“Nous n’irons plus au bois”, la comptine entre lauriers et maisons closes

À 19 mois, ma fille a déjà compris qu’une chanson ne s’achève pas quand elle est terminée, mais parce qu’elle consent à ce qu’on l’arrête. Une distinction fondamentale dont je mesure chaque jour les conséquences sur mon emploi du temps. L’automne aidant, elle nourrit une passion particulière pour les textes forestiers.

Après Promenons-nous dans les bois, je pensais le pauvre loup enfin débarrassé de ses persécuteurs. Voici la forêt à son tour menacée de perdre son public parce « les lauriers sont coupés ». Les chênes en restent inconsolables : mais de quels lauriers parle-t-on au juste ? La question mérite d'être posée, voire déflorée...

Des maisons closes fermées, des embrassades en libre-service

Figurez-vous : j'ai déniché une interprétation historique discutée, estimant que les lauriers servaient à désigner des maisons de prostitution sous l’Ancien Régime. Leur coupe, symbolique dans la comptinen ferait allusion à la répression de ces établissements à la fin du XVIIe siècle. Je m’attendais à une banale histoire d’élagage ; on me livre une opération de police des mœurs. Le patrimoine oral, il faut l’avouer, a cette qualité de ne jamais prévenir avant de faire partir le coup.

Le refrain apporte la preuve d’une restructuration : « Embrassez qui vous voudrez. » Les maisons ferment, sans que l’on cesse de satisfaire la demande. Seulement, plus de locaux, de personnel, ni de tarifs. L’État organise la dérégulation des embrassades et laisse les particuliers assurer le service. Airbnb n’a pas fait autre chose : se substituer aux établissements pour généraliser l’activité à domicile. J’attends le bilan des économies sur la literie.

Les anciennes professionnelles ? Danse ou ramassage de branches. Aucun accompagnement. Et le délai de recours ? Un pur scandale.

Sauf qu'une ancienne variante attribue la coupe des lauriers à la fille du roi et une autre lui demande de les ramasser. La même personne organise le sinistre et participe au nettoyage. Les lycéens amateurs de blocus apprécieront : une héritière royale avait bien avant eux immobilisé tout une forêt, sans même distribuer de tract.

Le blanchiment des végétaux

M’enfin, cette affaire de bois impromenable devenait velue, surtout qu'ici et là, les lauriers deviennent des roses ou de simples rameaux. Quand la déforestation sévit, l’identité des victimes importe peu, apparemment.

Car, de toute manière, le mécanisme est limpide. Les lauriers repoussent ? On invoquera les roses. Les roses reviennent ? On recherche le dernier rameau. Quand tout refleurira, il restera une feuille tombée. La forêt n’a pas été détruite : elle a été placée sous prétexte. Avec un tel règlement, on fermerait l’Amazonie pour un géranium mal entretenu.

« Chacune à son tour ira les ramasser. » Chacune. Pas chacun. La promenade est interdite à tous ; seules les femmes semblent autorisées à revenir pour nettoyer gratuitement. On interdit les loisirs et on impose les corvées : les lauriers avaient peut-être surtout besoin d’un syndicat. Une représentante de la faune pastorale s’en vient justement apporter des nouvelles.

Jeanne, bergère de profession, est munie d’un panier blanc et occupée à cueillir fraises et fleurs d’églantier. Aucun mouton, aucun troupeau : elle officie dans un bois fermé. Je veux bien être naïf, il y a des limites. Quel genre de pastourelle égare son cheptel au point de se rabattre sur les fraises et l’églantier ? Et pendant que nous discutions botanique, Jeanne s’est barrée avec sa corbeille, sans autre forme de procès.

L’affaire de la cigale : mais laissez-la tranquille, bordel

« Si la cigale y dort, ne faut pas la blesser. » Enfin une disposition protectrice. D’ailleurs, un rossignol la réveillera — par son chant, on imagine. Il est donc interdit de lui faire du mal, mais parfaitement admis de lui gâcher sa sieste. Ce règlement n’a manifestement pas été rédigé par un parent.

