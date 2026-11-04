Depuis Marseille, les éditions Chum tracent leur propre chemin

Les éditions Chum, installées à Marseille, poursuivent leur développement. Nous sommes depuis cet été diffusés par CED-CEDIF et distribués par DG Distribution.

Créer une maison d'édition loin des circuits parisiens relevait du pari ; nous l'avons fait, pas à pas, en toute liberté, en publiant des textes qui ne ressemblent pas aux autres et que nous portons patiemment jusqu'à leurs lecteurs. Notre ligne éditoriale tient toujours en une phrase : des histoires bien écrites qui donnent à réfléchir, sans prétention. « Bien écrites », car la langue est un artisanat joyeux qui se travaille patiemment. « Qui donnent à réfléchir », car un livre doit planter sa graine et cheminer avec son lecteur une fois refermé. « Sans prétention », enfin, car sincérité et clarté permettent le partage.

Notre tonalité ? Simple, joyeuse et sérieuse. Simple, pour l'ouverture à tous. Joyeuse, car lire est d'abord un plaisir. Sérieuse, enfin, car nos thématiques — les racines, la famille, les violences, la survie de notre espèce — nous touchent au plus profond de notre humanité.

Notre catalogue d'une cinquantaine de titres est organisé en quatre collections. Nuances de noir rassemble des romans noirs et des fictions à suspense, toujours porteurs d'un témoignage de société, car le crime en littérature est aussi une manière d'éclairer le monde réel. Lignes de vie propose des récits qui partagent des expériences de vie universelles : survivre à la mort d'un enfant, assumer son identité, changer de vie…

Faire Terre veut contribuer à la transformation écologique et sociétale : mieux vivre ensemble, sur une planète soutenable et apaisée, avec des textes qui analysent, mais surtout proposent des pistes, sans déni. Enfin, Licence de lettres accueille la littérature blanche : romans et nouvelles de l'intime.

Nous croyons au livre comme bien commun, aux librairies, aux bibliothèques, à une diversité éditoriale exigeante. Dans un monde bruyant, nous publions des voix posées, avec la même passion depuis 2014.

Nos ouvrages sont imprimés en France.

Crédits photo : Les éditions Chum

Par Auteur invité

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