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Le grand dictionnaire français de l'Orient cachait un secret

En 1697, la Bibliothèque orientale de Barthélemy d’Herbelot paraît comme une somme savante sur l’Orient. Elle est surtout un carrefour : héritière d’une bibliographie ottomane, achevée par Galland, elle transforme l’érudition du Grand Siècle en passage vers les Lumières. Par Amel Aït-Hamouda.

Le 06/11/2026 à 18:22 par Auteur invité

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Publié le :

06/11/2026 à 18:22

Auteur invité

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La Bibliothèque orientale, ou Dictionnaire universel contenant généralement tout ce qui regarde la connaissance des peuples de l’Orient est bien plus qu’un livre : c’est un dispositif de savoir, une machine à ordonner l’altérité.

Publiée à Paris en 1697, deux ans après la mort de son auteur, elle a longtemps été considérée comme l’ouvrage de référence le plus complet sur l’histoire et les lettres islamiques en Occident pour son époque. Mais cette complétude apparente masque une genèse complexe, une méthode composite et une postérité souterraine qui en font un objet fascinant pour l’histoire des savoirs.

Un homme de collections et de réseaux

Barthélemy d’Herbelot de Molainville (1625-1695) n’était pas un érudit de cabinet isolé. Sa Bibliothèque est l’aboutissement d’une vie de collecte, mais aussi le produit d’une infrastructure savante : les réseaux qui acheminaient vers Paris les manuscrits orientaux, les bibliothèques princières et royales, les correspondances érudites. Le chapitre que Nicholas Dew consacre à « la fabrication » de l’œuvre insiste sur la dépendance de d’Herbelot à l’égard des réseaux de collection qui apportaient les manuscrits orientaux aux bibliothèques parisiennes.

Le voyage italien de d’Herbelot fut décisif. À Florence, le grand-duc de Toscane, frappé par son expertise, lui fit don des manuscrits orientaux qu’il avait repérés comme précieux dans une collection mise en vente. Ce sont environ deux cents codices orientaux qui vinrent ainsi enrichir sa documentation. À Paris, il put également puiser dans la bibliothèque de Colbert, qui mettait à sa disposition un fonds syriaque considérable. La Bibliothèque orientale est donc, matériellement, le produit d’une accumulation : celle d’un savant qui lit, annote, compare, et dont l’œuvre finale agrège des strates de lectures accumulées à Florence et à Paris.

La source cachée : Katib Çelebi et l’ordre alphabétique

Derrière l’ordonnance alphabétique, qui semble aller de soi, se cache une décision intellectuelle majeure dont les conséquences sont profondes. D’Herbelot n’a pas inventé cette forme : il l’a empruntée à une source ottomane décisive, le Kashf al-zunun de Katib Çelebi (Hajji Khalifa, 1609-1657). Ce savant ottoman avait lui-même organisé son immense répertoire bibliographique de titres et d’auteurs selon l’ordre alphabétique.

L’historiographie récente a mis en évidence que cette filiation n’est pas simplement documentaire : elle est structurante. Alexander Bevilacqua montre que le travail de Katib Çelebi a fourni « non seulement le contenu, mais l’inspiration pour l’organisation » de la Bibliothèque orientale. Nicholas Dew va dans le même sens : la source ottomane fut centrale « non seulement pour les informations nouvelles qu’elle contenait, mais aussi pour son ordre alphabétique, caractéristique que l’ouvrage de d’Herbelot a imitée ». Certains commentateurs vont jusqu’à dire que la Bibliothèque est en grande partie une traduction abrégée du Kashf al-zunun, enrichie toutefois de nombreuses compilations de manuscrits turcs et arabes.

À LIRE - Antoine Galland, l’érudit qui ouvrit les portes de l’Orient à la France

Cette dépendance est essentielle à comprendre. Elle signifie que l’érudition européenne du XVIIe siècle, si souvent décrite comme un face-à-face avec un Orient muet, se révèle ici tributaire d’une médiation interne à cet Orient : celle d’une culture savante ottomane qui pensait et classait elle-même son propre héritage. La Bibliothèque orientale n’est pas un simple palimpseste de sources arabes classiques ; elle intègre une tradition bibliographique vivante, celle d’un empire qui produisait ses propres instruments de savoir.

