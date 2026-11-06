Le plus gourmand des écrivains français — Alexandre Dumas

Dans la « Causerie culinaire », Dumas aborde la cuisine avec la curiosité d'un voyageur et le plaisir narratif d'un romancier. Les recettes y côtoient les souvenirs personnels, les rencontres et les observations sur les pratiques alimentaires. Il évoque notamment ses expériences culinaires en Afrique du Nord et sa quête de la véritable recette des macaronis napolitains.

Il sollicite à cette occasion plusieurs connaisseurs italiens établis à Paris, parmi lesquels le compositeur Gioachino Rossini. Leur rencontre ne lui permet toutefois pas d'obtenir la recette espérée. La cuisine devient ainsi, sous sa plume, bien davantage qu'une succession de préparations : elle ouvre sur des lieux, des personnages et des histoires, et se prête au même art du récit que celui qu'il déploie dans ses œuvres littéraires.

Cette passion trouve son expression la plus ambitieuse dans le Grand Dictionnaire de cuisine, achevé peu avant la mort de l'écrivain et publié en 1873, après celle-ci. L'ouvrage rassemble recettes, connaissances culinaires, anecdotes et réflexions sur les aliments et les traditions gastronomiques. Réalisé avec la participation du cuisinier Denis-Joseph Vuillemot, il témoigne de la volonté de Dumas de faire entrer la cuisine dans le champ de l'écriture et de la culture, en associant le savoir pratique au plaisir de raconter.

Peu d'écrivains ont vu la littérature et la gastronomie occuper, dans leur existence, une place aussi étroitement liée. Parmi ses contemporains, beaucoup étaient de fins gourmets ; certains possédaient un appétit légendaire, d'autres savaient choisir avec un goût exquis parmi les meilleures tables de leur époque. Dumas, lui, ne se contentait pas d'apprécier les bons repas. Il voulait comprendre ce qu'il mangeait : comment un plat était préparé, d'où venaient ses ingrédients, quelle histoire avait conduit une recette régionale à devenir une spécialité reconnue, et comment les traditions culinaires évoluaient d'une province à l'autre.

Aujourd'hui, nous appellerions cela de l'histoire de la gastronomie. Au XIXe siècle, cette approche n'était pas encore aussi répandue qu'elle l'est devenue depuis. Dumas pressentait pourtant que l'histoire d'un peuple ne se conservait pas seulement dans les batailles, les règnes et les grands événements politiques. Elle se transmettait aussi dans les habitudes alimentaires, les produits locaux et les recettes léguées d'une génération à l'autre. À ses yeux, la cuisine constituait ainsi une forme de mémoire collective, digne d'être racontée et étudiée.

Quiconque ouvre les pages du Grand Dictionnaire de cuisine comprend rapidement que l'ouvrage dépasse le cadre d'un simple livre de recettes. Dumas ne se contente pas d'énumérer les ingrédients et les étapes de préparation. Il associe les connaissances culinaires à des récits historiques, à des souvenirs personnels et à des observations sur les habitudes des peuples. Chaque aliment peut devenir le point de départ d'une digression, chaque préparation une occasion d'évoquer un lieu ou une époque. Cette manière singulière d'envisager la gastronomie ne naquit pas au moment de la rédaction du dictionnaire : elle s'enracine dans toute son expérience de voyageur et d'homme de lettres.

Alexandre Dumas naquit le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts, dans le département de l'Aisne, au sein d'une famille dont le destin avait été profondément marqué par la Révolution française. Son père, le général Thomas-Alexandre Dumas, avait acquis une grande renommée militaire pendant les guerres révolutionnaires.

Fils d'un aristocrate français et d'une femme noire réduite en esclavage à Saint-Domingue, il avait connu une ascension exceptionnelle dans l'armée avant de tomber en disgrâce sous Napoléon. Après avoir été emprisonné à Naples à son retour d'Égypte, il regagna la France, mais sa santé était gravement compromise. Il mourut à Villers-Cotterêts en 1806, alors que son fils n'avait pas encore quatre ans. La famille se retrouva dans une situation financière difficile, d'autant que la veuve du général ne parvint pas à obtenir la pension à laquelle elle estimait avoir droit.

Cette enfance marquée par les difficultés matérielles accompagna Dumas dans ses années de formation. Élevé par sa mère à Villers-Cotterêts, il ne bénéficia pas d'une éducation particulièrement poussée et dut largement compter sur ses lectures et sa curiosité personnelles. Lorsqu'il partit pour Paris en 1823, il emportait avec lui de grandes ambitions littéraires, mais aussi le souvenir d'une jeunesse où l'argent avait souvent manqué.

