Le grand dictionnaire français de l'Orient cachait un secret

La Bibliothèque orientale, ou Dictionnaire universel contenant généralement tout ce qui regarde la connaissance des peuples de l’Orient est bien plus qu’un livre : c’est un dispositif de savoir, une machine à ordonner l’altérité.

Publiée à Paris en 1697, deux ans après la mort de son auteur, elle a longtemps été considérée comme l’ouvrage de référence le plus complet sur l’histoire et les lettres islamiques en Occident pour son époque. Mais cette complétude apparente masque une genèse complexe, une méthode composite et une postérité souterraine qui en font un objet fascinant pour l’histoire des savoirs.

Un homme de collections et de réseaux

Barthélemy d’Herbelot de Molainville (1625-1695) n’était pas un érudit de cabinet isolé. Sa Bibliothèque est l’aboutissement d’une vie de collecte, mais aussi le produit d’une infrastructure savante : les réseaux qui acheminaient vers Paris les manuscrits orientaux, les bibliothèques princières et royales, les correspondances érudites. Le chapitre que Nicholas Dew consacre à « la fabrication » de l’œuvre insiste sur la dépendance de d’Herbelot à l’égard des réseaux de collection qui apportaient les manuscrits orientaux aux bibliothèques parisiennes.

Le voyage italien de d’Herbelot fut décisif. À Florence, le grand-duc de Toscane, frappé par son expertise, lui fit don des manuscrits orientaux qu’il avait repérés comme précieux dans une collection mise en vente. Ce sont environ deux cents codices orientaux qui vinrent ainsi enrichir sa documentation. À Paris, il put également puiser dans la bibliothèque de Colbert, qui mettait à sa disposition un fonds syriaque considérable. La Bibliothèque orientale est donc, matériellement, le produit d’une accumulation : celle d’un savant qui lit, annote, compare, et dont l’œuvre finale agrège des strates de lectures accumulées à Florence et à Paris.

La source cachée : Katib Çelebi et l’ordre alphabétique

Derrière l’ordonnance alphabétique, qui semble aller de soi, se cache une décision intellectuelle majeure dont les conséquences sont profondes. D’Herbelot n’a pas inventé cette forme : il l’a empruntée à une source ottomane décisive, le Kashf al-zunun de Katib Çelebi (Hajji Khalifa, 1609-1657). Ce savant ottoman avait lui-même organisé son immense répertoire bibliographique de titres et d’auteurs selon l’ordre alphabétique.

L’historiographie récente a mis en évidence que cette filiation n’est pas simplement documentaire : elle est structurante. Alexander Bevilacqua montre que le travail de Katib Çelebi a fourni « non seulement le contenu, mais l’inspiration pour l’organisation » de la Bibliothèque orientale. Nicholas Dew va dans le même sens : la source ottomane fut centrale « non seulement pour les informations nouvelles qu’elle contenait, mais aussi pour son ordre alphabétique, caractéristique que l’ouvrage de d’Herbelot a imitée ». Certains commentateurs vont jusqu’à dire que la Bibliothèque est en grande partie une traduction abrégée du Kashf al-zunun, enrichie toutefois de nombreuses compilations de manuscrits turcs et arabes.

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Cette dépendance est essentielle à comprendre. Elle signifie que l’érudition européenne du XVIIe siècle, si souvent décrite comme un face-à-face avec un Orient muet, se révèle ici tributaire d’une médiation interne à cet Orient : celle d’une culture savante ottomane qui pensait et classait elle-même son propre héritage. La Bibliothèque orientale n’est pas un simple palimpseste de sources arabes classiques ; elle intègre une tradition bibliographique vivante, celle d’un empire qui produisait ses propres instruments de savoir.

L’architecture d’un monument

L’ouvrage, publié en format in-folio, compte 1 059 pages et comprend 8 158 articles arrangés alphabétiquement. Certaines notices sont de simples identifications ; d’autres sont de véritables petits traités. Le sous-titre, dans sa profusion, est presque un programme : histoires et traditions « véritables ou fabuleuses », religions, sectes et politique, gouvernements, lois, coutumes et mœurs, guerres et révolutions des empires, sciences et arts, vies des saints, docteurs, philosophes, historiens, poètes et capitaines.

La matière religieuse y occupe une place centrale, mais elle est traitée avec une ambivalence qui caractérise la réception européenne du Coran à l’époque moderne. D’un côté, le texte islamique est souvent abordé dans un cadre polémique, avec les précautions rhétoriques que le contexte de censure et de patronage impose. De l’autre, la curiosité philologique, l’attention aux récits coraniques et la volonté de comprendre une civilisation rivale produisent des analyses d’une réelle densité. Dans sa préface, Galland affirme que le Coran « y est paraphé ou expliqué par les Auteurs les plus authentiques, & particulièrement par Houssain Vâez », signalant par là que l’ouvrage ne se contente pas de reproduire les polémiques ordinaires.

