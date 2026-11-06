Après 46 ans, cette librairie LGBTQ historique change de propriétaire

46 ans après son ouverture, Unabridged Bookstore change de mains. Dans le quartier de Chicago historiquement connu sous le nom de Boystown, Ed Devereux a transmis sa librairie à Shane Khosropour, un collaborateur de longue date. L'opération a été conclue le 1er octobre, avant d'être rendue publique par Publishers Weekly, le 3 novembre.

Le nouveau propriétaire connaît particulièrement bien l'établissement. Il y travaille depuis plus de vingt ans et occupait jusqu'ici les fonctions de responsable et de principal acheteur de livres. Autrement dit, celui qui prend désormais les décisions commerciales participait déjà à la constitution du catalogue et à la sélection des nouveautés.

Ed Devereux restera présent, mais sans fonction officielle. Il continuera notamment à lire et à recommander des ouvrages. Son compagnon, Patrick Garnett, conservera pour sa part ses responsabilités dans la gestion de l'entreprise.

Cette transmission interne doit permettre à Unabridged de poursuivre son activité sans modification majeure de son fonctionnement.

Une librairie généraliste, avec un fonds LGBTQ singulier

Lorsqu'Ed Devereux ouvre Unabridged en 1980, les ouvrages consacrés aux expériences homosexuelles et lesbiennes occupent encore une place réduite dans de nombreuses librairies généralistes américaines.

Le fondateur choisit pourtant de ne pas créer un commerce exclusivement spécialisé. Il propose une sélection ouverte à différents genres littéraires, tout en accordant une place importante aux publications gays et lesbiennes.

Ce positionnement accompagne le développement de la librairie dans un quartier étroitement associé à l'histoire LGBTQ de Chicago.

Au fil des décennies, Unabridged acquiert une réputation qui dépasse son environnement immédiat. Son fonds spécialisé devient l'un des principaux éléments de son identité, sans effacer le caractère généraliste de l'établissement.

Au printemps dernier, Shane Khosropour présentait ce département comme « le meilleur du pays, une sorte de librairie à l'intérieur de la librairie ». Un point de vue personnel, certes, qui traduit cependant l'importance que l'équipe accorde à la richesse de ses collections.

La librairie s'adresse ainsi à plusieurs publics. Elle conserve une offre littéraire diversifiée tout en proposant un ensemble de références qui participent à sa notoriété.

Une transmission dans un contexte commercial favorable

Le changement de propriétaire n'intervient pas à la suite d'une fermeture annoncée ou d'une liquidation.

Au printemps 2026, Ed Devereux indiquait à Publishers Weekly que les ventes progressaient de 40 % par rapport à l'année précédente. Cette estimation, communiquée par le fondateur, ne correspond pas à un bilan annuel audité.

Unabridged figurait également parmi les finalistes du prix de la librairie de l'année 2026 décerné par le magazine professionnel américain.

Pour Devereux, la réputation de l'établissement repose sur son ancrage local et sur l'étendue de ses collections LGBTQ. La combinaison des deux lui aurait permis de fidéliser une clientèle au fil des années.

La vente à Shane Khosropour s'inscrit dans cette continuité. Les conditions financières de l'opération n'ont pas été dévoilées, pas davantage que les éventuelles modalités de financement de la reprise.

Aucun programme d'investissement ou de transformation des locaux n'a été annoncé à cette occasion.

Le même catalogue, un nouveau propriétaire

Interrogé par la journaliste Claire Kirch après la transaction, Shane Khosropour assure ne pas envisager de modification importante du modèle économique ou de l'offre éditoriale.

Il insiste sur la vision commune qu'il partage avec Ed Devereux depuis leurs années de collaboration.

« Je compte simplement continuer à faire vivre une librairie accueillante, qui reste pertinente et entretient des liens avec sa communauté », explique-t-il.

Le nouveau dirigeant entend donc conserver l'équilibre qui a fait la réputation d'Unabridged : une librairie de quartier, attentive à ses lecteurs, avec une sélection généraliste et un fonds LGBTQ particulièrement développé.

Pour les habitués, la transition devrait être peu visible. Les principales responsabilités commerciales restent entre les mains de professionnels déjà présents dans l'établissement.

Ed Devereux, qui avait créé Unabridged en 1980, quitte ainsi la propriété de l'entreprise sans renoncer entièrement à son activité de lecteur et de prescripteur. Shane Khosropour devient le deuxième propriétaire de cette librairie historique de Chicago.

Crédit photo : © Astrobobo / Pixabay

Par Clément Solym

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