Prix Interallié 2026 : les quatre finalistes sont connus

Ils étaient dix au départ, puis six après les délibérations du 7 octobre. Il n'en reste désormais que quatre. Le jury du Prix Interallié, présidé par Jean-Marie Rouart, a arrêté sa dernière sélection ce jeudi 5 novembre, à l'issue d'une réunion organisée à 18 heures au restaurant Lasserre, dans le 8e arrondissement de Paris.

La sélection finale du Prix Interallié 2026 :

Pierre Adrian, Le Pays des étés (Gallimard)

Jean-Luc Coatalem, Tête brûlée (Stock)

Sonia Devillers, Le Fabuleux Piano (Robert Laffont)

Jessica L. Nelson, Les Amants du Vercors (Albin Michel)

Deux écrivains quittent ainsi la compétition : Sébastien Lapaque, avec Le Rappel des oiseaux (Actes Sud), qui avait intégré la deuxième sélection, et Jean-Noël Orengo, pour La Rédemption (Grasset).

Dans Le Pays des étés, Pierre Adrian raconte le deuil d'une grand-mère et la vente d'une maison familiale en Bretagne, refuge des souvenirs d'enfance. Jean-Luc Coatalem, avec Tête brûlée, retrace le parcours trouble de Ronan Kerven, ancien militaire aux identités multiples, entre engagement et imposture.

Sonia Devillers mène, dans Le Fabuleux Piano, une enquête sur un instrument volé par les nazis en 1943 et sur l'histoire de la famille Enoch, éditeurs de musique juifs persécutés sous l'Occupation. Quant à Jessica L. Nelson, elle plonge ses lecteurs dans le Vercors de la Seconde Guerre mondiale, où trois amis d'enfance voient leurs destins bouleversés par la Résistance, les sentiments et les sacrifices.

La proclamation du Prix Interallié 2026 est prévue le mercredi 18 novembre, à 13 heures, au restaurant Lasserre. Fondée en 1930, alors que ses créateurs attendaient l'annonce du Prix Femina, la récompense avait été attribuée pour la première fois à André Malraux pour La Voie royale. Elle distingue traditionnellement des écrivains exerçant ou ayant exercé le métier de journaliste.

Autour de Jean-Marie Rouart, le jury réunit Stéphane Denis, Gilles Martin-Chauffier, Éric Neuhoff, Christophe Ono-dit-Biot, Jean-Christophe Rufin, Jean-René Van der Plaetsen, Florian Zeller et Louis-Henri de La Rochefoucauld.

Ce dernier avait remporté le Prix Interallié 2025 pour L'Amour moderne (Robert Laffont), devant Christian Authier, Nathan Devers et Fabrice Pliskin. Son successeur sera connu dans treize jours.

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Par Hocine Bouhadjera

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