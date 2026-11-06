Gaston Lagaffe reste devant Sarah Knafo, neuf BD dans le top 20

Gaston tient bon. Une semaine après avoir délogé Rebecca Yarros, le nouvel album du célèbre gaffeur, scénarisé par Lewis Trondheim et dessiné par Delaf, reste numéro un. Des Boum et des Paf (Dupuis) s’écoule à 37.103 exemplaires, contre 42.591 lors de son entrée. La baisse atteint 12,9 %, mais l’ouvrage totalise 80.125 ventes et garde 19.969 unités d’avance sur son poursuivant.

Ce deuxième passage au sommet tranche avec les semaines précédentes. Après cinq semaines consécutives dominées par Sarah Knafo, Freida McFadden, puis Rebecca Yarros, avaient chacune occupé la première place pendant sept jours. Gaston est le premier depuis lors à la conserver.

Le Casse du siècle, de Sarah Knafo (Fayard), reste deuxième avec 17.134 exemplaires, contre 19.393 sept jours auparavant. En neuf semaines, l’essai atteint 323 732 ventes cumulées. Il en enregistrait encore 42.023 du 21 au 27 septembre : le rythme hebdomadaire a ralenti de 59,2 % depuis, sans sortie du podium.

Freida McFadden conserve la troisième marche avec Le Boyfriend (trad. Karine Xaragai, J’ai lu), à 14.548 exemplaires, contre 17.610. Chère Debbie (trad. Laura Bourgeois, City) recule d’un rang, à la cinquième position, avec 11.377 ventes. Ensemble, ces deux ouvrages passent de 31.616 à 25.925 unités (−18 %). L’autrice place aussi Le Dîner (trad. Karine Xaragai, City) au quatorzième rang, avec 6 120 exemplaires.

La BD gagne des places, pas toujours des ventes

La meilleure entrée revient à Sarah J. Maas : Un palais d’épines et de roses (ACOTAR), tome 6, Un palais d’harmonie brisée (trad. Marion Ségui, La Martinière Fictions), arrive quatrième avec 13.886 exemplaires. Morsures, de Maxime Chattam (Albin Michel), débute septième, à 8734, tandis que l’album collectif Blake et Mortimer : Affaires classées (Blake et Mortimer) s’installe huitième avec 7786 ventes.

Cinq bandes dessinées se trouvent désormais dans le top 10, contre quatre la semaine précédente. Outre Gaston et Blake et Mortimer, Mortelle Adèle et les labyrinthes de papier, de Mr Tan et Diane Le Feyer (Mr Tan & Co), occupe le sixième rang avec 9160 exemplaires. Elles, tome 4 : Intemporelle(s), de Kid Toussaint et Aveline Stokart (Le Lombard), est neuvième avec 7614 ventes. Lou ! Sonata, tome 3, de Julien Neel (Glénat), gagne une place et ferme la marche à 7020 unités, bien que ses ventes diminuent de 6,1 %.

Cette présence accrue dans les dix premiers ne se traduit pas par une hausse des volumes : les cinq BD totalisent 68 683 exemplaires, contre 71 389 pour les quatre références de la semaine précédente (−3,8 %). À l’échelle du top 20, le résultat s’inverse : neuf albums, contre six, réunissent 93 832 ventes, en progression de 9,1 %. Blue Lock, tome 35 (Pika), arrive onzième avec 6 728 exemplaires, suivi de L’Été de Bérénice, d’Émilie Tronche (Casterman), à 6 562. Brume, tome 5 (Glénat), recule en revanche du dixième au quinzième rang.

Le top 10, tous segments confondus, passe de 150 026 à 134 362 exemplaires en une semaine (−10,4 %). Le parcours de Rebecca Yarros en donne la mesure : première du 12 au 18 octobre avec 23.024 exemplaires, The Empyrean : Threshing Day (trad. Karine Forestier et Emmanuelle Casse-Castric, Hugo Roman) était retombé huitième avec 9 144 ventes, avant de glisser à la dix-neuvième place, à 5 321. En deux semaines, ses ventes hebdomadaires ont diminué de 76,9 %.

Résurrection : Le Retour de la France éternelle, de Philippe de Villiers (Fayard), recule également, de la sixième à la vingtième place, avec 5140 unités contre 10.275. Plus loin, Boule & Bill, tome 47 : Flair des champs (Dargaud), réalise la plus forte progression en rang : 120 places gagnées, de la 176e à la 56e, et 2993 exemplaires contre 1511 précédemment.

Un marché moins dynamique en volume

Selon les estimations d’Edistat, fondées sur les sorties de caisse d’un panel de points de vente en France métropolitaine (hors Corse), le marché atteint 4,894 millions d’exemplaires du 26 octobre au 1er novembre, contre 4,972 millions la semaine précédente (−1,6 %). Le chiffre d’affaires progresse pourtant de 1,5 %, de 62,434 à 63,400 millions d’euros. Cet écart entre volume et valeur peut refléter une évolution de la composition des achats ; il ne permet pas, à lui seul, de conclure à une hausse des prix.

Les grandes surfaces spécialisées, circuit auquel Edistat rattache les ventes en ligne, concentrent 52 % des exemplaires (2,542 millions). Les librairies progressent de 3,5 %, à 1,696 million de livres, tandis que les grandes surfaces alimentaires reculent de 11,8 %, à 656 000. Par rapport à la semaine correspondante de 2025, le marché reste en retrait de 9 % en volume et de 8 % en chiffre d’affaires. Les dix titres les plus vendus accusent donc un repli nettement plus marqué que l’ensemble du secteur.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

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Crédit image : CC BY-SA 4.0 / ActuaLitté

Par Nicolas Gary

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