Depuis Marseille, les éditions Chum tracent leur propre chemin

À l’occasion du salon L’Autre Livre, ActuaLitté poursuit ses cartes blanches consacrées à l’édition indépendante. Installées à Marseille depuis 2014, les éditions Chum défendent une littérature accessible, exigeante et engagée, loin des circuits parisiens. Avec une cinquantaine de titres au catalogue, la maison cultive le plaisir de lire et le goût des textes qui interrogent notre société.
Le 04/11/2026 à 12:20 par Auteur invité
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
04/11/2026 à 12:20
0
Commentaires
0
Partages
Les éditions Chum, installées à Marseille, poursuivent leur développement. Nous sommes depuis cet été diffusés par CED-CEDIF et distribués par DG Distribution.
Créer une maison d'édition loin des circuits parisiens relevait du pari ; nous l'avons fait, pas à pas, en toute liberté, en publiant des textes qui ne ressemblent pas aux autres et que nous portons patiemment jusqu'à leurs lecteurs. Notre ligne éditoriale tient toujours en une phrase : des histoires bien écrites qui donnent à réfléchir, sans prétention. « Bien écrites », car la langue est un artisanat joyeux qui se travaille patiemment. « Qui donnent à réfléchir », car un livre doit planter sa graine et cheminer avec son lecteur une fois refermé. « Sans prétention », enfin, car sincérité et clarté permettent le partage.
Notre tonalité ? Simple, joyeuse et sérieuse. Simple, pour l'ouverture à tous. Joyeuse, car lire est d'abord un plaisir. Sérieuse, enfin, car nos thématiques — les racines, la famille, les violences, la survie de notre espèce — nous touchent au plus profond de notre humanité.
Notre catalogue d'une cinquantaine de titres est organisé en quatre collections. Nuances de noir rassemble des romans noirs et des fictions à suspense, toujours porteurs d'un témoignage de société, car le crime en littérature est aussi une manière d'éclairer le monde réel. Lignes de vie propose des récits qui partagent des expériences de vie universelles : survivre à la mort d'un enfant, assumer son identité, changer de vie…
Faire Terre veut contribuer à la transformation écologique et sociétale : mieux vivre ensemble, sur une planète soutenable et apaisée, avec des textes qui analysent, mais surtout proposent des pistes, sans déni. Enfin, Licence de lettres accueille la littérature blanche : romans et nouvelles de l'intime.
Nous croyons au livre comme bien commun, aux librairies, aux bibliothèques, à une diversité éditoriale exigeante. Dans un monde bruyant, nous publions des voix posées, avec la même passion depuis 2014.
Nos ouvrages sont imprimés en France.
Crédits photo : Les éditions Chum
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
En 1975, la Turquie mâchait du Dandy, chewing-gum fabriqué sous licence danoise. Un demi-siècle plus tard, le mot ouvre une réflexion mordante sur les emprunts culturels et leurs contradictions. De Baudelaire à Bihruz Bey, héros d’un roman ottoman qui copie l’élégance européenne jusqu’au ridicule, ce détour littéraire interroge ce que les langues avalent, transforment et finissent par faire leur. Et si l’identité tenait aussi à ce que l’on emprunte ?
05/11/2026, 14:16
À l’occasion du salon L’Autre Livre, ActuaLitté poursuit ses cartes blanches consacrées à l’édition indépendante. Avec sa collection « La vie privée des œuvres », la maison Archivio explore les liens entre art, histoire et société. À travers des récits courts et accessibles, elle invite à découvrir les œuvres autrement, au-delà des images et des musées.
05/11/2026, 08:00
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes. Fondée en 2005 dans le Calvados, La Feuille de thé cultive une aventure éditoriale familiale, désormais portée par deux générations. Attachée à la qualité du style, elle défend les voix singulières de la littérature française et francophone.
03/11/2026, 17:00
À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, les éditions Chèvre-feuille étoilée se prêtent à l’exercice.
02/11/2026, 15:17
À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, Calliope Éditions se prête à l’exercice.
02/11/2026, 12:06
À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, les éditions d’Avallon se prêtent à l’exercice.
