la perspective d'un retour durable à l'enveloppe antérieure.

Cinq millions annoncés, un gain plus limité

Les montants demandent toutefois un examen attentif. Dans son plan ministériel établi avant le budget, Patrimoine canadien prévoyait 39,97 millions de dollars pour le Fonds en 2026-2027, puis 36,67 millions en 2027-2028. Cette baisse correspond approximativement à l'expiration de l'aide exceptionnelle.

Avec les 5 millions nouvellement annoncés, le total atteindrait théoriquement 41,67 millions en 2027-2028 : environ 1,7 million de plus que l'exercice précédent, et non 5 millions de hausse nette d'une année sur l'autre. Ce calcul repose sur les prévisions disponibles ; la répartition définitive reste soumise aux crédits votés.

Pour Karine Vachon, directrice générale de l'ANEL, le principal acquis est ailleurs. Dans son communiqué du 5 novembre, elle déclare : « Nous sommes soulagés de voir cet investissement renouvelé de manière permanente. » Les maisons font face, souligne-t-elle, à la hausse des coûts de production, à l'instabilité des marchés d'exportation et aux bouleversements liés à l'intelligence artificielle.

Une réponse loin des demandes des éditeurs

Le soulagement n'efface pas l'écart avec les revendications. Dans un mémoire de mai 2026, l'association proposait une augmentation permanente de 38,4 millions de dollars. Les 5 millions annoncés représentent à peine 13 % de cette demande. Selon l'ANEL, le financement régulier du programme n'avait pas connu de hausse pérenne depuis 2001.

Cette somme devait notamment permettre de revaloriser les avances et les droits d'auteur, de soutenir les campagnes de promotion et de développer les éditions audio, numériques ou accessibles. L'ANEL et son homologue anglophone, l'Association of Canadian Publishers, défendaient un doublement du budget de base. Leur mémoire soulevait également les questions du droit d'auteur dans l'enseignement et de la rémunération des œuvres utilisées par l'IA.

Le Fonds intervient sur deux fronts : il appuie les maisons pour la publication et la commercialisation des ouvrages canadiens, et finance des projets collectifs portés par les organismes professionnels. Le soutien direct est réservé aux éditeurs contrôlés à 75 % au moins par des intérêts canadiens, sous conditions de viabilité et de respect des droits d'auteur.

Une évaluation fédérale publiée en novembre 2024 indique qu'il a soutenu entre 251 et 268 éditeurs par an de 2018-2019 à 2022-2023. Les bénéficiaires réalisaient environ 400 millions de dollars de ventes annuelles de livres d'auteurs canadiens, dont plus de 100 millions à l'exportation.

Au Québec, les ventes finales de livres neufs ont atteint 727,7 millions de dollars en 2025, en hausse de 3,2 %, selon l'Institut de la statistique du Québec. Les librairies, elles, ont enregistré des recettes pratiquement inchangées, à 469,6 millions. ActuaLitté détaillait cet écart en août.

Autre mesure du budget : Ottawa prévoit 32,2 millions sur quatre ans pour créer une collection nationale numérique gratuite de livres canadiens. Elle devrait proposer au moins 200 titres à son lancement en 2027-2028, puis dépasser 2 000 ouvrages. L'objectif est d'atteindre jusqu'à deux millions de prêts par an en 2031-2032. Les crédits financeront notamment les licences des œuvres, la plateforme de prêt et sa promotion. Cette enveloppe est distincte des 20 millions attribués au Fonds du livre.

Crédits photo : Praveen Kumar Nandagiri CC 0

Par Dépêche

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