Serge Bloch reçoit la Grande Ourse 2026 du Salon de Montreuil

Le Salon ne couronne pas un titre, mais une œuvre. Né à Colmar en 1956, Serge Bloch succède à Benoît Jacques, Grande Ourse 2025. Attribuée depuis 2019 par l’équipe de la manifestation, cette récompense a déjà salué Gilles Bachelet, Marie Desplechin, Lucie Félix, Marc Boutavant, Beatrice Alemagna et Susie Morgenstern.

Formé à l’École des arts décoratifs de Strasbourg dans l’atelier de Claude Lapointe, le lauréat a commencé dans la presse jeunesse, notamment chez Bayard, avant de multiplier les collaborations dans l’édition et les journaux français et étrangers. Sa manière de dessiner, quelques lignes pour camper un personnage ou une émotion, se retrouve dans des ouvrages destinés à des âges très différents.

Des personnages devenus familiers

Avec Max et Lili, les lecteurs connaissent son travail depuis 1992. Les textes de Dominique de Saint Mars, publiés chez Calligram, abordent à hauteur d’enfant les peurs, les disputes, l’amitié ou les difficultés familiales. En septembre, ActuaLitté relayait un article de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon, sur la place qu’occupe cette collection dans les échanges entre enfants et adultes.

Autre création, SamSam apparaît en 2000 dans Pomme d’Api avant de passer du livre à la télévision, puis au cinéma. Serge Bloch signe aussi les aventures de la sorcière Zouk avec Nicolas Hubesch et illustre Enquête au collège, la série de romans de Jean-Philippe Arrou-Vignod publiée chez Gallimard Jeunesse.

Sa bibliographie ne se limite pas à ces héros. Dans Moi j’attends…, écrit par Davide Cali, un fil rouge traverse une vie entière, de l’enfance à la vieillesse, au rythme des joies, des inquiétudes et des séparations. Publié chez Sarbacane, cet album a reçu le prix Baobab du Salon en 2005. Le tandem a également réalisé L’Ennemi (2007), où deux soldats découvrent peu à peu ce qui les rapproche malgré la guerre.

En 2014, La grande histoire d’un petit trait fait du dessin le sujet même de l’album : un enfant recueille une ligne vivante, qui grandit avec lui et l’accompagne dans ses créations. L’artiste y joue autant avec l’espace de la page qu’avec les sentiments de son personnage.

De Colmar aux enfants de Gaza

L’enfance de Serge Bloch devient elle-même matière à récit dans La Rue de l’Ours (L’Iconoclaste, 2018). Marie Desplechin prête sa plume à ses souvenirs de Colmar, autour de la boucherie casher familiale, des rites juifs et de la mémoire des parents qui ont dû fuir la région pendant la guerre.

En septembre 2026, les deux artistes ont publié Gaza. Eux, c’est nous (La Martinière). L’histoire suit Rim, une fillette palestinienne, son petit frère Mohamad et leurs grands-parents Yakoub et Amal, dont la vie quotidienne est bouleversée par le conflit. Des pages documentaires rappellent les droits des enfants. Proposé à 5 €, l’ouvrage mobilise 80 éditeurs jeunesse – l’intégralité des bénéfices sera reversée à Médecins du Monde.

Le principe rappelle d'ailleurs Eux, c’est nous, réalisé en 2015 avec Daniel Pennac, Jessie Magana et Carole Saturno, déjà illustré par Serge Bloch. Ce livre collectif soutenait l’accueil des réfugiés : ActuaLitté rapportait en 2017 que 125.000 € avaient été versés à la Cimade.

Cette année, le dessinateur a également accompagné les dix-huit récits de Pauline Bebe réunis dans Quand les étoiles chantaient… Contes de la sagesse juive (Gallimard Jeunesse), où humour et questions philosophiques se croisent.

Plusieurs rencontres à Montreuil

Le public retrouvera Serge Bloch à la 42e édition du Salon, du 25 au 30 novembre, sur le thème « Aux frontières du réel ». Dimanche 29 novembre, il participera à 11 h 45 à une lecture dessinée avec Bruno Doucey et Murielle Szac, puis au passage de relais avec Benoît Jacques à 16 h. Une rencontre autour de Gaza. Eux, c’est nous est prévue à 17 h avec Marie Desplechin, Jean-François Corty et le collectif d’éditeurs.

Lundi 30 novembre, Lucie Servin animera l’entretien consacré à la Grande Ourse 2026 à 10 h 30, avant une signature à 11 h à la librairie des Pépites. L’entrée du Salon, à Paris Montreuil Expo, est gratuite, sur réservation obligatoire.

Par Cécile Mazin

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