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Gaston Lagaffe reste devant Sarah Knafo, neuf BD dans le top 20

Du 26 octobre au 1er novembre 2026, Gaston, tome 23 : Des Boum et des Paf (Dupuis), conserve la première place des meilleures ventes, avec 37 103 exemplaires. Sarah Knafo et Freida McFadden complètent un podium inchangé. La bande dessinée élargit sa présence dans le classement, malgré le repli des dix titres les plus vendus.

Le 06/11/2026 à 18:12 par Nicolas Gary

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Publié le :

06/11/2026 à 18:12

Nicolas Gary

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Gaston tient bon. Une semaine après avoir délogé Rebecca Yarros, le nouvel album du célèbre gaffeur, scénarisé par Lewis Trondheim et dessiné par Delaf, reste numéro un. Des Boum et des Paf (Dupuis) s’écoule à 37.103 exemplaires, contre 42.591 lors de son entrée. La baisse atteint 12,9 %, mais l’ouvrage totalise 80.125 ventes et garde 19.969 unités d’avance sur son poursuivant.

Ce deuxième passage au sommet tranche avec les semaines précédentes. Après cinq semaines consécutives dominées par Sarah Knafo, Freida McFadden, puis Rebecca Yarros, avaient chacune occupé la première place pendant sept jours. Gaston est le premier depuis lors à la conserver.

Le Casse du siècle, de Sarah Knafo (Fayard), reste deuxième avec 17.134 exemplaires, contre 19.393 sept jours auparavant. En neuf semaines, l’essai atteint 323 732 ventes cumulées. Il en enregistrait encore 42.023 du 21 au 27 septembre : le rythme hebdomadaire a ralenti de 59,2 % depuis, sans sortie du podium.

Freida McFadden conserve la troisième marche avec Le Boyfriend (trad. Karine Xaragai, J’ai lu), à 14.548 exemplaires, contre 17.610. Chère Debbie (trad. Laura Bourgeois, City) recule d’un rang, à la cinquième position, avec 11.377 ventes. Ensemble, ces deux ouvrages passent de 31.616 à 25.925 unités (−18 %). L’autrice place aussi Le Dîner (trad. Karine Xaragai, City) au quatorzième rang, avec 6 120 exemplaires.

La BD gagne des places, pas toujours des ventes

La meilleure entrée revient à Sarah J. Maas : Un palais d’épines et de roses (ACOTAR), tome 6, Un palais d’harmonie brisée (trad. Marion Ségui, La Martinière Fictions), arrive quatrième avec 13.886 exemplaires. Morsures, de Maxime Chattam (Albin Michel), débute septième, à 8734, tandis que l’album collectif Blake et Mortimer : Affaires classées (Blake et Mortimer) s’installe huitième avec 7786 ventes.

Cinq bandes dessinées se trouvent désormais dans le top 10, contre quatre la semaine précédente. Outre Gaston et Blake et Mortimer, Mortelle Adèle et les labyrinthes de papier, de Mr Tan et Diane Le Feyer (Mr Tan & Co), occupe le sixième rang avec 9160 exemplaires. Elles, tome 4 : Intemporelle(s), de Kid Toussaint et Aveline Stokart (Le Lombard), est neuvième avec 7614 ventes. Lou! Sonata, tome 3, de Julien Neel (Glénat), gagne une place et ferme la marche à 7020 unités, bien que ses ventes diminuent de 6,1 %.

Cette présence accrue dans les dix premiers ne se traduit pas par une hausse des volumes : les cinq BD totalisent 68 683 exemplaires, contre 71 389 pour les quatre références de la semaine précédente (−3,8 %). À l’échelle du top 20, le résultat s’inverse : neuf albums, contre six, réunissent 93 832 ventes, en progression de 9,1 %. Blue Lock, tome 35 (Pika), arrive onzième avec 6 728 exemplaires, suivi de L’Été de Bérénice, d’Émilie Tronche (Casterman), à 6 562. Brume, tome 5 (Glénat), recule en revanche du dixième au quinzième rang.

Le top 10, tous segments confondus, passe de 150 026 à 134 362 exemplaires en une semaine (−10,4 %). Le parcours de Rebecca Yarros en donne la mesure : première du 12 au 18 octobre avec 23.024 exemplaires, The Empyrean : Threshing Day (trad. Karine Forestier et Emmanuelle Casse-Castric, Hugo Roman) était retombé huitième avec 9 144 ventes, avant de glisser à la dix-neuvième place, à 5 321. En deux semaines, ses ventes hebdomadaires ont diminué de 76,9 %.

Résurrection : Le Retour de la France éternelle, de Philippe de Villiers (Fayard), recule également, de la sixième à la vingtième place, avec 5140 unités contre 10.275. Plus loin, Boule & Bill, tome 47 : Flair des champs (Dargaud), réalise la plus forte progression en rang : 120 places gagnées, de la 176e à la 56e, et 2993 exemplaires contre 1511 précédemment.

Un marché moins dynamique en volume

Selon les estimations d’Edistat, fondées sur les sorties de caisse d’un panel de points de vente en France métropolitaine (hors Corse), le marché atteint 4,894 millions d’exemplaires du 26 octobre au 1er novembre, contre 4,972 millions la semaine précédente (−1,6 %). Le chiffre d’affaires progresse pourtant de 1,5 %, de 62,434 à 63,400 millions d’euros. Cet écart entre volume et valeur peut refléter une évolution de la composition des achats ; il ne permet pas, à lui seul, de conclure à une hausse des prix.

Les grandes surfaces spécialisées, circuit auquel Edistat rattache les ventes en ligne, concentrent 52 % des exemplaires (2,542 millions). Les librairies progressent de 3,5 %, à 1,696 million de livres, tandis que les grandes surfaces alimentaires reculent de 11,8 %, à 656 000. Par rapport à la semaine correspondante de 2025, le marché reste en retrait de 9 % en volume et de 8 % en chiffre d’affaires. Les dix titres les plus vendus accusent donc un repli nettement plus marqué que l’ensemble du secteur.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

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Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait. 

