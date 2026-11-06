Cinq grands prix, cinq hommes : plus de 200 autrices dénoncent “l'entre-soi patriarcal”

Ce vendredi 6 novembre, plus de 200 écrivaines et intellectuelles ont décidé de ne pas laisser la saison des récompenses littéraires se refermer sur ce tableau de chasse exclusivement masculin.

Dans une tribune publiée dans Libération, elles dénoncent un système incapable, selon elles, de refléter la diversité de la littérature contemporaine. Une invisibilisation aux conséquences bien réelles sur la création et la vie des écrivaines, qu'elles attribuent notamment à « l'entre-soi patriarcal » des grandes récompenses.

L'initiative est notamment portée par la philosophe Camille Froidevaux-Metterie et les écrivaines Louise Chennevière et Anne Godard. Annie Ernaux, Virginie Despentes, Lola Lafon, Léonor de Recondo, Anne Berest, Adèle Yon, Emma Marsantes ou encore Nadia Daam figurent parmi les signataires.

Leur cible : les cinq grandes récompenses françaises de roman décernées entre le 29 octobre et le 4 novembre. Et une impression désagréable de déjà-vu.

Le grand chelem

Le 29 octobre, l'Académie française distingue Sébastien Lapaque pour Le Rappel des oiseaux (Actes Sud). Le 2 novembre, le Médicis revient à Philippe Vasset pour Dans les grandes lignes (Flammarion). Le lendemain, Philippe Jaenada décroche le Goncourt avec L'Inconnue du quai de Javel (Flammarion), tandis que François-Henri Désérable remporte le Renaudot pour Le Palais (Gallimard). Enfin, le 4 novembre, Yannick Haenel reçoit le Femina pour La Solitude des professeurs est infinie (Gallimard).

À l'arrivée, cinq récompenses, cinq hommes, et quatre romans publiés par des maisons du groupe Madrigall. Le palmarès présente ainsi une double concentration, masculine et éditoriale. Une situation qui avait déjà suscité les critiques de Mediapart dès le 4 novembre, puis celles des Nouvelles News le lendemain.

Au Médicis, six des sept finalistes du roman français étaient des femmes. C'est le seul homme encore en lice, Philippe Vasset, qui l'a emporté. Au Goncourt, sept autrices figuraient parmi les seize noms de la première liste ; Clémentine Mélois était la seule rescapée dans le dernier carré.

De quoi expliquer l'agacement des signataires, qui dénoncent avec ironie « l'exploit héroïque de ne récompenser que des hommes ». D'autant que cette rentrée littéraire avait été présentée comme particulièrement ouverte, avec de nombreux textes d'autrices remarqués par la critique et soutenus par les libraires. Elles interrogent ici les mécanismes qui conduisent, d'une sélection parfois largement féminine, à un palmarès exclusivement masculin.

Car un prix littéraire distribue de la visibilité, des invitations médiatiques, des traductions, des réimpressions et, surtout, des droits d'auteur. Autrement dit, du temps et des moyens pour les livres suivants. Dans leur tribune, elles déplorent qu'« aucune autrice ne se verra accorder la tranquillité matérielle » qu'apportent les grandes distinctions, et qui favorise la poursuite d'une œuvre.

C'est pourquoi les autrices invitent les lecteurs à dépasser la fascination du bandeau et à faire davantage confiance aux libraires, qui continuent de défendre des textes moins exposés. Les signataires appellent ainsi à « dépasser l'effet bandeau' à faire confiance aux libraires qui conseillent d'autres livres », afin de « déjouer ces logiques de récompenses qui invisibilisent des écritures nécessaires et importantes ».

Les femmes et le Goncourt

La perspective historique est significative : depuis sa création en 1903, le Goncourt n'a couronné que 13 femmes, soit un peu plus d'une récompense sur 10. Elsa Triolet fut la première en 1944, Brigitte Giraud, distinguée en 2022, reste la dernière à ce jour. D'après les données du dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France reprises par Le Monde, les femmes ont signé 53 % des romans enregistrés en 2025.

En 2025, ActuaLitté avait examiné les premières sélections de 21 prix littéraires de la rentrée et la composition de leurs jurys. Résultat : 166 occurrences de livres signés par des autrices, contre 163 par des auteurs, ainsi qu'un ouvrage signé par une personne non binaire. Une quasi-parité dans les listes, un même livre étant comptabilisé à chaque sélection où il figure.

Mais du côté des jurys, sur les 17 récompenses dont la composition avait été analysée, 112 hommes siégeaient pour 75 femmes. Le Renaudot comptait sept hommes et trois femmes, l'Interallié, neuf hommes et aucune femme. À l'inverse, le Femina réunissait onze jurées.

Une autre étude de Bibliosurf, publiée en octobre 2026 à partir de 1371 attributions de prix depuis 2017, apporte toutefois une nuance : les romancières représentent désormais environ la moitié des lauréats de son corpus, et même 54 % en 2025. Les chiffres diffèrent selon les récompenses retenues. Le déséquilibre semble donc moins uniforme dans l'ensemble du paysage littéraire que dans le cercle restreint des distinctions les plus prestigieuses.

Des « jurys tournants et paritaires »

Anne Godard, l'une des initiatrices de la tribune, a remporté le prix Décembre pour Nous aussi (Actes Sud), un roman consacré à l'emprise familiale et à l'inceste. Lucie Rico a reçu le prix de Flore pour Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? (P.O.L).

Parmi les catégories complémentaires des grands prix, Laura Kasischke a obtenu le Femina étranger pour Baignade surveillée (Gallimard), Jennifer Tamas le Femina essai pour Barbe Bleue, contre-enquête (Seuil), et Eva Baltasar le Médicis étranger pour Déclin et fascination (Verdier).

Les signataires vont plus loin : derrière la « réticence des jurys à primer des femmes », elles voient « une forme de mise à distance de textes » qui « élèvent à la dignité littéraire tous ces sujets “féminins” qui font horreur ». L'inceste, notamment, traverse plusieurs romans de cette rentrée.

Les signataires de la tribune réclament à présent des « jurys tournants et paritaires », ouverts à une véritable diversité éditoriale. Elles contestent notamment un fonctionnement fondé sur la cooptation et la longévité des mandats, susceptible, selon elles, d'entretenir les mêmes réseaux et les mêmes préférences. Le débat dépasse la parité des jurys : il interroge aussi le poids des grands groupes éditoriaux.

La saison n'est d'ailleurs pas achevée. Le prix Interallié, attendu le 18 novembre, compte encore deux autrices parmi ses quatre finalistes : Sonia Devillers et Jessica L. Nelson, face à Pierre Adrian et Jean-Luc Coatalem. Le Goncourt des lycéens sera proclamé le 26 novembre.

Crédits image : Markus Winkler / unsplash

Par Hocine Bouhadjera

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