02/11/2026, 08:30
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté met à l’honneur les maisons d’édition indépendantes et la diversité de leurs démarches éditoriales. Dans une série de cartes blanches, ces structures partagent leur parcours, leurs convictions et leur manière de défendre une littérature à l’écart des sentiers battus. Parmi les exposants de cette édition, L’Atelier de l’Agneau Éditeur prend la parole pour présenter son identité et ses engagements.
01/11/2026, 14:52
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches consacrées aux maisons d’édition indépendantes. Un espace de parole où chacune présente ses engagements, ses choix éditoriaux et sa conception du métier. Fondé en 2018, Bruno Guattari Éditeur explore les frontières entre littérature, arts visuels et réflexion critique, à travers des publications qui privilégient la curiosité, l’expérimentation et le dialogue entre les disciplines.
30/10/2026, 14:30
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches consacrées aux maisons d’édition indépendantes. Chacune y partage son parcours, ses convictions et sa manière de faire vivre la littérature. Fondée en 2000, Voix Tissées place la poésie au cœur de son engagement, à travers des recueils, des publications destinées à la jeunesse et des initiatives favorisant l’accès à l’écriture et à la lecture. Une démarche attentive à la diversité des voix et à la rencontre des publics.
29/10/2026, 15:52
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches dédiées aux maisons d’édition indépendantes. Chacune y présente son histoire, ses engagements et les choix qui façonnent son catalogue. Avec Les Livres de Nina, Ioulia Hamamdjian et Emma Pauchont invitent les jeunes lecteurs à redécouvrir des contes traditionnels venus du monde entier, parfois oubliés ou inédits en français. Une aventure éditoriale où la richesse des illustrations accompagne la transmission des récits et l’ouverture à d’autres cultures.
28/10/2026, 16:52
Dans les coulisses du Grand-Guignol, l’horreur se fabrique aussi à coups de complicité et d’amitié. Pour Cyril Camus, la création est avant tout une aventure collective. Entre tournages amateurs, roman écrit à quatre mains, expériences théâtrales et jeux de rôle, l’écrivain revient sur ces passions partagées qui ont nourri son roman. Un hommage à la camaraderie, à l’imagination collective et à ceux qui prennent autant de plaisir à créer qu’à faire frissonner.
28/10/2026, 14:54
Et si Homère lui-même était suspecté d’avoir écrit avec une IA ? À partir de l’affaire Thélyson Orélien, Samuel Lequette interroge la place des détecteurs dans le jugement porté sur les œuvres. Entre formules homériques, critique littéraire et droit à l’opacité défendu par Édouard Glissant, il plaide pour une lecture qui ne se réduise pas à la recherche de preuves. Samuel Lequette est professeur de lettres, linguiste de formation et écrivain.
26/10/2026, 12:42
Accusé d’avoir recouru à l’intelligence artificielle pour écrire son roman, Thélyson Orélien cristallise les contradictions du monde littéraire. Dans ce texte initialement publié sur son Substack, l’écrivain Thierry Crouzet prend le contre-pied des accusations : à partir d’une analyse stylistique du livre, il interroge la fiabilité des indices d’écriture automatisée et défend le potentiel créatif de l’IA, sans éluder la question du plagiat.
23/10/2026, 10:50
Auteur de fiction et responsable des données décisionnelles dans la direction informatique d’une entreprise française, selon sa propre présentation, Pierre-Étienne Masure défend une autre réponse à l’irruption de l’IA en littérature. Plutôt que de multiplier détecteurs et labels, il propose de renforcer la responsabilité des auteurs et des éditeurs, garants du travail créatif et de la transparence envers les lecteurs. Une question de confiance.
22/10/2026, 15:28
Aimer un enfant ne suffit pas à l'éduquer. Encore faut-il lui apprendre la frustration, le respect d'autrui et les limites de son propre désir. Pour le psychanalyste Jean-Charles Bettan, la bienveillance parentale peut devenir une forme de renoncement lorsque les adultes n'osent plus exercer leur autorité. Entre brutalité et démission éducative, il défend une exigence oubliée : aider les enfants à grandir en acceptant de leur dire non.
22/10/2026, 08:30
Chez les écrivains, l’inspiration emprunte des chemins inattendus. Tandis que ses personnages s’enivrent et se droguent dans les coulisses du Grand-Guignol, Cyril Camus, lui, carbure au thé. De Belfast à Toulouse, il raconte comment une tasse d’English Breakfast s’est changée en passion pour les thés du monde entier, jusqu’à accompagner l’écriture de son roman d’horreur. Un récit plein d’autodérision, entre littérature, voyages et vapeurs de thé.
