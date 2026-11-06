Un vêtement britannique usagé finit au Ghana, le cobalt congolais rejoint les usines chinoises, une voiture japonaise d’occasion roule en Ouganda après un détour par les Émirats arabes unis : l’Afrique traverse les circuits et en nourrit les transformations. Marie Morelle, Marianne Morange et Alice Franck dirigent un ouvrage collectif qui bouscule les représentations du continent.

Un rappel : l’Afrique, telle que nous la nommons et la représentons, a aussi été fabriquée par les Européens. Leurs cartes, leurs explorations, leurs classifications ont longtemps dessiné un continent à leur mesure. Sur certains documents anciens, l’intérieur des terres se peuplait volontiers de créatures fantastiques, d'ailleurs.

Parler de « l’Afrique », au singulier, conserve-t-il un sens ? Oui, répondent les trois géographes, à condition de ne pas confondre unité et uniformité. 54 pays, des trajectoires politiques et sociales profondément différentes, mais aussi des circulations, des solidarités et des institutions communes. Les habitants se sont réappropriés un continent façonné par le regard colonial. L’Union africaine en offre une traduction politique. La géographie, elle, gagne à ne plus regarder les choses depuis un seul rivage.

Le livre excelle à rendre visibles des mécanismes que les grandes cartes économiques écrasent volontiers. Derrière ces déplacements, des ports, des frontières, des intermédiaires, du travail et des rapports de force. La mondialisation emprunte des routes, occupe des terrains, enrichit certains acteurs et en fragilise d’autres.

Les migrations ne se résument pas aux traversées vers l’Europe : elles relient aussi campagnes, villes et pays africains. Les territoires ruraux deviennent des lieux de concurrence entre activités agricoles, marchés et usages du foncier. Les ressources minières soulèvent des questions de souveraineté, de dépendance et de justice environnementale. Quant aux États, la rue, les quartiers, les mobilisations et les pratiques informelles participent également à la vie politique.

Plus loin, on croise le corridor Lagos-Abidjan, les nouvelles périphéries urbaines, les minibus, les sociabilités numériques, les pratiques religieuses, les musiques urbaines et les festivals. Jusqu'aux musées et aux restitutions d’œuvres d’art, où se rejouent les questions de mémoire et de pouvoir. L’Afrique apparaît comme un ensemble de sociétés qui inventent, empruntent, contestent et transforment.

Derrière la croissance urbaine, qui accède au logement ? Derrière l'exploitation des ressources, qui capte la richesse ? Derrière les politiques de protection de la nature, qui décide de l'usage des terres ? Les autrices déplacent ainsi la vieille interrogation sur le « développement » vers celle de la justice : les transformations économiques comptent, mais leur répartition aussi. Le continent connaît des aspirations nouvelles, sans que disparaissent la pauvreté, les inégalités ou les dépendances anciennes.

Reste un ouvrage universitaire, avec ses notions, ses encadrés, son lexique et ses références. Les études de cas, les bibliographies et les ouvertures vers la littérature, la musique, les films ou les podcasts donnent matière à prolonger la lecture bien au-delà du cours magistral.

Ni cliché misérabiliste ni carte postale enthousiaste : le livre explore les contradictions, les inventions, les luttes du continent et sa place dans les affaires du monde.