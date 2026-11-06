Loi de finances de fin de gestion 2026 : des annulations de crédits pour la culture

À l'issue du Conseil des ministres du 4 novembre dernier, Roland Lescure, ministre de l'Économie, et David Amiel, ministre de l’Action et des Comptes publics, ont présenté le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2026. C'est désormais une habitude : les crédits du ministère de la Culture ont été mis à contribution pour équilibrer les comptes.
Le 06/11/2026 à 11:40 par Antoine Oury
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06/11/2026 à 11:40
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Confronté aux conséquences de plusieurs crises internationales et pas vraiment volontaire pour créer de nouvelles sources de recettes fiscales, le gouvernement fait face à de délicates équations budgétaires. Il a présenté, ce mercredi 4 novembre, son projet de loi de finances de fin de gestion pour 2026. Pour rappel, ce texte ajuste les crédits et plafonds d'emplois afin de boucler le budget de l'État tout en faisant face à des dépenses imprévues.
Le gouvernement envisage une croissance du produit intérieur brut (PIB) de +0,5 % en 2026, et relève que l'inflation « a été plus élevée que prévu, dans le sillage de la hausse des prix de l’énergie », quand la prévision de déficit public, elle, s’établit à -5,4 %. Des indicateurs économiques que le Haut Conseil des Finances Publiques estime « plausibles », dans son avis, en ajoutant que la projection reste « soumise à une incertitude significative liée au contexte conjoncturel ».
Au-delà du HCFP, le gouvernement est loin de convaincre, avec ses propositions : ce 5 novembre, jour d'intense mobilisation sociale, l'Assemblée nationale a rejeté, à l'unanimité, la première partie du projet de loi de finances pour 2027, consacrée aux recettes...
Le bouclage du budget de l'État pour l'année 2026 s'effectue dans un contexte mouvementé à l'international, « sous l’effet en particulier de la prise en compte du contexte de crise énergétique », conséquence des conflits au Proche et Moyen-Orient. Financement des aides sectorielles, mais aussi plan de soutien au secteur agricole, financement du parc d’hébergement d’urgence ou sécurisation des moyens en faveur du repas à 1 € dans les CROUS font partie des dépenses évoquées par le gouvernement.
« Sur le périmètre des dépenses de l’État (PDE), ces ajustements à la hausse pour financer les besoins prioritaires sont néanmoins compensés : la dépense sera contenue au plus juste des besoins et a vocation à s’établir à près de 1 Md€ en deçà du budget initial pour 2026 », assure-t-il toutefois dans l'exposé général des motifs de son projet de loi de finances de fin de gestion pour 2026.
Les annulations de crédits du projet de loi « procèdent des règles prudentielles appliquées dès le début de l’année, en application desquelles les crédits gelés n’ont pas vocation à être programmés et dépensés », souligne encore le gouvernement. En juin dernier, le ministère de la Culture avait ainsi vu son budget amputé de plusieurs dizaines de millions € pour faire face aux conséquences de la guerre déclarée par Donald Trump au Moyen-Orient.
Le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2026 procède ainsi, au sein du budget général, à des ouvertures d'autorisations d’engagement (AE), à hauteur de 6.678.250.672 €, et de crédits de paiement (CP) supplémentaires, pour un montant de 7.178.163.853 €. Côté annulations, 4.278.407.720 € d'autorisations d'engagement sont supprimés, pour 3.851.168.080 € de crédits de paiement.
Rue de Valois, l'heure est aux annulations de crédits, à hauteur de 117 millions € pour les autorisations d'engagement (117.343.651 €) et de 71 millions € pour les crédits de paiement (71.581.366 €).
Dans le détail, le programme « Patrimoines » encaisse des baisses de 52,2 millions € en AE et 46 millions € en CP, mais avait obtenu des rallonges en cours de gestion (de 115 millions € en AE et 82 millions € en CP). Le programme « Création » n'avait pas eu cette chance : ses crédits avaient déjà diminué en cours de gestion, et les annulations supplémentaires proposées atteignent 30,6 millions € en AE et 15,6 millions € en CP. Idem pour le programme « Soutien aux politiques du ministère de la Culture », qui avait perdu 6,3 millions € en AE et 6,4 millions € en CP, et essuie ici des annulations de 2,9 millions € en AE et 1,7 million € en CP.