Un aspect de l’organisation de l’ouvrage a souvent dérouté les commentateurs : son caractère idiosyncratique. Bevilacqua note que cette étrangeté formelle s’explique précisément par la comparaison avec la source ottomane : l’ordre alphabétique de Katib Çelebi, qui classait les titres d’ouvrages et les noms d’auteurs, a été transposé à un dictionnaire universel de civilisation, produisant un objet hybride, à mi-chemin entre la bibliographie et l’encyclopédie.

Antoine Galland, l’architecte de l’ombre

La part d’Antoine Galland (1646-1715) dans l’œuvre finale est difficile à surestimer. D’Herbelot l’avait engagé en 1694 pour l’aider à mener à bien un chantier devenu immense. Après la mort du maître en 1695, Galland ne se contente pas de livrer un manuscrit à l’imprimeur : il complète, corrige, ajoute, et surtout il écrit le Discours pour servir de préface, texte dans lequel il situe l’entreprise dans l’histoire longue des études orientales et en légitime l’ambition. Cette préface a été caractérisée par la critique comme un « véritable manifeste de l’orientalisme ».

Mais l’apport de Galland ne s’arrête pas au seuil du livre. L’édition de 1697 fut « augmentée de plus de deux mille additions manuscrites par M. Galland, professeur et lecteur royal en langue arabe ». Ces additions, longtemps peu étudiées, ont été récemment réévaluées.

Bevilacqua montre qu’elles révèlent la manière dont Galland comprenait l’ouvrage comme un guide de l’histoire littéraire des peuples musulmans récents. Cette inflexion est capitale : elle déplace l’accent des origines de l’Islam vers les cultures savantes persane, timouride et ottomane.

Un Orient récent : l’originalité du regard

C’est peut-être ici que réside l’apport le plus singulier de la Bibliothèque orientale, et ce qui la distingue de nombre d’entreprises orientalistes contemporaines. D’Herbelot, contrairement à beaucoup de ses collègues européens, s’intéresse moins aux premiers siècles de l’Islam qu’aux périodes plus récentes. Il utilise des sources relativement tardives, notamment des chroniques persanes comme le Rawdat al-safa de Mir Khwand.

Bevilacqua souligne que l’ouvrage offrait une vue unique de la culture littéraire timouride, safavide et ottomane, une insistance inhabituelle parmi les savants européens, qui s’intéressaient davantage aux premiers siècles de l’Islam.

Cette attention aux cultures savantes post-mongoles et ottomanes donne à l’œuvre une épaisseur historique que la seule compilation n’aurait pas produite. Elle témoigne aussi de la capacité de la culture savante catholique de la fin du XVIIe siècle français à prendre au sérieux une tradition intellectuelle étrangère. La Bibliothèque n’est ni un pamphlet ni une apologie : c’est un instrument de savoir, traversé de tensions, mais animé par une curiosité qui dépasse les cadres confessionnels ordinaires.

Une postérité en archipel

La Bibliothèque orientale est un in-folio édité en février 1697. Son influence ne se mesure pas à ses rééditions, encore que plusieurs éditions aient vu le jour au XVIIIe siècle, notamment à Maastricht en 1776, mais à sa présence souterraine dans la culture européenne. Voltaire, qui y puisa abondamment pour son Essai sur les mœurs (1756), la décrit dans sa correspondance comme « les contes arabes et tartares qui passent sous le nom de Bibliothèque orientale ».

L’ouvrage devient une sorte de magasin d’idées reçues et de savoirs disponibles, où l’on vient chercher aussi bien des arguments contre l’Islam que des curiosités sur les mœurs orientales. Les penseurs des Lumières y absorbent non seulement des contenus, mais aussi des interprétations, incorporant dans la pensée éclairée des matériaux dont l’origine ottomane est souvent oubliée.

Mais la postérité savante de l’ouvrage est tout aussi significative. Les marginalia de Johann Jacob Reiske, l’un des plus grands arabisants du XVIIIe siècle, attestent que la Bibliothèque est restée une ressource précieuse pour la compréhension des questions islamiques jusque bien avant dans le XIXe siècle.

Reiske ne se contentait pas de lire l’ouvrage : il translittérait en arabe les titres mentionnés par d’Herbelot, reconstituant pour ainsi dire une grande partie du travail de Katib Çelebi. Ces annotations innombrables disent assez que la Bibliothèque orientale n’était pas un monument mort, mais un instrument de travail vivant, sans cesse corrigé, complété, discuté.

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Œuvre de transition, la Bibliothèque orientale appartient à la fois à l’érudition confessionnelle du Grand Siècle et à l’orientalisme savant des Lumières. Elle ne clôt pas un monde : elle en ouvre un, en donnant à l’Europe lettrée une bibliothèque portative de l’Orient, ordonnée, interrogeable, imparfaite et féconde. Son histoire est celle d’une compilation devenue architecture, d’un dictionnaire devenu seuil.

Crédits photo : Barthélemy d'Herbelot, auteur de la Bibliothèque orientale, gravure de Jacob Houbraken (1748-1780) (Rijksmuseum, domaine public)

Par Auteur invité

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