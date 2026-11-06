Gaston Lagaffe reste devant Sarah Knafo, neuf BD dans le top 20

Du 26 octobre au 1er novembre 2026, Gaston, tome 23 : Des Boum et des Paf (Dupuis), conserve la première place des meilleures ventes, avec 37 103 exemplaires. Sarah Knafo et Freida McFadden complètent un podium inchangé. La bande dessinée élargit sa présence dans le classement, malgré le repli des dix titres les plus vendus.
Le 06/11/2026 à 18:12 par Nicolas Gary
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
06/11/2026 à 18:12
0
Commentaires
0
Partages
Gaston tient bon. Une semaine après avoir délogé Rebecca Yarros, le nouvel album du célèbre gaffeur, scénarisé par Lewis Trondheim et dessiné par Delaf, reste numéro un. Des Boum et des Paf (Dupuis) s’écoule à 37.103 exemplaires, contre 42.591 lors de son entrée. La baisse atteint 12,9 %, mais l’ouvrage totalise 80.125 ventes et garde 19.969 unités d’avance sur son poursuivant.
Ce deuxième passage au sommet tranche avec les semaines précédentes. Après cinq semaines consécutives dominées par Sarah Knafo, Freida McFadden, puis Rebecca Yarros, avaient chacune occupé la première place pendant sept jours. Gaston est le premier depuis lors à la conserver.
Le Casse du siècle, de Sarah Knafo (Fayard), reste deuxième avec 17.134 exemplaires, contre 19.393 sept jours auparavant. En neuf semaines, l’essai atteint 323 732 ventes cumulées. Il en enregistrait encore 42.023 du 21 au 27 septembre : le rythme hebdomadaire a ralenti de 59,2 % depuis, sans sortie du podium.
Freida McFadden conserve la troisième marche avec Le Boyfriend (trad. Karine Xaragai, J’ai lu), à 14.548 exemplaires, contre 17.610. Chère Debbie (trad. Laura Bourgeois, City) recule d’un rang, à la cinquième position, avec 11.377 ventes. Ensemble, ces deux ouvrages passent de 31.616 à 25.925 unités (−18 %). L’autrice place aussi Le Dîner (trad. Karine Xaragai, City) au quatorzième rang, avec 6 120 exemplaires.
La meilleure entrée revient à Sarah J. Maas : Un palais d’épines et de roses (ACOTAR), tome 6, Un palais d’harmonie brisée (trad. Marion Ségui, La Martinière Fictions), arrive quatrième avec 13.886 exemplaires. Morsures, de Maxime Chattam (Albin Michel), débute septième, à 8734, tandis que l’album collectif Blake et Mortimer : Affaires classées (Blake et Mortimer) s’installe huitième avec 7786 ventes.
Cinq bandes dessinées se trouvent désormais dans le top 10, contre quatre la semaine précédente. Outre Gaston et Blake et Mortimer, Mortelle Adèle et les labyrinthes de papier, de Mr Tan et Diane Le Feyer (Mr Tan & Co), occupe le sixième rang avec 9160 exemplaires. Elles, tome 4 : Intemporelle(s), de Kid Toussaint et Aveline Stokart (Le Lombard), est neuvième avec 7614 ventes. Lou ! Sonata, tome 3, de Julien Neel (Glénat), gagne une place et ferme la marche à 7020 unités, bien que ses ventes diminuent de 6,1 %.
Cette présence accrue dans les dix premiers ne se traduit pas par une hausse des volumes : les cinq BD totalisent 68 683 exemplaires, contre 71 389 pour les quatre références de la semaine précédente (−3,8 %). À l’échelle du top 20, le résultat s’inverse : neuf albums, contre six, réunissent 93 832 ventes, en progression de 9,1 %. Blue Lock, tome 35 (Pika), arrive onzième avec 6 728 exemplaires, suivi de L’Été de Bérénice, d’Émilie Tronche (Casterman), à 6 562. Brume, tome 5 (Glénat), recule en revanche du dixième au quinzième rang.
