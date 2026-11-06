Pierre Rosenthal, pionnier du jeu de rôle et inventeur du mot “rôliste”, est mort

Une figure fondatrice du jeu de rôle français disparaît. Pierre Rosenthal, créateur de SimulacreS et d'Athanor, ancien rédacteur en chef adjoint de Casus Belli et auteur de plusieurs livres-jeux, est mort à 65 ans. On lui doit aussi un mot entré dans le langage courant : « rôliste ». L'illustrateur Gilles Francescano, qui lui rend hommage, salue un homme « si délicat et si discret », dont l'influence a largement dépassé les tables de jeu.
Le 06/11/2026 à 17:49 par Hocine Bouhadjera
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06/11/2026 à 17:49
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Pour des générations de passionnés, le nom de Pierre Rosenthal renvoie aux premières heures du jeu de rôle en France, à ses magazines, ses univers fantastiques et ses aventures dont le lecteur devenait lui-même le héros.
Né le 8 mars 1961, Pierre Rosenthal écrit dès la fin des années 1970 des critiques pour Métal hurlant, magazine dans lequel il découvre également l'existence de Donjons & Dragons. Il lui faudra toutefois attendre 1981 pour véritablement s'attabler devant une partie.
Étudiant en école d'ingénieurs à Caen, il se forme à l'informatique, mais le jeu de rôle ne tarde pas à prendre le dessus. En 1984, il propose un scénario à Casus Belli, revue alors devenue incontournable pour les amateurs de jeux de simulation. Didier Guiserix, son rédacteur en chef, accepte le texte et lui ouvre progressivement les portes de la rédaction.
Deux ans plus tard, Rosenthal abandonne son métier d'ingénieur informaticien pour rejoindre le magazine comme salarié. Il en deviendra rédacteur en chef adjoint et dirigera plusieurs hors-séries. En 2020, dans un entretien accordé au Festival du jeu de rôle amateur, il se souvenait avec modestie de cette période et de la notoriété que lui avait apportée Casus Belli, estimant que le magazine était bien plus célèbre que lui.
La revue joue alors un rôle majeur dans la diffusion du jeu de rôle en France : règles, scénarios, conseils aux meneurs de jeu et découvertes d'univers s'y succèdent. Pierre Rosenthal ne se contente pas d'en raconter les nouveautés. Il invente aussi les siennes.
En 1986, il crée SimulacreS, d'abord publié à compte d'auteur. Son ambition : proposer un système suffisamment simple et souple pour raconter des histoires dans des univers très différents, sans imposer aux joueurs des règles interminables. Le jeu connaît plusieurs versions, dont une publication en 1989 comme premier hors-série de Casus Belli.
L'originalité du dispositif tient notamment à son utilisation de composantes et de symboles pour résoudre les actions. Plutôt que d'enfermer les personnages dans des caractéristiques immuables, Rosenthal cherche à donner davantage de liberté à leur interprétation. Dans un texte publié en 2014 chez Lapin Marteau, il raconte même comment Alejandro Jodorowsky avait influencé certains choix de conception du système.
Décliné dans plusieurs cadres de jeu, SimulacreS accompagne notamment Cyber Age, Aventures extraordinaires et Machinations infernales et Capitaine Vaudou. Pierre Rosenthal autorise également les amateurs et les associations à reprendre et adapter ses règles sous certaines conditions, bien avant que les licences ouvertes ne deviennent familières dans le secteur.
En 1989 paraît Athanor, la terre des mille mondes (Siroz), autre création majeure, cette fois tournée vers la science-fiction. Mais son imagination déborde aussi du jeu collectif vers le livre : entre 1987 et 1988, il signe plusieurs aventures interactives, dont Perceval le Gallois et Les Combattants de l'ombre (Presses Pocket), Le Prisonnier (Le Livre de Poche) et Empire (First).
Dans Le Prisonnier, par exemple, le personnage évolue dans un complexe souterrain et dispose de 24 heures pour s'échapper. Faute d'y parvenir, tout recommence. Dans Perceval le Gallois, l'auteur va jusqu'à anticiper les tricheries éventuelles du lecteur.
Pierre Rosenthal est également à l'origine du terme « rôliste », désormais passé dans le vocabulaire courant pour désigner les amateurs de jeux de rôle. À la fin des années 1980, plusieurs appellations circulent pour nommer ces joueurs. Le terme « rôleur » ne convainc pas Pierre Rosenthal, qui lui préfère « rôliste ». Le mot s'impose progressivement, jusqu'à faire son entrée dans les dictionnaires.
En octobre 1999, il le dépose même auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, pour empêcher qu'une entreprise s'en approprie l'exclusivité. En 2020, il expliquait cette démarche : « Je lui ai coupé l'herbe sous les pieds », racontait-il à propos d'un entrepreneur envisageant de revendiquer des droits sur le terme.
