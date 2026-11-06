Oxford University Press ouvre ses livres à ChatGPT, sous conditions

Des livres et des revues scientifiques consultables directement depuis ChatGPT, sans passer par le catalogue d'une bibliothèque : Oxford University Press expérimente cette possibilité auprès de trois établissements universitaires. Lancé en octobre 2026, le dispositif doit permettre à des étudiants et chercheurs d'interroger des publications auxquelles leur institution est déjà abonnée. L'éditeur britannique veut notamment savoir si les réponses produites par l'intelligence artificielle conduisent réellement les lecteurs vers les sources originales.
Le 06/11/2026 à 10:57 par Clément Solym
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06/11/2026 à 10:57
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ChatGPT pourrait bientôt devenir une nouvelle porte d'entrée vers les collections des bibliothèques universitaires. Oxford University Press (OUP) en fait l'expérience avec Harvard Library, la Wharton School de l'université de Pennsylvanie et l'université d'Oxford. Le programme, présenté le 3 novembre, se déroule jusqu'en décembre 2026.
L'initiative concerne certains utilisateurs de ChatGPT Edu, la version de l'assistant destinée à l'enseignement supérieur. Lorsqu'ils effectuent une recherche, ceux-ci peuvent interroger les publications scientifiques auxquelles leur établissement dispose déjà d'un accès. Les réponses comportent des références bibliographiques et des liens vers les documents hébergés sur Oxford Academic, la plateforme numérique de l'éditeur.
Autrement dit, les livres et les articles restent dans les collections d'OUP. C'est leur mode de consultation qui change : au lieu de commencer nécessairement par une base documentaire, le lecteur peut formuler sa question dans une interface conversationnelle.
Pour établir cette connexion, Oxford University Press s'est associé à Silverchair, son prestataire technologique. Les deux entreprises utilisent un serveur fondé sur le Model Context Protocol (MCP), un standard permettant à un assistant d'intelligence artificielle de consulter des ressources externes.
À partir d'une question, le système recherche les documents pertinents dans les contenus autorisés, puis les mobilise pour produire une réponse accompagnée de références.
Le fonctionnement repose sur les abonnements et les acquisitions des établissements participants. Il ne s'agit donc ni d'un accès gratuit à l'ensemble du catalogue d'Oxford University Press, ni d'une mise à disposition générale de ses publications.
Cette distinction est importante pour les bibliothèques, qui consacrent une partie de leurs budgets à l'acquisition de ressources électroniques. Si les lecteurs commencent désormais leurs recherches dans des assistants conversationnels, les établissements doivent pouvoir leur donner accès aux collections qu'ils financent, sans perdre les références nécessaires à l'identification des documents.
La bibliothèque de Harvard a d'ailleurs commencé à préparer ses équipes à cette évolution. Le 21 octobre, elle organisait une séance de présentation du pilote, comprenant une démonstration du fonctionnement du connecteur et une initiation à son utilisation.
Au-delà de la démonstration technique, OUP cherche à comprendre comment les pratiques documentaires évoluent avec l'intelligence artificielle.
L'entreprise évoque notamment la progression des recherches dites « sans clic », dans lesquelles l'utilisateur obtient une réponse sans consulter directement le site ayant fourni l'information. Pour un éditeur scientifique, la question est sensible : une publication peut être citée ou résumée par un assistant sans que son lecteur accède nécessairement au texte original.
Le test doit donc permettre de déterminer si les références bibliographiques encouragent la consultation des ouvrages et des revues. Il examinera également l'influence des sources scientifiques sur la qualité des réponses, ainsi que les comportements de vérification des utilisateurs.
« À une époque où les technologies évoluent rapidement, il est difficile de distinguer les effets d'annonce de ce qui peut réellement être utile aux chercheurs dans leur travail quotidien », explique Tanya Laplante, directrice des plateformes de produits de la division universitaire d'OUP, dans le communiqué de l'éditeur.
Richard Ovenden, responsable des bibliothèques de l'université d'Oxford, insiste de son côté sur la nécessité de rendre les recherches assistées par IA plus fiables. La collaboration doit permettre, selon lui, de mieux comprendre l'utilisation de ces outils par les étudiants et les chercheurs.
Le programme associe les établissements à l'évaluation des résultats. Des données d'utilisation seront recueillies, complétées par les retours des enseignants et des étudiants. Elles serviront à apprécier l'intérêt de ces connexions pour les recherches universitaires, mais aussi leur viabilité pour les éditeurs.
Le projet intervient alors que d'autres presses universitaires explorent des solutions comparables. Cambridge University Press, Johns Hopkins University Press et Princeton University Press participent ainsi au développement de Meridian, un service distinct destiné à connecter des contenus scientifiques sous licence aux assistants d'IA.
