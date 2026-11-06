Nothomb chez Gallimard : l'arrivée de son amie trouble déjà la fête

Pour Gallimard, l'arrivée d'Amélie Nothomb ressemble bien à un joli coup, pour une partie de ses salariés, la perspective serait moins réjouissante. Non pas à cause de la romancière, mais de celle qui l'accompagne : Florence Godfernaux, ancienne directrice de la communication et du service de presse d'Albin Michel, licenciée durant l'été après plus de 30 ans dans la maison.

Selon France Inter, Antoine Gallimard a annoncé l'arrivée des deux femmes à ses équipes mercredi 4 novembre, après la proclamation du prix Femina. Cette dernière arrive, rappelle la journaliste Ilana Moryoussef, précédée d'une réputation qui inquiète vivement les collaborateurs, malgré les assurances de leur patron. Reste une inconnue de taille : le statut exact de Florence Godfernaux dans cette nouvelle configuration.

Sollicité par ActuaLitté sur les conditions d’arrivée de Florence Godfernaux chez Gallimard, son futur statut et les inquiétudes exprimées par certains salariés, Antoine Gallimard n’a pas donné suite à nos demandes de précisions au moment de la publication de cet article.

« On priorisait la star » : une ancienne salariée témoigne

Géraldine Bigio, sur le réseau social LinkedIn, est revenue publiquement sur les années passées chez Albin Michel et sur ce qu'elle présente comme des dysfonctionnements connus en interne. En 2019, elle rejoignait Albin Michel en tant que responsable du marketing digital, après trois années chez Amazon. La maison lui confiait alors un poste nouvellement créé, destiné à accompagner sa transformation numérique.

Elle assure que les difficultés concernant le service de presse étaient largement connues des employés et anciens collaborateurs. Sa surprise, explique-t-elle en substance, tient moins aux motifs révélés du licenciement qu'au fait qu'il soit finalement intervenu. Elle résume ce qu'elle considère comme l'attitude historique de la maison en quatre mots : « On priorisait la star. »

L'ancienne salariée décrit une organisation dans laquelle la peur de perdre Amélie Nothomb aurait longtemps pesé sur les décisions. Elle évoque des arrêts maladie, des départs, la difficulté à remplacer certaines collaboratrices, mais aussi un phénomène plus discret : des salariés qui surveillent leurs courriels, évitent certaines interactions ou renoncent à exprimer leurs idées par crainte d'être publiquement humiliés.

Des situations qui, selon elle, finissent par appauvrir le fonctionnement même d'une entreprise. « Tout cela a un coût. Invisible mais bien réel. » Géraldine Bigio ajoute un détail révélateur du traitement réservé à la romancière : outre son bureau personnel, Amélie Nothomb aurait toujours eu, dans les locaux, une bouteille de son champagne préféré tenue au frais.

Un rapport nourri de 28 témoignages et de plus de 100 échanges

Les raisons du licenciement de Florence Godfernaux ne relèvent désormais plus seulement des confidences de couloir. Le 2 novembre, Le Monde révélait les conclusions d'une enquête menée par ACCA Consultants, cabinet spécialisé en ressources humaines.

Le document s'appuie sur 18 entretiens approfondis, 10 témoignages complémentaires et plus d'une centaine de courriels et de SMS. Ses conclusions ont été transmises à la médecine du travail, au comité social et économique ainsi qu'à la direction d'Albin Michel.

Le rapport décrit notamment des propos insultants envers des collaboratrices, l'emploi de surnoms dégradants et des comportements susceptibles d'affecter la santé des salariés. Il évoque un « climat de peur et d'omerta » au sein du service de presse.

Les enquêteurs estiment que « le qualificatif de harcèlement moral pourrait être retenu ». Ils évoquent également des propos et comportements susceptibles de relever du harcèlement sexuel d'ambiance, ainsi que de possibles manquements à l'obligation de loyauté envers l'employeur. Selon le cabinet, la gestion de Florence Godfernaux pourrait également avoir contribué au départ de deux auteurs.

Les qualifications juridiques demeurent conditionnelles et aucune décision de justice établissant ces faits n'est mentionnée dans les informations publiées. Contactée par ActuaLitté pour réagir aux conclusions de l’enquête interne menée chez Albin Michel et préciser les conditions de son arrivée annoncée chez Gallimard, Florence Godfernaux n’a pas donné suite à nos sollicitations.

Le licenciement est intervenu au cours de l'été 2026. France Inter rapporte qu'Amélie Nothomb aurait longtemps tenté de protéger sa collaboratrice, allant jusqu'à menacer de quitter Albin Michel si celle-ci était renvoyée. Cette intervention n'aurait pas infléchi la décision.