21/10/2026, 12:05
Avant même le coup d’envoi entre Lille et Galatasaray, les titres sont déjà écrits. « Trois points impératifs », « Lions » contre « Dogues », métaphores guerrières et slogans de publicitaires : le football se raconte dans une langue où la formule précède souvent les faits. À travers une rencontre indécise, ce billet observe avec ironie les clichés de la presse sportive, prompte à transformer une victoire, une défaite ou un nul en récit héroïque.
21/10/2026, 10:20
Au cinéma, elles pactisent avec le diable, jettent des sorts et sèment la terreur. Mais les sorcières d’aujourd’hui ressemblent-elles vraiment à ces créatures inquiétantes ? Entre fascination pour la fiction, clichés tenaces et pratiques contemporaines, une enquête explore ce que les écrans racontent — et déforment — de la sorcellerie. Catherine Dumont Levesque, publiée aux éditions Oxus démystifie ces femmes, à l'approche d'Halloween.
19/10/2026, 16:09
Pour le second texte de cette « Clinique sauvage », il s’agit d’une terrasse d’un autre genre. À Paris, dans son 7e arrondissement, au 217 du boulevard Saint-Germain, se tient la Maison de l’Amérique latine, dont deux salons portent les noms de deux prix Nobel, Neruda et Mistral. Ses murs ont vu passer Daudet, Maupassant, Mallarmé et le jeune futur père de la psychanalyse.
19/10/2026, 11:19
Deux auteurs romains, deux façons de déshabiller le pouvoir. Tacite en dévoile les rouages : peur, servilité, silence et consentement. Suétone en explore les coulisses, les pulsions et les excès des empereurs. Sous la plume du psychanalyste Jean-Charles Bettan, leurs œuvres éclairent une question qui n’a rien perdu de son actualité : pourquoi les sociétés acceptent-elles de se soumettre à ce qu’elles savent destructeur ? Une lecture désenchantée.
17/10/2026, 11:17
Dix-huit ans après avoir été sommé d’écrire plus court par un directeur de création, Adnan Algın retrouve la même injonction face à l’intelligence artificielle : couper, resserrer, simplifier. Mais que devient un texte lorsqu’on lui retire ses détours, ses références, son humour et jusqu’à sa voix ? De David Ogilvy à Blaise Pascal, ce récit ironique interroge ce que l’on perd lorsque raccourcir devient un réflexe, face à une machine qui confond parfois concision et appauvrissement.
17/10/2026, 10:31
La bande dessinée a longtemps tourné ses pages. La voilà qui bientôt défilera. Après avoir fait entrer les cases dans les smartphones, la société française Bang! veut désormais réveiller les catalogues des éditeurs. Au programme : intelligence artificielle, lecture verticale et patrimoine remis en circulation. De quoi donner une seconde jeunesse aux albums sans les condamner au régime minceur. Reste à savoir si l'on peut changer le format sans bousculer l'art. Par Clément Cousin, cofondateur de Bang!.
15/10/2026, 16:01
Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. Pour écrire ce roman historique, il n’a pourtant suivi ni Dumas, ni Walter Scott, ni Maurice Druon. Ses influences viennent d’ailleurs : Stephen King, Umberto Eco, Salman Rushdie, Quentin Tarantino ou encore Alan Moore. Autant de références qui ont façonné son goût pour les récits où l’Histoire côtoie l’ironie, le mystère et l’horreur. L’auteur raconte comment ces rencontres littéraires et cinématographiques l’ont conduit jusqu’à un théâtre parisien disparu.
14/10/2026, 13:02
Et si ne pas finir un livre n’était pas un échec ? À l’heure où l’attention s’éparpille, où les défis de lecture transforment les livres en trophées et où l’intelligence artificielle uniformise les voix, Clément Bosqué défend le droit de lire autrement : lentement, par fragments, sans obligation de résultat. Dans Pensées philosophiques pour raviver la flamme en soi (éditions Oxus), il célèbre la difficulté, la liberté et ce « joyeux entêtement » qui font de la lecture une expérience singulière.
