La Fédération des éditeurs européens renouvelle son bureau

Pour la première fois de son histoire, la Fédération des éditeurs européens a placé à sa tête un président d'origine grecque, en la personne de Phaedon Gregorious Kidoniatis, qui assumait auparavant la fonction de vice-président de l'organisation.

La présidente sortante, Sonia Draga (Pologne, Éditions Sonia Draga), a souligné que son mandat avait été « une expérience formidable, malgré les nombreux défis auxquels notre industrie a été confrontée ces deux dernières années ».

Phaedon Gregorious Kidoniatis, pour sa part, assure qu'il est « prêt à valoriser le rôle des éditeurs en Europe et au-delà ». « Les livres, en cette période troublée, sont plus importants que jamais et notre rôle, dans nos pays comme en Europe, est d'être à l'avant-garde de la campagne de promotion de la lecture. Si nous réussissons à modifier la perception de la lecture et les habitudes en la matière, nous ferons de l'Europe un meilleur endroit où vivre », a-t-il précisé.

Le bureau de la FEE a voté un soutien aux éditeurs ukrainiens, par le versement d'une contribution au programme mis en œuvre par le ministère de la Culture, la Fondation KSE, l'Institut ukrainien du livre et Book Arsenal, festival littéraire organisé chaque année à Kyiv.

La FEE se réjouit également d'avoir pu mener à bien le programme Tales of EUkraine : 300.000 exemplaires d'œuvres ukrainiennes destinées à la jeunesse ont été produits dans des éditions bilingues par différentes maisons, puis distribués dans les pays d'accueil de réfugiés ukrainiens.

Le bureau 2026-2028 de la Fédération des éditeurs européens

Président

Phaedon Gregorious Kidoniatis, Eurasia Publications, Grèce

Vice-présidente

Renate Punka, Janis Roze Publishers, Lettonie

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Trésorier

Jesper Monthan, Bonnier, Suède

Membres du conseil d'administration

Barbara Budrich, Verlag Barbara Budrich, Allemagne

Simon Littlewood, The Publishers Association, Royaume-Uni

Giulia Marangoni, Associazione Italiana Editori, Italie

Photographie : Le nouveau bureau élu de la FEE (crédits Fédération des éditeurs européens)

Par Antoine Oury

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