Ces initiatives témoignent d'une même préoccupation : conserver la maîtrise de l'accès aux publications lorsque la recherche d'information passe par des interfaces développées par des entreprises technologiques.
Oxford University Press n'a annoncé ni généralisation du dispositif ni nouvelle formule commerciale. Les trois établissements poursuivront leurs essais jusqu'en décembre, avant d'examiner les données recueillies et les suites éventuelles à donner au programme.
Crédits photo : © Adobe Stock
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Livres numérisés, archives, articles scientifiques : le PDF s’est imposé partout, sans toujours être facile à exploiter. OCR, traduction et conversion permettent désormais de retrouver, comprendre et réutiliser plus simplement les textes qu’il contient.
17/08/2026, 17:23
Kobo retrouve les magasins américains. Best Buy commercialise depuis août une sélection de liseuses et d’accessoires du groupe canadien, propriété du japonais Rakuten, deux ans après la fin d’un partenariat peu concluant avec Walmart. Le retour tombe à point nommé : Michael Tamblyn, directeur général de Kobo, affirme que les ventes de la marque aux États-Unis ont doublé en 2025, puis de nouveau en 2026. Sans publier les volumes correspondants, certes. Mais dans le royaume du Kindle, la concurrence reprend quelques couleurs.
17/08/2026, 16:37
À compter du 24 septembre 2026, A Great Book with Barack Obama réunira l’ancien président américain et des invités autour de six livres qui ont marqué sa vie et façonné sa vision du monde. Une sélection traversée par la mémoire, le pouvoir, l’identité ou encore l’histoire noire américaine, qui prolonge une relation ancienne entre Barack Obama et la lecture, et une stratégie éditoriale et audio désormais bien installée chez les Obama.
17/08/2026, 16:29
Le piratage en ligne recule nettement à l’échelle mondiale, mais l’édition fait figure d’exception. Selon le rapport 2025 de MUSO, les sites pirates liés aux contenus éditoriaux ont encore enregistré près de 66 milliards de visites l’an dernier. La France se classe au 10e rang mondial pour ce seul secteur. Et derrière ce chiffre, un format domine très largement : le manga.
14/08/2026, 17:49
Amazon a définitivement éteint l’application Comixology le 4 décembre 2023, après avoir progressivement absorbé le service dans Kindle. Près de trois ans plus tard, le marché américain des comics numériques n’a toujours pas retrouvé de guichet unique. Mais il recommence à bouger : Neon Ichiban transforme le fichier en objet de collection, Sweet Shop parie sur la simplicité, tandis que les grands éditeurs décrivent surtout le numérique comme un outil de recrutement et d’internationalisation.
14/08/2026, 07:32
Après avoir aidé ses utilisateurs à se rencontrer, Hinge entend désormais raconter ce qui leur arrive ensuite. L’application lance son premier livre audio, composé de cinq histoires « vraies » de couples formés sur la plateforme et confiées à autant d’écrivains. Le tout sera accessible gratuitement. Après avoir industrialisé la rencontre, voici donc Hinge qui se découvre une vocation d’éditeur.
11/08/2026, 17:56
Une étude publiée le 5 août 2026 dans Judgment and Decision Making confronte des lecteurs américains à trois nouvelles littéraires et trois textes produits par ChatGPT. Dans ce protocole limité, les créations synthétiques obtiennent de meilleures notes de qualité et d’immersion. Le simple fait d’annoncer une origine humaine améliore pourtant l’accueil du récit, quelle que soit sa provenance réelle.
06/08/2026, 12:30
Dans une rédaction attachée aux livres, le direct n’est plus un bruit de fond réservé aux concerts et aux matchs. Il touche les lancements de romans, les salons littéraires filmés, les lectures sur Twitch, les ateliers d’éditeurs sur Instagram, puis les débats d’auteurs suivis en chat.
03/08/2026, 15:40
Les intelligences artificielles ne se contentent pas toujours d’engloutir des œuvres pour leur entraînement. Certaines les remettent en circulation, texte compris. Le poète américain Kyle Dargan a découvert quatre de ses poèmes reproduits sans autorisation sur Giggle Academy, avec des images, des notices et des questions vraisemblablement générées par IA. Publishers Weekly a retrouvé des centaines de pages comparables, apparemment constituées à partir de la bibliothèque en ligne de la Poetry Foundation.
02/08/2026, 09:30
Le piratage éditorial ne se contente plus de scanner les pages : il les fait parler. En Grèce, l’OSDEL annonce le retrait de 35 fichiers de livres audio diffusés sans autorisation sur YouTube et Spotify, ainsi que la fermeture de six comptes. Son bilan du premier semestre 2026 montre comment les voix artificielles accélèrent la fabrication et la circulation de contrefaçons sonores.
01/08/2026, 14:44
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