L’architecture d’un monument

L’ouvrage, publié en format in-folio, compte 1 059 pages et comprend 8 158 articles arrangés alphabétiquement. Certaines notices sont de simples identifications ; d’autres sont de véritables petits traités. Le sous-titre, dans sa profusion, est presque un programme : histoires et traditions « véritables ou fabuleuses », religions, sectes et politique, gouvernements, lois, coutumes et mœurs, guerres et révolutions des empires, sciences et arts, vies des saints, docteurs, philosophes, historiens, poètes et capitaines.

La matière religieuse y occupe une place centrale, mais elle est traitée avec une ambivalence qui caractérise la réception européenne du Coran à l’époque moderne. D’un côté, le texte islamique est souvent abordé dans un cadre polémique, avec les précautions rhétoriques que le contexte de censure et de patronage impose. De l’autre, la curiosité philologique, l’attention aux récits coraniques et la volonté de comprendre une civilisation rivale produisent des analyses d’une réelle densité. Dans sa préface, Galland affirme que le Coran « y est paraphé ou expliqué par les Auteurs les plus authentiques, & particulièrement par Houssain Vâez », signalant par là que l’ouvrage ne se contente pas de reproduire les polémiques ordinaires.

Un aspect de l’organisation de l’ouvrage a souvent dérouté les commentateurs : son caractère idiosyncratique. Bevilacqua note que cette étrangeté formelle s’explique précisément par la comparaison avec la source ottomane : l’ordre alphabétique de Katib Çelebi, qui classait les titres d’ouvrages et les noms d’auteurs, a été transposé à un dictionnaire universel de civilisation, produisant un objet hybride, à mi-chemin entre la bibliographie et l’encyclopédie.

Antoine Galland, l’architecte de l’ombre

La part d’Antoine Galland (1646-1715) dans l’œuvre finale est difficile à surestimer. D’Herbelot l’avait engagé en 1694 pour l’aider à mener à bien un chantier devenu immense. Après la mort du maître en 1695, Galland ne se contente pas de livrer un manuscrit à l’imprimeur : il complète, corrige, ajoute, et surtout il écrit le Discours pour servir de préface, texte dans lequel il situe l’entreprise dans l’histoire longue des études orientales et en légitime l’ambition. Cette préface a été caractérisée par la critique comme un « véritable manifeste de l’orientalisme ».

Mais l’apport de Galland ne s’arrête pas au seuil du livre. L’édition de 1697 fut « augmentée de plus de deux mille additions manuscrites par M. Galland, professeur et lecteur royal en langue arabe ». Ces additions, longtemps peu étudiées, ont été récemment réévaluées.

Bevilacqua montre qu’elles révèlent la manière dont Galland comprenait l’ouvrage comme un guide de l’histoire littéraire des peuples musulmans récents. Cette inflexion est capitale : elle déplace l’accent des origines de l’Islam vers les cultures savantes persane, timouride et ottomane.

Un Orient récent : l’originalité du regard

C’est peut-être ici que réside l’apport le plus singulier de la Bibliothèque orientale, et ce qui la distingue de nombre d’entreprises orientalistes contemporaines. D’Herbelot, contrairement à beaucoup de ses collègues européens, s’intéresse moins aux premiers siècles de l’Islam qu’aux périodes plus récentes. Il utilise des sources relativement tardives, notamment des chroniques persanes comme le Rawdat al-safa de Mir Khwand.

Bevilacqua souligne que l’ouvrage offrait une vue unique de la culture littéraire timouride, safavide et ottomane, une insistance inhabituelle parmi les savants européens, qui s’intéressaient davantage aux premiers siècles de l’Islam.

Cette attention aux cultures savantes post-mongoles et ottomanes donne à l’œuvre une épaisseur historique que la seule compilation n’aurait pas produite. Elle témoigne aussi de la capacité de la culture savante catholique de la fin du XVIIe siècle français à prendre au sérieux une tradition intellectuelle étrangère. La Bibliothèque n’est ni un pamphlet ni une apologie : c’est un instrument de savoir, traversé de tensions, mais animé par une curiosité qui dépasse les cadres confessionnels ordinaires.

