L’édition indépendante accueille une nouvelle voix dissidente

Créée cette année et ayant déjà publié six livres, huit avant la fin de l’année, La Dissidence, installée en Occitanie, est une maison d’édition totalement indépendante qui se consacre aux approches dissidentes, ou simplement non conventionnelles, en histoire, en anthropologie, en écologie, en théorie critique et culturelle, en littérature, en philosophie et en politique, avec pour but de réfléchir aux autres possibles.

La Dissidence a déjà publié : « Dans les coulisses de Tchernobyl » d’Yves Lenoir, sur les mensonges des nucléocrates pour préserver l’industrie nucléaire, faisant suite à la catastrophe de Tchernobyl, sur laquelle l’auteur a enquêté de nombreuses années.

« Témoins du génocide à Gaza » de Khaled A. Beydoun avec les illustrations de Mohammad Sabaaneh sur l’annihilation de la bande de Gaza que les auteurs ont chroniquée mois après mois, mêlant histoire et sentiments personnels avec des révélations sur l’utilisation de l’IA dans les assassinats et sur les réseaux sociaux supprimant les voix palestiniennes.

« La Fraude de la croissance infinie » de Scott W. Schwartz sur la non-nécessité de la croissance destinée seulement à rendre une minorité extrêmement riche et sur l’utilisation de l’intérêt comme outil principal de cette croissance alors que toutes les religions l’interdisaient.

« Libérez l'école ! » de Dominique Goussot sur la nécessité de revenir à une école laïque en supprimant les lois anti-laïques qui instaurent un système de contrats de financement entre l'État et les écoles privées qui le souhaitent.

« Court pendu rouge » de Joëlle Bertin sur les 40.000 personnes laissées mourir de faim durant la guerre dans les asiles et les hospices français vu à travers les yeux d’un jardinier illettré qui entre en résistance.

« Le triomphe du complexe militaro-industriel » de Philippe Diaz le désarmement nucléaire mis en échec durant le sommet Reagan – Gorbatchev par l’enquête du FBI qui prouva que les sociétés d’armements finançaient les politiciens et leurs partis aux États-Unis.

Et publiés dans les semaines à venir, mais offerts en avant-première au Salon International de l’Édition Indépendante : « Pour une démocratie communiste et libertaire » de François Bonnaz sur l’échec de la démocratie traditionnelle et les options pour créer une vraie démocratie, date de parution le 10 novembre, et « Suicidez ce pédé » de Peter Desglands, le récit d’une campagne de calomnie anti LGBTQ en France aujourd’hui, contre un enseignant bisexuel, syndicaliste, militant pour la paix et libertaire, jusqu’à le pousser au suicide, date de parution le 8 décembre.

Certains auteurs seront présents au salon pour dédicacer leurs livres : Peter Desglands dédicacera « Suicidez ce pédé » samedi de 11:00 à 13:00 ; Dominique Goussot dédicacera « Libérez l'école ! » samedi de 15:00 à 17:00 ; Philippe Diaz dédicacera « Le triomphe du complexe militaro-industriel » dimanche de 11:00 à 13:00 et Joëlle Bertin dédicacera « Court pendu rouge » dimanche de 15:00 à 17:00.

DOSSIER - Salon d’automne L’Autre Livre 2026 : l’édition indépendante à l’honneur

Par Auteur invité

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