À LIRE - Pourquoi librairies et salons du livre font un bien fou à notre cerveau

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédit image : CC BY-SA 4.0 / ActuaLitté

 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Des Boum et des Paf

Lewis Trondheim, Delaf

Paru le 21/10/2026

48 pages

Editions Dupuis

12,95 €

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Le casse du siècle

Anonyme, Sarah Knafo

Paru le 02/09/2026

250 pages

Fayard

19,90 €

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Le boyfriend

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 07/10/2026

445 pages

J'ai lu

9,20 €

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Un palais d'Harmonie Brisée

Sarah J. Maas trad. Marion Ségui

Paru le 28/10/2026

384 pages

Editions de la Martinière

20,00 €

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Chère Debbie

Freida McFadden trad. Laura Bourgeois

Paru le 07/10/2026

384 pages

City Editions

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Mortelle Adèle et les labyrinthes de papier

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 08/10/2026

136 pages

Mr Tan & Co

14,95 €

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Morsures

Maxime Chattam

Paru le 28/10/2026

400 pages

Albin Michel

23,90 €

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Affaires classées

Yves Sente, Philippe Pelaez, José-Louis Bocquet, Jean-Luc Fromental, Etienne Schréder

Paru le 30/10/2026

88 pages

Editions Blake et Mortimer

20,00 €

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Intemporelle(s)

Kid Toussaint, Aveline Stokart

Paru le 02/10/2026

96 pages

Le Lombard

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Lou ! Sonata Tome 3

Julien Neel

Paru le 07/10/2026

136 pages

Glénat

18,00 €

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Blue Lock Tome 35

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 28/10/2026

192 pages

Pika Edition

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L'été de Bérénice

Emilie Tronche

Paru le 28/10/2026

204 pages

Casterman

20,00 €

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Les renaissances

Agnès Martin-Lugand

Paru le 17/09/2026

496 pages

Pocket

9,90 €

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Le dîner

Freida McFadden

Paru le 01/07/2026

224 pages

City Editions

6,00 €

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La Cité d'Ys

Jérôme Pélissier, Carine Hinder

Paru le 21/10/2026

80 pages

Glénat

13,50 €

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Le fondateur

Giuliano Da Empoli

Paru le 01/10/2026

288 pages

Editions Gallimard

21,50 €

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Rappelle-toi

Harlan Coben trad. Daphné Bernard

Paru le 24/09/2026

432 pages

Pocket

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La naissance de Loki

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 23/09/2026

208 pages

Glénat

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The Threshing Day

Rebecca Yarros

Paru le 14/10/2026

224 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

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Résurrection

Philippe de Villiers

Paru le 07/10/2026

361 pages

Fayard

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La Pleureuse

Camilla Läckberg trad. Susanne Juul, Andreas Saint Bonnet

Paru le 07/10/2026

480 pages

Actes Sud Editions

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Homo Occidentalis

Jérôme Fourquet, Ruben Rabinovitch

Paru le 02/10/2026

496 pages

Seuil

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C'était ça ou mourir

Thélyson Orélien

Paru le 19/08/2026

272 pages

Grasset & Fasquelle

21,50 €

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Lever de soleil sur la moisson

Suzanne Collins trad. Guillaume Fournier

Paru le 15/10/2026

528 pages

Pocket

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Réussir à l'ère des crises

Shift project The

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272 pages

Editions Odile Jacob

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Le Pumpkin Spice Café

Laurie Gilmore trad. Marion Schwartz

Paru le 07/10/2026

299 pages

HarperCollins France

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Le jour où Rose a disparu

Julien Sandrel

Paru le 07/10/2026

336 pages

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Tokyorama

Jean-Christophe Grangé

Paru le 30/09/2026

544 pages

Albin Michel

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Les évadées Tome 1

Marc Levy

Paru le 22/09/2026

387 pages

Robert Laffont

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Le RN contre les Français

Bon Pote

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Payot

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Les évadées Tome 2

Marc Levy

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Robert Laffont

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The Sons of Death Tome 4

Laura Ezrena

Paru le 28/10/2026

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Hachette

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La vengeance de la veuve noire

Morgane Moncomble

Paru le 02/09/2026

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Hugo et Compagnie

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L'Insensé

Manu Larcenet

Paru le 02/10/2026

176 pages

Dargaud

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Edition Halloween

Nanou Ad

Paru le 28/10/2026

480 pages

City Editions

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Retour à Folegandros

Agnès Martin-Lugand

Paru le 17/09/2026

424 pages

Michel Lafon

21,95 €

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L'adolescence du perroquet

Amélie Nothomb

Paru le 19/08/2026

160 pages

Albin Michel

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Le Petit Nicolas - Je reviens !

Anne Goscinny, Jean-Philippe Arrou-Vignod, Fursy Teyssier

Paru le 08/10/2026

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Imav

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La prof

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 29/04/2026

477 pages

J'ai lu

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L'âme d'une Reine

Nanou Ad

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La boulangerie du pain d'épices

Laurie Gilmore

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L'inconnue du quai de Javel

Philippe Jaenada

Paru le 12/08/2026

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Flammarion

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Tata

Valérie Perrin

Paru le 01/04/2026

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LGF/Le Livre de Poche

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A la sauce marinade !

Christophe Cazenove, William

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Bamboo Editions

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La Compagnie des Heureux Hasards

Gilles Legardinier

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544 pages

J'ai lu

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Finale (Partie 1)

Bruno Dequier

Paru le 16/10/2026

80 pages

Editions Dupuis

13,50 €

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Changer l'eau des fleurs

Valérie Perrin

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672 pages

LGF/Le Livre de Poche

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Le secret des secrets

Dan Brown trad. Dominique Defert, Carole Delporte

Paru le 10/09/2026

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

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La solitude des professeurs est infinie

Yannick Haenel

Paru le 20/08/2026

320 pages

Editions Gallimard

21,50 €

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L'éléphant

Patrick Modiano

Paru le 01/10/2026

112 pages

Editions Gallimard

16,00 €

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La librairie du Cinnamon Roll

Laurie Gilmore trad. Marion Schwartz

Paru le 07/10/2026

331 pages

HarperCollins France

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La psy

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 16/04/2025

416 pages

J'ai lu

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Les heures fragiles

Virginie Grimaldi

Paru le 06/05/2026

336 pages

LGF/Le Livre de Poche

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L'Emerveilleuse

Margaux Motin

Paru le 21/10/2026

144 pages

Casterman

25,95 €

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La vie est une grande aventure

Laurent Gounelle

Paru le 07/10/2026

374 pages

Editions Mazarine

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Flair des champs

Jean Bastide, Christophe Cazenove, Jean Roba

Paru le 23/10/2026

48 pages

Dargaud

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La révolte de la reine

Morgane Moncomble

Paru le 04/03/2026

572 pages

Hugo et Compagnie

19,90 €

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100% Logique, la réponse est sous vos yeux

