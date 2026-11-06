146 millions d’entrées dans les bibliothèques et médiathèques, en 2025

Les quelque 15.500 bibliothèques et médiathèques territoriales françaises ont enregistré 146 millions d'entrées en 2025, d'après les données partagées par le ministère de la Culture. Par rapport au même indicateur en 2023 — qui n'avait pas été partagé par le service du livre et de la lecture, la hausse s'établirait à 18 %.

Les bibliothèques et médiathèques se placent ainsi au 2e rang des équipements culturels les plus fréquentés, relève le ministère de la Culture, derrière les salles de cinéma. La rue de Valois rappelle que l'accès est libre et gratuit dans tous les établissements territoriaux publics, et que 64 % d'entre eux proposent une offre gratuite.

Les livres dominent encore largement les documents empruntables (représentant 85 % d'entre eux), mais 73 % des bibliothèques et médiathèques proposent aujourd'hui des documents numériques, quand 48 % seulement ont mis en place un WiFi public...

Les bibliothèques ouvrent en moyenne 30h35 par semaine, grâce aux 29.000 agents publics et aux 10.000 bénévoles (équivalent temps plein). Le fonctionnement des établissements représente un budget total de 2,12 milliards €, répartis entre le personnel, les investissements et l'acquisition des documents.

Au total, 282 millions de documents ont été empruntés en 2025, dont une très large part de livres (246 millions).

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Ces données font écho aux estimations d'inscriptions récemment publiées par le ministère de la Culture. Ainsi, 7 millions d'individus seraient inscrits dans les bibliothèques publiques (7.094.806 exactement), en hausse par rapport aux 6,9 millions (6.967.989 individus) recensés l'année dernière.

L'infographie publiée par le ministère de la Culture est accessible ci-dessous.

Photographie : À proximité de la Bibliothèque Robert Desnos, à Montreuil (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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