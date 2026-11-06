Le Vampire Actif : des livres qui ont soif de lecteurs

« Publier un livre c’est procéder à un lâcher de vampires. Car un livre est un oiseau sec, exsangue, avide de chaleur humaine, et lorsqu’il s’envole, c’est à la recherche d’un lecteur, être de chair et de sang, sur lequel il pourra se poser afin de se gonfler de sa vie et de ses rêves. Ainsi le livre devient ce qu’il a vocation d’être : une œuvre vivante. » Michel Tournier, Le Vol du vampire, 1981.

Le Vampire Actif est une maison d’édition associative, à compte d’éditeur, née de la rencontre de passionnés de littérature, fervents défenseurs des textes, du livre et de la pensée libre.

Le Vampire Actif s’inscrit donc naturellement au côté des éditeurs indépendants, tous engagés dans la défense de la bibliodiversité, en publiant des textes qui touchent et bouleversent le lecteur afin qu’il s’enrichisse des contenus découverts et s’ouvre à de nouveaux horizons.

Les ouvrages publiés par le Vampire Actif appartiennent à divers genres littéraires (romans, nouvelles, essais, poésies…) et ont pour points communs la qualité de l’écriture, l’originalité du texte, la dynamique du récit et la puissance évocatrice de l’imaginaire.

La maison d’édition refuse de s’inscrire dans la stratégie du nombre des publications annuelles au profit d’une sélection rigoureuse des ouvrages publiés qui font tous l’objet, en amont, d’un très conséquent travail de qualification par un Comité de lecture composé de lecteurs curieux.

Ainsi, chaque ouvrage publié correspondant à des coups de cœur partagés, vient-il fièrement enrichir les titres existants.

Parmi eux nous pouvons retenir l’essai d’Emmanuel Ruben, « Dans les Ruines de la carte », le recueil de poésie de Gabrielle Wittkop, « Litanies pour une amante funèbre », les nouvelles de Jean Richepin, « Truandailles » ou d’Adolphe Retté, « Dans la Forêt », ainsi que les romans de Pétrus Borel « Dina la belle juive », de Félicien Champsaur « L’Orgie latine », ou encore de Romain Verger, « Fissions ».

Les dernières publications permettent de découvrir des auteurs contemporains remarqués tels que Lionel-Edouard Martin avec « Ferpent, soleil par terre », Thierry Fresne avec « Lettres à l’amant de ma femme » et Jacques Brochard avec « Nuits de feux » (cf. les ouvrages mis en avant par le Vampire Actif dans Actualitté).

Ces trois derniers auteurs seront en signature sur le Salon L’Autre Livre organisé les 7 et 8 novembre prochains au Palais de la Femme (75011, Paris).

Le catalogue est disponible sur le site.

DOSSIER - Salon d’automne L’Autre Livre 2026 : l’édition indépendante à l’honneur

Par Auteur invité

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