Cyril Féraud

Paru le 23/09/2026

324 pages

HarperCollins France

19,90 €

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Les robots, le Pape, l'IA et nous

David Lisnard, Romain Marsily

Paru le 28/10/2026

128 pages

Fayard

10,00 €

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Je crois que je l'ai tuée

Andrea Mara trad. Anna Durand, Iris Le Guinio

Paru le 04/09/2026

430 pages

Points

9,90 €

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Le Clan de Walden

Catherine Meurisse

Paru le 18/09/2026

147 pages

Dargaud

26,50 €

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Pluie et vent sur Télumée Miracle

Simone Schwarz-Bart

Paru le 17/04/2026

320 pages

Points

6,50 €

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Les ombres du monde

Michel Bussi

Paru le 03/09/2026

715 pages

Pocket

11,20 €

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Le fabuleux piano

Sonia Devillers

Paru le 27/08/2026

288 pages

Robert Laffont

21,00 €

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Un calme blanc

Ragnar Jónasson trad. Jean-Christophe Salaün

Paru le 02/10/2026

264 pages

Points

8,70 €

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Nous aussi

Anne Godard

Paru le 19/08/2026

237 pages

Actes Sud Editions

20,00 €

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Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/02/2025

536 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Résister

Salomé Saqué

Paru le 28/01/2026

160 pages

Payot

5,00 €

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Anderson Tome 1

Nine Gorman

Paru le 28/10/2026

528 pages

Albin Michel

20,90 €

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In my Christmas Era

Emily Collins

Paru le 14/10/2026

480 pages

HarperCollins France

19,90 €

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De l'autre côté du lac

Sylvain Prudhomme

Paru le 27/08/2026

288 pages

Les Editions de Minuit

22,00 €

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In Her Own League

Liz Tomforde trad. Nicolas Ancion, Axelle Demoulin

Paru le 22/10/2026

612 pages

Chatterley

18,95 €

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La femme de ménage Tome 1

Mcfadden Freida, Freida McFadden, Mcfadden Freida trad. Forestier Karine, Karine Forestier, Forestier Karine

Paru le 04/10/2023

411 pages

J'ai lu

8,60 €

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Je jure de dire toute la vérité

Charles Alloncle

Paru le 30/09/2026

256 pages

Fayard

20,90 €

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Les secrets de la femme de ménage

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 02/10/2024

416 pages

J'ai lu

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La femme de ménage voit tout

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 08/10/2025

448 pages

J'ai lu

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Les Bleus sur la corde raide

Fred Neidhardt, Willy Lambil

Paru le 02/10/2026

48 pages

Editions Dupuis

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1984

George Orwell trad. Josée Kamoun

Paru le 28/05/2020

400 pages

Editions Gallimard

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L'Odyssée

Homère trad. Médéric Dufour, Jeanne Raison

Paru le 19/05/2021

159 pages

Belin

3,70 €

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Nazebrocadabra !

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 28/05/2026

70 pages

Mr Tan & Co

11,50 €

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Les liens du sang

Patrick Sobral, Jenny, Alexis Coridun

Paru le 22/10/2026

56 pages

Delcourt

11,50 €

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Sept jours en août

Jean-Pierre Pécau, Colin Wilson

Paru le 23/10/2026

56 pages

Dargaud

14,00 €

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Coeur d'artichaut !

M. C. Beaton trad. Sabine Porte

Paru le 28/10/2026

300 pages

Albin Michel

14,90 €

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Celui qu'il ne faut pas croiser

Yusuke Murata, One trad. Frédéric Malet

Paru le 15/10/2026

224 pages

Kurokawa

7,30 €

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Choses que je croyais perdues

Clémentine Mélois

Paru le 20/08/2026

176 pages

Editions Gallimard

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Château hanté

M. C. Beaton

Paru le 28/10/2026

300 pages

Albin Michel

14,90 €

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Petit Pays

Gaël Faye

Paru le 23/08/2017

218 pages

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Les mondes d'Aldébaran - Septième cycle : Bellatrix Tome 4

Leo

Paru le 30/10/2026

48 pages

Dargaud

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Alaska

Fabrice Caro

Paru le 01/10/2026

231 pages

Editions Gallimard

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Le Palais

François-Henri Désérable

Paru le 20/08/2026

416 pages

Editions Gallimard

23,00 €

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Un mensonge de plus

Claire McGowan trad. Karine Forestier

Paru le 07/10/2026

449 pages

Hauteville

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Professeur Balzar et Mister Vorn

Sylvia Douyé, Paola Antista

Paru le 28/10/2026

64 pages

Vents d'Ouest

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La ferme des sapins de Noël

Laurie Gilmore trad. Marion Schwartz

Paru le 07/10/2026

314 pages

HarperCollins France

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La menteuse

Sophie Stava trad. Séverine Quelet

Paru le 01/10/2026

432 pages

Pocket

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Quelqu'un d'autre

Guillaume Musso

Paru le 03/03/2026

448 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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Nos meilleurs amis

Laurent Hopman, Isaac Jadraque

Paru le 07/10/2026

180 pages

Deman

24,90 €

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Les enfants perdus

Neyef

Paru le 07/10/2026

200 pages

Rue de Sèvres

24,90 €

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L'étranger

Albert Camus

Paru le 07/01/1972

186 pages

Editions Gallimard

7,60 €

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Les nuits blanches

Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski trad. André Markowicz

Paru le 17/09/2025

101 pages

Actes Sud Editions

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Double jeu

Abby S.T.

Paru le 14/10/2026

544 pages

Hachette

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Ta promesse

Camille Laurens

Paru le 01/10/2026

377 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Loch noir

Peter May trad. Ariane Bataille

Paru le 07/10/2026

400 pages

Actes Sud Editions

10,20 €

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L'Art de Berserk

Kentaro Miura

Paru le 28/10/2026

240 pages

Glénat

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La sixième faction

Veronica Roth trad. Anne Delcourt

Paru le 08/10/2026

544 pages

Nathan

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L'amour, c'est comme un roulé à la cannelle

Valentine Maingault

Paru le 10/09/2026

416 pages

Hauteville

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Au bord du monde

Bernard Werber

Paru le 30/09/2026

432 pages

Albin Michel

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Le risque

Abby S.T.

