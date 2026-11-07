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“Nous n’irons plus au bois”, la comptine entre lauriers et maisons closes

J'avais attaqué l'automne en défendant un loup contre des enfants qui exigeaient de lui un compte-rendu détaillé de sa garde-robe. Je croyais la forêt pacifiée. Ma progéniture a découvert Nous n'irons plus au bois, dont la mièvrerie pastorale m'exaspère depuis l'enfance. À présent qu'elle écoute en boucle, je me rends compte combien les gardes forestiers sont dépassés.

Le 07/11/2026 à 08:30 par Nicolas Gary

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Publié le :

07/11/2026 à 08:30

Nicolas Gary

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À 19 mois, ma fille a déjà compris qu’une chanson ne s’achève pas quand elle est terminée, mais parce qu’elle consent à ce qu’on l’arrête. Une distinction fondamentale dont je mesure chaque jour les conséquences sur mon emploi du temps. L’automne aidant, elle nourrit une passion particulière pour les textes forestiers.

Après Promenons-nous dans les bois, je pensais le pauvre loup enfin débarrassé de ses persécuteurs. Voici la forêt à son tour menacée de perdre son public parce «les lauriers sont coupés ». Les chênes en restent inconsolables : mais de quels lauriers parle-t-on au juste ? La question mérite d'être posée, voire déflorée...

Des maisons closes fermées, des embrassades en libre-service

Figurez-vous : j'ai déniché une interprétation historique discutée, estimant que les lauriers servaient à désigner des maisons de prostitution sous l’Ancien Régime. Leur coupe, symbolique dans la comptinen ferait allusion à la répression de ces établissements à la fin du XVIIe siècle. Je m’attendais à une banale histoire d’élagage ; on me livre une opération de police des mœurs. Le patrimoine oral, il faut l’avouer, a cette qualité de ne jamais prévenir avant de faire partir le coup.

Le refrain apporte la preuve d’une restructuration : « Embrassez qui vous voudrez. » Les maisons ferment, sans que l’on cesse de satisfaire la demande. Seulement, plus de locaux, de personnel, ni de tarifs. L’État organise la dérégulation des embrassades et laisse les particuliers assurer le service. Airbnb n’a pas fait autre chose : se substituer aux établissements pour généraliser l’activité à domicile. J’attends le bilan des économies sur la literie.

Les anciennes professionnelles ? Danse ou ramassage de branches. Aucun accompagnement. Et le délai de recours ? Un pur scandale.

Sauf qu'une ancienne variante attribue la coupe des lauriers à la fille du roi et une autre lui demande de les ramasser. La même personne organise le sinistre et participe au nettoyage. Les lycéens amateurs de blocus apprécieront : une héritière royale avait bien avant eux immobilisé tout une forêt, sans même distribuer de tract.

Le blanchiment des végétaux

M’enfin, cette affaire de bois impromenable devenait velue, surtout qu'ici et là, les lauriers deviennent des roses ou de simples rameaux. Quand la déforestation sévit, l’identité des victimes importe peu, apparemment.

Car, de toute manière, le mécanisme est limpide. Les lauriers repoussent ? On invoquera les roses. Les roses reviennent ? On recherche le dernier rameau. Quand tout refleurira, il restera une feuille tombée. La forêt n’a pas été détruite : elle a été placée sous prétexte. Avec un tel règlement, on fermerait l’Amazonie pour un géranium mal entretenu.

« Chacune à son tour ira les ramasser. » Chacune. Pas chacun. La promenade est interdite à tous ; seules les femmes semblent autorisées à revenir pour nettoyer gratuitement. On interdit les loisirs et on impose les corvées : les lauriers avaient peut-être surtout besoin d’un syndicat. Une représentante de la faune pastorale s’en vient justement apporter des nouvelles.

Jeanne, bergère de profession, est munie d’un panier blanc et occupée à cueillir fraises et fleurs d’églantier. Aucun mouton, aucun troupeau : elle officie dans un bois fermé. Je veux bien être naïf, il y a des limites. Quel genre de pastourelle égare son cheptel au point de se rabattre sur les fraises et l’églantier ? Et pendant que nous discutions botanique, Jeanne s’est barrée avec sa corbeille, sans autre forme de procès.