13/10/2026, 16:05
Une virgule sauvée, un accord redressé, une coquille écartée : le lecteur n’en saura rien. De la Bible de 1631 aux imprimeries ottomanes, Adnan Algın, lui-même correcteur, rend hommage à ces artisans invisibles qui veillent sur les livres et les journaux. Entre humour féroce et mélancolie, il raconte un métier dont la réussite se mesure aux erreurs que personne ne verra — et dont l’effacement menace bien davantage que l’orthographe.
13/10/2026, 14:35
Quelques conseils à glaner de la part de nos collègues du passé ? Un exemple parmi d’autres est celui de la traductrice anglaise Sarah Austin pour défendre ses droits intellectuels : « Cela a été ma pratique invariable, dès que je m’engage à traduire une œuvre, d’écrire à l’auteur, lui annonçant mon intention et ajoutant que s’il voit une omission ou s’il a une correction ou un ajout à faire, ceci dépendra de mon bon vouloir et de mon attention à ses suggestions. »
12/10/2026, 10:20
Dix mois après avoir quitté la librairie, Elsa continue pourtant d’enchaîner les livres. Mais à force de lire sans interruption, une question s’impose : est-ce encore l’envie de lire, ou simplement une habitude devenue refuge ? Entre pile à lire, achats compulsifs, peur du vide et plaisir intact de certaines découvertes, ce billet interroge avec franchise ce que nos lectures disent parfois de nous — et de nos automatismes.
08/10/2026, 09:00
Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. Lorsqu’il n’écrit pas ses propres histoires, il étudie celles des autres. Chercheur à l’Université Toulouse Jean Jaurès, spécialiste de Neil Gaiman, du fantastique, de la bande dessinée et des cultures populaires, il a fait de l’analyse des récits un autre versant de son travail. Ces recherches ont directement nourri Grand-Guignol, de la construction des ambiances au goût pour une documentation fouillée.
07/10/2026, 14:35
Au 27, boulevard Saint-Michel, il ne reste rien du café Vachette où Verlaine, Moréas, Yahya Kemal ou İbrahim Çallı ont laissé leurs traces. Rien, sinon des récits, des plaques déplacées et quelques souvenirs incertains. Entre littérature, peinture et mémoire parisienne, Adnan Algın, correcteur, remonte le fil d’un lieu disparu, où l’on payait parfois ses dettes en vers, en leçons ou en tableaux. Aujourd’hui, une banque tient les comptes. À sa manière.
05/10/2026, 17:35
Phénomène identitaire largement porté par les réseaux sociaux, le thérianisme désigne le sentiment d’une proximité profonde avec un animal, jusqu’à parfois se vivre comme partiellement animal. Le psychanalyste Jean-Charles Bettan interroge ce que cette identification dit du rapport au corps, à l’adolescence et à la construction de soi, tout en mettant en garde contre les rapprochements trop rapides avec la dysphorie de genre.
05/10/2026, 10:52
Le nom d’un auteur change-t-il notre manière de lire ? À partir du Prix de la Page 111, qui soumet au jury des textes anonymisés, Adnan Algın, écrivain, poète et correcteur, interroge le poids de la réputation dans le jugement littéraire. Prix, éditeur, critiques et œuvres antérieures composent un « capital de la signature » capable d’accorder davantage de crédit à une phrase — ou d’en refuser à celle d’un inconnu. Une invitation à relire les textes avant leurs auteurs.
01/10/2026, 16:14
Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. S’il revendique depuis l’enfance une passion pour les livres et l’horreur, l’écrivain entretient avec la musique une relation tout aussi profonde — quoique née plus tardivement, presque par accident. Du punk français aux chants celtiques, de Bob Dylan au free-jazz, des musiques de films à la darksynth, ses écoutes accompagnent autant son quotidien que son travail d’écriture. Au point de faire de la bande-son de Grand-Guignol une composante à part entière du roman. Il revient sur cette « musicobsession », ses découvertes fondatrices et ces morceaux qui, parfois, donnent à la fiction sa couleur avant même que les mots ne l’installent.
30/09/2026, 13:35
Auteur et président de l’Association de sauvegarde de l’Abbaye Saint-Félix de Montceau, Guilhem Méric revendique un parcours d’« auteur hybride », entre maisons d’édition et publication indépendante. À l’occasion du lancement de MORLHED – L’Ombre des Primordiaux, il explique pourquoi il a choisi le financement participatif, entre maîtrise des droits, cohérence de son univers, contexte économique du livre et relation directe avec ses lecteurs.