Aujourd'hui, des milliers de joueurs se présentent comme rôlistes, parfois sans connaître le nom de celui qui leur a trouvé une appellation.
Au fil des années, Pierre Rosenthal poursuit son activité dans d'autres secteurs du divertissement. Il travaille notamment à la traduction française de Magic : L'Assemblée, célèbre jeu de cartes à collectionner, entre 1994 et 2001, avant de rejoindre l'univers du jeu vidéo. Il collabore à EverQuest, notamment sur sa localisation, puis intègre Blizzard Entertainment Europe en 2004. Il y participe au suivi éditorial des contenus numériques et à la version française de World of Warcraft, avant de quitter l'entreprise en 2021.
En 2020, il retrouve Jean-Pierre Pécau pour une nouvelle édition de Capitaine Vaudou, publiée avec Black Book Éditions et Monolith. Le projet, financé participativement, rassemble 1278 contributeurs et récolte 120.409 €, pour un objectif initial de 10.000 €.
Dans un entretien de 2020, il racontait continuer à travailler sur une nouvelle version de SimulacreS, tout en imaginant d'autres univers au cours de ses promenades quotidiennes. Sur Bluesky, l'écrivain et créateur de jeux Romain d'Huissier salue un homme dont il avait apprécié la gentillesse et l'humilité lors de leurs rencontres.
Crédits photo : Pierre Rosenthal animant une partie de SimulacreS, dans l'univers de Capitaine Vaudou, lors d'une rencontre de l'association ludique Sélénium, à Montluçon, le 20 octobre 2018 (Xavier Cabanne, CC BY-SA 4.0)
Par Hocine Bouhadjera
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Après sept années consacrées aux littératures de l'imaginaire, les éditions Rivka annoncent leur cessation d'activité. La maison indépendante, récompensée par le Grand Prix de l'Imaginaire en 2022, dénonce la fragilisation des librairies, l'évolution des habitudes d'achat et la durée de vie toujours plus courte des livres. Son catalogue restera disponible jusqu'au 31 décembre 2026, dans la limite des stocks.
04/11/2026, 17:33
Le Tarot Requiem est un tarot divinatoire de 78 arcanes (85 × 160 mm) tiré de la saga dark fantasy Requiem Chevalier Vampire, créée par Olivier Ledroit et Pat Mills (Glénat). Chaque carte est composée par Olivier Ledroit, mise en page par Lola Ledroit, dans un coffret collector magnétique. Des artistes invités (Sinpiggyhead, Førtifem, Black Seno, La Main Innocente) signent des cartes bonus. Édition unique, jamais rééditée, sur Ulule jusqu’au 5 novembre 2026, livraison en mars 2027. 3,5 % de la collecte sont reversés à l’Association Olivier Ledroit BD et Autisme. Projet porté par Antoine Seilles, producteur de jeux vidéo et fondateur de NesteP, Olivier Ledroit et Lola Ledroit.
04/11/2026, 16:16
Un témoin jamais entendu, des images d'archives de la Rai réexaminées, cinq profils ADN et toujours personne à qui les attribuer : la justice italienne rouvre l’enquête sur l’assassinat de Pier Paolo Pasolini, 51 ans après les faits. Des aveux rétractés 30 ans plus tard, des juges qui se contredisent, des bobines de cinéma volées, un chapitre de roman disparu et l’ombre des années de plomb. Qui se trouvait réellement à l'Idroscalo d'Ostie cette nuit-là ?
04/11/2026, 16:16
Quelques jours après la fermeture des cinq dernières librairies du groupe Decitre, et alors que les ventes de livres restent moroses dans l'Hexagone, Catherine Pégard s'exprimait, ce mardi 3 novembre, devant la commission de la culture du Sénat. Interrogée sur les aides apportées aux commerces de livres, elle a indiqué qu'un travail était en cours pour établir « une vision plus générale des dispositifs qui sont à notre portée ».
04/11/2026, 16:11
Deux nominations et un nouveau pôle littéraire en préparation chez Média-Participations. Stéphane Aznar quitte la direction générale de Dargaud pour prendre les rênes des éditions Anne Carrière et développer de nouvelles activités de fiction et de non-fiction. Jean-Baptiste Passé, ancien directeur du Festival du livre de Paris et jusqu'ici à la tête des éditions Michelin, lui succède chez Dargaud.
04/11/2026, 13:22
Exclusif – Comment les salons et festivals littéraires sont-ils devenus des acteurs permanents de la vie culturelle et de l'économie du livre, alors que leurs moyens financiers et humains demeurent limités, voire fragilisés ? Dans le cadre des Etats généraux qu'organise La Sofia, le ministère de la Culture dévoile une étude mesurant leur situation économique et fournissant les premiers indicateurs sur l’importance de leur impact culturel et social sur leurs territoires.
