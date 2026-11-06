Alexandra Profizi quitte L’Iconoclaste pour Les Liens qui libèrent

La feuille de route d'Alexandra Profizi : piloter la stratégie de communication, accompagner les auteurs et leurs publications, mais surtout resserrer les liens avec les libraires, dont la maison entend faire des partenaires privilégiés.

Cette nomination intervient après cinq années passées chez L'Iconoclaste, où ellle était responsable des relations avec les librairies et les festivals. Un poste qui l'a placée au contact des professionnels du livre, entre préparation des rencontres, accompagnement des parutions et échanges avec les points de vente.

Son parcours ne se limite toutefois pas aux relations commerciales : ancienne libraire, elle collabore également avec des festivals littéraires. Docteure en littérature comparée, ses recherches portent notamment sur les récits de soi.

Elle est aussi autrice de Le Temps de l'ironie. Comment internet a réinventé l'authenticité, essai publié aux éditions de l'Aube en 2020 et réédité en 2024 dans la collection Mikros. Elle y examine la place grandissante du second degré dans les échanges numériques, les réseaux sociaux et les discours contemporains, jusqu'à interroger ce qu'il reste de la sincérité lorsque tout semble devenu matière à ironie.

Les librairies indépendantes, au cœur du projet

Chez Les Liens qui libèrent, son arrivée répond à une orientation revendiquée : renforcer la place des librairies indépendantes dans la vie des livres. L'éditeur les présente comme des « lieux de résistance, de rencontres et de débat », des alliées essentielles à la circulation d'une pensée libre et critique.

Fondées en 2009 par Sophie Marinopoulos et Henri Trubert, Les Liens qui libèrent ont retrouvé leur pleine indépendance en 2022, après le rachat des 30 % du capital détenus par Actes Sud.

En juillet 2026, Livres Hebdo détaillait ses ambitions : élargissement des thématiques, renforcement de l'équipe, nouvelle identité graphique et accélération du rythme de publication. Nicolas Deschamps, secrétaire général et éditeur, y soulignait notamment la nécessité de professionnaliser davantage les relations avec les libraires et de structurer la communication de la maison.

Dans un catalogue où les questions sociales, politiques, économiques et écologiques occupent une place centrale, le travail avec les libraires représente autant un enjeu de visibilité qu'une manière de prolonger les débats ouverts par les ouvrages. Les Liens qui libèrent affirment ainsi leur conviction que « les livres et celleux qui les font vivre ont un rôle politique à jouer ».

Crédits photo : Alexandra Profizi (Les éditions Les Liens qui libèrent)

Par Hocine Bouhadjera

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