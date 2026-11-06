L'Arabe, une adaptation libre de Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud

« À la première lecture du roman [...], j'ai ressenti un besoin intense d'images, d'un récit créatif fort et original, jouant des artifices à la fois de la fiction et du réel », explique le réalisateur au sujet de Meursault, contre-enquête.

Il a lui-même corédigé l'adaptation en scénario du roman de Daoud, avec le concours du critique de cinéma, réalisateur et écrivain Jacques Fieschi, collaborateur fréquent de Nicole Garcia et Xavier Giannoli.

Le film réunit, au sein de sa distribution, Ahmed Benaïssa [mort en 2022, il s'agit de son dernier rôle], Hiam Abbass, Nabil Asli, Dali Benssalah, Brahim Derris ou encore Raphaël Thiéry.

Par Antoine Oury

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