Le bilan est plus mitigé pour le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », qui avait connu un recul de 647.904 € de ses autorisations d'engagement en cours d'année, mais une rallonge de 3,2 millions € de ses crédits de paiement. Les annulations de fin d'année s'élèveraient à 31,6 millions € en AE et 8,3 millions € en CP.
Toutes ces annulations s'effectuent sur la réserve de précaution du ministère de la Culture, précise le gouvernement, ce qui ne les rend pas anodines pour autant puisque cette réserve représente une part des crédits ouverts en lois de finances, rendus immédiatement indisponibles dès le début de la période de gestion afin de faire face aux aléas. En somme, le montant des crédits ouverts en loi de finances initiale ne correspond pas aux moyens effectivement utilisables par le ministère...
À LIRE - Soutien des librairies : Catherine Pégard a demandé “un point le plus exhaustif possible”
La mission « Médias, livre et industries culturelles » est mise au même régime, malgré une hausse de ses crédits de paiement de 6,7 millions € en cours de gestion. Les annulations proposées s'élèvent ainsi à 17,8 millions € en AE et 25,7 millions € en CP. Sur ce total, le programme « Livre et industries culturelles » assume des annulations d'un montant de 5,2 millions € en AE et 4,3 millions € en CP, portant intégralement, cette fois encore, sur la réserve de précaution.
Le détail du projet de loi de finances de fin de gestion 2026 est accessible ci-dessous.
Photographie : Roland Lescure, ministre de l'Économie, Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, et David Amiel, ministre de l’Action et des Comptes publics (capture d'écran du compte de l'Élysée sur le réseau social X)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Un ouvrage peut disparaître du commerce sans avoir perdu ses lecteurs. Aux États-Unis, l'éditeur indépendant Apateon Press propose aux écrivains qui possèdent les droits de leurs anciens titres de les remettre en vente sans frais. Les nouvelles éditions seront commercialisées sur Amazon, au format papier ou numérique, avec une rémunération fixée à 15 % du prix public dans le contrat de base. Une formule qui s'adresse surtout aux auteurs ayant déjà constitué leur lectorat.
02/11/2026, 17:03
Les librairies ne servent pas seulement à vendre des livres. Elles peuvent aussi devenir des espaces de débat, de mobilisation et de contestation. C'est à cette dimension politique que la revue écologiste indépendante Silence consacre son numéro 557, daté de novembre 2026 et paru le 24 octobre. Intitulé Librairies, foyers de politisation, ce dossier interroge la place de ces commerces dans la circulation des idées.
02/11/2026, 16:59
Exclusif - Spécialisées dans les livres de chasse, de vénerie et de nature, les Éditions de Montbel changent de mains. Pour 140.000 €, l'entrepreneur Sylvain des Boscs, entouré d'actionnaires, reprend cette maison parisienne fondée en 1946. Édition, livres anciens, nouvelles collections : le repreneur entend réveiller une institution tout en préservant son héritage. Les frères Cédric et Ithier de Fougerolle, qui ont dirigé Montbel pendant 28 ans, lui transmettent une belle endormie.
02/11/2026, 16:10
Leurs lecteurs étaient déjà nombreux avant que les éditeurs de comics ne s’y intéressent. Aux États-Unis, deux séries littéraires devenues populaires sur Internet poursuivent leur carrière en bande dessinée. Vault Comics publiera dès janvier 2027 une version imprimée du webtoon Dungeon Crawler Carl, tandis qu’IDW Publishing prépare la première adaptation graphique officielle de Worm, le feuilleton de super-héros de John McCrae. Deux trajectoires, certes, mais parties d'un succès qui s’est construit en ligne.
02/11/2026, 13:22
Depuis près de 15 ans, Rockyvision, en revues (Rockyrama et Otomo) comme en livres, produit ce qu'il faut pour entretenir sa cinéphilie, son amour de la pop culture ou du Japon, le tout avec des partis pris graphiques remarquables. Dans les domaines de la presse et de l'édition, l'équipe observe aujourd'hui « un phénomène systémique » commun : celui de la raréfaction des points de vente, qui s'accompagne d'une hausse des coûts de fabrication et de distribution difficile à encaisser pour les éditeurs indépendants.
02/11/2026, 12:21
Une œuvre écrite transformée en série animée par une IA, sans l’accord du titulaire des droits : à Tianjin, un tribunal a constaté une « similitude substantielle » avec le texte original. Le litige s’est conclu par une médiation prévoyant le retrait des vidéos et une indemnisation.