Sa situation changea radicalement avec ses premiers succès au théâtre, puis avec la publication de ses grands romans. Dès les années 1840, Dumas comptait parmi les écrivains les plus célèbres de France. Ses œuvres paraissaient en feuilletons, les théâtres se disputaient ses pièces et sa renommée dépassait largement les frontières du pays. Le succès lui apporta des revenus considérables, mais aussi un mode de vie à la mesure de son tempérament généreux et dépensier.

Un cercle d'amis et de connaissances se forma progressivement autour de lui : comédiens, journalistes, écrivains, peintres, musiciens et voyageurs. Dumas aimait recevoir et réunir des personnalités venues d'horizons différents. Son hospitalité était devenue l'un des traits les plus caractéristiques de sa personnalité. Il ne concevait guère un dîner comme une simple occasion de se nourrir : la table était pour lui un lieu de rencontre, d'échange et de convivialité.

Cette générosité procédait de la même abondance que celle qui caractérisait ses romans. Dumas ne connaissait guère les demi-mesures. Dans ses œuvres, les intrigues se multiplient, les personnages se croisent et les aventures se succèdent à un rythme soutenu. Dans la vie, il manifestait la même inclination pour les rencontres et les expériences. Au cours de ses voyages, il ne se contentait pas de visiter les monuments célèbres : les marchés, les auberges et les ports retenaient tout autant son attention. Il s'intéressait aux habitudes quotidiennes, aux spécialités locales et aux personnes qui en détenaient les secrets.

Au milieu des années 1840, alors que sa carrière connaissait un succès remarquable, Dumas réalisa l'un de ses rêves en faisant construire, à Port-Marly, non loin de Paris, une résidence à laquelle il donna le nom de Monte-Cristo, en hommage à son roman. Le domaine, conçu dans un esprit romantique, fut inauguré le 27 juillet 1847. Le château principal, d'inspiration Renaissance, se distinguait par son architecture élaborée et ses décors richement ornés. Dans le parc paysager se trouvait également un petit pavillon néogothique, que Dumas avait baptisé le château d'If, en référence à la célèbre prison du Comte de Monte-Cristo.

Le domaine ne tarda pas à devenir un lieu de rencontre pour le monde artistique et littéraire parisien. Dumas aimait y réunir ses amis et ses contemporains. Une estampe conservée au musée Alexandre-Dumas de Villers-Cotterêts représente notamment l'écrivain dînant avec Eugène Delacroix, George Sand, Charles et Marie Nodier. Cette œuvre, datée des environs de 1840, témoigne de l'importance des rencontres autour de la table dans les milieux artistiques que fréquentait Dumas.

Parmi les personnalités avec lesquelles il partageait un intérêt pour la gastronomie figurait également Gioachino Rossini. Le compositeur et l'écrivain se retrouvèrent notamment autour d'un dîner en 1840, épisode auquel Dumas fait référence dans ses écrits. Quelques années plus tard, leur relation fut de nouveau évoquée à l'occasion de la quête de la recette des macaronis napolitains racontée dans la « Causerie culinaire ».

Les conversations qui animaient ces rencontres étaient aussi diverses que les invités. On y parlait naturellement de littérature, mais aussi de politique, de théâtre, de peinture, de musique et de voyages. La cuisine occupait une place particulière dans ces échanges. Une recette rapportée d'Italie, une spécialité régionale ou une anecdote entendue dans une auberge pouvaient devenir le point de départ d'une longue discussion.

Au château de Monte-Cristo, la table constituait ainsi l'un des principaux centres de la vie sociale. Dumas ne semblait guère apprécier la rigidité des conventions mondaines. Il préférait une hospitalité spontanée, dans laquelle la présence des invités importait davantage que le respect scrupuleux du protocole. Cette conception correspondait parfaitement à son tempérament : il aimait les réunions animées, les conversations libres et les plaisirs partagés.

Sa générosité ne se limitait d'ailleurs pas à l'hospitalité. Dumas eut toute sa vie des difficultés à gérer ses finances. Les revenus importants que lui procuraient ses œuvres ne suffisaient pas toujours à couvrir ses dépenses. Il fit construire un château, fonda un théâtre, voyagea largement et apporta son aide à de nombreux amis et collaborateurs. Sa prodigalité contribua à fragiliser sa situation financière. En 1853, il dut finalement vendre le domaine de Monte-Cristo, poursuivi par ses créanciers.

