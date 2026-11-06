Malraux et Sartre à l'honneur d'Au bonheur des livres

Ce sont deux géants du XXe siècle qu'accueille Au bonheur des livres cette semaine : André Malraux et Jean-Paul Sartre !

Dans le cadre de la 44e Foire du livre de Brive, dont Public Sénat est partenaire, où un hommage est programmé pour célébrer les 50 ans de la mort de Malraux et les 30 ans de sa panthéonisation, Claire Chazal reçoit ainsi Hervé Gaymard qui vient de signer un passionnant Dictionnaire amoureux d'André Malraux (Plon), à travers lequel on redécouvre toutes les facettes de l'écrivain-ministre-aventurier…

Il sera confronté sur le plateau à un autre intellectuel et écrivain majeur qui fut son contemporain, Jean-Paul Sartre, tel que le raconte l'historien Michel Winock dans Sartre pour mémoire (Flammarion), récit très personnel de sa fréquentation du philosophe.

L'évocation de ces deux grandes figures du siècle passé sera l'occasion de nous interroger sur leur actualité, et ainsi de questionner notre présent à travers la richesse de leurs œuvres.

À LIRE - Sur France 5 et france.tv, André Malraux mis à l'honneur

Chaque semaine, Claire Chazal accueille deux auteurs, qu'ils soient romanciers, essayistes ou biographes, afin d'évoquer leur travail. Le programme propose également une séquence dédiée aux lecteurs et une sélection d'ouvrages à ne pas manquer.

L'émission sera diffusée ce vendredi 6 novembre à 23h, et disponible en revisionnage sur le site de Public Sénat.

Photographie : Claire Chazal (Public Sénat)

Par Dépêche

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