Paru le 14/10/2026

544 pages

Hachette

7,90 €

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Les élémentaires

Michael McDowell trad. Laurent Vannini

Paru le 16/10/2026

380 pages

Monsieur Toussaint Louverture

12,90 €

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Chacun

Jean-Paul Dubois

Paru le 02/10/2026

256 pages

Editions de l'Olivier

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Une jeunesse au temps de la Shoah

Simone Veil

Paru le 01/09/2010

187 pages

LGF/Le Livre de Poche

6,40 €

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Houris

Kamel Daoud

Paru le 03/09/2026

517 pages

Editions Gallimard

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Celle qui sait

Riley Sager trad. Dominique Haas

Paru le 03/07/2026

480 pages

Verso

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Tout le miel de la vie

Christian Signol

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281 pages

Albin Michel

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La route du diable

Franck Thilliez

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Fleuve Noir

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Nirvana

Léa Nemezia

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Hugo et Compagnie

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Le Prince hybride

Tui-T Sutherland

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432 pages

Editions Gallimard

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La bascule

Johann Chapoutot

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402 pages

Editions Gallimard

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La pierre du destin : La Saga du Soleil Noir

Eric Giacometti, Jacques Ravenne

Paru le 14/10/2026

432 pages

Jean-Claude Lattès

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Antigone

Jean Anouilh

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128 pages

Editions de La Table Ronde

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Psycho Wedding

Aya Estrela

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Plumes du Web

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La femme de ménage se marie

Freida McFadden trad. Karine Forestier

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City Editions

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J'ai un message pour toi

Baptiste Beaulieu, Qin Leng

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Editions Les Arènes

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Code civil annoté

Xavier Henry, Alice Tisserand-Martin, Guy Venandet, Pascal Ancel, Estelle Naudin

Paru le 25/06/2026

3498 pages

Editions Dalloz

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L'ange écarlate

Abby S.T.

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544 pages

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Sermons sous les décombres

Delphine Horvilleur

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229 pages

Plon

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Murdle

Greg t. Karber, G. T. Karber trad. Laurie Cerveau

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Marabout

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Blue Lock Tome 1

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

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208 pages

Pika Edition

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Pokémon

Jérémy Mariez, Alexandre Karam

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112 pages

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Fall in love

Sophie Jomain

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376 pages

Editions Auzou

21,95 €

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Solo Leveling Ragnarok Tome 22

Daul, Jin, Chugong

Paru le 01/10/2026

224 pages

Kbooks

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Le Chat président

Philippe Geluck

Paru le 14/10/2026

48 pages

Casterman

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Bienvenue à l'hôtel inhabituel

Gaëlle Geniller

Paru le 15/10/2026

208 pages

Delcourt

24,50 €

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Warszawa

Sophie Marceau

Paru le 29/10/2026

160 pages

Seghers

20,00 €

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Tu n'auras plus peur de rien

Gilles Legardinier

Paru le 07/10/2026

522 pages

Flammarion

22,00 €

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Un Animal Sauvage

Joël Dicker

Paru le 26/03/2026

521 pages

Rosie & Wolfe

10,90 €

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La nuit des monstres

Bertrand Santini

Paru le 07/10/2026

256 pages

Sarbacane Editions

13,50 €

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Drôles d'oiseaux !

Clément Devaux, Olivier Muller, Anne Didier

Paru le 26/08/2026

96 pages

Bayard jeunesse

12,20 €

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La mort en trop

Philippe Boxho, Martin Michaud

Paru le 07/10/2026

508 pages

Kennes

21,90 €

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Le Secret du Scorpion

Stephen Desberg, Stefano Carloni

Paru le 16/10/2026

56 pages

Dargaud

16,00 €

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Curieux automne à l'auberge de Certilleux

Caroline Costa

Paru le 16/09/2026

320 pages

J'ai lu

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Nous, les Français

Gérald Andrieu, Franck Dedieu, Jean-Laurent Cassely, Laureline Dupont, Raphaël Llorca

Paru le 27/08/2026

224 pages

Robert Laffont

25,00 €

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On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 10/04/2024

208 pages

Hatier

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Tous les mensonges

Abby S.T.

Paru le 14/10/2026

544 pages

Hachette

7,90 €

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Le livre de Kells

Sorj Chalandon

Paru le 19/08/2026

416 pages

LGF/Le Livre de Poche

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La Femme au foyer

Natalie Barelli trad. Camille Filhol, Dominique Haas

Paru le 18/09/2026

420 pages

Verso

21,90 €

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Villa Winter

Niko Tackian

Paru le 01/10/2026

388 pages

Editions Auzou

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Harry Potter à l'école des sorciers

J.K. Rowling trad. Jean-François Ménard

Paru le 25/05/2023

312 pages

Editions Gallimard

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La voix de l'arbre

Bernard Werber

Paru le 30/09/2026

355 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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Tomek

Jean-Claude Mourlevat

Paru le 13/01/2012

190 pages

Pocket

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L'homme qui choisit la douceur

Baptiste Beaulieu

Paru le 01/10/2026

486 pages

Iconoclaste (l')

21,90 €

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Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 05/04/2023

181 pages

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Le roman maudit

A préciser, Franck Thilliez

Paru le 25/09/2025

388 pages

Editions Auzou

18,95 €

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L'intrus

Tracy Sierra trad. Sophie Taam

Paru le 22/09/2026

480 pages

J'ai lu

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Faim d'innocence

Lucinda Berry trad. Julie Lopez

Paru le 22/10/2026

336 pages

Pocket

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Près de moi pour toujours

Harlan Coben, Reese Witherspoon trad. Daphné Bernard

Paru le 24/09/2026

374 pages

Belfond

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Nos amours boréales

Mathilde Paris, Tom Haugomat

Paru le 24/09/2026

388 pages

Editions Auzou

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Un hiver pour te résister

Morgane Moncomble

Paru le 05/03/2025

568 pages

Hugo et Compagnie

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Transylvania

Nicolas Beuglet

Paru le 13/08/2026

363 pages

Pocket

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Blue Lock Tome 2

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

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208 pages

Pika Edition

3,00 €

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Cache-cache

Søren Sveistrup, Soren Sveistrup trad. Caroline Berg

Paru le 30/09/2026

793 pages

LGF/Le Livre de Poche

11,40 €

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Une si lente agonie

Elizabeth George trad. Nathalie Serval

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704 pages

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Tout le monde aime Clara

David Foenkinos

Paru le 14/05/2026

240 pages

Editions Gallimard

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L'intruse

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 06/05/2026

372 pages

City Editions

22,00 €

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Code Yesterday

Michel Bussi

Paru le 03/09/2026

349 pages

Presses de la Cité

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Cuisinons plus, dépensons moins

Laurent Mariotte

Paru le 01/10/2026

256 pages

Solar

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Tout peindre en rouge

Abby S.T.

