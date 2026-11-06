Les éditions Gunten donnent une nouvelle voix aux récits régionaux

Le 9 juillet 1998, un coup de foudre frappe deux amoureux d’art et de littérature, Agnès Parola et Michel Siegwart. C’est l’éclosion à Dole dans le Jura de la maison d’édition Gunten.

En juillet 2024 les éditions MAN Editions créées par Jean-François Naizot, Bourguignon d’origine, reprennent Gunten après le décès de son fondateur.

Après une analyse complète de la gamme éditoriale et une réorientation des thématiques, deux titres sont subventionnés en 2025 par la région Bourgogne-Franche-Comté : Messire Claude de Patricia Gavoille et La bergerie d’Alligny de JP Hutin. Toujours en 2025, une collection de polar régionaux, C.R.I.M.E. en Bourgogne-Franche-Comté est lancée au salon du Livre Dans La Boucle de Besançon. Un démarrage particulièrement bien accueilli par le public. Cette collection est alimentée annuellement par trois nouveautés.

En 2026, deux personnalités rejoignent l’équipe d’auteurs Gunten : Florence Griffond, grand reporter à France 2 avec Mes pas dans les leurs, et Roger Faindt, multi-récompensé pour ses ouvrages, avec Terres rouges.

Plus qu’une maison d’édition, Gunten est devenue une famille pleine de richesses. Des auteurs de plus en plus nombreux, au talent aujourd’hui connu et reconnu, intègrent le catalogue.

La ligne directrice des éditions Gunten repose sur l’édition d’ouvrages portant principalement sur la région Bourgogne-Franche-Comté. A ce jour, une soixantaine d’auteurs ont été édités par Gunten.

Un roman graphique et un beau livre seront le point de départ d’une nouvelle ligne éditoriale en 2028.

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Par Auteur invité

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