02/11/2026, 11:44
Le sociologue français Jean-Claude Passeron, coauteur avec Pierre Bourdieu de plusieurs ouvrages sur les inégalités scolaires, est mort dans la nuit du 29 au 30 octobre 2026, à l’âge de 95 ans, a annoncé l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il avait également consacré une grande partie de ses recherches aux pratiques culturelles et aux méthodes des sciences sociales.
01/11/2026, 15:03
Il défend les auteurs, pas les détecteurs. Face à la polémique Thélyson Orélien et au contrôle des manuscrits annoncé par Gallimard, Frédéric Martin proposer une autre approche de l'intelligence artificielle. Dans Ouest-France, le directeur général de Robert Laffont revendique la confiance entre écrivains et éditeurs, tout en accompagnant un roman conçu avec l'IA. Une position qui n'écarte ni les exigences de transparence ni les questions de droit d'auteur.
31/10/2026, 16:26
Le Japon poursuit ses réflexions sur une plateforme numérique commune destinée à diffuser ses mangas à l'international. Le dispositif envisagé réunirait plusieurs catalogues éditoriaux, avec des traductions assistées par intelligence artificielle et un système de partage des revenus. Selon la presse japonaise, le ministère des Finances devrait examiner cette initiative en amont de la préparation du budget de l'exercice 2027.
31/10/2026, 14:40
Mots croisés, quiz, jeux de déduction et enquêtes à résoudre rencontrent un succès grandissant dans les librairies britanniques. Alors que les ventes de non-fiction reculent, ces ouvrages affichent une progression remarquable. Les professionnels y voient notamment une réponse à la fatigue numérique et au besoin de s'évader d'une actualité souvent anxiogène. Les chiffres, eux, confirment que l'engouement dépasse largement l'effet de mode.
31/10/2026, 10:01
Après trente-quatre ans chez Albin Michel, Amélie Nothomb s'apprêterait à rejoindre Gallimard. Derrière ce départ annoncé, le licenciement de Florence Godfernaux, collaboratrice historique et amie proche de la romancière. Une rupture qui se dessine à quelques jours du Goncourt, alors que Madrigall est désormais assuré de remporter le prix.
31/10/2026, 08:19
Six mois après son acquisition par le groupe finlandais Sanoma, l'éditeur scolaire espagnol Vicens Vives prépare une restructuration d'une ampleur considérable. Jusqu'à 122 emplois pourraient disparaître dans la maison barcelonaise, auxquels s'ajouteraient 21 postes dans une imprimerie menacée de fermeture. Une annonce d'autant plus sensible que l'entreprise avait déjà engagé un plan social en 2023.
30/10/2026, 16:18
Le livre reste le premier bien culturel réservé par les jeunes bénéficiaires du Passe Culture, révèle une nouvelle étude menée sur la cohorte sortante, qui pouvait utiliser ses crédits jusqu'au mois de mai dernier. S'il est toujours largement plébiscité, il est désormais plus directement concurrencé par le cinéma et les concerts.
30/10/2026, 15:28
À la croisée de l’histoire, de la mythologie comparée et de l’exégèse, la série d’essais-enquêtes Atlantis & Civilisations de Patrick St Jean propose une relecture captivante des grands mythes fondateurs de notre humanité. Après un premier volume remarqué consacré au Déluge, l’auteur indépendant ouvre sur Ulule la campagne de souscription du Livre II : Le dernier souffle des Géants. Projet porté par Patrick St Jean.
30/10/2026, 13:30
Le ministère de la Culture a publié son estimation du nombre d'inscrits auprès des bibliothèques publiques, qui dépasse désormais les 7 millions. La contribution forfaitaire à la charge de l'État, au titre de la rémunération pour le prêt en bibliothèque, passe pour sa part la barre des 11 millions €.
30/10/2026, 09:14
80 ans après la sortie de La Belle et la Bête, Dominique Marny nous fait passer derrière les murs du château. Aux Éditions des Saints Pères, son beau livre rassemble dessins, manuscrits et images de tournage pour raconter la fabrication d’un enchantement. Un ouvrage somptueux, il faut le dire, qui ne se contente pas de la seule beauté en plus : on y découvre combien il faut de mains, de patience et d’ingéniosité pour donner corps à un rêve.
29/10/2026, 18:33
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