30/09/2026, 12:48
Créée en juillet 2024 pour distinguer les œuvres d’origine humaine des contenus générés par intelligence artificielle, l’association Fabrication Humaine défend un label gratuit fondé sur l’engagement de l’artiste. Dans cette tribune, elle prend appui sur l’affaire Thélyson Orélien pour interroger la place prise par les outils de détection : sans trancher sur l’origine de C’était ça ou mourir, elle appelle à distinguer l’indice de la preuve et plaide pour davantage de transparence dans les processus de création.
28/09/2026, 16:30
L’affaire Thélyson Orélien s’est imposée en quelques jours au cœur de la rentrée littéraire. Soupçonné d’avoir eu recours à l’intelligence artificielle pour écrire C’était ça ou mourir, puis rattrapé par plusieurs cas de plagiat concernant des textes anciens, l’auteur québécois conteste les accusations visant son roman. Le retrait du livre de la sélection du Goncourt a encore amplifié une controverse qui interroge désormais tout le monde éditorial. Par Auguste Feydeau.
26/09/2026, 14:00
Autres articles de la rubrique À la loupe
D’un côté, Jacques Lacan, ses concepts et son autorité de psychiatre. De l’autre, Antonin Artaud, les nerfs à vif et les mots qui cognent. En 1938, le premier examine le second à Sainte-Anne. Mais qui juge qui ? Qui détient la vérité sur la folie ? Dans cet essai, Ilios Chailly remonte le fil d’une confrontation explosive, entre pouvoir médical, création littéraire et révolte du corps. Avec, en toile de fond, une question : que vaut la parole d’un homme lorsque ceux qui prétendent le soigner refusent de l’entendre ?
03/11/2026, 18:18
Disparu le 13 février dernier à l’âge de 92 ans, le philosophe Nicolas Grimaldi laisse une œuvre traversée par le désir, le temps et les contradictions de l’existence. Dans cet hommage, Aliocha Wald Lasowski retrace le parcours d’un penseur qui, de Montaigne à Proust, n’a cessé d’interroger notre rapport au monde. Une exploration de sa philosophie, où l’art, l’amour et l’imprévu nourrissent une profonde passion pour la vie.
02/11/2026, 17:33
Exclusif - 47.000 € à rembourser pour un ouvrage jamais livré : pour cette autrice, la douloureuse fut amère. Un certain Éric Z. s’en sortit bien mieux : deux ans après la date butoir, toujours pas de manuscrit, mais 30.000 € d’avance jamais rendus. Récemment, Flammarion a fait condamner un écrivain à restituer près de 5000 € pour un manuscrit jamais remis. Trois contrats qui déraillent, trois additions avec un point commun : quand l’édition règle ses comptes, qui passe à la caisse ? Enquête sur ces histoires de livres qui finissent au tribunal.
01/11/2026, 09:33
Des rebondissements à intervalles réguliers, des personnages anormalement charismatiques, des histoires d’amour sous perfusion et des événements qui s’enchaînent sans laisser au lecteur le temps de dormir : la littérature présente des symptômes inquiétants. Cinq ouvrages ont été convoqués devant une commission antidopage. Reste à déterminer ce qui, dans un roman, constitue réellement une tricherie.
31/10/2026, 09:19
Un mort, cinq blessés et une attaque dont le caractère raciste est au cœur de l’enquête antiterroriste. Après les tirs du 23 octobre 2026 à Trappes et La Verrière, dans les Yvelines, les éditions Rue du monde sortent du silence. Implantée depuis 30 ans dans l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la maison d’édition jeunesse dénonce la haine raciste et appelle à défendre la fraternité, au plus près des habitants et des enfants.
29/10/2026, 10:38
Les jurés du Goncourt ont dévoilé leurs ultimes choix : quatre romans, deux chez Gallimard, un chez Minuit et un dernier chez Flammarion. Soit un carton plein pour le groupe Madrigall. Vincent Bolloré, dont le groupe familial détient 30,4 % du capital de Louis Hachette Group, maison mère indirecte de Hachette Livre, répond à une interview (presque) imaginaire de ActuaLitté.
