Oxford University Press ouvre ses livres à ChatGPT, sous conditions

ChatGPT pourrait bientôt devenir une nouvelle porte d'entrée vers les collections des bibliothèques universitaires. Oxford University Press (OUP) en fait l'expérience avec Harvard Library, la Wharton School de l'université de Pennsylvanie et l'université d'Oxford. Le programme, présenté le 3 novembre, se déroule jusqu'en décembre 2026.

L'initiative concerne certains utilisateurs de ChatGPT Edu, la version de l'assistant destinée à l'enseignement supérieur. Lorsqu'ils effectuent une recherche, ceux-ci peuvent interroger les publications scientifiques auxquelles leur établissement dispose déjà d'un accès. Les réponses comportent des références bibliographiques et des liens vers les documents hébergés sur Oxford Academic, la plateforme numérique de l'éditeur.

Autrement dit, les livres et les articles restent dans les collections d'OUP. C'est leur mode de consultation qui change : au lieu de commencer nécessairement par une base documentaire, le lecteur peut formuler sa question dans une interface conversationnelle.

Une nouvelle porte d'entrée vers les collections

Pour établir cette connexion, Oxford University Press s'est associé à Silverchair, son prestataire technologique. Les deux entreprises utilisent un serveur fondé sur le Model Context Protocol (MCP), un standard permettant à un assistant d'intelligence artificielle de consulter des ressources externes.

À partir d'une question, le système recherche les documents pertinents dans les contenus autorisés, puis les mobilise pour produire une réponse accompagnée de références.

Le fonctionnement repose sur les abonnements et les acquisitions des établissements participants. Il ne s'agit donc ni d'un accès gratuit à l'ensemble du catalogue d'Oxford University Press, ni d'une mise à disposition générale de ses publications.

Cette distinction est importante pour les bibliothèques, qui consacrent une partie de leurs budgets à l'acquisition de ressources électroniques. Si les lecteurs commencent désormais leurs recherches dans des assistants conversationnels, les établissements doivent pouvoir leur donner accès aux collections qu'ils financent, sans perdre les références nécessaires à l'identification des documents.

La bibliothèque de Harvard a d'ailleurs commencé à préparer ses équipes à cette évolution. Le 21 octobre, elle organisait une séance de présentation du pilote, comprenant une démonstration du fonctionnement du connecteur et une initiation à son utilisation.

L'éditeur veut mesurer ce que deviennent les lecteurs

Au-delà de la démonstration technique, OUP cherche à comprendre comment les pratiques documentaires évoluent avec l'intelligence artificielle.

L'entreprise évoque notamment la progression des recherches dites « sans clic », dans lesquelles l'utilisateur obtient une réponse sans consulter directement le site ayant fourni l'information. Pour un éditeur scientifique, la question est sensible : une publication peut être citée ou résumée par un assistant sans que son lecteur accède nécessairement au texte original.

Le test doit donc permettre de déterminer si les références bibliographiques encouragent la consultation des ouvrages et des revues. Il examinera également l'influence des sources scientifiques sur la qualité des réponses, ainsi que les comportements de vérification des utilisateurs.

« À une époque où les technologies évoluent rapidement, il est difficile de distinguer les effets d'annonce de ce qui peut réellement être utile aux chercheurs dans leur travail quotidien », explique Tanya Laplante, directrice des plateformes de produits de la division universitaire d'OUP, dans le communiqué de l'éditeur.

Richard Ovenden, responsable des bibliothèques de l'université d'Oxford, insiste de son côté sur la nécessité de rendre les recherches assistées par IA plus fiables. La collaboration doit permettre, selon lui, de mieux comprendre l'utilisation de ces outils par les étudiants et les chercheurs.

Les bibliothèques au cœur de l'expérimentation

Le programme associe les établissements à l'évaluation des résultats. Des données d'utilisation seront recueillies, complétées par les retours des enseignants et des étudiants. Elles serviront à apprécier l'intérêt de ces connexions pour les recherches universitaires, mais aussi leur viabilité pour les éditeurs.

Le projet intervient alors que d'autres presses universitaires explorent des solutions comparables. Cambridge University Press, Johns Hopkins University Press et Princeton University Press participent ainsi au développement de Meridian, un service distinct destiné à connecter des contenus scientifiques sous licence aux assistants d'IA.

Ces initiatives témoignent d'une même préoccupation : conserver la maîtrise de l'accès aux publications lorsque la recherche d'information passe par des interfaces développées par des entreprises technologiques.

Oxford University Press n'a annoncé ni généralisation du dispositif ni nouvelle formule commerciale. Les trois établissements poursuivront leurs essais jusqu'en décembre, avant d'examiner les données recueillies et les suites éventuelles à donner au programme.

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Par Clément Solym

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