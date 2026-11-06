Livres audio : Bookwire change de stratégie après une vente à Warner

Le passage de Zebralution chez Bookwire aura finalement débouché sur un partage des métiers. Le 3 novembre, l'entreprise allemande a annoncé la vente de Zebralution Music à Warner Music Group, mettant fin à une cohabitation entre distribution musicale et services numériques pour l'édition.

Bookwire avait acquis le groupe Zebralution au début de l'année 2026. Fondée en 2004, cette entreprise berlinoise s'était d'abord spécialisée dans la diffusion de musique pour les labels indépendants, avant de développer, à partir de 2010, des activités destinées aux éditeurs de livres audio et aux producteurs de podcasts.

Après le rachat, la nouvelle maison mère avait isolé la branche musicale dans une société distincte. Cette organisation préparait une séparation entre deux secteurs qui utilisent parfois les mêmes technologies, mais ne répondent pas aux mêmes besoins commerciaux.

La cession annoncée en novembre concerne exclusivement Zebralution Music GmbH. Les activités éditoriales de Zebralution demeurent chez Bookwire, de même qu'Open Publishing, autre entreprise du groupe. Le prix de vente n'a pas été communiqué.

Les éditeurs de livres audio restent chez Bookwire

Pour les maisons d'édition, la principale conséquence tient donc à la continuité de leurs services de distribution. En septembre, Bookwire avait achevé la migration des clients de Zebralution spécialisés dans le livre audio vers sa plateforme Bookwire OS. Celle-ci regroupe les outils permettant de diffuser les catalogues, de suivre leur exploitation commerciale et d'analyser leurs performances.

Jens Klingelhöfer, cofondateur et directeur général de Bookwire, présente cette intégration comme une étape importante du rapprochement. Les éditeurs issus de Zebralution peuvent désormais utiliser les fonctionnalités de la plateforme commune.

Le dirigeant annonce également le développement de nouveaux outils en 2027, sans détailler leur contenu. L'entreprise entend concentrer ses investissements sur les besoins des maisons d'édition et de leurs partenaires de distribution. Le périmètre conservé ne se limite pas aux livres audio. Il comprend les ebooks, les podcasts et les services liés à l'impression à la demande.

Cette spécialisation intervient dans un secteur où la multiplication des formats impose aux éditeurs de gérer des catalogues, des métadonnées et des conditions commerciales différentes selon les plateformes. Les distributeurs numériques cherchent à réunir ces opérations dans des infrastructures communes. Bookwire ne précise toutefois pas si la réorganisation entraînera des changements contractuels pour les éditeurs déjà clients de Zebralution Digital Publishing.

Warner récupère un spécialiste de la musique indépendante

Pour Warner Music Group, l'acquisition répond à une logique différente. Le groupe américain souhaite renforcer ses services auprès des labels indépendants, notamment en Europe.

Dans son communiqué du 3 novembre, Warner annonce que Zebralution Music conservera ses dirigeants actuels, Konrad von Löhneysen et Sascha Lazimbat. Ils travailleront avec Niels Walboomers, président de Warner Music Central Europe.

La société continuera donc de fonctionner sous sa propre direction, tout en bénéficiant des infrastructures technologiques de son nouvel actionnaire.

Warner met particulièrement en avant les outils de Revelator, entreprise spécialisée dans les technologies de distribution musicale qu'il a également acquise en 2026. Les labels partenaires de Zebralution doivent pouvoir accéder à des services supplémentaires de gestion financière, d'analyse des ventes et de diffusion numérique.

Sascha Lazimbat insiste sur la continuité de l'activité. Selon lui, les partenaires conserveront leurs interlocuteurs habituels et les relations commerciales déjà établies.

De son côté, John Ruhrmann, cofondateur de Bookwire, souligne que Zebralution Music rejoint un groupe dont l'activité correspond davantage à son marché. Il rappelle également les liens historiques de l'entreprise avec Warner.

Un distributeur présent sur plusieurs continents

Créé à Francfort en 2010, Bookwire s'est développé autour de la distribution numérique de livres avant d'étendre ses prestations à d'autres formats éditoriaux.

D'après les chiffres communiqués au moment de la transaction, le groupe emploie 160 personnes dans sept pays, dont la France. Il travaille avec plus de 3500 éditeurs et indique gérer environ 1,5 million d'ebooks et 300.000 livres audio.

Ces volumes correspondent aux catalogues pris en charge par ses outils de distribution, et non à des ventes réalisées au cours d'une année.

L'entreprise dispose notamment de bureaux à Francfort, Paris, Londres, Barcelone, Milan, São Paulo et New York. Cette implantation internationale accompagne la commercialisation de contenus éditoriaux sur plusieurs marchés linguistiques.

La vente de Zebralution Music ne modifie pas les ambitions affichées par Bookwire dans le livre. Au contraire, la société entend désormais consacrer ses ressources aux services destinés aux éditeurs, après l'intégration technique des catalogues audio achevée en septembre.

Crédits photo : Bookwire

Par Clément Solym

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