27/10/2026, 15:58
À l'approche des troisièmes États généraux des festivals et salons du livre, les 3 et 4 novembre 2026, le directeur de la Sofia, Geoffroy Pelletier, expose les contradictions du secteur, explique les arbitrages budgétaires relatifs à l’action culturelle et s'inquiète d'un recul de la lecture qui pourrait encore s'aggraver en 2027.
27/10/2026, 11:50
Le projet de loi de finances du gouvernement, pour l'année 2027, a été précédé par des exigences d'économies sur les dépenses de l'État, conduisant à une baisse de la plupart des budgets des ministères. Celui de la Culture n'y a pas échappé, après de sévères coupes déjà effectuées en 2026. Une soixantaine d'organisations du livre et de la lecture ont rédigé un plaidoyer, afin d'inciter le gouvernement à revoir sa copie. Nous reproduisons ci-dessous leur appel, dans son intégralité.
27/10/2026, 08:57
Ils espionnent leurs voisins, attendent un être cher, surveillent un ennemi ou découvrent qu'un dragon fait griller des beignets dans la maison d'en face. La littérature compte des milliers de personnages qui regardent par la fenêtre, sans qu'aucune instance n'ait jamais songé à homologuer leurs performances. Une lacune institutionnelle particulièrement préoccupante, désormais prise en charge.
24/10/2026, 08:11
L'affaire Thélyson Orélien a relancé le débat sur les textes produits par l'intelligence artificielle. Mais une question plus profonde demeure : comment les critères qui façonnent un livre deviennent-ils véritablement ceux de son auteur ? Par Peter Kahl, chercheur indépendant, Lex et Ratio — Prague.
23/10/2026, 17:34
On connaît le traducteur des Mille et Une Nuits, on ignore souvent le savant qui collectionna les médailles, déchiffra les manuscrits et rapprocha l’Orient de la France. Antoine Galland (1646-1715) ne fut pas seulement le passeur de Shéhérazade : il fut l’un des artisans discrets de l’orientalisme savant et l’un de ceux qui ont appris à la France à lire l’Orient. Par Amel Aït-Hamouda.
23/10/2026, 16:59
Derrière Nadja, figure mythique du surréalisme immortalisée par André Breton, se trouvait Léona Delcourt, une femme dont la vie, les lettres et l’internement psychiatrique racontent une autre histoire. Comment retrouver la personne réelle derrière le personnage littéraire ?
21/10/2026, 13:10
Ouverte le 17 octobre à Paris, la boutique éphémère de la Maison Ghibli a connu un premier week-end mouvementé. Malgré les manifestations, les fans sont au rendez-vous pour retrouver l’univers de Hayao Miyazaki.
20/10/2026, 16:43
Publié en janvier 1829, le recueil Les Orientales de Victor Hugo ne doit rien à un voyage réel. C'est un Orient rêvé, tissé de lectures et d'imaginaire, qui allait pourtant bouleverser la poésie française et imposer son auteur comme le chef de file du romantisme. Par Amel Aït-Hamouda.
19/10/2026, 18:18
En six semaines, Sarah Knafo aura vendu 46.304 exemplaires de plus qu’Éric Zemmour avec son essai de 2021, La France n'a pas dit son dernier mot. Le Casse du siècle tient mieux la distance et s’impose surtout dans les grandes surfaces spécialisées, ventes en ligne comprises. Mais l’ancien journaliste conserve un solide passé de best-seller, notamment avec Le Suicide français. Derrière la bataille des chiffres se dessinent deux carrières médiatiques et des rôles politiques qui évoluent.
17/10/2026, 10:54
En 1942, un enfant meurt sous les torpilles nazies. Le ciel reconnaît une erreur et le ramène à la vie. En 1991, Grant Morrison et Duncan Fegredo ressuscitent ce héros pour le précipiter dans un enfer où même les anges deviennent suspects. Entre les deux, les comics ont grandi, les certitudes vacillé, et l'horreur appris à peindre.
17/10/2026, 09:15
Fortunes obscures, mariages intéressés, ouvriers sacrifiés : certains personnages de roman auraient du mal à justifier leur train de vie. D'autres ne possèdent pas encore les biens qu'ils convoitent. Voilà qui complique le contrôle. Depuis le 29 juillet, le service de correction en ligne des déclarations de revenus 2025 est ouvert, jusqu'au 30 novembre 2026. On n'y régularise ni contrat démoniaque ni héritage félin...
