Station Zapata : attention, littérature hors des rails !

Au sud de la ville de México, dans le centre historique de la capitale, avenue Emiliano Zapata, se trouve la station Zapata, où se croisent les lignes 3 et 12 du métro. Nous sommes à un carrefour de routes anciennes et modernes, dans le quartier Cuautemoc, nom du dernier empereur du peuple aztèque.

Prochaine station, Station Zapata. Attention à l’espace entre... la réalité et la fiction ! Station Zapata est une maison d’édition indépendante installée à Sète depuis 2025. Dans un contexte marqué par la concentration des grands groupes éditoriaux, il nous a paru intéressant de multiplier les chemins de traverse et de donner la parole à des auteurs et des autrices que les éditeurs les plus solides financièrement n’auraient pas forcément souhaité ajouter à leur catalogue, par souci de rentabilité immédiate. Nous croyons à la notion de fonds et à celle de collection et nous souhaitons construire un catalogue original.

Le nom de la maison d’édition a été choisi en référence, d’une part, à une série de personnages – certains historiques, au premier rang desquels bien entendu Emiliano Zapata, le révolutionnaire mexicain, d’autres fictionnels comme Dominico Zapata, dans les Questions de Zapata, de Voltaire, ou encore le Grand Zapata de Marcel Allemann –, et, d’autre part, en référence au titre du célèbre essai de Roland Barthes, S/Z, qui explore l’ambiguïté de Sarrasine, la nouvelle de Balzac que nous avons rééditée, accompagnée d’un essai percutant.

Notre projet se situe au croisement de la littérature, des sciences humaines et de la politique. Nous rééditons aussi des œuvres qui ont marqué l’histoire des idées et l’histoire culturelle.

Mais rêvons un peu, puisque la littérature nous le permet. La station Zapata est désormais ancrée sur une colline, au bord de la Méditerranée, elle relie les fils tissés entre les livres par des générations de poètes-lecteurs. Notre terrain de jeu est une immense bibliothèque où les livres se murmurent leurs souvenirs et leurs secrets, où les échos des livres anciens parlent à notre présent et à notre imagination.

Jouer avec l’écriture, avec la littérature, c’est aussi faire vivre notre liberté et dialoguer avec le réel, avec le monde, avec l’Autre. Défendre l’édition indépendante en ménageant une place aussi bien à la littérature qu’aux essais est un engagement politique. Nos livres ont vocation à circuler et, de proche en proche, à contribuer à la construction de contre-pouvoirs individuels et collectifs.

Viva Station Zapata !

Crédits photo : Sète, ciel de traîne, octobre 2026. Photo @StationZapata

DOSSIER - Salon d’automne L’Autre Livre 2026 : l’édition indépendante à l’honneur

Par Auteur invité

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