Puis arrive la fauvette, vantée pour son « doux gosier », tiens donc : nul besoin d'être ornithologue de renom pour établir que la cigale compte dans le régime alimentaire du volatile. L’espèce de celle du bois reste inconnue : la présomption d’innocence prévaudra jusqu’aux conclusions de l’autopsie – et on attendra autant la date du prochain concert où applaudir la cigale.

Qui n’est d’ailleurs pas au bout de ses peines : « Cigale, ma cigale, allons, il faut chanter. » Un siècle plus tôt, La Fontaine reprochait à l’insecte d’avoir chanté tout l’été. La présente comptine la somme de s’y remettre. Un siècle de progrès pour passer de la culpabilisation des artistes à leur réquisition : les injonctions paradoxales, ça suffit !

La ronde, ou pourquoi l’humanité se reproduit

Mais je m’égarais. Le véritable scandale était chanté depuis le début : « Entrez dans la danse, voyez comme on danse. » Ou comment intégrer une nouvelle fillette dans la ronde, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus à recruter. Les entrées sont organisées, pas les sorties. Curieuse conception des loisirs.

Et lorsque toutes se tiennent la main, que fait-on ? On ne va tout de même pas arrêter la danse. Le refrain a prévu le problème : « Embrassez qui vous voudrez. » Voilà donc l’utilité des embrassades. Il faut renouveler les générations pour alimenter le cercle. Les enfants grandissent, embrassent à leur tour, en produisent d’autres, et ainsi de suite. L’humanité ne ferait pas des rondes pour amuser ses enfants ; elle ferait des enfants pour que les rondes ne s’arrêtent jamais. C’en serait presque poétique.

La fermeture des maisons closes n’était qu’un début. Les anciennes professionnelles écartées, la fabrication des danseurs revenaient aux citoyens. Le bois, lui, ne servait plus à rien : on l’a fermé afin que personne ne perde de temps à s’y promener. La population tourne, se renouvelle et recommence. On aurait tort d’y voir un jeu : un jeu suppose un début et une fin.

Michel Blanc et la diffusion du règlement

Je pensais tenir l’ensemble du système. C’était compter sans le cinéma. En 2002, Michel Blanc réalise Embrassez qui vous voudrez, adapté de Vacances anglaises de Joseph Connolly. En 2018, il tourne Voyez comme on danse. Deux consignes de la même comptine, deux films, seize ans d’intervalle. Le cinéaste a même expliqué que le premier devait initialement s’intituler Voyez comme on danse, avant que Jean d’Ormesson ne publie un roman portant ce titre.

Voilà ce qui arrive lorsqu’on confie l’exécution d’un règlement à des gens de lettres. La chanson demande de danser, puis d’embrasser ; le cinéma commence par les embrassades et attend seize ans pour montrer la danse.

D’ailleurs, l’écrivain Édouard Dujardin avait donné le rythme dès 1887 en écrivant Les Lauriers sont coupés, un récit qui contribuera à l’histoire du monologue intérieur et influencera James Joyce. Après les corps, les esprits. La forêt ne se contente plus de fermer : elle vient s’installer dans nos têtes. Il suffit d’une mélodie pour qu’un adulte parfaitement sain consacre plusieurs heures à une affaire de prostitution, de moutons disparus et de soupçons ornithologiques. Je suis disponible pour témoigner.

Heureusement, le dernier vers règle tout : « Car les lauriers du bois sont déjà repoussés. » J’insiste sur « déjà » : la végétation s’est rétablie. Plus aucun motif de fermeture. On rouvre la forêt, on libère les ramasseuses, Jeanne rend son panier et la cigale retourne dormir. J’estime même qu’on doit des excuses aux chênes.

Ma fille réclame une nouvelle écoute. Je lui explique que les lauriers ont repoussé et qu’on ne peut rouvrir le dossier sans une nouvelle coupe. Elle me tend la main. Je fais valoir qu’aucun arrêté ne m’oblige à danser. Elle tend l’autre. Je demande à consulter le règlement. Elle rit. J’entre dans sa danse. Elle a rouvert la forêt et c’est elle qui mène le bal maintenant.

Crédits illustration : image d'Épinal, Imagerie Pellerin (1863).

Par Nicolas Gary

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