17/10/2026, 07:30
À l'université Paris Nanterre, la « semaine rouge » bat son plein. À Saint-Cloud, les étudiants du pôle Métiers du livre ont choisi une autre manière de poursuivre la mobilisation : organiser leurs propres cours. Syndicalisme, expériences professionnelles, avenir des bibliothèques, précarité dans l'édition… À la veille des manifestations du 17 octobre, ActuaLitté a rencontré cette génération qui aime les livres, mais n'accepte pas la passion comme une rémunération suffisante.
16/10/2026, 20:50
Après le dépôt, puis le retrait, d’un amendement du Rassemblement national visant à supprimer sa subvention publique dans le budget 2027, la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) réagit dans une tribune. Elle rappelle ses missions de diffusion des savoirs et défend la liberté de la recherche en sciences humaines et sociales.
16/10/2026, 17:34
Au Mondial de l’auto, la 2 CV revient en électrique, les petites voitures abordables reprennent le devant de la scène et l’Europe négocie encore la trajectoire de 2035. Trois actualités que La voiture : décryptage d’une transition sous tension, de Léo Larivière et Diane Strauss, avec Marie Chéron, permet de lire autrement : comme les signes d’un contrat social, industriel et énergétique en pleine renégociation.
16/10/2026, 10:55
Le 16 octobre, la Journée mondiale de l’alimentation rappelle qu’il faut nourrir l’humanité, si possible correctement. La littérature, toujours soucieuse d’apporter sa contribution, propose quelques innovations : farine à l’arsenic, cannibalisme institutionnalisé, banquet princier avec sacrifice humain et dîner d’anniversaire où les invités désignent ceux qui devront mourir. Cinq livres pour lesquels on conseillera de manger avant de venir. Et de garder son manteau.
15/10/2026, 13:46
Au Bar Hemingway du Ritz Paris, les héritiers de l’écrivain célébraient le centenaire de ce que beaucoup considèrent comme son meilleur roman, Le Soleil se lève aussi, publié le 22 octobre 1926. Une rencontre avec sa famille, mais aussi avec celle d'un éditeur de légende et de l'ombre, Maxwell Perkins.
14/10/2026, 17:35
Quel enfant n’a pas traîné ce que les adultes sans cœur appellent « objet transitionnel », alors que son vrai nom, c’est Doudou ? Peluche, poupée, bout de tissu : un meilleur ami, avec qui on mange, on pleure, on se mouche, on dort. Moi, c’était Lili : inséparables, vous dis-je. Alors la confier une nuit à une bibliothèque, même pas en rêve… Les plus jeunes, eux, ont manifestement moins de mal.
14/10/2026, 13:04
Après la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ligue des auteur·ices professionnels et le Syndicat national de l’édition, la Société des gens de lettres (SGDL) prend enfin publiquement position à son tour contre le projet de dissolution du Centre national du livre (CNL).
14/10/2026, 12:59
Paris, mardi 13 octobre. À 14h30, rue de Rivoli, le départ du cortège de l’Hôtel de Ville approche. Le mouvement lycéen entre dans son cinquième acte, au lendemain de l’appel au calme d’Emmanuel Macron. En tête des revendications : les moyens pour étudier, les inégalités et les violences policières.
13/10/2026, 20:42
Je vais peut-être perdre des lecteurs. Des gens qui aiment mes romans mais préféreraient que je reste bien gentiment dans mes mondes imaginaires. Que je parle de fantasy, d’âmes-sœurs, de héros et de créatures fantastiques. Que je fasse rêver. Et surtout, surtout que je ne parle pas de politique. Tant pis. Parce qu’à un moment, se taire revient aussi à prendre position. Propos recueillis par Guilhem Méric.
13/10/2026, 16:59
À lire certaines pages livres, on dirait que la critique littéraire française a cessé de juger pour se contenter de recevoir et de remercier. C’est un choix éditorial, paraît-il ; le marché est fragile, comprenez-vous. J’appelle cela une abdication. Par Charles Garatynski.