Il serait toutefois réducteur de ne voir dans cette manière de vivre qu'une incapacité à gérer son argent. Dumas considérait manifestement la richesse comme un moyen de profiter de la vie et de la partager avec les autres. Cette attitude, parfois imprudente, était étroitement liée à sa personnalité généreuse et à son goût pour les expériences humaines.

Les voyages occupaient également une place essentielle dans son existence et dans son œuvre. Ses héros sont rarement enfermés dans un univers immobile : ils parcourent des pays, traversent des frontières, fréquentent des marchés et découvrent des cultures nouvelles. Cette mobilité reflétait en partie la curiosité de leur créateur, qui trouvait dans les déplacements une source inépuisable d'inspiration.

Au cours de ses voyages, les palais et les monuments ne retenaient pas seuls son attention. Il préférait souvent observer les lieux où se déroulait la vie quotidienne. Les marchés, les boulangeries, les auberges et les ports lui offraient l'occasion de découvrir les habitudes alimentaires et les traditions locales. Il s'intéressait autant aux produits qu'aux personnes qui les cultivaient, les préparaient ou les vendaient.

L'Italie exerça sur lui une influence particulièrement profonde. Dans ses récits de voyage, notamment Le Corricolo, consacré à Naples et à ses environs, Dumas observe les habitudes alimentaires des habitants et la place importante du macaroni dans la vie quotidienne de la ville. Il s'intéresse aussi bien à la cuisine populaire qu'aux pratiques gastronomiques des milieux plus aisés. Cette attention portée aux réalités quotidiennes donne à ses descriptions une dimension documentaire qui complète leur intérêt littéraire.

Quelques années plus tard, dans sa « Causerie culinaire » de 1858, il revient sur sa recherche de la véritable recette des macaronis napolitains. L'épisode révèle un aspect caractéristique de sa démarche : sa curiosité ne s'arrête pas à la dégustation. Il souhaite connaître les origines d'un plat, comprendre ses techniques de préparation et recueillir les connaissances de ceux qui en maîtrisent la réalisation.

Cette curiosité l'amène progressivement à considérer la cuisine d'une nation comme une véritable autobiographie. La géographie, le climat, l'histoire, le commerce et l'organisation sociale façonnent les recettes au fil des siècles, jusqu'à ce qu'elles deviennent partie intégrante de la mémoire collective. Un plat raconte ainsi quelque chose du territoire dont il est issu, des ressources disponibles et des habitudes de ceux qui l'ont transmis.

C'est précisément ce qui fait du Grand Dictionnaire de cuisine un ouvrage si singulier. À première vue, il s'agit d'un dictionnaire gastronomique rassemblant recettes, ingrédients et connaissances culinaires. Mais sa richesse tient aussi aux nombreuses digressions qui accompagnent les entrées. Dumas y mêle informations historiques, anecdotes, souvenirs et observations personnelles. Son ambition n'est pas seulement de classer les aliments et les préparations, mais de montrer les liens qui les unissent à la culture et à l'histoire des sociétés.

Cette conception de la gastronomie rejoint directement sa manière d'écrire des romans. Dans ses récits, les événements ne se succèdent jamais comme une simple suite de péripéties. Les destins humains s'entrecroisent, des détails apparemment insignifiants prennent une importance inattendue et le passé intervient sans cesse dans le présent. Il en va de même dans ses écrits culinaires : une recette peut faire surgir le souvenir d'un voyage, une épice évoquer des contrées lointaines et un plat rappeler une rencontre.

Alexandre Dumas ne fut donc pas simplement un grand écrivain amateur de bonne chère. Il fut un conteur qui avait compris que l'histoire ne se conserve pas seulement dans les bibliothèques et les archives, mais aussi dans les cuisines. Les recettes se transmettent de génération en génération, tout comme les légendes, et lorsqu'une famille les prépare à nouveau, elle perpétue une part de son propre passé.

Son héritage gastronomique le plus durable ne réside donc pas dans une sauce particulière ni dans une recette devenue célèbre. Il tient plutôt à cette idée essentielle : autour d'une table, il se passe toujours bien davantage que ce que l'on voit dans une assiette. On ne partage pas seulement des aliments, mais aussi des souvenirs, des traditions et des liens humains.

Toute sa vie, Dumas célébra cette vérité, tantôt dans ses romans, tantôt au milieu de ses invités, tantôt encore dans ses écrits consacrés à la cuisine. Pour lui, la littérature et la gastronomie procédaient d'un même plaisir : celui de découvrir le monde, de raconter les expériences humaines et de les partager avec les autres.

Crédit photo : Alphonse Liébert / Wikimedia Commons / Domaine public.

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com