Une postérité en archipel

La Bibliothèque orientale est un in-folio édité en février 1697. Son influence ne se mesure pas à ses rééditions, encore que plusieurs éditions aient vu le jour au XVIIIe siècle, notamment à Maastricht en 1776, mais à sa présence souterraine dans la culture européenne. Voltaire, qui y puisa abondamment pour son Essai sur les mœurs (1756), la décrit dans sa correspondance comme « les contes arabes et tartares qui passent sous le nom de Bibliothèque orientale ».

L’ouvrage devient une sorte de magasin d’idées reçues et de savoirs disponibles, où l’on vient chercher aussi bien des arguments contre l’Islam que des curiosités sur les mœurs orientales. Les penseurs des Lumières y absorbent non seulement des contenus, mais aussi des interprétations, incorporant dans la pensée éclairée des matériaux dont l’origine ottomane est souvent oubliée.

Mais la postérité savante de l’ouvrage est tout aussi significative. Les marginalia de Johann Jacob Reiske, l’un des plus grands arabisants du XVIIIe siècle, attestent que la Bibliothèque est restée une ressource précieuse pour la compréhension des questions islamiques jusque bien avant dans le XIXe siècle.

Reiske ne se contentait pas de lire l’ouvrage : il translittérait en arabe les titres mentionnés par d’Herbelot, reconstituant pour ainsi dire une grande partie du travail de Katib Çelebi. Ces annotations innombrables disent assez que la Bibliothèque orientale n’était pas un monument mort, mais un instrument de travail vivant, sans cesse corrigé, complété, discuté.

À LIRE - Victor Hugo n’a jamais mis les pieds en Orient. Il en a pourtant fait une révolution poétique

Œuvre de transition, la Bibliothèque orientale appartient à la fois à l’érudition confessionnelle du Grand Siècle et à l’orientalisme savant des Lumières. Elle ne clôt pas un monde : elle en ouvre un, en donnant à l’Europe lettrée une bibliothèque portative de l’Orient, ordonnée, interrogeable, imparfaite et féconde. Son histoire est celle d’une compilation devenue architecture, d’un dictionnaire devenu seuil.

Crédits photo : Barthélemy d'Herbelot, auteur de la Bibliothèque orientale, gravure de Jacob Houbraken (1748-1780) (Rijksmuseum, domaine public)

 

Par Auteur invité
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Bibliothèque orientale (Éd.1697)

Barthélemy Herbelot de Molainville (d')

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Antonin Artaud : la guerre des archives n’est pas terminée (réponse à Florence de Mèredieu)

Le 7 août 2026, ActuaLitté publiait l’article Comment la souffrance a forgé le jeune Artaud, version abrégée, sans photographies ni appareil de sources, de l'étude d'Ilios Chailly, Une géographie de la souffrance : les cures d’Antonin Artaud, de La Rouguière au Chanet, 1915-1919. Florence de Mèredieu, biographe d’Antonin Artaud, a réagi à cet article dans les commentaires. Quelques échanges ont suivi. Ilios Chailly propose ici une réponse plus développée, pour revenir point par point sur les questions soulevées.

01/09/2026, 17:05

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De Proust à Perec : comment Shéhérazade a changé la littérature française

Au XXe siècle, les écrivains français n’ont pas seulement lu Les Mille et Une Nuits : ils s’en sont emparés comme d’un modèle d’écriture. De la mémoire proustienne à l’ambition romanesque de Perec, en passant par le merveilleux surréaliste et la figure de Shéhérazade devenue symbole de résistance, ce recueil sans auteur ni fin a profondément travaillé l’imaginaire littéraire. Par Amel Aït-Hamouda.

31/08/2026, 17:44

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Freida McFadden : anatomie d'une machine, aux accents bien connus

Voilà des semaines et des mois, des années bientôt qu'elle trône au sommet des meilleures ventes, au point qu'on ne sache plus trop comment s'en dépatouiller... Un peu comme dans ses livres : Freida McFadden connaît la fin avant de commencer. Le retournement vient d’abord et le roman s’organise en fonction. Indices, fausses pistes, silences, informations données trop tôt pour être comprises : tout permet au lecteur de voir après coup ce qu’il n’avait pas vu venir. Mais comment ?