L’affaire de la cigale : mais laissez-la tranquille, bordel

« Si la cigale y dort, ne faut pas la blesser. » Enfin une disposition protectrice. D’ailleurs, un rossignol la réveillera — par son chant, on imagine. Il est donc interdit de lui faire du mal, mais parfaitement admis de lui gâcher sa sieste. Ce règlement n’a manifestement pas été rédigé par un parent.

Puis arrive la fauvette, vantée pour son « doux gosier », tiens donc : nul besoin d'être ornithologue de renom pour établir que la cigale compte dans le régime alimentaire du volatile. L’espèce de celle du bois reste inconnue : la présomption d’innocence prévaudra jusqu’aux conclusions de l’autopsie – et on attendra autant la date du prochain concert où applaudir la cigale.

Qui n’est d’ailleurs pas au bout de ses peines : « Cigale, ma cigale, allons, il faut chanter. » Un siècle plus tôt, La Fontaine reprochait à l’insecte d’avoir chanté tout l’été. La présente comptine la somme de s’y remettre. Un siècle de progrès pour passer de la culpabilisation des artistes à leur réquisition : les injonctions paradoxales, ça suffit !

La ronde, ou pourquoi l’humanité se reproduit

Mais je m’égarais. Le véritable scandale était chanté depuis le début : « Entrez dans la danse, voyez comme on danse. » Ou comment intégrer une nouvelle fillette dans la ronde, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus à recruter. Les entrées sont organisées, pas les sorties. Curieuse conception des loisirs.

Et lorsque toutes se tiennent la main, que fait-on ? On ne va tout de même pas arrêter la danse. Le refrain a prévu le problème : « Embrassez qui vous voudrez. » Voilà donc l’utilité des embrassades. Il faut renouveler les générations pour alimenter le cercle. Les enfants grandissent, embrassent à leur tour, en produisent d’autres, et ainsi de suite. L’humanité ne ferait pas des rondes pour amuser ses enfants ; elle ferait des enfants pour que les rondes ne s’arrêtent jamais. C’en serait presque poétique.

La fermeture des maisons closes n’était qu’un début. Les anciennes professionnelles écartées, la fabrication des danseurs revenaient aux citoyens. Le bois, lui, ne servait plus à rien : on l’a fermé afin que personne ne perde de temps à s’y promener. La population tourne, se renouvelle et recommence. On aurait tort d’y voir un jeu : un jeu suppose un début et une fin.

Michel Blanc et la diffusion du règlement

Je pensais tenir l’ensemble du système. C’était compter sans le cinéma. En 2002, Michel Blanc réalise Embrassez qui vous voudrez, adapté de Vacances anglaises de Joseph Connolly. En 2018, il tourne Voyez comme on danse. Deux consignes de la même comptine, deux films, seize ans d’intervalle. Le cinéaste a même expliqué que le premier devait initialement s’intituler Voyez comme on danse, avant que Jean d’Ormesson ne publie un roman portant ce titre.

Voilà ce qui arrive lorsqu’on confie l’exécution d’un règlement à des gens de lettres. La chanson demande de danser, puis d’embrasser ; le cinéma commence par les embrassades et attend seize ans pour montrer la danse.

D’ailleurs, l’écrivain Édouard Dujardin avait donné le rythme dès 1887 en écrivant Les Lauriers sont coupés, un récit qui contribuera à l’histoire du monologue intérieur et influencera James Joyce. Après les corps, les esprits. La forêt ne se contente plus de fermer : elle vient s’installer dans nos têtes. Il suffit d’une mélodie pour qu’un adulte parfaitement sain consacre plusieurs heures à une affaire de prostitution, de moutons disparus et de soupçons ornithologiques. Je suis disponible pour témoigner.