Moby Dick : Florence Godfernaux avait déjà préparé la suite

Autre pièce du dossier, plus administrative mais non moins intéressante : Florence Godfernaux n'a pas attendu les révélations de l'automne pour préparer sa nouvelle activité. Une annonce légale publiée le 25 août 2026 révèle la constitution de Moby Dick, société créée par acte du 25 juillet précédent. Florence Godfernaux en est la présidente.

Moby Dick couvre la communication, le conseil et l'assistance aux entreprises, mais également l'édition littéraire, musicale ou sur d'autres supports. L'objet social prévoit aussi la possibilité de prendre des participations dans d'autres sociétés.

La piste d'une collaboration indépendante avec Gallimard mérite donc d'être examinée. Le Monde, reprenant les informations du Parisien, évoquait déjà la possibilité qu'elle devienne l'éditrice indépendante d'Amélie Nothomb et prenne en charge son prochain manuscrit.

Mais la constitution de Moby Dick ne démontre pas qu'un contrat ait été signé avec Gallimard, pas plus que l'annonce rapportée par France Inter ne suffit à établir une embauche salariée. Florence Godfernaux rejoindrait la romancière ; reste à savoir sous quelle forme. La distinction importe, particulièrement au regard des inquiétudes exprimées dans la nouvelle maison.

Pour Albin Michel, une rupture à 150.000 exemplaires par an

À l'origine de cette affaire, il reste une histoire éditoriale exceptionnellement longue. Depuis Hygiène de l'assassin, publié en 1992, Amélie Nothomb a fait paraître un roman chaque année chez Albin Michel. 34 ans de fidélité et une place à part dans le catalogue.

Selon Le Monde, ses nouveautés enregistrent généralement entre 150.000 et 200.000 ventes. Son dernier roman, L'Adolescence du perroquet, paru le 19 août 2026, s'était hissé à la première place des ventes dès sa semaine de sortie. Selon les données d'Edistat, il cumule déjà 85.914 exemplaires vendus, pour près de 1,6 million € en valeur.

Ses prédécesseurs affichent des résultats tout aussi enviables : 127.551 exemplaires pour L'Impossible retour en 2024, soit 2,38 millions €, et 137.490 pour Psychopompe (2023), représentant 2,56 millions €. Et la mécanique continue de tourner en poche : les éditions de L'Impossible retour (2026) et de Psychopompe (2025), au Livre de Poche, comptabilisent respectivement 35.376 et 34.309 ventes.

L'autre fidélité d'Amélie Nothomb

Mais les chiffres ne racontent qu'une partie de cette rupture : car si Albin Michel perd une autrice à succès, Amélie Nothomb quitte une maison où elle avait ses habitudes, son bureau, ses lecteurs et, surtout, une amie de plus de 30 ans. Leur relation avait depuis longtemps débordé le cadre professionnel.

En septembre 2004 déjà, dans un portrait publié par Le Temps, la responsable de presse racontait comment elle protégeait la romancière des sollicitations médiatiques les plus extravagantes. Elle confiait alors : « En dix ans, nous n'avons jamais eu un mot plus haut que l'autre. »

Le 25 décembre 2025, au micro de RTL, Amélie Nothomb évoquait son premier Noël en France, alors qu'elle venait de s'installer à Paris. Florence Godfernaux l'avait invitée chez elle pour les fêtes, lui offrant un souvenir auquel l'écrivaine reste profondément attachée. L'invitation était devenue une tradition : « Quand je suis à Paris, pour le jour de Noël, je fête Noël avec Florence. »

Cette proximité avait été documentée dans un précédent article, avant que les circonstances du licenciement de Florence Godfernaux ne soient révélées. Amélie Nothomb aurait tenté d'empêcher son départ, jusqu'à menacer de quitter elle-même Albin Michel. La direction n'aurait pas cédé. Et la romancière aurait finalement mis sa menace à exécution.

En novembre 2023, interrogée par ActuaLitté sur sa fidélité à Albin Michel, Nothomb lançait : « Quand une histoire d'amour marche, pourquoi aller voir ailleurs ? » Trois ans plus tard, elle s'apprête à franchir la porte de Gallimard.

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Entre les révélations au sujet d'Amélie Nothomb et la confirmation d'Antoine Gallimard, le groupe Madrigall a décroché le Goncourt avec Philippe Jaenada, publié chez Flammarion. Le lendemain, Gallimard voyait Yannick Haenel recevoir le Femina pour La Solitude des professeurs est infinie. En quelques jours, le groupe a donc accumulé les récompenses et préparé l'arrivée d'une des romancières francophones les plus populaires.

Crédits photo : de gauche à droite, Nicolas d’Estienne d’Orves, Emma Becker et Florence Godfernaux, à la librairie Albin Michel, inaugurée en novembre 2023 à Paris (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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