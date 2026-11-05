Angoulême 2027 : des dédicaces rémunérées, mais des auteurs encore à convaincre

Le changement d’enseigne est acté. Reste à savoir ce qu’il changera dans la vie des auteurs et des autrices. Le 3 novembre, M, filiale du groupe Morgane, a présenté les mesures destinées à reconstruire le rendez-vous angoumoisin. Céline Bagot et Marie Parisot codirigeront l’événement, confié à leur structure pour la période 2027-2031.

La précédente édition avait été annulée après une mobilisation des artistes, suivis par les éditeurs, contre la gestion de l’ancien opérateur 9e Art+. La crise s’était aggravée après la révélation, en 2025, du licenciement d’une salariée ayant déposé plainte pour viol.

Le 14 octobre, le tribunal judiciaire d’Angoulême a rejeté en référé les demandes de l’association historique du FIBD et de 9e Art+, opposées à la nouvelle organisation. L’ordonnance ne tranche pas le litige au fond, mais a levé l’obstacle immédiat à la préparation du festival.

La rémunération des auteurs, premier chantier

M s’engage à verser des droits ou des forfaits pour les contributions à la programmation officielle : expositions, ateliers, rencontres, conférences, comités de sélection et masterclass. Les montants doivent être concertés avec les syndicats puis révisés chaque année. Une charte de bonne conduite rappellera que la dédicace n’est pas une obligation et qu’elle doit être rémunérée.

À titre de repère, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse préconise pour 2027 261,69 € brut hors taxes par journée de signatures, et 157,87 € par demi-journée. Pour une journée de rencontres, le montant conseillé atteint 523,38 €. Le financement et le périmètre exacts des dédicaces prises en charge restent à préciser.

Ces dispositions répondent à des revendications anciennes. Dans un communiqué du 2 novembre, sept organisations d’auteurs disent avoir participé aux groupes de travail engagés en juillet. Elles saluent l’écoute des nouvelles directrices, sans effacer leurs réserves initiales.

Les deux artistes présents dans le jury avaient estimé d’autres candidatures plus proches de certaines revendications ; lors du vote de validation, l’interorganisation s’était abstenue. Elle invite aujourd’hui les créateurs à signaler les difficultés rencontrées en 2027.

Des prix dotés, des sélections resserrées

Le changement concerne aussi les albums primés. Les sept sélections officielles, couvriront récits complets, séries, patrimoine et matrimoine, révélations et trois catégories jeunesse.

Trois comités réuniront notamment auteurs, libraires et représentants de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image. Chaque prix sera doté de 2500 €, montant défini avec les syndicats. La remise des récompenses, avancée au vendredi 29 janvier, laissera le week-end aux libraires et éditeurs pour mettre en avant les livres distingués.

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L’intelligence artificielle générative sera exclue des ouvrages en sélection, mais aussi des productions artistiques, éditoriales et graphiques propres au festival. Autre changement visible : les stands des éditeurs de mangas, de comics, de BD indépendante ou franco-belge seront rassemblés sur le plateau, dans la ville haute, afin de décloisonner les genres.

Les éditeurs disposent, de leur côté, d’une journée réservée aux professionnels, le mercredi 27 janvier, avec le programme Shoot the Book !, consacré aux adaptations audiovisuelles avec la Scelf. Un marché international des cessions de droits est également prévu. Les échanges porteront notamment sur le livre d’occasion, l’écologie, le piratage et l’IA. M annonce aussi un bureau à Tokyo pour développer ses relations avec l’édition japonaise.

Pour le public, environ 200 rencontres, ateliers, performances et masterclass sont annoncés. Six premières expositions mettront notamment à l’honneur Anouk Ricard, Ugo Bienvenu, Florence Dupré la Tour, Xavier Dorison, Yoon-sun Park et les fanzines Fanatic Female Frustration et Hairspray.

Les expositions de la Cité internationale seront intégrées au parcours. Un espace refuge et une équipe formée à la prévention des violences sexistes et sexuelles sont prévus. La programmation annoncée et la billetterie sont déjà en ligne.

Par Clément Solym

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