Heureusement, le dernier vers règle tout : « Car les lauriers du bois sont déjà repoussés. » J’insiste sur « déjà » : la végétation s’est rétablie. Plus aucun motif de fermeture. On rouvre la forêt, on libère les ramasseuses, Jeanne rend son panier et la cigale retourne dormir. J’estime même qu’on doit des excuses aux chênes.

Ma fille réclame une nouvelle écoute. Je lui explique que les lauriers ont repoussé et qu’on ne peut rouvrir le dossier sans une nouvelle coupe. Elle me tend la main. Je fais valoir qu’aucun arrêté ne m’oblige à danser. Elle tend l’autre. Je demande à consulter le règlement. Elle rit. J’entre dans sa danse. Elle a rouvert la forêt et c’est elle qui mène le bal maintenant.

Crédits illustration :  image d'Épinal, Imagerie Pellerin (1863).

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Pour présenter sa collection printemps-été 2027, Valentino a choisi la Bibliothèque Sainte-Geneviève, à Paris, et demandé aux invités de venir avec un livre. Baptisé “Antibiblioteca”, le défilé d'Alessandro Michele puise dans une idée développée par Nassim Nicholas Taleb à partir de la bibliothèque personnelle d'Umberto Eco : les ouvrages non lus constituent aussi un précieux réservoir de connaissances. 

05/10/2026, 13:08

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Bécassine : 2500 € manquent pour restaurer la tombe de Joseph Pinchon, son créateur

Un an après un premier appel aux dons, la remise en état de la tombe de Joseph-Porphyre Pinchon, dessinateur de Bécassine, a nettement avancé au cimetière Saint-Acheul d’Amiens. La Fondation du patrimoine indique désormais qu’il reste 2500 € à rassembler pour achever le chantier, commencé au printemps 2026. Une dernière étape concerne notamment l’enclos métallique de cette sépulture du XIXe siècle. 

03/10/2026, 15:18

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Pizza Hut construit des restaurants miniatures… remplis de livres

Aux États-Unis, Pizza Hut remet à l’honneur ses restaurants au célèbre toit rouge, mais à l’échelle d’une boîte à livres. Avec l’association Little Free Library, l’enseigne va distribuer 24 « Little Hut Libraries », accompagnées de 25 ouvrages neufs et de bons pour des pizzas individuelles. Les candidatures restent ouvertes jusqu’au 31 octobre 2026.

03/10/2026, 12:41

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Ces baskets conntectées pour enfants attisent le goût des livres

Une paire de baskets, un smartphone et, d'un geste, un livre audio. Au Royaume-Uni, Pan Macmillan, Spotify et la marque HYPHNT ont imaginé des chaussures pour enfants équipées d’une puce NFC : en approchant un téléphone du modèle, l’application Spotify s’ouvre sur un titre mis en avant. Dévoilée le 24 septembre à l’occasion du National Year of Reading 2026, l’opération commence avec la série de bandes dessinées jeunesse InvestiGators, de John Patrick Green.

03/10/2026, 11:53

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Au Japon, des voiturettes de golf se transforment en bibliothèques

À Hokkaidō, les voiturettes ne servent pas seulement à transporter clubs et golfeurs. Les 19 et 20 septembre 2026, le Hakodate Onuma Prince Hotel en a transformé plusieurs en rayonnages pour sa « Komorebi Library », installée en pleine nature. Caisses à vin, livres et tapis posés dans l’herbe complétaient cette bibliothèque éphémère, imaginée notamment pour remettre les ouvrages imprimés entre les mains des plus jeunes.

03/10/2026, 11:36

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Une machine recueille les rêves des jeunes lecteurs

À Des Moines, les jeunes lecteurs ne déposent pas leurs suggestions dans une boîte : ils les font voyager dans une machine de Rube Goldberg. Depuis le 24 août, Rosie’s Dream Machine circule dans les six bibliothèques publiques de la capitale de l’Iowa pour recueillir leurs « rêves de bibliothèque ». Dernière étape cette semaine à la Central Library, où l’installation reste accessible jusqu’au 2 octobre. Une enveloppe de 10.000 dollars doit permettre d’en concrétiser une partie.