29/08/2026, 10:00

Autres articles de la rubrique À la loupe

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Les éditions Gunten donnent une nouvelle voix aux récits régionaux

À l’occasion de L’Autre Livre, les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, ces maisons racontent leur histoire, leurs engagements et les convictions qui guident leurs choix éditoriaux. Cette fois, place aux éditions Gunten, ancrées en Bourgogne-Franche-Comté.

06/11/2026, 13:49

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En Bourgogne, les éditions de la loggia cultivent l'insolite

À l’occasion de L’Autre Livre, les 7 et 8 novembre, ActuaLitté met à l’honneur celles et ceux qui font vivre l’édition indépendante. Une série de cartes blanches invite les maisons présentes à dévoiler leur identité, leurs convictions et les livres qui traduisent leurs engagements. Cette fois, place aux éditions de la loggia...

06/11/2026, 13:15

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Station Zapata : attention, littérature hors des rails !

À l’occasion du salon de L’Autre Livre, les 7 et 8 novembre, ActuaLitté ouvre ses colonnes aux éditeurs indépendants à travers une série de cartes blanches : chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Installée à Sète depuis 2025, Station Zapata prend la parole pour défendre une littérature libre, à la croisée des sciences humaines et de la politique.

06/11/2026, 13:14

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Le Vampire Actif : des livres qui ont soif de lecteurs

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre à Paris, ActuaLitté met à l’honneur celles et ceux qui font vivre l’édition indépendante. Une série de cartes blanches invite les maisons participantes à raconter leur parcours et à partager leurs convictions. Cette fois, la parole revient au Vampire Actif, une structure associative qui privilégie les découvertes littéraires, la liberté de création et la force des textes, loin de la course aux publications.

06/11/2026, 13:04

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L’édition indépendante accueille une nouvelle voix dissidente

À l’occasion de L’Autre Livre, les 7 et 8 novembre, ActuaLitté met à l’honneur celles et ceux qui font vivre l’édition indépendante. Une série de cartes blanches invite les maisons présentes à dévoiler leur identité, leurs convictions et les livres qui traduisent leurs engagements. Cette fois, place à La Dissidence, jeune maison installée en Occitanie, présente son engagement en faveur des pensées critiques.

06/11/2026, 13:01

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De Baudelaire au chewing-gum : l’étonnante histoire du “dandy”

En 1975, la Turquie mâchait du Dandy, chewing-gum fabriqué sous licence danoise. Un demi-siècle plus tard, le mot ouvre une réflexion mordante sur les emprunts culturels et leurs contradictions. De Baudelaire à Bihruz Bey, héros d’un roman ottoman qui copie l’élégance européenne jusqu’au ridicule, ce détour littéraire interroge ce que les langues avalent, transforment et finissent par faire leur. Et si l’identité tenait aussi à ce que l’on emprunte ?

05/11/2026, 14:16

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Archivio : quand les œuvres d’art racontent notre monde

À l’occasion du salon L’Autre Livre, ActuaLitté poursuit ses cartes blanches consacrées à l’édition indépendante. Avec sa collection « La vie privée des œuvres », la maison Archivio explore les liens entre art, histoire et société. À travers des récits courts et accessibles, elle invite à découvrir les œuvres autrement, au-delà des images et des musées. 

 

05/11/2026, 08:00

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Depuis Marseille, les éditions Chum tracent leur propre chemin

 À l’occasion du salon L’Autre Livre, ActuaLitté poursuit ses cartes blanches consacrées à l’édition indépendante. Installées à Marseille depuis 2014, les éditions Chum défendent une littérature accessible, exigeante et engagée, loin des circuits parisiens. Avec une cinquantaine de titres au catalogue, la maison cultive le plaisir de lire et le goût des textes qui interrogent notre société.

04/11/2026, 12:20

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La Feuille de thé : vingt ans d’édition indépendante au service des mots

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes. Fondée en 2005 dans le Calvados, La Feuille de thé cultive une aventure éditoriale familiale, désormais portée par deux générations. Attachée à la qualité du style, elle défend les voix singulières de la littérature française et francophone.

03/11/2026, 17:00

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Chèvre-feuille étoilée, une transmission réussie !

À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, les éditions Chèvre-feuille étoilée se prêtent à l’exercice.

 

02/11/2026, 15:17

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Qui décide des livres qui méritent d’être lus ?

À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, Calliope Éditions se prête à l’exercice.

