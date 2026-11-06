Loi de finances de fin de gestion 2026 : des annulations de crédits pour la culture

Confronté aux conséquences de plusieurs crises internationales et pas vraiment volontaire pour créer de nouvelles sources de recettes fiscales, le gouvernement fait face à de délicates équations budgétaires. Il a présenté, ce mercredi 4 novembre, son projet de loi de finances de fin de gestion pour 2026. Pour rappel, ce texte ajuste les crédits et plafonds d'emplois afin de boucler le budget de l'État tout en faisant face à des dépenses imprévues.

Le gouvernement envisage une croissance du produit intérieur brut (PIB) de +0,5 % en 2026, et relève que l'inflation « a été plus élevée que prévu, dans le sillage de la hausse des prix de l’énergie », quand la prévision de déficit public, elle, s’établit à -5,4 %. Des indicateurs économiques que le Haut Conseil des Finances Publiques estime « plausibles », dans son avis, en ajoutant que la projection reste « soumise à une incertitude significative liée au contexte conjoncturel ».

Au-delà du HCFP, le gouvernement est loin de convaincre, avec ses propositions : ce 5 novembre, jour d'intense mobilisation sociale, l'Assemblée nationale a rejeté, à l'unanimité, la première partie du projet de loi de finances pour 2027, consacrée aux recettes...

Crise énergétique et crédits gelés

Le bouclage du budget de l'État pour l'année 2026 s'effectue dans un contexte mouvementé à l'international, « sous l’effet en particulier de la prise en compte du contexte de crise énergétique », conséquence des conflits au Proche et Moyen-Orient. Financement des aides sectorielles, mais aussi plan de soutien au secteur agricole, financement du parc d’hébergement d’urgence ou sécurisation des moyens en faveur du repas à 1 € dans les CROUS font partie des dépenses évoquées par le gouvernement.

« Sur le périmètre des dépenses de l’État (PDE), ces ajustements à la hausse pour financer les besoins prioritaires sont néanmoins compensés : la dépense sera contenue au plus juste des besoins et a vocation à s’établir à près de 1 Md€ en deçà du budget initial pour 2026 », assure-t-il toutefois dans l'exposé général des motifs de son projet de loi de finances de fin de gestion pour 2026.

Les annulations de crédits du projet de loi « procèdent des règles prudentielles appliquées dès le début de l’année, en application desquelles les crédits gelés n’ont pas vocation à être programmés et dépensés », souligne encore le gouvernement. En juin dernier, le ministère de la Culture avait ainsi vu son budget amputé de plusieurs dizaines de millions € pour faire face aux conséquences de la guerre déclarée par Donald Trump au Moyen-Orient.

Annulations à tire-larigot

Le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2026 procède ainsi, au sein du budget général, à des ouvertures d'autorisations d’engagement (AE), à hauteur de 6.678.250.672 €, et de crédits de paiement (CP) supplémentaires, pour un montant de 7.178.163.853 €. Côté annulations, 4.278.407.720 € d'autorisations d'engagement sont supprimés, pour 3.851.168.080 € de crédits de paiement.

Rue de Valois, l'heure est aux annulations de crédits, à hauteur de 117 millions € pour les autorisations d'engagement (117.343.651 €) et de 71 millions € pour les crédits de paiement (71.581.366 €).

Dans le détail, le programme « Patrimoines » encaisse des baisses de 52,2 millions € en AE et 46 millions € en CP, mais avait obtenu des rallonges en cours de gestion (de 115 millions € en AE et 82 millions € en CP). Le programme « Création » n'avait pas eu cette chance : ses crédits avaient déjà diminué en cours de gestion, et les annulations supplémentaires proposées atteignent 30,6 millions € en AE et 15,6 millions € en CP. Idem pour le programme « Soutien aux politiques du ministère de la Culture », qui avait perdu 6,3 millions € en AE et 6,4 millions € en CP, et essuie ici des annulations de 2,9 millions € en AE et 1,7 million € en CP.

Le bilan est plus mitigé pour le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », qui avait connu un recul de 647.904 € de ses autorisations d'engagement en cours d'année, mais une rallonge de 3,2 millions € de ses crédits de paiement. Les annulations de fin d'année s'élèveraient à 31,6 millions € en AE et 8,3 millions € en CP.

Toutes ces annulations s'effectuent sur la réserve de précaution du ministère de la Culture, précise le gouvernement, ce qui ne les rend pas anodines pour autant puisque cette réserve représente une part des crédits ouverts en lois de finances, rendus immédiatement indisponibles dès le début de la période de gestion afin de faire face aux aléas. En somme, le montant des crédits ouverts en loi de finances initiale ne correspond pas aux moyens effectivement utilisables par le ministère...

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La mission « Médias, livre et industries culturelles » est mise au même régime, malgré une hausse de ses crédits de paiement de 6,7 millions € en cours de gestion. Les annulations proposées s'élèvent ainsi à 17,8 millions € en AE et 25,7 millions € en CP. Sur ce total, le programme « Livre et industries culturelles » assume des annulations d'un montant de 5,2 millions € en AE et 4,3 millions € en CP, portant intégralement, cette fois encore, sur la réserve de précaution.

Le détail du projet de loi de finances de fin de gestion 2026 est accessible ci-dessous.

Photographie : Roland Lescure, ministre de l'Économie, Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, et David Amiel, ministre de l’Action et des Comptes publics (capture d'écran du compte de l'Élysée sur le réseau social X)

Par Antoine Oury

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