Le top 10, tous segments confondus, passe de 150 026 à 134 362 exemplaires en une semaine (−10,4 %). Le parcours de Rebecca Yarros en donne la mesure : première du 12 au 18 octobre avec 23.024 exemplaires, The Empyrean : Threshing Day (trad. Karine Forestier et Emmanuelle Casse-Castric, Hugo Roman) était retombé huitième avec 9 144 ventes, avant de glisser à la dix-neuvième place, à 5 321. En deux semaines, ses ventes hebdomadaires ont diminué de 76,9 %.
Résurrection : Le Retour de la France éternelle, de Philippe de Villiers (Fayard), recule également, de la sixième à la vingtième place, avec 5140 unités contre 10.275. Plus loin, Boule & Bill, tome 47 : Flair des champs (Dargaud), réalise la plus forte progression en rang : 120 places gagnées, de la 176e à la 56e, et 2993 exemplaires contre 1511 précédemment.
Selon les estimations d’Edistat, fondées sur les sorties de caisse d’un panel de points de vente en France métropolitaine (hors Corse), le marché atteint 4,894 millions d’exemplaires du 26 octobre au 1er novembre, contre 4,972 millions la semaine précédente (−1,6 %). Le chiffre d’affaires progresse pourtant de 1,5 %, de 62,434 à 63,400 millions d’euros. Cet écart entre volume et valeur peut refléter une évolution de la composition des achats ; il ne permet pas, à lui seul, de conclure à une hausse des prix.
Les grandes surfaces spécialisées, circuit auquel Edistat rattache les ventes en ligne, concentrent 52 % des exemplaires (2,542 millions). Les librairies progressent de 3,5 %, à 1,696 million de livres, tandis que les grandes surfaces alimentaires reculent de 11,8 %, à 656 000. Par rapport à la semaine correspondante de 2025, le marché reste en retrait de 9 % en volume et de 8 % en chiffre d’affaires. Les dix titres les plus vendus accusent donc un repli nettement plus marqué que l’ensemble du secteur.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
À LIRE - Pourquoi librairies et salons du livre font un bien fou à notre cerveau
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Crédit image : CC BY-SA 4.0 / ActuaLitté
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 21/10/2026
48 pages
Editions Dupuis
12,95 €
Paru le 02/09/2026
250 pages
Fayard
19,90 €
Paru le 07/10/2026
445 pages
J'ai lu
9,20 €
Paru le 28/10/2026
384 pages
Editions de la Martinière
20,00 €
Paru le 07/10/2026
384 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 08/10/2026
136 pages
Mr Tan & Co
14,95 €
Paru le 28/10/2026
400 pages
Albin Michel
23,90 €
Paru le 30/10/2026
88 pages
Editions Blake et Mortimer
20,00 €
Paru le 02/10/2026
96 pages
Le Lombard
14,95 €
Paru le 07/10/2026
136 pages
Glénat
18,00 €
Paru le 28/10/2026
192 pages
Pika Edition
7,20 €
Paru le 28/10/2026
204 pages
Casterman
20,00 €
Paru le 17/09/2026
496 pages
9,90 €
Paru le 01/07/2026
224 pages
City Editions
6,00 €
Paru le 21/10/2026
80 pages
Glénat
13,50 €
Paru le 01/10/2026
288 pages
Editions Gallimard
21,50 €
Paru le 24/09/2026
432 pages
9,60 €
Paru le 23/09/2026
208 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 14/10/2026
224 pages
Hugo et Compagnie
19,95 €
Paru le 07/10/2026
361 pages
Fayard
21,90 €
Paru le 07/10/2026
480 pages