02/11/2026, 12:06

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Éditions d’Avallon : l’indépendance se construit aussi en librairie

À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, les éditions d’Avallon se prêtent à l’exercice.

02/11/2026, 08:30

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L’Atelier de l’Agneau : la poésie n’entre pas dans les cases

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté met à l’honneur les maisons d’édition indépendantes et la diversité de leurs démarches éditoriales. Dans une série de cartes blanches, ces structures partagent leur parcours, leurs convictions et leur manière de défendre une littérature à l’écart des sentiers battus. Parmi les exposants de cette édition, L’Atelier de l’Agneau Éditeur prend la parole pour présenter son identité et ses engagements.

01/11/2026, 14:52

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Bruno Guattari Éditeur, la création sans frontières

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches consacrées aux maisons d’édition indépendantes. Un espace de parole où chacune présente ses engagements, ses choix éditoriaux et sa conception du métier. Fondé en 2018, Bruno Guattari Éditeur explore les frontières entre littérature, arts visuels et réflexion critique, à travers des publications qui privilégient la curiosité, l’expérimentation et le dialogue entre les disciplines.

30/10/2026, 14:30

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Voix Tissées, la poésie à la rencontre de tous les publics

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches consacrées aux maisons d’édition indépendantes. Chacune y partage son parcours, ses convictions et sa manière de faire vivre la littérature. Fondée en 2000, Voix Tissées place la poésie au cœur de son engagement, à travers des recueils, des publications destinées à la jeunesse et des initiatives favorisant l’accès à l’écriture et à la lecture. Une démarche attentive à la diversité des voix et à la rencontre des publics.

29/10/2026, 15:52

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Attentat de Trappes : “Le racisme à l’état brut”

Un mort, cinq blessés et une attaque dont le caractère raciste est au cœur de l’enquête antiterroriste. Après les tirs du 23 octobre 2026 à Trappes et La Verrière, dans les Yvelines, les éditions Rue du monde sortent du silence. Implantée depuis 30 ans dans l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la maison d’édition jeunesse dénonce la haine raciste et appelle à défendre la fraternité, au plus près des habitants et des enfants.

29/10/2026, 10:38

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Les Livres de Nina : Voyager, le temps d’un livre

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches dédiées aux maisons d’édition indépendantes. Chacune y présente son histoire, ses engagements et les choix qui façonnent son catalogue. Avec Les Livres de Nina, Ioulia Hamamdjian et Emma Pauchont invitent les jeunes lecteurs à redécouvrir des contes traditionnels venus du monde entier, parfois oubliés ou inédits en français. Une aventure éditoriale où la richesse des illustrations accompagne la transmission des récits et l’ouverture à d’autres cultures.

28/10/2026, 16:52

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Et si le secret d’un bon roman d’horreur était avant tout l’amitié ?

Dans les coulisses du Grand-Guignol, l’horreur se fabrique aussi à coups de complicité et d’amitié. Pour Cyril Camus, la création est avant tout une aventure collective. Entre tournages amateurs, roman écrit à quatre mains, expériences théâtrales et jeux de rôle, l’écrivain revient sur ces passions partagées qui ont nourri son roman. Un hommage à la camaraderie, à l’imagination collective et à ceux qui prennent autant de plaisir à créer qu’à faire frissonner.

28/10/2026, 14:54

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Vincent Bolloré : “Moi, un prédateur ? Vous avez vu la dernière liste du Goncourt ?”

Les jurés du Goncourt ont dévoilé leurs ultimes choix : quatre romans, deux chez Gallimard, un chez Minuit et un dernier chez Flammarion. Soit un carton plein pour le groupe Madrigall. Vincent Bolloré, dont le groupe familial détient 30,4 % du capital de Louis Hachette Group, maison mère indirecte de Hachette Livre, répond à une interview (presque) imaginaire de ActuaLitté.

27/10/2026, 15:58

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“Je suis inquiet pour 2027 : beaucoup trop de voyants sont au rouge pour le livre et la lecture” (Geoffroy Pelletier, Sofia)

À l'approche des troisièmes États généraux des festivals et salons du livre, les 3 et 4 novembre 2026, le directeur de la Sofia, Geoffroy Pelletier, expose les contradictions du secteur, explique les arbitrages budgétaires relatifs à l’action culturelle et s'inquiète d'un recul de la lecture qui pourrait encore s'aggraver en 2027.

