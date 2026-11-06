146 millions d’entrées dans les bibliothèques et médiathèques, en 2025

Chaque année, le service du livre et de la lecture du ministère de la Culture produit une enquête sur les bibliothèques territoriales, afin, notamment, d'en mesurer la fréquentation. Une infographie présente quelques résultats, et fait état d'un total de 146 millions d’entrées en 2025, en hausse de 18 % par rapport à 2023.
Le 06/11/2026 à 13:45 par Antoine Oury
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06/11/2026 à 13:45
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Les quelque 15.500 bibliothèques et médiathèques territoriales françaises ont enregistré 146 millions d'entrées en 2025, d'après les données partagées par le ministère de la Culture. Par rapport au même indicateur en 2023 — qui n'avait pas été partagé par le service du livre et de la lecture, la hausse s'établirait à 18 %.
Les bibliothèques et médiathèques se placent ainsi au 2e rang des équipements culturels les plus fréquentés, relève le ministère de la Culture, derrière les salles de cinéma. La rue de Valois rappelle que l'accès est libre et gratuit dans tous les établissements territoriaux publics, et que 64 % d'entre eux proposent une offre gratuite.
Les livres dominent encore largement les documents empruntables (représentant 85 % d'entre eux), mais 73 % des bibliothèques et médiathèques proposent aujourd'hui des documents numériques, quand 48 % seulement ont mis en place un WiFi public...
Les bibliothèques ouvrent en moyenne 30h35 par semaine, grâce aux 29.000 agents publics et aux 10.000 bénévoles (équivalent temps plein). Le fonctionnement des établissements représente un budget total de 2,12 milliards €, répartis entre le personnel, les investissements et l'acquisition des documents.
Au total, 282 millions de documents ont été empruntés en 2025, dont une très large part de livres (246 millions).
À LIRE - Censure, inclusion et budgets s'ajoutent au Dictionnaire militant des bibliothécaires
Ces données font écho aux estimations d'inscriptions récemment publiées par le ministère de la Culture. Ainsi, 7 millions d'individus seraient inscrits dans les bibliothèques publiques (7.094.806 exactement), en hausse par rapport aux 6,9 millions (6.967.989 individus) recensés l'année dernière.
L'infographie publiée par le ministère de la Culture est accessible ci-dessous.
Photographie : À proximité de la Bibliothèque Robert Desnos, à Montreuil (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Un ouvrage peut disparaître du commerce sans avoir perdu ses lecteurs. Aux États-Unis, l'éditeur indépendant Apateon Press propose aux écrivains qui possèdent les droits de leurs anciens titres de les remettre en vente sans frais. Les nouvelles éditions seront commercialisées sur Amazon, au format papier ou numérique, avec une rémunération fixée à 15 % du prix public dans le contrat de base. Une formule qui s'adresse surtout aux auteurs ayant déjà constitué leur lectorat.
02/11/2026, 17:03
Les librairies ne servent pas seulement à vendre des livres. Elles peuvent aussi devenir des espaces de débat, de mobilisation et de contestation. C'est à cette dimension politique que la revue écologiste indépendante Silence consacre son numéro 557, daté de novembre 2026 et paru le 24 octobre. Intitulé Librairies, foyers de politisation, ce dossier interroge la place de ces commerces dans la circulation des idées.
02/11/2026, 16:59
Exclusif - Spécialisées dans les livres de chasse, de vénerie et de nature, les Éditions de Montbel changent de mains. Pour 140.000 €, l'entrepreneur Sylvain des Boscs, entouré d'actionnaires, reprend cette maison parisienne fondée en 1946. Édition, livres anciens, nouvelles collections : le repreneur entend réveiller une institution tout en préservant son héritage. Les frères Cédric et Ithier de Fougerolle, qui ont dirigé Montbel pendant 28 ans, lui transmettent une belle endormie.
02/11/2026, 16:10
Leurs lecteurs étaient déjà nombreux avant que les éditeurs de comics ne s’y intéressent. Aux États-Unis, deux séries littéraires devenues populaires sur Internet poursuivent leur carrière en bande dessinée. Vault Comics publiera dès janvier 2027 une version imprimée du webtoon Dungeon Crawler Carl, tandis qu’IDW Publishing prépare la première adaptation graphique officielle de Worm, le feuilleton de super-héros de John McCrae. Deux trajectoires, certes, mais parties d'un succès qui s’est construit en ligne.
02/11/2026, 13:22
Depuis près de 15 ans, Rockyvision, en revues (Rockyrama et Otomo) comme en livres, produit ce qu'il faut pour entretenir sa cinéphilie, son amour de la pop culture ou du Japon, le tout avec des partis pris graphiques remarquables. Dans les domaines de la presse et de l'édition, l'équipe observe aujourd'hui « un phénomène systémique » commun : celui de la raréfaction des points de vente, qui s'accompagne d'une hausse des coûts de fabrication et de distribution difficile à encaisser pour les éditeurs indépendants.
02/11/2026, 12:21
Une œuvre écrite transformée en série animée par une IA, sans l’accord du titulaire des droits : à Tianjin, un tribunal a constaté une « similitude substantielle » avec le texte original. Le litige s’est conclu par une médiation prévoyant le retrait des vidéos et une indemnisation.
02/11/2026, 11:44
Le sociologue français Jean-Claude Passeron, coauteur avec Pierre Bourdieu de plusieurs ouvrages sur les inégalités scolaires, est mort dans la nuit du 29 au 30 octobre 2026, à l’âge de 95 ans, a annoncé l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il avait également consacré une grande partie de ses recherches aux pratiques culturelles et aux méthodes des sciences sociales.
01/11/2026, 15:03
Il défend les auteurs, pas les détecteurs. Face à la polémique Thélyson Orélien et au contrôle des manuscrits annoncé par Gallimard, Frédéric Martin proposer une autre approche de l'intelligence artificielle. Dans Ouest-France, le directeur général de Robert Laffont revendique la confiance entre écrivains et éditeurs, tout en accompagnant un roman conçu avec l'IA. Une position qui n'écarte ni les exigences de transparence ni les questions de droit d'auteur.
31/10/2026, 16:26
Le Japon poursuit ses réflexions sur une plateforme numérique commune destinée à diffuser ses mangas à l'international. Le dispositif envisagé réunirait plusieurs catalogues éditoriaux, avec des traductions assistées par intelligence artificielle et un système de partage des revenus. Selon la presse japonaise, le ministère des Finances devrait examiner cette initiative en amont de la préparation du budget de l'exercice 2027.
31/10/2026, 14:40
Mots croisés, quiz, jeux de déduction et enquêtes à résoudre rencontrent un succès grandissant dans les librairies britanniques. Alors que les ventes de non-fiction reculent, ces ouvrages affichent une progression remarquable. Les professionnels y voient notamment une réponse à la fatigue numérique et au besoin de s'évader d'une actualité souvent anxiogène. Les chiffres, eux, confirment que l'engouement dépasse largement l'effet de mode.
31/10/2026, 10:01
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