Paru le 14/10/2026

544 pages

Hachette

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Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie

Paru le 16/04/2025

150 pages

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2,50 €

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Les aigles de Rome Tome 9

Enrico Marini

Paru le 09/10/2026

64 pages

Dargaud

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Quand Cornebidouille était petite

Magali Bonniol, Pierre Bertrand

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40 pages

L'Ecole des Loisirs

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A retardement

Franck Thilliez

Paru le 28/04/2026

480 pages

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De ma fenêtre

Lacrim

Paru le 15/10/2026

224 pages

Hors cadre

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La cuisinière de Frida

Florencia Etcheves trad. Lucie Cozic

Paru le 09/09/2026

701 pages

J'ai lu

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Perceval ou le Conte du Graal

Chrétien de Troyes trad. Jean Dufournet

Paru le 19/04/2023

192 pages

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She wasn't a guy Tome 4

Sumiko Arai, Sonoko Arai trad. Morgane Paviot

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176 pages

Mangetsu

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La bibliothèque secrète de Noël

Jenny Colgan trad. Laure Motet

Paru le 01/10/2026

432 pages

Pocket

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Norska

Eric Henninot

Paru le 01/10/2026

88 pages

Delcourt

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Ce qui nous unit

Françoise Bourdin, Frédérique Le Teurnier

Paru le 08/10/2026

288 pages

Editions Récamier

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Le Maître de Noël

Victor Dixen, Giulia Calligola

Paru le 24/09/2026

388 pages

Editions Auzou

18,95 €

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Lettres d'une Péruvienne

Françoise de Graffigny

Paru le 16/04/2025

272 pages

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3,20 €

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Sous les eaux d'Avalon

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 19/08/2026

456 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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Abysses Tome 2

C.S. Quill

Paru le 21/10/2026

736 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Un Palais d'épines et de roses

Maas sarah J., Sarah J. Maas

Paru le 05/06/2026

528 pages

Editions de la Martinière

20,00 €

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La guerre par d'autres moyens

Karine Tuil

Paru le 13/08/2026

448 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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La tresse

Laëtitia Colombani

Paru le 30/05/2018

237 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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Culpa vuestra

Mercedes Ron trad. Nathalie Nédélec-Courtès

Paru le 21/10/2026

460 pages

Hachette

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Chainsaw Man Tome 23 . Edition collector

Tatsuki Fujimoto trad. Sébastien Ludmann

Paru le 14/10/2026

180 pages

Kazé Editions

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Entretien avec un cadavre

Philippe Boxho

Paru le 07/10/2026

288 pages

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J'accepte

Masaoki Shindo trad. Thibaud Desbief

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Glénat

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La Porteuse de lettres

Francesca Giannone trad. Françoise Bouillot

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Le barman du Ritz

Philippe Collin

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480 pages

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T'choupi fête Halloween

Thierry Courtin

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24 pages

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Le royaume de Kensuké

Michael Morpurgo trad. Diane Ménard

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Le journal d'Anne Frank

Anne Frank trad. Isabelle Rosselin, Philippe Noble, Claire Desserrey

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Magnifique humanité

Léon XIV

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La Petite Bonne

Bérénice Pichat

Paru le 02/01/2026

257 pages

LGF/Le Livre de Poche

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Je

Lilia Hassaine

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256 pages

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La clé de votre énergie

Natacha Calestrémé

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Albin Michel

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Swan Tome 1

Sarah Rivens

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Le siècle de notre métamorphose

Amin Maalouf

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Grasset & Fasquelle

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Du 19 au 25 octobre 2026, Gaston, tome 23 : Des boum et des paf, de Trondheim et Delaf (Dupuis), prend la première place des meilleures ventes de livres en France, avec 42.591 exemplaires écoulés. Sarah Knafo reste deuxième, devant Freida McFadden. Quatre bandes dessinées figurent désormais parmi les dix premiers titres, tandis que le marché du livre progresse de 8 % en volume.

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Jamais deux sans trois… ou quatre ? Sarah Knafo refuse visiblement de rendre la médaille d’or : Le Casse du siècle (Fayard) reste numéro un avec 42.023 ventes sur la semaine et 201.985 exemplaires cumulés.

 

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Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ?

Troisième semaine en tête pour Sarah Knafo, qui cumule près de 160.000 ventes en seulement trois semaines avec Le Casse du siècle (Fayard). Une légère baisse est tout de même à relever : 43.038 exemplaires écoulés, contre 55.929 la semaine précédente. Un score qui lui permet de prendre le large sans trop de crainte.

25/09/2026, 11:47

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Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes

Deux semaines, deux premières places. Le casse du siècle de Sarah Knafo reste largement en tête des ventes avec 55.929 exemplaires écoulés du 7 au 13 septembre 2026. Depuis sa parution, l’essai totalise déjà 116.924 ventes.

 

18/09/2026, 11:09

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Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres

Le casse du siècle, de Sarah Knafo, entre directement à la première place des ventes de livres en France avec 60.584 exemplaires écoulés du 31 août au 6 septembre 2026. Et en ferait oublier que la semaine passée encore, Freida McFadden culminait en tête des meilleures ventes. De quoi faire regretter l'Américaine, sa femme de ménage et toute la clique...

11/09/2026, 11:50

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La rentrée littéraire s’installe, Freida McFadden reste indétrônable

Amélie Nothomb n'aura duré qu'un temps : Le dîner de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai) reste numéro un avec 21.825 ventes du 24 au 30 août 2026, devant la romancière belge. Mais l’écart se resserre et l’emprise de l’autrice sur le top 10 recule nettement : trois de ses titres y figurent désormais, contre cinq une semaine plus tôt. Dans le même temps, plusieurs romans de la rentrée accélèrent et les ouvrages liés à la rentrée scolaire s’installent tout en haut du classement.

04/09/2026, 11:13

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Meilleures ventes : Amélie Nothomb, enfin une rivale pour Freida McFadden ?

