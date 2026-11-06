Pierre Rosenthal, pionnier du jeu de rôle et inventeur du mot “rôliste”, est mort

Pour des générations de passionnés, le nom de Pierre Rosenthal renvoie aux premières heures du jeu de rôle en France, à ses magazines, ses univers fantastiques et ses aventures dont le lecteur devenait lui-même le héros.

De l'informatique à Casus Belli, une autre partie commence

Né le 8 mars 1961, Pierre Rosenthal écrit dès la fin des années 1970 des critiques pour Métal hurlant, magazine dans lequel il découvre également l'existence de Donjons & Dragons. Il lui faudra toutefois attendre 1981 pour véritablement s'attabler devant une partie.

Étudiant en école d'ingénieurs à Caen, il se forme à l'informatique, mais le jeu de rôle ne tarde pas à prendre le dessus. En 1984, il propose un scénario à Casus Belli, revue alors devenue incontournable pour les amateurs de jeux de simulation. Didier Guiserix, son rédacteur en chef, accepte le texte et lui ouvre progressivement les portes de la rédaction.

Deux ans plus tard, Rosenthal abandonne son métier d'ingénieur informaticien pour rejoindre le magazine comme salarié. Il en deviendra rédacteur en chef adjoint et dirigera plusieurs hors-séries. En 2020, dans un entretien accordé au Festival du jeu de rôle amateur, il se souvenait avec modestie de cette période et de la notoriété que lui avait apportée Casus Belli, estimant que le magazine était bien plus célèbre que lui.

La revue joue alors un rôle majeur dans la diffusion du jeu de rôle en France : règles, scénarios, conseils aux meneurs de jeu et découvertes d'univers s'y succèdent. Pierre Rosenthal ne se contente pas d'en raconter les nouveautés. Il invente aussi les siennes.

SimulacreS, Athanor et les livres dont vous êtes le héros

En 1986, il crée SimulacreS, d'abord publié à compte d'auteur. Son ambition : proposer un système suffisamment simple et souple pour raconter des histoires dans des univers très différents, sans imposer aux joueurs des règles interminables. Le jeu connaît plusieurs versions, dont une publication en 1989 comme premier hors-série de Casus Belli.

L'originalité du dispositif tient notamment à son utilisation de composantes et de symboles pour résoudre les actions. Plutôt que d'enfermer les personnages dans des caractéristiques immuables, Rosenthal cherche à donner davantage de liberté à leur interprétation. Dans un texte publié en 2014 chez Lapin Marteau, il raconte même comment Alejandro Jodorowsky avait influencé certains choix de conception du système.

Décliné dans plusieurs cadres de jeu, SimulacreS accompagne notamment Cyber Age, Aventures extraordinaires et Machinations infernales et Capitaine Vaudou. Pierre Rosenthal autorise également les amateurs et les associations à reprendre et adapter ses règles sous certaines conditions, bien avant que les licences ouvertes ne deviennent familières dans le secteur.

En 1989 paraît Athanor, la terre des mille mondes (Siroz), autre création majeure, cette fois tournée vers la science-fiction. Mais son imagination déborde aussi du jeu collectif vers le livre : entre 1987 et 1988, il signe plusieurs aventures interactives, dont Perceval le Gallois et Les Combattants de l'ombre (Presses Pocket), Le Prisonnier (Le Livre de Poche) et Empire (First).

Dans Le Prisonnier, par exemple, le personnage évolue dans un complexe souterrain et dispose de 24 heures pour s'échapper. Faute d'y parvenir, tout recommence. Dans Perceval le Gallois, l'auteur va jusqu'à anticiper les tricheries éventuelles du lecteur.

Un mot pour toute une génération

Pierre Rosenthal est également à l'origine du terme « rôliste », désormais passé dans le vocabulaire courant pour désigner les amateurs de jeux de rôle. À la fin des années 1980, plusieurs appellations circulent pour nommer ces joueurs. Le terme « rôleur » ne convainc pas Pierre Rosenthal, qui lui préfère « rôliste ». Le mot s'impose progressivement, jusqu'à faire son entrée dans les dictionnaires.

En octobre 1999, il le dépose même auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, pour empêcher qu'une entreprise s'en approprie l'exclusivité. En 2020, il expliquait cette démarche : « Je lui ai coupé l'herbe sous les pieds », racontait-il à propos d'un entrepreneur envisageant de revendiquer des droits sur le terme.

Aujourd'hui, des milliers de joueurs se présentent comme rôlistes, parfois sans connaître le nom de celui qui leur a trouvé une appellation.

De Magic à World of Warcraft, une carrière entre les mondes

Au fil des années, Pierre Rosenthal poursuit son activité dans d'autres secteurs du divertissement. Il travaille notamment à la traduction française de Magic : L'Assemblée, célèbre jeu de cartes à collectionner, entre 1994 et 2001, avant de rejoindre l'univers du jeu vidéo. Il collabore à EverQuest, notamment sur sa localisation, puis intègre Blizzard Entertainment Europe en 2004. Il y participe au suivi éditorial des contenus numériques et à la version française de World of Warcraft, avant de quitter l'entreprise en 2021.

En 2020, il retrouve Jean-Pierre Pécau pour une nouvelle édition de Capitaine Vaudou, publiée avec Black Book Éditions et Monolith. Le projet, financé participativement, rassemble 1278 contributeurs et récolte 120.409 €, pour un objectif initial de 10.000 €.

Dans un entretien de 2020, il racontait continuer à travailler sur une nouvelle version de SimulacreS, tout en imaginant d'autres univers au cours de ses promenades quotidiennes. Sur Bluesky, l'écrivain et créateur de jeux Romain d'Huissier salue un homme dont il avait apprécié la gentillesse et l'humilité lors de leurs rencontres.

Crédits photo : Pierre Rosenthal animant une partie de SimulacreS, dans l'univers de Capitaine Vaudou, lors d'une rencontre de l'association ludique Sélénium, à Montluçon, le 20 octobre 2018 (Xavier Cabanne, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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