27/10/2026, 11:50

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Budget 2027 : “La lecture n’est pas une dépense accessoire”

Le projet de loi de finances du gouvernement, pour l'année 2027, a été précédé par des exigences d'économies sur les dépenses de l'État, conduisant à une baisse de la plupart des budgets des ministères. Celui de la Culture n'y a pas échappé, après de sévères coupes déjà effectuées en 2026. Une soixantaine d'organisations du livre et de la lecture ont rédigé un plaidoyer, afin d'inciter le gouvernement à revoir sa copie. Nous reproduisons ci-dessous leur appel, dans son intégralité.

27/10/2026, 08:57

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“Bipolaire, je le suis aussi” : comment Witkacy m’a sauvé la vie

« Bravo, vous avez lu 60 heures ce mois-ci ! » Je balaye la notification. Tant d’heures, me dis-je, que j’aurais pu employer à faire autre chose. Mais quoi ? Par Charles Garatynski.

26/10/2026, 16:51

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Homère serait-il aujourd'hui accusé d'avoir écrit l'Iliade avec une IA ?

Et si Homère lui-même était suspecté d’avoir écrit avec une IA ? À partir de l’affaire Thélyson Orélien, Samuel Lequette interroge la place des détecteurs dans le jugement porté sur les œuvres. Entre formules homériques, critique littéraire et droit à l’opacité défendu par Édouard Glissant, il plaide pour une lecture qui ne se réduise pas à la recherche de preuves. Samuel Lequette est professeur de lettres, linguiste de formation et écrivain.

26/10/2026, 12:42

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Thélyson Orélien : derrière le scandale de l’IA, une question bien plus dérangeante

L'affaire Thélyson Orélien a relancé le débat sur les textes produits par l'intelligence artificielle. Mais une question plus profonde demeure : comment les critères qui façonnent un livre deviennent-ils véritablement ceux de son auteur ? Par Peter Kahl, chercheur indépendant, Lex et Ratio — Prague.

23/10/2026, 17:34

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Antoine Galland, l’érudit qui ouvrit les portes de l’Orient à la France

On connaît le traducteur des Mille et Une Nuits, on ignore souvent le savant qui collectionna les médailles, déchiffra les manuscrits et rapprocha l’Orient de la France. Antoine Galland (1646-1715) ne fut pas seulement le passeur de Shéhérazade : il fut l’un des artisans discrets de l’orientalisme savant et l’un de ceux qui ont appris à la France à lire l’Orient. Par Amel Aït-Hamouda.

23/10/2026, 16:59

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“Demain, on regardera Thélyson Orélien comme un pionnier”

Accusé d’avoir recouru à l’intelligence artificielle pour écrire son roman, Thélyson Orélien cristallise les contradictions du monde littéraire. Dans ce texte initialement publié sur son Substack, l’écrivain Thierry Crouzet prend le contre-pied des accusations : à partir d’une analyse stylistique du livre, il interroge la fiabilité des indices d’écriture automatisée et défend le potentiel créatif de l’IA, sans éluder la question du plagiat.

23/10/2026, 10:50

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“Un auteur n’est pas seulement quelqu’un qui produit des mots”

Auteur de fiction et responsable des données décisionnelles dans la direction informatique d’une entreprise française, selon sa propre présentation, Pierre-Étienne Masure défend une autre réponse à l’irruption de l’IA en littérature. Plutôt que de multiplier détecteurs et labels, il propose de renforcer la responsabilité des auteurs et des éditeurs, garants du travail créatif et de la transparence envers les lecteurs. Une question de confiance.

22/10/2026, 15:28

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“Un enfant sans limite n’est pas respecté, il est abandonné à son propre chaos”

Aimer un enfant ne suffit pas à l'éduquer. Encore faut-il lui apprendre la frustration, le respect d'autrui et les limites de son propre désir. Pour le psychanalyste Jean-Charles Bettan, la bienveillance parentale peut devenir une forme de renoncement lorsque les adultes n'osent plus exercer leur autorité. Entre brutalité et démission éducative, il défend une exigence oubliée : aider les enfants à grandir en acceptant de leur dire non.