Du 17 au 23 août, Freida McFadden règne toujours, mais une rivale vient enfin troubler son été sans partage. Amélie Nothomb entre directement à la 2e place et s’impose comme la première nouveauté de la rentrée capable de regarder l’Américaine dans les yeux. En librairie, le mouvement est encore plus net : l'autrice de L’Adolescence du perroquet prend la tête et entraîne avec elle plusieurs romans de la rentrée. Le marché reprend lui aussi quelques couleurs, sans faire oublier un niveau toujours inférieur à celui de l’an passé.

28/08/2026, 14:34

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Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon

Du 10 au 16 août, les ventes de livres reculent nettement, sans bouleverser le sommet du classement : Freida McFadden conserve six titres dans le top 10 et Le dîner reste largement numéro un. Mais derrière cette domination, le marché commence à changer de saison : les cahiers de vacances s’effacent au profit des références de rentrée, tandis qu’en librairie, la hiérarchie se révèle sensiblement différente de celle du marché général.

21/08/2026, 13:10

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Meilleures ventes : l'odyssée de Freida McFadden n'a pas de fin

L’été sourit décidément à Freida McFadden, si tant est qu’il existe encore une mauvaise saison pour l’autrice de La Femme de ménage : Le dîner conserve largement la première place des ventes. Mieux encore, l’Américaine place six livres dans le top 10, dont deux en tête de classement. Derrière, Virginie Grimaldi, Valérie Perrin et Guillaume Musso tentent de résister. Le poche, avec neuf titres sur dix, règne presque sans partage : moins cher, plus léger, facile à emporter sur la plage.

14/08/2026, 15:27

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Plus de 9 millions de livres vendus : jusqu’où ira Freida McFadden ?

Le top 10 pris d’assaut par l’Amérique : cela vous surprend encore ? Freida McFadden écrase à nouveau le classement, avec 6 titres au sein des 10 premières places, et Le Dîner en tête. Avant de partir en vacances, un dernier regard sur les ventes stratosphériques de La Femme de ménage.

07/08/2026, 12:49

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Meilleures ventes : un top 10 sous le signe de McFadden, le retour du Jedi

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place des ventes de livres du 20 au 26 juillet 2026, avec 39.203 exemplaires écoulés. L’autrice occupe six des dix premiers rangs, tandis que la littérature au format poche rassemble neuf titres dans le top 10.

 

31/07/2026, 19:25

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Le Dîner s’éternise au sommet des meilleures ventes

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place du classement des meilleures ventes du 13 au 19 juillet 2026, avec 45.102 exemplaires écoulés. Des anciens colocataires du top 10 sont de retour cette semaine, mais les cahiers de vacances conservent tout de même leur domination.

24/07/2026, 13:43

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Freida McFadden et les cahiers de vacances : on prend les mêmes et on recommence

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), reste en tête des meilleures ventes du 6 au 12 juillet 2026, avec 42.080 exemplaires écoulés. Derrière, La Prof remonte à la deuxième place. Pour le suspense, il faudra repasser : les huit autres titres du Top 10 sont encore des cahiers de vacances.

17/07/2026, 12:31

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Freida McFadden reprend la tête, devant les cahiers de vacances

Nouveau livre de Freida McFadden en poche rime souvent avec nouvelle entrée dans le Top 10 — et pas à n’importe quelle place : Le Dîner s’installe directement en tête, avec 88.707 ventes en une seule semaine, du 29 juin au 5 juillet. Une entrée phénoménale. Derrière, les cahiers de vacances conservent pourtant leur mainmise sur le classement, dont ils occupent huit des dix premières places.

10/07/2026, 13:00

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Quels cahiers de vacances choisir pour oublier (sa) La Prof ?

Vendredi 3 juillet, les élèves français auront sans doute les yeux rivés sur la pendule de la classe, en attendant la sonnerie des vacances. Deux mois entiers sans retourner à l’école : un rêve pour eux, un léger vertige pour certains parents. Le remède, lui, revient chaque été : les cahiers de vacances, pour ne pas laisser les enfants deux mois sans maths, sans lecture, sans révisions ou simplement pour gagner une heure de tranquillité...

03/07/2026, 12:37

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Des meilleures ventes téléphonées ? Freida McFadden repasse devant Sarah Rivens

La prof, de Freida McFadden, prend la première place du classement en semaine 25 avec 14.534 exemplaires vendus. Le poche de J’ai lu devance Mortelle Adèle tome 23 et Les heures fragiles pour cette nouvelle semaine (du 15/06 au 21/06).

26/06/2026, 11:27

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Sarah Rivens entre en tête des meilleures ventes avec Swan

Avec 18.714 exemplaires vendus du 8 au 14 juin, Swan, tome 1 de Sarah Rivens entre directement à la première place du classement. Le livre publié chez Hlab devance La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier). Derrière ce changement de tête, le top 10 réunit cinq titres classés en littérature, avec du poche, encore et encore.

19/06/2026, 11:42

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Meilleures ventes : La prof reste en tête devant Mortelle Adèle et Boualem Sansal

La prof, de Freida McFadden, traduit de l’anglais par Karine Forestier, conserve la première place des meilleures ventes en France, avec 19.866 exemplaires écoulés et 178.238 exemplaires cumulés en six semaines. Le titre publié chez J’ai lu devance Mortelle Adèle tome 23 : Nazebrocadabra !, qui gagne quatre places, et La légende, de Boualem Sansal, entrée directe sur le podium. Le haut du tableau associe un leader stable, une bande dessinée en progression et une nouveauté de littérature hors poche.

12/06/2026, 15:56

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Sous le règne de Freida McFadden, le thriller français perce et la cuisine recule

Freida McFadden conserve la première place des meilleures ventes pour cette nouvelle semaine (26/06 au 31/06) avec La prof, publié chez J’ai lu. Le roman s’écoule à 25.564 exemplaires sur la semaine et atteint un cumul de 158.372 ventes en cinq semaines de présence. 

05/06/2026, 19:06

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La prof reste numéro un des ventes : Freida McFadden domine (encore) le classement

Freida McFadden conserve la première place des meilleures ventes hebdomadaires avec La prof (trad. Karine Forestier, J’ai lu). Le thriller écoule 22.883 exemplaires sur la semaine et atteint un cumul de 132.808 exemplaires après quatre semaines de présence.

