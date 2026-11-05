Un généreux anonyme offre 6 millions € pour sauver une bibliothèque aux multiples trésors

La campagne de financement était annoncée pour avril 2026. Elle n’a finalement jamais été lancée : un mécène individuel s’est proposé de couvrir, à lui seul, la totalité du chantier. Le château de Chantilly et l’Institut de France, propriétaire des lieux, ont confirmé cet engagement dans un communiqué diffusé début novembre, après avoir alerté en janvier sur la dégradation du cabinet des livres. Le nom du donateur, comme les modalités de versement, n’a pas été communiqué.

Ce financement se distingue des opérations de conservation des livres, engagées de longue date. Il concerne l’architecture de la salle, ses rayonnages, son décor et ses équipements. En 2026, le château poursuit le récolement des collections, indispensable avant leur déplacement et les interventions sur place. Près de 400 mètres linéaires d’ouvrages sont concernés. Les études préalables doivent suivre en 2027, avant deux années de travaux à partir de 2028.

Des reliures fragilisées par l’environnement

Dans cette bibliothèque ouverte au public depuis 1897, l’usure du temps se double de contraintes plus récentes. Le château signale des variations d’humidité, une absence de filtration de l’air, un éclairage inadapté et des installations électriques vieillissantes. Ces conditions mettent en péril les volumes et les éléments décoratifs. La forte fréquentation impose, elle aussi, de revoir l’organisation des visites.

L’établissement a déjà instauré un accès sur réservation horaire, assorti d’un supplément de 3 euros au billet d’entrée. Ce dispositif sert à limiter les flux : la somme supplémentaire contribue aux frais de personnel et à la restauration des livres. Les interventions prévues portent notamment sur la stabilisation du plancher, l’isolation, la surveillance de la température et de l’hygrométrie ainsi que la mise aux normes électriques.

Le sauvetage des collections ne commence donc pas avec ce don. Une campagne engagée depuis 2020, grâce à plusieurs mécènes, a déjà permis de dépoussiérer 14 000 volumes. À l’occasion de l’exposition Les Trésors restaurés, en février 2026, le musée Condé faisait état de 2 500 reliures décrassées et de 200 ouvrages restaurés.

Il précisait que 300 000 euros avaient été réunis depuis 2022 pour ces opérations. Nettoyer et consolider les pièces fragiles était un préalable : les déplacer sans précaution pour rénover la salle risquait d’aggraver les dommages.

Le cabinet conçu pour un prince bibliophile

Aménagé en 1875-1876 par l’architecte Honoré Daumet, le cabinet des livres avait été pensé pour Henri d’Orléans, duc d’Aumale, qui avait réuni une remarquable collection de manuscrits et d’imprimés rares. La structure métallique à deux niveaux et sa coursive s’insèrent dans le château Renaissance. Le mobilier dissimule même l’escalier d’accès à l’étage, afin de préserver la continuité des rangées de livres.

Parmi les pièces les plus connues figure Les Très Riches Heures du duc de Berry, livre de prières enluminé au XVe siècle, acquis par le duc d’Aumale en 1856. Restauré en 2024, il a fait l’objet d’une exposition en 2025. Sa fragilité interdit cependant une présentation permanente de l’original, que le public peut découvrir sous forme numérique. Le château conserve aussi quelque 700 incunables, imprimés avant 1501, et près de 1500 manuscrits.

Ce patrimoine est au cœur d’un travail de valorisation déjà suivi par ActuaLitté. En 2022, notre rédaction décrivait une opération de mécénat invitant les bibliophiles à parrainer un volume pour contribuer à sa préservation. La contribution annoncée en novembre change l’échelle : elle prend en charge le cadre bâti de la bibliothèque, et non une sélection d’ouvrages.

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Après la rénovation, le château souhaite élargir l’accès au cabinet des livres et renforcer les actions de médiation, notamment auprès des jeunes visiteurs. Aucun dispositif précis ni calendrier de réouverture n’est encore annoncé. Le chantier doit, pour l’heure, s’achever en 2030.

Crédits photo : Cabinet des livres © Sophie Lloyd

Par Dépêche

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