12/10/2026, 18:18
Un Goncourt ou deux ? Lionel Destremau plaisante, avant de ramener ses ambitions de romancier à une aspiration plus essentielle : rencontrer des lecteurs. À Gradignan, le commissaire général de Lire en Poche décline sa « Soif d’idéal » en trois portraits. Entre transmission littéraire, incertitudes sur l’avenir des politiques culturelles et rêve de dirigeants humanistes, ses souhaits finissent par dessiner une même exigence : remettre l’être humain au centre.
11/10/2026, 17:46
Au salon Lire en Poche de Gradignan, Nicolas Rouillé revient sur Timika. Western papou, récompensé par le prix de littérature française 2026 Lire en Poche après une réédition chez Anacharsis. Ce roman, né d'une enquête en Papouasie occidentale, fait se croiser migrants indonésiens, chercheurs d'or et résistants papous autour d'une mine géante. L'écrivain raconte ses rencontres, ses choix de fiction et son souhait de voir un jour le livre traduit pour les lecteurs du territoire.
11/10/2026, 17:27
À Lire en Poche, à Gradignan, Johana Gustawsson revient sur Les Morsures du silence, récompensé par le prix du polar Sud Ouest/Lire en Poche 2026. Derrière une enquête ouverte par un meurtre en costume de Sainte-Lucie, la romancière franco-suédoise explore les blessures familiales, son installation difficile en Suède et les préjugés des lecteurs. Elle raconte aussi son travail à quatre mains avec le Norvégien Thomas Enger.
11/10/2026, 17:18
Exclusif - Toujours en lice pour le prix Renaudot Essai 2026, Jean-Paul Enthoven poursuit sa course avec son Dictionnaire amoureux du bonheur, paru en cette rentrée chez Plon. Mais certains passages du livre ressemblent singulièrement à des séquences publiées plus de dix ans auparavant par Frédéric Schiffter. ActuaLitté a confronté les textes. Un automne littéraire décidément très à thème...
11/10/2026, 08:00
Un livre à couverture rose lui a révélé, enfant, que lire permettait d'imaginer d'autres existences. Rencontrée samedi 10 octobre au salon Lire en Poche, à Gradignan, Djaïli Amadou Amal raconte cette découverte, le refuge trouvé dans l'écriture et le passage de la littérature à l'action. À travers Le Harem du roi, récemment paru en poche, et Espoir, son récit autobiographique, l'écrivaine camerounaise remonte aux origines de son engagement.
10/10/2026, 17:45
Au salon Lire en Poche de Gradignan, Maylis de Kerangal revient sur Jour de ressac, désormais disponible chez Folio. Le Havre, ville de son enfance, lui permet d’écrire une part d’elle-même sans transformer la narratrice en double. Entre mémoire des lieux, gestes du quotidien et réflexion sur l’intelligence artificielle, la romancière défend une littérature attentive à la justesse du regard, à la beauté et à la liberté de la fiction.
10/10/2026, 17:33
Un prosecco avec des glaçons, des enfants heureux, un roman qu'on pourrait écrire sans paniquer : Michèle Pedinielli ne manque pas d'idéaux. Rencontrée au festival Lire en Poche, à Gradignan, la romancière décline le thème « Soif d'idéal » en trois portraits : la femme, l'autrice et la révoltée. Trois aspirations qui oscillent entre humour et inquiétude, jusqu'à cette envie, aussi simple à formuler que difficile à satisfaire : ne plus avoir peur.
10/10/2026, 12:07
Correctrice au Monde depuis une vingtaine d’années, Muriel Gilbert veille sur des règles dont elle connaît pourtant les transformations. Rencontrée au salon Lire en Poche de Gradignan, où elle présente Le Petit Gilbert, la chroniqueuse de RTL revient sur la féminisation des noms de métiers, les expressions qui changent de sens et les accommodements parfois nécessaires avec la norme. Un métier où corriger ne signifie pas toujours avoir le dernier mot.
10/10/2026, 09:49
La littérature demande beaucoup au corps humain. Courir derrière un train, traverser un désert, accoucher, saigner abondamment, tomber amoureux sous une pluie battante ou mourir après quatre cents pages ne semble poser aucune difficulté particulière. Aller aux toilettes, en revanche, embarrasse manifestement la narration.
10/10/2026, 07:00
Commenter cet article