En Bourgogne, les éditions de la loggia cultivent l'insolite

Les éditions de la loggia sont situées en Bourgogne, entre Dijon et Montbard, dans le village de Salmaise, en Auxois. Au croisement de l’écriture et des arts visuels, elles sont nées de la volonté d’éditer des textes courts et de proposer un lieu pour y accueillir des auteur.ices et des artistes dont le travail témoigne d’un intérêt pour l’écriture.

D’abord initiée de manière informelle au fil des rencontres, en lien avec La Colline, librairie qui était installée à Flavigny-sur-Ozerain, cette proposition s’est progressivement structurée en une résidence dans une maison, un jardin, ouverts sur le paysage. L’enracinement en milieu rural offre la possibilité d’une temporalité autre, propice à l’émergence d’imaginaires et de formes.`

Les éditions de la loggia proposent 3 collections :

- leporello

Petit livre de douze pages recto/verso se dépliant en un accordéon, imaginé dans le temps d’une résidence de cinq jours. Un.e auteur.ice est invité.e à porter son regard sur le paysage, matière à voir, à penser, à écrire. L’objet-livre intègre une dimension graphique ou picturale qui peut se traduire par une intervention plastique en couverture ou dans le corps du texte. Il est le fruit du travail d’un.e auteur.ice ou d’une collaboration avec un.e artiste sensible à l’écriture. La collection de leporello rend compte de la diversité des approches du paysage dans des formes contemporaines de l’écriture et de l’image.

- feuille

Simple feuille repliée en son milieu, associant une intervention visuelle et un texte. Proposition individuelle ou travail commun d’un.e auteur.ice et d’un.e artiste.

- plate-bande

Texte court inédit, de forme libre, dont l’unique contrainte est celle du format : une bande de papier qui excède légèrement le marque-page. Tirage de 100 numérotés.

Les auteur.ices : Pierre-Yves Freund, Jacques Moulin, Anne Le Maitre, Marco Martella, Christian Sapin, Benoît Caudoux, Alexandre Rolla, Célia Charvet, Lucas Condamine.ogo

Crédits photo : Les éditions de la loggia

DOSSIER - Salon d’automne L’Autre Livre 2026 : l’édition indépendante à l’honneur

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com