Actes Sud Editions
23,50 €
Paru le 02/10/2026
496 pages
Seuil
24,50 €
Paru le 19/08/2026
272 pages
Grasset & Fasquelle
21,50 €
Paru le 15/10/2026
528 pages
8,90 €
Paru le 14/10/2026
272 pages
Editions Odile Jacob
15,90 €
Paru le 07/10/2026
299 pages
HarperCollins France
10,95 €
Paru le 07/10/2026
336 pages
HarperCollins France
8,60 €
Paru le 30/09/2026
544 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 22/09/2026
387 pages
Robert Laffont
21,90 €
Paru le 07/10/2026
144 pages
Payot
5,00 €
Paru le 15/10/2026
368 pages
Robert Laffont
21,90 €
Paru le 28/10/2026
756 pages
Hachette
20,00 €
Paru le 02/09/2026
592 pages
Hugo et Compagnie
19,90 €
Paru le 02/10/2026
176 pages
Dargaud
27,00 €
Paru le 28/10/2026
480 pages
City Editions
26,90 €
Paru le 17/09/2026
424 pages
Michel Lafon
21,95 €
Paru le 19/08/2026
160 pages
Albin Michel
18,90 €
Paru le 08/10/2026
196 pages
Imav
14,90 €
Paru le 29/04/2026
477 pages
J'ai lu
8,80 €
Paru le 28/10/2026
450 pages
City Editions
26,90 €
Paru le 14/10/2026
480 pages
HarperCollins France
19,90 €
Paru le 12/08/2026
528 pages
Flammarion
23,00 €
Paru le 01/04/2026
768 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 28/10/2026
48 pages
Bamboo Editions
11,90 €
Paru le 07/10/2026
544 pages
J'ai lu
9,90 €
Paru le 16/10/2026
80 pages
Editions Dupuis
13,50 €
Paru le 24/04/2019
672 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,40 €
Paru le 10/09/2026
768 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 20/08/2026
320 pages
Editions Gallimard
21,50 €
Paru le 01/10/2026
112 pages
Editions Gallimard
16,00 €
Paru le 07/10/2026
331 pages
HarperCollins France
10,95 €
Paru le 16/04/2025
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 06/05/2026
336 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 21/10/2026
144 pages
Casterman
25,95 €
Paru le 07/10/2026
374 pages
Editions Mazarine
20,90 €
Paru le 23/10/2026
48 pages
Dargaud
12,95 €
Paru le 04/03/2026
572 pages
Hugo et Compagnie
19,90 €
Paru le 23/09/2026
324 pages
HarperCollins France
19,90 €
Paru le 28/10/2026
128 pages
Fayard
10,00 €
Paru le 04/09/2026
430 pages
Points
9,90 €
Paru le 18/09/2026
147 pages
Dargaud
26,50 €
Paru le 17/04/2026
320 pages
Points
6,50 €
Paru le 03/09/2026
715 pages
11,20 €
Paru le 27/08/2026
288 pages
Robert Laffont
21,00 €
Paru le 02/10/2026
264 pages
Points
8,70 €
Paru le 19/08/2026
237 pages
Actes Sud Editions
20,00 €
Paru le 05/02/2025
536 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 28/01/2026
160 pages
Payot
5,00 €
Paru le 28/10/2026
528 pages
Albin Michel
20,90 €
Paru le 14/10/2026
480 pages
HarperCollins France
19,90 €
Paru le 27/08/2026
288 pages
Les Editions de Minuit
22,00 €
Paru le 22/10/2026
612 pages
Chatterley
18,95 €
Paru le 04/10/2023
411 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 30/09/2026
256 pages
Fayard
20,90 €
Paru le 02/10/2024
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 08/10/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 02/10/2026
48 pages
Editions Dupuis
12,95 €
Paru le 28/05/2020
400 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 19/05/2021
159 pages
Belin
3,70 €
Paru le 28/05/2026
70 pages
Mr Tan & Co
11,50 €
