Archivio : quand les œuvres d’art racontent notre monde

Dans ces temps troublés, on peut être tenté de s’évader du chaos, ou bien de confronter les soubresauts de la société. Archivio propose de faire les deux à la fois : se plonger dans l’univers d’une œuvre d’art et la suivre dans les péripéties de sa vie matérielle à travers son contexte politique, économique, social…

Notre contact au monde réel est dénaturé par les réseaux sociaux et les médias en flux numérique : il nous faut retrouver une médiation saine et matérielle. Les œuvres d’art ont le pouvoir de nous relier au monde. Au monde spirituel, comme elles l’ont fait pendant des siècles, au monde profane, comme elles peuvent le faire aujourd’hui.

Les œuvres d’art sont des objets matériels qui inscrivent leur forme et leur image dans la réalité. C’est pourquoi elles ont la capacité de refléter leur environnement, de l’influencer ou de le subir. Et ces objets sont bavards quand on les écoute. Nous avons tant à apprendre de la circulation de Guernica de Pablo Picasso — dont la représentation est partout en ce moment en Ukraine — ou encore de la signification de Hommage à New York de Jean Tinguely qui révèle en 1960 les graves défaillances de l’American Dream dont nous subissons les conséquences encore aujourd’hui.

L’art ne parle pas à tout le monde ; peut-être parce que la fréquentation des images et des formes artistiques se fait dans une pratique sociale lointaine de certaines et certaines d’entre nous : la galerie, le musée, la foire… Peut-être aussi que le regard, blasé, reste en retrait de ce qu’il voit. Pourtant « l’objet, pour exister, doit se laisser goûter » (Georges Salles).

Goûter l’œuvre d’art et goûter son rapport au monde : voilà tout le projet d’Archivio. Quand on ne peut plus voir, on peut encore lire, même seulement quelques pages. Contre toute attente, les images ne s’imposent pas dans « La vie privée des œuvres » ; c’est par les mots que ce projet se construit, à travers des histoires qui ouvrent un chemin alternatif vers l’art. C’est l’art comme vous ne l’avez jamais lu — à défaut d’être ébloui par les images.

La vie des œuvres d’art est une clé originale de décryptage de la marche du monde. Le pas de côté mis en acte par les autrices et auteurs, le format de 60 pages accessibles à un large lectorat et les thèmes significatifs relèvent avant tout d’une vision militante. Oui, Archivio, comme toute maison d’édition, souhaite vendre des livres, mais pas n’importe lesquels : des livres qui divertissent autant qu’ils font réfléchir, avec autant d’action que de contemplation, dans un monde qui a absolument besoin des deux pour s’épanouir.

DOSSIER - Salon d’automne L’Autre Livre 2026 : l’édition indépendante à l’honneur

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com