À Grenoble, le niveau du loyer pourrait contraindre Momie à déménager

Comme l'ont documenté plusieurs études et sondages (en 2022, par exemple, du côté de l'institut CSA), les librairies constituent des atouts de choix pour les centres-villes. Mais ces derniers ne leur rendent pas forcément la pareille en raison, notamment, de niveaux de loyers parfois élevés, qui viennent peser sur la trésorerie des commerces de livres.

À Grenoble, la librairie Momie située au 1, rue Lafayette, spécialisée dans les BD, les comics et la jeunesse en a fait les frais. Installée à cette adresse depuis 2013, l'enseigne entame des négociations avec son bailleur, en 2022, afin de réaligner le montant du bail avec la valeur locative, « qui s’était objectivement érodée depuis 2013 de l’ordre de 30 % en 9 ans », nous précise la direction du réseau.

Momie suggère alors un loyer annuel de 69.700 € hors taxes (HT), mais son bailleur, AEW Commerces Europe, avance pour sa part un loyer de 91.815,12 € HT. Les discussions n'aboutissent pas et, en septembre 2022, Momie assigne le bailleur devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Grenoble.

Celui-ci ordonne une expertise judiciaire, laquelle « conclut à une valeur locative annuelle de 81.550 euros hors taxes et hors charges, inférieure au montant du loyer plafonné, qu'il fixe à la somme de 97.676 euros hors taxes et hors charges ». Le tribunal judiciaire de Grenoble fixe ainsi le montant du loyer annuel à 90.839,35 €, dans son jugement, rendu en 2024.

« Pas en adéquation avec la réalité du terrain »

Le réseau de librairies décide alors d'interjeter appel, afin de contester le montant fixé par le tribunal judiciaire de Grenoble. Dans une décision rendue le 24 septembre dernier et consultée par ActuaLitté, la Cour d'appel de Grenoble a passé en revue différents critères liés à l'emplacement du local, les obligations des différentes parties et les prix couramment pratiqués dans le voisinage, avant de fixer le montant du loyer annuel à... 91.982,03 €.

« Nous avons pris acte de cette décision, dont nous avons reçu la signification de l’arrêt le 20 octobre dernier », nous indique l'enseigne. « Ce qui est difficile à comprendre, c’est que cette décision juridique ne nous parait pas en adéquation avec la réalité du terrain : dans la rue Lafayette, les loyers ont été divisés par deux. Le centre-ville de Grenoble a en effet perdu une partie de sa fréquentation, comme beaucoup d’autres centres-villes », ajoute toutefois la direction de Momie.

Aucun autre recours n'est prévu. « Le bailleur est une grosse société foncière parisienne, ce qui ajoute à notre sentiment d’injustice : elle n’est pas présente sur le territoire et n’a pas conscience de la réalité du terrain. On espérait que la justice puisse rectifier cette situation, or, c’est l’inverse, ce qui nous parait un peu ubuesque », souligne Momie. Contacté, AEW Commerces Europe n'a pas souhaité commenter les décisions de justice.

Face à ce montant du loyer, un déménagement se profile pour la boutique située au 1, rue Lafayette. « Nous ne sommes pas réengagés dans un nouveau bail, nous avons différentes options à notre disposition, car un certain nombre de locaux sont libres dans la rue, nous allons donc très certainement nous reporter sur une autre adresse », nous indique-t-on. La nouvelle adresse sera donc proche, mais la date de déménagement, un peu moins. « Reste la question de la temporalité, puisqu’il sera difficile pour nous de déménager avant les fêtes », nous indique-t-on en effet.

Des loyers déloyaux ?

Les loyers des librairies, et, par extension, des commerces de proximité, font partie des sujets qui préoccupent les élus, parce qu'ils pèsent sur leurs activités et menacent leur survie. L'été dernier, les députés Laurent Lhardit (Bouches-du-Rhône, Socialistes et apparentés) et Jean-Pierre Vigier (Haute-Loire, Droite Républicaine) ont ainsi consacré un rapport à l'avenir des commerces de proximité, agrémenté de nombreuses propositions.

Tous deux avançaient notamment la mise en place, « à titre expérimental », d'un dispositif d'encadrement de ces loyers. Ce dernier serait déclenché sur décision du maire, fondé sur des bornes de loyer de référence établies par les observatoires, pour une durée limitée et assorti d’une évaluation préalable avant toute pérennisation, précisaient les coauteurs du rapport, qui reconnaissaient l'aspect « clivant » de cette mesure.

Rappelons que Laurent Lhardit lui-même, ainsi que la sénatrice Audrey Linkenheld (Hauts-de-France, groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) avaient formulé des propositions de loi en ce sens il y a quelques mois — le Sénat avait rejeté celle d'Audrey Linkenheld le 25 mars 2026.

Le Syndicat de la Librairie française (SLF) réclame des mesures d'encadrement des loyers depuis un moment déjà. En 2017, l'organisation patronale suggérait aux candidats et candidates à l'élection présidentielle la mise en place d'un « dispositif permettant de contenir la progression des loyers des libraires et faciliter l’intervention des collectivités locales en assouplissant le cadre juridique ».

D'après une étude présentée par le cabinet Xerfi en juin 2024, les loyers représentaient entre 3,4 et 3,6 % des chiffres d'affaires des librairies, selon leur taille. Loin derrière les dépenses en autres achats et charges externes, en frais de personnel ou encore en livres, mais un poste qui menaçait d'augmenter considérablement, en particulier pour les plus petits commerces...

Après les dégradations, un « élan de solidarité »

Parallèlement à cette problématique locative, Momie Mangas, située 12 Grande rue à Grenoble, a dû faire face à des dégradations commises en marge des manifestations du 17 octobre dernier. « [B]eaucoup de casseurs ont fracassé notre librairie. Ils ont volé, pillé et cassé ce lieu d’échange qu’on a construit tous ensemble », avait souligné le commerce en partageant des images de la librairie dévastée.

« Nous sommes surtout soulagés que personne n’ait été blessé, que le traumatisme s’atténue petit à petit et que nos formidables équipes aient pu reprendre le travail », indique avant tout la direction du réseau. Le préjudice s'élèverait à 100.000 €, « voire se rapproche des 150.000 € », nous précise-t-on, « avec des vitrines intérieures et extérieures brisées, un mobilier sur mesure, et donc coûteux à refaire, abîmé, ainsi que des stocks et des éléments informatiques dérobés. Tout cela est désormais entre les mains de l’assurance, nous n’avons pas encore de retour sur la clause de perte d’exploitation. »

Dès le lundi 19 octobre, les dégâts au sein de la librairie ont été constatés par un huissier et l'assurance de l'enseigne, puis, « [g]râce à l’implication des équipes et à la solidarité locale, nous avons pu remettre le magasin en état assez rapidement : il a rouvert ses portes une semaine après les événements seulement ».

Momie a également bénéficié d'un « formidable élan de solidarité » de la part de la clientèle, d'artisans locaux et d'acteurs du monde du livre : « Des éditeurs ou diffuseurs ont proposé des aménagements pour que la situation soit un peu moins pesante. Beaucoup d’auteurs ont aussi réalisé des dessins, qu’on a pu afficher sur les panneaux qui remplacent les vitrines. »

« On profite ainsi de cet élan de solidarité pour se remettre d’aplomb », conclut Momie. ICI Isère rapporte par ailleurs qu'un homme de 49 ans, identifié comme participant des dégradations de la librairie, a été condamné, le mercredi 4 novembre dernier, à 18 mois de prison ferme dont 6 mois avec sursis.

Photographie : Les librairies Momie, rue Lafayette, à Grenoble (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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