04/11/2026, 12:21
Le linguiste Bernard Cerquiglini, professeur à l'université Paris VII - Diderot, a rejoint le conseil d'administration de l'Institut français, au titre des personnalités qualifiées. Il a été nommé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères le 23 octobre dernier.
04/11/2026, 10:50
Le règlement de 1,5 milliard de dollars conclu avec Anthropic provoque un nouveau différend entre auteurs et éditeurs américains. Dans une lettre portée à l'attention de la justice fédérale fin octobre, la Textbook and Academic Authors Association (TAA) dénonce les parts de 85 à 95 % réclamées, selon ses témoignages, par certaines maisons pour des livres scolaires ou universitaires. Au cœur du conflit : des contrats anciens, des droits parfois rétrocédés et une procédure de réclamation jugée trop complexe.
03/11/2026, 17:26
« Malgré la recherche d'un repreneur engagée ces dernières semaines, aucune offre de reprise n'a été déposée », avance une communication de Nosoli, groupe propriétaire de la chaine Decitre. Le 31 octobre dernier, les 5 dernières librairies du groupe ont fermé leurs portes.
03/11/2026, 11:50
Exclusif — Dans le 13e arrondissement de Paris, la Librairie Aïcha pourrait être contrainte de quitter le 167, rue de Tolbiac. Son bailleur, Paris Habitat, avait obtenu du tribunal judiciaire de Paris une ordonnance de référé suite à des loyers impayés. La libraire, pour sa part, pointait les conséquences économiques « de difficultés structurelles » du local en location et des travaux nécessaires. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré, alors que la situation financière de sa librairie reste complexe.
03/11/2026, 11:32
Depuis le 1er octobre, Christine Boutin dirige le service de la Bibliographie nationale française – Livres, au sein du département du Dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France (BnF). Après quatre années à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP), cette spécialiste de la documentation et des archives prend ses fonctions dans un service chargé de répertorier des dizaines de milliers de livres chaque année.
02/11/2026, 17:47
Un ouvrage peut disparaître du commerce sans avoir perdu ses lecteurs. Aux États-Unis, l'éditeur indépendant Apateon Press propose aux écrivains qui possèdent les droits de leurs anciens titres de les remettre en vente sans frais. Les nouvelles éditions seront commercialisées sur Amazon, au format papier ou numérique, avec une rémunération fixée à 15 % du prix public dans le contrat de base. Une formule qui s'adresse surtout aux auteurs ayant déjà constitué leur lectorat.
02/11/2026, 17:03
Les librairies ne servent pas seulement à vendre des livres. Elles peuvent aussi devenir des espaces de débat, de mobilisation et de contestation. C'est à cette dimension politique que la revue écologiste indépendante Silence consacre son numéro 557, daté de novembre 2026 et paru le 24 octobre. Intitulé Librairies, foyers de politisation, ce dossier interroge la place de ces commerces dans la circulation des idées.
02/11/2026, 16:59
Exclusif - Spécialisées dans les livres de chasse, de vénerie et de nature, les Éditions de Montbel changent de mains. Pour 140.000 €, l'entrepreneur Sylvain des Boscs, entouré d'actionnaires, reprend cette maison parisienne fondée en 1946. Édition, livres anciens, nouvelles collections : le repreneur entend réveiller une institution tout en préservant son héritage. Les frères Cédric et Ithier de Fougerolle, qui ont dirigé Montbel pendant 28 ans, lui transmettent une belle endormie.
02/11/2026, 16:10
Leurs lecteurs étaient déjà nombreux avant que les éditeurs de comics ne s’y intéressent. Aux États-Unis, deux séries littéraires devenues populaires sur Internet poursuivent leur carrière en bande dessinée. Vault Comics publiera dès janvier 2027 une version imprimée du webtoon Dungeon Crawler Carl, tandis qu’IDW Publishing prépare la première adaptation graphique officielle de Worm, le feuilleton de super-héros de John McCrae. Deux trajectoires, certes, mais parties d'un succès qui s’est construit en ligne.
02/11/2026, 13:22
Depuis près de 15 ans, Rockyvision, en revues (Rockyrama et Otomo) comme en livres, produit ce qu'il faut pour entretenir sa cinéphilie, son amour de la pop culture ou du Japon, le tout avec des partis pris graphiques remarquables. Dans les domaines de la presse et de l'édition, l'équipe observe aujourd'hui « un phénomène systémique » commun : celui de la raréfaction des points de vente, qui s'accompagne d'une hausse des coûts de fabrication et de distribution difficile à encaisser pour les éditeurs indépendants.
02/11/2026, 12:21
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