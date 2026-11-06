La Fédération des éditeurs européens renouvelle son bureau

La Fédération des éditeurs européens (Federation of European Publishers, FEP) a procédé au renouvellement de son bureau, à l'occasion de son assemblée générale, les 4 et 5 novembre derniers. Phaedon Gregorious Kidoniatis, fondateur du groupe éditorial grec Eurasia Publications, a été élu président.
Le 06/11/2026 à 13:42 par Antoine Oury
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06/11/2026 à 13:42
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Pour la première fois de son histoire, la Fédération des éditeurs européens a placé à sa tête un président d'origine grecque, en la personne de Phaedon Gregorious Kidoniatis, qui assumait auparavant la fonction de vice-président de l'organisation.
La présidente sortante, Sonia Draga (Pologne, Éditions Sonia Draga), a souligné que son mandat avait été « une expérience formidable, malgré les nombreux défis auxquels notre industrie a été confrontée ces deux dernières années ».
Phaedon Gregorious Kidoniatis, pour sa part, assure qu'il est « prêt à valoriser le rôle des éditeurs en Europe et au-delà ». « Les livres, en cette période troublée, sont plus importants que jamais et notre rôle, dans nos pays comme en Europe, est d'être à l'avant-garde de la campagne de promotion de la lecture. Si nous réussissons à modifier la perception de la lecture et les habitudes en la matière, nous ferons de l'Europe un meilleur endroit où vivre », a-t-il précisé.
Le bureau de la FEE a voté un soutien aux éditeurs ukrainiens, par le versement d'une contribution au programme mis en œuvre par le ministère de la Culture, la Fondation KSE, l'Institut ukrainien du livre et Book Arsenal, festival littéraire organisé chaque année à Kyiv.
La FEE se réjouit également d'avoir pu mener à bien le programme Tales of EUkraine : 300.000 exemplaires d'œuvres ukrainiennes destinées à la jeunesse ont été produits dans des éditions bilingues par différentes maisons, puis distribués dans les pays d'accueil de réfugiés ukrainiens.
Phaedon Gregorious Kidoniatis, Eurasia Publications, Grèce
Renate Punka, Janis Roze Publishers, Lettonie
À LIRE - “Une bataille de visibilité se joue en librairie”, mais Rockyvision reste combatif
Jesper Monthan, Bonnier, Suède
Barbara Budrich, Verlag Barbara Budrich, Allemagne
Simon Littlewood, The Publishers Association, Royaume-Uni
Giulia Marangoni, Associazione Italiana Editori, Italie
Photographie : Le nouveau bureau élu de la FEE (crédits Fédération des éditeurs européens)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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31/10/2026, 14:40
Mots croisés, quiz, jeux de déduction et enquêtes à résoudre rencontrent un succès grandissant dans les librairies britanniques. Alors que les ventes de non-fiction reculent, ces ouvrages affichent une progression remarquable. Les professionnels y voient notamment une réponse à la fatigue numérique et au besoin de s'évader d'une actualité souvent anxiogène. Les chiffres, eux, confirment que l'engouement dépasse largement l'effet de mode.
31/10/2026, 10:01
Après trente-quatre ans chez Albin Michel, Amélie Nothomb s'apprêterait à rejoindre Gallimard. Derrière ce départ annoncé, le licenciement de Florence Godfernaux, collaboratrice historique et amie proche de la romancière. Une rupture qui se dessine à quelques jours du Goncourt, alors que Madrigall est désormais assuré de remporter le prix.
31/10/2026, 08:19
Le livre reste le premier bien culturel réservé par les jeunes bénéficiaires du Passe Culture, révèle une nouvelle étude menée sur la cohorte sortante, qui pouvait utiliser ses crédits jusqu'au mois de mai dernier. S'il est toujours largement plébiscité, il est désormais plus directement concurrencé par le cinéma et les concerts.
30/10/2026, 15:28
À la croisée de l’histoire, de la mythologie comparée et de l’exégèse, la série d’essais-enquêtes Atlantis & Civilisations de Patrick St Jean propose une relecture captivante des grands mythes fondateurs de notre humanité. Après un premier volume remarqué consacré au Déluge, l’auteur indépendant ouvre sur Ulule la campagne de souscription du Livre II : Le dernier souffle des Géants. Projet porté par Patrick St Jean.
30/10/2026, 13:30
Le ministère de la Culture a publié son estimation du nombre d'inscrits auprès des bibliothèques publiques, qui dépasse désormais les 7 millions. La contribution forfaitaire à la charge de l'État, au titre de la rémunération pour le prêt en bibliothèque, passe pour sa part la barre des 11 millions €.
30/10/2026, 09:14
Houris (Gallimard), roman de Kamel Daoud auréolé par le Prix Goncourt en 2024, vaut à l'écrivain et à son ex-compagne Aïcha Dahdouh une procédure judiciaire, en Algérie, pour « violation du secret médical ». Le délibéré, attendu ce mardi 27 octobre, a été repoussé, quelques jours après une déclaration publique d'Aïcha Dahdouh elle-même.
29/10/2026, 15:31
Une bonne histoire doit aussi savoir se faire lire. Avec Le Manuel technique du scénariste, Marco Stuppy propose une boîte à outils pour transformer ses idées en un document clair, précis et exploitable par une équipe de tournage. Présentation des scènes, dialogues, flashbacks, SMS à l’écran, sons et révisions : chaque difficulté trouve des repères concrets, illustrés par des extraits de scénarios. Porté par les éditions LettMotif sur Ulule, ce guide s’adresse aux auteurs, étudiants et réalisateurs qui souhaitent maîtriser les codes de l’écriture pour l’écran.
29/10/2026, 13:30
En Occitanie, plus d’un tiers des librairies sont implantées en zone rurale. Leur présence contribue à la vie culturelle locale, mais leur situation économique apparaît plus fragile qu’ailleurs en France. Une étude publiée ce 22 octobre révèle des chiffres d’affaires inférieurs à la moyenne nationale, des stocks plus difficiles à financer et une forte dépendance au tourisme. Avec, pour les professionnels, une question : comment maintenir une activité à l’année lorsque les clients sont dispersés et les ventes très saisonnières ?
29/10/2026, 11:40
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