29/05/2026, 13:09

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Seule Virginie Grimaldi résiste à l’offensive Freida McFadden

Malgré l'atmosphère de vacances que la météo diffuse sur le territoire, c'est bien le corps enseignant qui occupe toute l'attention des lectrices et lecteurs. Avec 35.140 exemplaires écoulés sur la semaine, La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier - J'ai Lu), campe à la première place du classement. Et pour apaiser les craintes : oui, nous rentrons dans une nouvelle ère, puisque le titre totalise déjà 109.925 ventes après trois semaines de présence.

22/05/2026, 10:06

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Meilleures ventes : L’Empire McFadden contre-attaque

Et quand y'en a plus… y'en a finalement encore. Le raz-de-marée Freida McFadden frappe une nouvelle fois. Deux nouveaux titres ont déjà conquis son public et c’est le retour de la domination américaine pour cette nouvelle semaine (du 04/05 au 10/05). Alors, Force ou Côté obscur ?

15/05/2026, 11:34

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Meilleures ventes : La prof entre en tête devant Franck Thilliez et Fred Vargas

Avec 29.696 exemplaires vendus sur la semaine, La prof, de Freida McFadden, s’installe directement à la première place des meilleures ventes. Le poche publié par J’ai lu atteint 29.831 ventes cumulées. Derrière lui, L’autre moi, de Franck Thilliez, bondit au 2e rang avec 19.647 exemplaires, tandis qu’Une unique lueur, de Fred Vargas, complète le podium avec 15.271 ventes. Le haut du classement associe une entrée en tête, une forte progression et la résistance d’un titre déjà installé.

12/05/2026, 11:39

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Meilleures ventes : Fred Vargas reste en tête devant Valérie Perrin et Spy x Family

Avec 25.475 exemplaires vendus cette semaine, Une unique lueur de Fred Vargas conserve la première place du classement (semaine 17, du 20 au 26 avril). Le roman publié par Flammarion totalise désormais 101.508 ventes en trois semaines de présence. Derrière lui, Tata de Valérie Perrin remonte au 2e rang (15.087 exemplaires), tandis que le tome 16 de Spy x Family entre directement sur la troisième marche du podium avec 14.721 ventes.

 

05/05/2026, 10:15

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Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin

Le top 10 de cette semaine connaît très peu de changements par rapport à la précédente. Les trois premières places du podium restent inchangées : Fred Vargas, Eiichirō Oda (One Piece) et Valérie Perrin conservent leurs médailles.

24/04/2026, 11:54

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Succès immédiat pour Fred Vargas : Adamsberg propulse les ventes

Le commissaire Adamsberg est de retour : Fred Vargas signe un come-back remarqué, comme d'habitude, avec Une unique lueur (Flammarion), qui s’installe directement en tête du classement dès sa sortie, avec 38.110 exemplaires vendus pour cette nouvelle semaine (06/04 au 12/04).

17/04/2026, 11:48

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Valérie Perrin numéro 1 des ventes : son roman Tata surclasse tout le monde

Personne ne demandera à Tata pourquoi elle tousse, parce que Tata ne tousse pas. En revanche, Valérie Perrin débarque à la toute première place avec 18.764 ventes de son roman (Livre de Poche) dans le classement Edistat. Sur cette semaine 14 (30 mars - 5 avril), les best-sellers poussent de leurs bras musclés l’Américaine Freida McFadden hors du top 10… mais l’Amérique n’a pas dit son dernier mot. 

10/04/2026, 15:43

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Guillaume Musso et Bernard Minier : un doublé, en duo

Mais que se passe-t-il ? Guillaume Musso mange le marché pour cette semaine 13 (23-29 mars), avec ses deux romans : Quelqu'un d'autre aligne 18.601 tomes (poche) et Le Crime du paradis ajoute 14.556 volumes de plus (grand format). En somme, le romancier palois prend la tête des meilleures ventes, sans trop de difficultés, puisqu'il occupe ces deux premières places depuis un mois maintenant.

03/04/2026, 12:02

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Le choc des générations : Leïla Slimani vs Monsieur Madame dans les meilleures ventes

Toujours en pôle position, Guillaume Musso gère sa course sans rencontrer d'obstacles et signe un nouveau doublé à l’issue de cette semaine (12/03 au 22/03), mais avec deux écuries différentes : Le Livre de Poche et Calmann-Lévy. Pour accompagner l’écrivain français, une nouvelle entrée se hisse à la 3e place.

27/03/2026, 12:06

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L’Américaine recule, Musso s’impose : les meilleures ventes de la semaine

Pour cette nouvelle semaine (du 09/03 au 15/03), Guillaume Musso répond une fois de plus présent. Le romancier français occupe les deux premières places du classement, avec deux titres qui éloignent un peu Freida McFadden. Un peu, seulement...

 

20/03/2026, 12:29

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Coup de balai sur le classement : Guillaume Musso s’empare du podium

Un vent de fraîcheur souffle sur les meilleures ventes cette semaine (du 02/03 au 08/03). Et si vous m’aviez dit, il y a quelques mois, que le classement prendrait cette tournure, je vous aurais sans doute ri au nez...

13/03/2026, 13:11

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Pourquoi avons-nous l’impression de subir nos vies ?

Reçue par le Premier ministre espagnol et décorée de l’Ordre du Mérite civil, Gisèle Pélicot ne se contente pas de passionner les Français : pour sa deuxième semaine, elle confirme sa place de numéro 1 des ventes sur la période du 23/02 au 01/03, avec 37.840 exemplaires supplémentaires, portant son total à 97.938 ventes pour Et la joie de vivre (Flammarion).

06/03/2026, 12:55

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La France se passionne pour le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre

En dix jours, le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre, a pris la tête des meilleures ventes de livres en France. Avec 59.637 exemplaires c’est une première place sans conteste, pour ce témoignage coécrit avec la romancière Judith Perrignon. 

27/02/2026, 14:35

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Le 10 août 1936, alors que la guerre civile espagnole vient d’éclater, l’écrivain autrichien Stefan Zweig fait escale à Vigo, en Galice, sur la route du Brésil. Il pousse alors la porte d’une librairie. Dans Stefan Zweig et le libraire de Vigo, Francisco Uría imagine la conversation qui aurait pu se nouer entre l’auteur et le jeune homme qui l’accueille.

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Ultra Wild : chassez le naturel, il revient au galop

Quelle excellente idée de faire appel à la bande dessinée pour donner à voir non le monde dans l'état où il se trouve aujourd'hui, mais tel qu'il pourrait être demain. Ultra Wild de Steve Mushin est un ouvrage délirant, joyeux, bourré d'idées saugrenues et enthousiastes qui cherches voies inédites pour réensemencer les villes et remettre la nature sauvage au cœur de nos paysages urbains. C'est délirant, documenté, et brillant. De l'utopie documentée qui fait un bien... fou.