03/10/2026, 08:45

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“Colette est pour moi une autrice essentielle”

Finaliste du prix des Deux Magots 2026 avec La Rédemption (Grasset), Jean-Noël Orengo s’est prêté à notre questionnaire de Proust, revisité à l’aune de son roman et de son rapport à la littérature. 

02/10/2026, 18:33

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“Je donnerais un mois de ma vie pour passer encore une heure avec mon père”

Finaliste du 93e prix des Deux Magots avec Choses que je croyais perdues (L’Arbalète/Gallimard), Clémentine Mélois a fait des objets, des souvenirs et de ce qui disparaît la matière de son nouveau livre. Pour ce questionnaire de Proust revisité, l’autrice et artiste revient sur ce qu’elle garderait, ce qu’elle aimerait retrouver et les traces auxquelles elle reste attachée. 

01/10/2026, 18:30

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Lecture, bonheur, patriarcat : Véronique Ovaldé répond sans détour

Avec Vivre sans bonheur et n’en point dépérir, paru chez Flammarion et finaliste du prix des Deux Magots 2026, Véronique Ovaldé s’est tournée vers sa mère, son enfance et les vies qui auraient pu être autrement. Après notre entretien autour de ce récit très personnel, l’écrivaine s’est prêtée à un questionnaire de Proust revisité. Il y est question de chèvrefeuille, de Marguerite Duras, de patriarcat, de mensonge, de jardins et, toujours, de lecture.

30/09/2026, 18:00

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Créer un réseau social à partir des classiques de la littérature

Après avoir passé Le Cid de Corneille à la moulinette du « çaisfran », Vyctor Ego revient avec un projet autrement plus vaste : RIMe, un réseau social entièrement consacré à la littérature. On y lit Jules Verne, commente une phrase au beau milieu du texte, bataille à coups de vers, publie ses créations ou prépare une séquence pédagogique. Avec une obsession intacte : donner envie d’entrer dans les classiques plutôt que d'en garder respectueusement la porte fermée.

30/09/2026, 16:45

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“Je t’aime. Je ne vais pas faire mieux” : Lucie Rico entre souvenirs, cinéma et vérité

À l’occasion de sa sélection parmi les finalistes du prix des Deux Magots 2026 avec Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?, Lucie Rico s’est prêtée à un questionnaire de Proust taillé sur mesure.

29/09/2026, 17:30

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Il avait emmuré sa bibliothèque en Syrie : 15 ans plus tard, il exhume les livres

En Syrie, une bibliothèque a passé quinze ans derrière un mur. À Homs, Mustafa Khaled Alwan, 72 ans, a retrouvé plusieurs centaines d’ouvrages qu’il avait fait dissimuler fin 2011, au moment où la répression du soulèvement s’intensifiait. Derrière la maçonnerie, plus de 90 % de la collection avait résisté, selon son témoignage recueilli par l’AFP. Une cache de papier qui raconte aussi ce que posséder certains livres pouvait signifier sous le régime Assad.

26/09/2026, 15:00

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Les Deux Magots ont tout vu : ce que racontent les quatre livres finalistes

Depuis 1884, elles sont là, perchées sur leur pilier, au-dessus du ballet des serveurs et des conversations de Saint-Germain-des-Prés. Les deux statues auxquelles l’établissement doit son nom n’ont évidemment jamais soufflé mot sur un prix littéraire. Alors que se tenait la réunion des jurés définissant la sélection des quatre finalistes de l’édition 2026, les deux gardiens de ce temple ont observé... et commenté. Une conversation inédite, captée par ActuaLitté.

25/09/2026, 09:19

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France-Australie : à onze contre quinze, les Bleues ont réécrit un match perdu

Il faisait chaud à Aix-en-Provence, samedi 19 septembre. Et comme si quatre cartons français en six minutes ne suffisaient pas, un bus en feu près du stade Maurice-David a encore retardé la reprise après la pause. Le rugby avait décidé de tester tout ce qu’un récit peut supporter avant de devenir invraisemblable.

22/09/2026, 16:36

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