Paru le 22/10/2026
56 pages
Delcourt
11,50 €
Paru le 23/10/2026
56 pages
Dargaud
14,00 €
Paru le 28/10/2026
300 pages
Albin Michel
14,90 €
Paru le 15/10/2026
224 pages
Kurokawa
7,30 €
Paru le 20/08/2026
176 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 28/10/2026
300 pages
Albin Michel
14,90 €
Paru le 23/08/2017
218 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,40 €
Paru le 30/10/2026
48 pages
Dargaud
15,00 €
Paru le 01/10/2026
231 pages
Editions Gallimard
20,50 €
Paru le 20/08/2026
416 pages
Editions Gallimard
23,00 €
Paru le 07/10/2026
449 pages
Hauteville
8,95 €
Paru le 28/10/2026
64 pages
Vents d'Ouest
12,50 €
Paru le 07/10/2026
314 pages
HarperCollins France
10,95 €
Paru le 01/10/2026
432 pages
9,90 €
Paru le 03/03/2026
448 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,40 €
Paru le 07/10/2026
180 pages
Deman
24,90 €
Paru le 07/10/2026
200 pages
Rue de Sèvres
24,90 €
Paru le 07/01/1972
186 pages
Editions Gallimard
7,60 €
Paru le 17/09/2025
101 pages
Actes Sud Editions
7,10 €
Paru le 14/10/2026
544 pages
Hachette
7,90 €
Paru le 01/10/2026
377 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 07/10/2026
400 pages
Actes Sud Editions
10,20 €
Paru le 28/10/2026
240 pages
Glénat
95,00 €
Paru le 08/10/2026
544 pages
Nathan
19,95 €
Paru le 10/09/2026
416 pages
Hauteville
16,95 €
Paru le 30/09/2026
432 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 14/10/2026
544 pages
Hachette
7,90 €
Paru le 16/10/2026
380 pages
Monsieur Toussaint Louverture
12,90 €
Paru le 02/10/2026
256 pages
Editions de l'Olivier
21,00 €
Paru le 01/09/2010
187 pages
LGF/Le Livre de Poche
6,40 €
Paru le 03/09/2026
517 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 03/07/2026
480 pages
Verso
21,90 €
Paru le 16/09/2026
281 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 10/09/2026
272 pages
Fleuve Noir
20,95 €
Paru le 28/10/2026
600 pages
Hugo et Compagnie
18,50 €
Paru le 15/10/2026
432 pages
Editions Gallimard
17,00 €
Paru le 10/09/2026
402 pages
Editions Gallimard
23,80 €
Paru le 14/10/2026
432 pages
Jean-Claude Lattès
22,90 €
Paru le 08/06/2016
128 pages
Editions de La Table Ronde
6,80 €
Paru le 22/10/2026
Plumes du Web
19,90 €
Paru le 21/05/2025
106 pages
City Editions
4,90 €
Paru le 01/10/2026
Editions Les Arènes
16,90 €
Paru le 25/06/2026
3498 pages
Editions Dalloz
22,00 €
Paru le 14/10/2026
544 pages
Hachette
7,90 €
Paru le 08/10/2026
229 pages
Plon
21,00 €
Paru le 24/04/2024
380 pages
Marabout
15,90 €
Paru le 02/06/2021
208 pages
Pika Edition
3,00 €
Paru le 14/10/2026
112 pages
Hachette
14,95 €
Paru le 03/09/2026
376 pages
Editions Auzou
21,95 €
Paru le 01/10/2026
224 pages
Kbooks
14,95 €
Paru le 14/10/2026
48 pages
Casterman
12,95 €
Paru le 15/10/2026
208 pages
Delcourt
24,50 €
Paru le 29/10/2026
160 pages
Seghers
20,00 €
Paru le 07/10/2026
522 pages
Flammarion
22,00 €
Paru le 26/03/2026
521 pages
Rosie & Wolfe
10,90 €
Paru le 07/10/2026
256 pages
Sarbacane Editions
13,50 €
Paru le 26/08/2026
96 pages
Bayard jeunesse
12,20 €
Paru le 07/10/2026
508 pages
Kennes
21,90 €
Paru le 16/10/2026
56 pages
Dargaud
16,00 €
Paru le 16/09/2026
320 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 27/08/2026