22/10/2026, 08:30

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“Elle se dit son esclave” : la relation tragique entre Nadja et André Breton

Derrière Nadja, figure mythique du surréalisme immortalisée par André Breton, se trouvait Léona Delcourt, une femme dont la vie, les lettres et l’internement psychiatrique racontent une autre histoire. Comment retrouver la personne réelle derrière le personnage littéraire ?

21/10/2026, 13:10

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“C’est là que j’ai rencontré mes principaux dealers : Bacquié et le Palais des Thés”

Chez les écrivains, l’inspiration emprunte des chemins inattendus. Tandis que ses personnages s’enivrent et se droguent dans les coulisses du Grand-Guignol, Cyril Camus, lui, carbure au thé. De Belfast à Toulouse, il raconte comment une tasse d’English Breakfast s’est changée en passion pour les thés du monde entier, jusqu’à accompagner l’écriture de son roman d’horreur. Un récit plein d’autodérision, entre littérature, voyages et vapeurs de thé.

21/10/2026, 12:05

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“Le ballon n’a pas encore roulé, on débat déjà de l’état du patient”

Avant même le coup d’envoi entre Lille et Galatasaray, les titres sont déjà écrits. « Trois points impératifs », « Lions » contre « Dogues », métaphores guerrières et slogans de publicitaires : le football se raconte dans une langue où la formule précède souvent les faits. À travers une rencontre indécise, ce billet observe avec ironie les clichés de la presse sportive, prompte à transformer une victoire, une défaite ou un nul en récit héroïque.

21/10/2026, 10:20

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Paris sous tension, Totoro en vitrine : le week-end improbable de la Maison Ghibli

Ouverte le 17 octobre à Paris, la boutique éphémère de la Maison Ghibli a connu un premier week-end mouvementé. Malgré les manifestations, les fans sont au rendez-vous pour retrouver l’univers de Hayao Miyazaki.

20/10/2026, 16:43

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“On serait sans doute étonné par la banalité des rituels de sorcellerie”

Au cinéma, elles pactisent avec le diable, jettent des sorts et sèment la terreur. Mais les sorcières d’aujourd’hui ressemblent-elles vraiment à ces créatures inquiétantes ? Entre fascination pour la fiction, clichés tenaces et pratiques contemporaines, une enquête explore ce que les écrans racontent — et déforment — de la sorcellerie. Catherine Dumont Levesque, publiée aux éditions Oxus démystifie ces femmes, à l'approche d'Halloween.

19/10/2026, 16:09

ActuaLitté

“Une maison ne devient un foyer qu’à partir de ses vivants”

Pour le second texte de cette « Clinique sauvage », il s’agit d’une terrasse d’un autre genre. À Paris, dans son 7e arrondissement, au 217 du boulevard Saint-Germain, se tient la Maison de l’Amérique latine, dont deux salons portent les noms de deux prix Nobel, Neruda et Mistral. Ses murs ont vu passer Daudet, Maupassant, Mallarmé et le jeune futur père de la psychanalyse. 

19/10/2026, 11:19

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“Comment une société accepte-t-elle ce qu’elle sait pourtant être destructeur ?”

Deux auteurs romains, deux façons de déshabiller le pouvoir. Tacite en dévoile les rouages : peur, servilité, silence et consentement. Suétone en explore les coulisses, les pulsions et les excès des empereurs. Sous la plume du psychanalyste Jean-Charles Bettan, leurs œuvres éclairent une question qui n’a rien perdu de son actualité : pourquoi les sociétés acceptent-elles de se soumettre à ce qu’elles savent destructeur ? Une lecture désenchantée.

17/10/2026, 11:17

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Comment Sarah Knafo applique le “grand remplacement” à Éric Zemmour

En six semaines, Sarah Knafo aura vendu 46.304 exemplaires de plus qu’Éric Zemmour avec son essai de 2021, La France n'a pas dit son dernier mot. Le Casse du siècle tient mieux la distance et s’impose surtout dans les grandes surfaces spécialisées, ventes en ligne comprises. Mais l’ancien journaliste conserve un solide passé de best-seller, notamment avec Le Suicide français. Derrière la bataille des chiffres se dessinent deux carrières médiatiques et des rôles politiques qui évoluent.

17/10/2026, 10:54

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