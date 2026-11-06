La célèbre librairie Strand devra verser près de 1,5 million $

En 2020, la librairie Strand appelait ses lecteurs à l'aide pour surmonter les conséquences de la pandémie. Six ans plus tard, l'établissement new-yorkais se retrouve au centre d'une affaire portant sur les aides publiques distribuées pendant cette période. Le 3 novembre 2026, le ministère américain de la Justice a annoncé un accord transactionnel de 1,482 millions $ avec l'entreprise.

Le litige concerne un prêt obtenu en février 2021, dans le cadre du Paycheck Protection Program (PPP), programme fédéral destiné à soutenir les petites entreprises touchées par la crise sanitaire.

Strand avait alors reçu 932.350 $ lors de la seconde phase du dispositif. Or une disposition législative adoptée en décembre 2020 excluait les entreprises dans lesquelles un membre du Congrès, ou son conjoint, détenait directement ou indirectement une participation de contrôle.

La librairie appartenait à Nancy Bass Wyden, épouse de Ron Wyden, sénateur démocrate de l'Oregon. C'est cette situation qui a conduit les autorités fédérales à contester son éligibilité au financement.

Une déclaration au cœur du dossier

Dans son communiqué du 3 novembre, le ministère américain de la Justice détaille les circonstances de la demande. Nancy Bass Wyden avait signé plusieurs attestations au nom de Strand. L'une d'elles certifiait que le conjoint d'un membre du Congrès ne détenait pas de participation de contrôle dans l'entreprise candidate.

Les procureurs fédéraux considèrent cette déclaration comme matériellement fausse et soutiennent qu'elle avait été effectuée en connaissance de cause. Ces accusations constituent le fondement du différend. Elles ne doivent toutefois pas être confondues avec une condamnation pénale ou une décision judiciaire définitive reconnaissant une fraude intentionnelle.

L'affaire a été réglée par une transaction civile relevant du False Claims Act, une législation américaine permettant de poursuivre les demandes indues de fonds publics.

Le ministère précise expressément que les griefs visés par l'accord demeurent des allégations et qu'aucune responsabilité n'a été judiciairement établie.

La propriétaire invoque une erreur involontaire

Nancy Bass Wyden conteste toute intention de tromper les autorités. Dans une déclaration transmise à Fox Business, le 4 novembre, elle explique que les règles d'attribution des aides ont évolué rapidement pendant la pandémie.

Selon elle, la restriction concernant les conjoints de parlementaires a été introduite entre les deux phases du programme PPP. Elle affirme que ni le comptable de Strand ni la banque chargée du dossier n'avaient connaissance de cette modification au moment de la demande.

La dirigeante qualifie donc l'incident d'erreur involontaire et assure que les fonds ont été restitués lorsque le problème a été découvert.

Cette restitution antérieure est une affirmation de Nancy Bass Wyden. Le communiqué du ministère de la Justice ne précise pas les modalités d'un éventuel remboursement avant la transaction annoncée en novembre.

La propriétaire regrette la situation, tout en demandant que l'affaire soit examinée sans considérations politiques.

Un signalement privé à l'origine de la procédure

Le dossier a été engagé à la suite d'une plainte déposée au titre des dispositions dites qui tam du False Claims Act. Ce mécanisme autorise une personne ou une entreprise privée à signaler des demandes de fonds publics présumées irrégulières et à engager une action au nom du gouvernement fédéral. L'auteur du signalement peut recevoir une part des sommes récupérées.

Dans le cas de Strand, la procédure a été introduite par Blockquote Inc. devant la juridiction fédérale du district de Columbia. Le ministère américain de la Justice précise que cette société recevra environ 148 256 dollars dans le cadre du règlement.

L'enquête a été conduite par le bureau du procureur fédéral du district de Columbia, avec le soutien des services juridiques de la Small Business Administration, l'organisme chargé du programme PPP. L'accord de 1,48 million de dollars met fin aux réclamations civiles concernées. Il ne constitue pas une décision pénale contre la librairie ou sa propriétaire.

Une institution new-yorkaise déjà fragilisée par la pandémie

Fondée en 1927 par Ben Bass, Strand est devenue l'une des librairies les plus connues de New York, notamment pour son offre de livres neufs, d'occasion et rares.

L'entreprise est restée familiale. Nancy Bass Wyden appartient à la troisième génération de dirigeants, après son grand-père Ben Bass et son père Fred Bass.

En octobre 2020, elle avait lancé un appel public à la solidarité, expliquant que la pandémie menaçait la survie de l'établissement. La mobilisation avait provoqué un afflux de commandes.

ActuaLitté avait alors raconté le soutien apporté par les lecteurs à la librairie, avant de revenir sur les controverses entourant certains investissements de sa propriétaire, notamment dans Amazon.

Ces épisodes éclairent les difficultés traversées par Strand pendant la crise sanitaire, mais ils ne doivent pas être confondus avec le prêt litigieux de février 2021, accordé dans le cadre d'un dispositif fédéral distinct.

La transaction annoncée le 3 novembre porte exclusivement sur les conditions d'attribution de cette seconde aide PPP.

Le montant convenu, 1.482.560 $, clôt les réclamations civiles visées par l'accord, sans reconnaissance judiciaire de responsabilité.

Crédit photo : Ajay Suresh / Wikimedia Commons / CC BY 2.0

Par Clément Solym

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