224 pages
Robert Laffont
25,00 €
Paru le 10/04/2024
208 pages
Hatier
2,70 €
Paru le 14/10/2026
544 pages
Hachette
7,90 €
Paru le 19/08/2026
416 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,40 €
Paru le 18/09/2026
420 pages
Verso
21,90 €
Paru le 01/10/2026
388 pages
Editions Auzou
18,95 €
Paru le 25/05/2023
312 pages
Editions Gallimard
8,95 €
Paru le 30/09/2026
355 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,40 €
Paru le 13/01/2012
190 pages
6,20 €
Paru le 01/10/2026
486 pages
Iconoclaste (l')
21,90 €
Paru le 05/04/2023
181 pages
Hatier
2,70 €
Paru le 25/09/2025
388 pages
Editions Auzou
18,95 €
Paru le 22/09/2026
480 pages
J'ai lu
9,90 €
Paru le 22/10/2026
336 pages
9,30 €
Paru le 24/09/2026
374 pages
Belfond
23,00 €
Paru le 24/09/2026
388 pages
Editions Auzou
18,95 €
Paru le 05/03/2025
568 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 13/08/2026
363 pages
9,30 €
Paru le 02/06/2021
208 pages
Pika Edition
3,00 €
Paru le 30/09/2026
793 pages
LGF/Le Livre de Poche
11,40 €
Paru le 17/09/2026
704 pages
10,70 €
Paru le 14/05/2026
240 pages
Editions Gallimard
9,20 €
Paru le 06/05/2026
372 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 03/09/2026
349 pages
Presses de la Cité
22,90 €
Paru le 01/10/2026
256 pages
Solar
19,90 €
Paru le 14/10/2026
544 pages
Hachette
7,90 €
Paru le 16/04/2025
150 pages
Hatier
2,50 €
Paru le 09/10/2026
64 pages
Dargaud
17,50 €
Paru le 07/10/2026
40 pages
L'Ecole des Loisirs
6,50 €
Paru le 28/04/2026
480 pages
9,60 €
Paru le 15/10/2026
224 pages
Hors cadre
19,90 €
Paru le 09/09/2026
701 pages
J'ai lu
10,90 €
Paru le 19/04/2023
192 pages
Hatier
4,75 €
Paru le 14/10/2026
176 pages
Mangetsu
9,95 €
Paru le 01/10/2026
432 pages
9,50 €
Paru le 01/10/2026
88 pages
Delcourt
18,50 €
Paru le 08/10/2026
288 pages
Editions Récamier
21,90 €
Paru le 24/09/2026
388 pages
Editions Auzou
18,95 €
Paru le 16/04/2025
272 pages
Hatier
3,20 €
Paru le 19/08/2026
456 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 21/10/2026
736 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 05/06/2026
528 pages
Editions de la Martinière
20,00 €
Paru le 13/08/2026
448 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 30/05/2018
237 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 21/10/2026
460 pages
Hachette
20,00 €
Paru le 14/10/2026
180 pages
Kazé Editions
9,99 €
Paru le 07/10/2026
288 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 21/10/2026
208 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 15/04/2026
576 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 14/01/2026
480 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 06/10/2016
24 pages
Nathan
6,30 €
Paru le 17/05/2018
160 pages
Editions Gallimard
8,95 €
Paru le 18/05/2022
349 pages
LGF/Le Livre de Poche
7,90 €
Paru le 25/05/2026
224 pages
Cerf
4,90 €
Paru le 02/01/2026
257 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 20/08/2026
256 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 08/01/2020
267 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 10/06/2026
688 pages
Hachette
20,00 €
Paru le 14/10/2026
240 pages
Grasset & Fasquelle
20,90 €
Commenter cet article