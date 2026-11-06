Jean-Philippe Mochon reconduit au poste de médiateur du livre

Et de trois pour Jean-Philippe Mochon, conseiller d'État reconduit dans ses fonctions de médiateur du livre par un décret daté du 3 novembre dernier et publié au Journal officiel de ce 5 novembre. Il avait été nommé à ce poste en 2020, devenant la même année médiateur de la musique.

Le médiateur du livre, créé par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, intervient dans tous les litiges portant sur l’application des lois relatives au prix du livre, imprimé ou numérique, et dans les différends concernant l’activité éditoriale des éditeurs publics.

Réagissant à ces nouveaux mandats sur le réseau social LinkedIn, Jean-Philippe Mochon indique que « l'application très concrète de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, principe structurant au service de la création et de la diffusion », restera au cœur de ses préoccupations.

« Le monde du livre et de la librairie est en tension. Le médiateur sera toujours au plus près des professionnels et du ministère de la Culture pour les aider à réinventer les solutions consensuelles autour des valeurs qui les rassemblent », ajoute-t-il.

Membre du Conseil d’État depuis 1998, assesseur à la section du contentieux, Jean-Philippe Mochon était déjà membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA). Entre 2010 et 2015, en tant que chef du service des affaires juridiques et internationales du ministère de la Culture, il prépare la loi relative à la liberté de création (2016).

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Familier des secteurs du livre et de la musique, il a notamment planché sur l'interopérabilité du livre numérique et la diffusion de musique enregistrée sur les radios en ligne. En 2020, il dirige la rédaction d'un rapport de mission consacré à l'application du droit d'auteur sur les plateformes de partage. En novembre 2024, il est nommé président du CSPLA, pour une durée de 3 ans.

Récemment, le médiateur du livre a accompagné la rédaction et l'adoption d'une charte interprofessionnelle sur le prix du livre et le recours aux codes prix cosignée par le Syndicat national de l'édition et le Syndicat de la librairie française.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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