 

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Johnny Clegg : les années qui ont façonné le "Zoulou blanc"

Connu pour ses chansons Asimbonanga et Scatterlings of Africa, Johnny Clegg a marqué la musique sud-africaine en mêlant rythmes zoulous et sonorités occidentales. Dans ses mémoires, publiées en français après sa mort, le chanteur revient sur sa jeunesse à Johannesburg, sa découverte d’une autre culture et les expériences qui ont nourri son engagement contre l’apartheid. Biographie traduit de l'anglais par Claude Six, son ancien manager et ami en France.

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Pierre Cassignard : face au cancer, un retour à la vie

Dans 23 rue Marceau, le comédien Pierre Cassignard livre un récit intime marqué par la maladie, les souvenirs et les liens familiaux. À l’heure du verdict médical, il revient sur son enfance, l’amour de sa grand-mère et son parcours d’artiste, avec la sensibilité et l’humour qui le caractérisaient.

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Lors de sa disparition en 2017 à l'âge respectable de 98 ans, l'ensemble de la presse française a rendu un hommage unanime à Roger Grenier. S'il reste dans les mémoires comme journaliste, homme de radio, scénariste, éditeur et « incomparable témoin de notre XXe siècle littéraire », son œuvre est un peu plus méconnue du grand public et c'est bien regrettable. Divers entretiens radiophoniques, consultables en podcast, font entendre la voix affable d'un admirable conteur. Par Isabelle Luciat

01/11/2026, 09:00

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The Poet Empress

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À la recherche de demain : imaginer les possibles, science(s) à l’appui !

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Et si le sexe était à l’origine du langage ? Petite préhistoire du rapport sexuel

Dans Petite préhistoire du rapport sexuel (érès), la psychanalyste Gisèle Chaboudez explore une hypothèse inattendue : et si la brièveté de la jouissance masculine avait contribué à l'apparition du langage ? De la disparition de l'os pénien aux récits bibliques, en passant par Lacan et les traditions taoïstes, elle propose une histoire spéculative de nos rapports sexuels, de leurs limites et des mots inventés pour les surmonter.

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Lempicka, Cézanne, Miró et Lichtenstein : l’art se découvre aussi en pliant

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1908. Angleterre. Eliza Showell n’a que douze ans lorsqu’elle devient orpheline. Depuis son village, elle est finalement envoyée au Foyer d’Émigration pour enfants à Birmingham. Puis, comme tant d’autres, elle embarque sur un bateau pour traverser l’Atlantique. Direction Nova Scotia, Canada. Plus jamais elle ne reverra ses deux frères, restés derrière, sans moyen de leur faire parvenir ses lettres… 

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Vingt ans après la mort de Marco, quatre amis reviennent là où tout a basculé

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À 18 ans, Suzanne rejoint le comité de lecture d’une maison d’édition. Mais lorsqu’un meurtre vient bouleverser son quotidien, la jeune femme et ses trois camarades se lancent sur la piste du coupable. Avec Les Enquêtes de Suzy – Meurtre dans la maison d’édition, Sophie Noël signe un cosy mystery destiné aux adolescents, entre humour, secrets et rivalités.

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Vingt ans après la mort de leur ami, ils retournent dans leur village italien

Un accident, des secrets enfouis et une maison à partager : dans Ici, personne ne m’appelle Valentina, Delphine Borelli explore les liens qui unissent les amis d’enfance, même lorsque le temps et les non-dits les ont éloignés. Ce premier roman, attendu le 4 novembre chez City éditions, mêle humour, suspense et émotion dans le décor ensoleillé d’un village italien.

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Le masque du silence : À cœur vaillant, rien d’impossible !

Il y a des personnages de romans qui nous semblent tellement proches que nous éprouvons une grande tristesse de les abandonner après le mot « fin ». Quatre cent quarante pages du livre plus tard,  vous voici devenus intimes de Pablo, Juan, Jeanne, Alex, Mia, Horacio, etc. , à travers les années 70 et les années sombres du franquisme durant lesquelles, à la faveur d’un été, Pablo va tomber éperdument amoureux de Marie, vous allez vivre auprès d’eux dans leur quotidien aussi bien que les tourments de l’Histoire.

26/10/2026, 16:54

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George Michael est un génie : la bande-son d'une vie

Il y a dix ans le jour de Noël 2016 disparaissait George Michael. Longtemps considéré comme un chanteur à minettes avec son groupe Wham, il deviendra le chanteur sulfureux à la suite de son arrestation dans des toilettes publiques aux USA. Mais derrière ces deux images, se dessine avant tout un musicien doué, peut-être le plus doué de sa génération, dixit Elton John. Pour connaître l’histoire de cet artiste hors-norme, les éditions Séguier sortent George Michael est un génie écrit par un vrai fan de la première heure et journaliste : Sathnam Sanghera.  

26/10/2026, 14:22

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Ces enfants de ma vie : enseigner... mais pas que

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Vénus Khoury-Ghata : une vie entre deux langues et deux cultures

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Sanseverino raconte les coulisses d’une vie de musicien

Le musicien français Sanseverino publie sa première autobiographie, Artisan du swing, le 4 novembre 2026. Il y revient sur son parcours, ses influences musicales et les réalités d’un métier fait de passion, d’incertitudes et de persévérance.

26/10/2026, 06:30

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Pier Paolo Pasolini : les dernières heures d’un cinéaste au cœur d’une enquête

Le 2 novembre 1975, le corps de Pier Paolo Pasolini est retrouvé à Ostie, près de Rome. Dans Toute la vérité sur l’affaire Pier Paolo Pasolini, la journaliste italienne Angela De Napoli revient sur la mort violente du cinéaste, à travers un récit inspiré de cette affaire criminelle qui a marqué l’Italie.

25/10/2026, 07:00

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Marcher près des œufs : quête identitaire, construction de soi et les liens qui unissent les générations

Entre souvenirs d'enfance, quête d'identité et grands espaces, Gaspard Amée interroge ce qui nous avons construit et nous transformons. Avec Marcher près des œufs , l'auteur suisse et franco-canadien signe un récit poétique où filiation et émancipation se répondent.

25/10/2026, 06:30

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