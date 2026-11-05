DOFUS : Ankama lance gratuitement sa nouvelle série animée sur YouTube

Dans l’univers de DOFUS, Welsh, jeune cuisinier du village de Brassica, voit sa vie bouleversée par l’arrivée du dragon Asalar et du héros Joris. Leur rencontre le précipite dans un affrontement avec la reine Zabelle et son fils Shedar. Le premier épisode s’intitule « Tourte aux champignons » ; le suivant, « Omelette au fromage ».

Créée et écrite par Anthony « ToT » Roux, la série est produite avec le studio japonais Massket. Proposée en français, japonais et anglais, avec des sous-titres dans quatre langues, elle associe animation et jeu vidéo.

Des codes cadeaux accompagnant les épisodes et des indices dissimulés dans les images permettront de débloquer des objets et des quêtes dans DOFUS, DOFUS Retro et DOFUS Touch. Dès le lancement, un familier virtuel nommé Minimou figure parmi les récompenses annoncées.

Par Dépêche

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