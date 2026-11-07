Distraits, étourdis ou écervelés : 11 personnages abonnés aux objets trouvés

Un service des objets trouvés ouvert la nuit s'impose. Mais une perte, en fiction, ne se mesure pas seulement à ce qui manque : elle se calcule en dettes, malentendus, kilomètres parcourus et parfois mondes traversés. Onze ouvrages se présentent au guichet. Aucun formulaire ne les prévoit.

Un collier à rendre, dix ans pour rembourser

La Parure et autres nouvelles réalistes, Guy de Maupassant

Mathilde Loisel n'a pas les moyens de ses ambitions mondaines. Invitée à un bal du ministère, elle emprunte à une amie une superbe parure de diamants. Une soirée de rêve, puis le collier disparaît. Les Loisel s'endettent pour le remplacer et passent dix années à rembourser. Prévenir la propriétaire aurait été une option ; la honte en décide autrement. Réunie ici avec six autres nouvelles, La Parure montre combien la peur du ridicule peut coûter plus cher que le luxe. Maupassant réserve une dernière précision dont le service des réclamations se serait passé.

Sans nez ni manteau, difficile de garder son rang

Le Nez – Le Manteau, Nicolas Gogol (trad. Henri Mongault)

À Saint-Pétersbourg, Kovaliov se réveille sans nez. L'organe, devenu autonome, semble mener une carrière sociale plus brillante que son propriétaire. Dans l'autre récit, Akaki Akakievitch, modeste employé, économise pour un manteau qu'on lui vole presque aussitôt. La bureaucratie n'accorde pas la même importance à toutes les détresses. Gogol fait du vêtement un instrument de dignité, et du visage une affaire de rang. Deux pertes, une société obsédée par les apparences. Pour le nez, le bureau compétent reste introuvable.

Barcelone : sac volé, repères compris

Objets perdus, Karla Suárez (trad. René Solis)

Un voleur emporte le sac de Giselle et ses porte-bonheurs. La jeune Cubaine sort de voiture pour le poursuivre et finit seule, de nuit, dans une Barcelone inconnue. Elle ne connaît ni le numéro de son compagnon, avec lequel elle vient de se disputer, ni l'adresse d'un ami qui vit sur place. Karla Suárez ne raconte pas qu'une touriste désorientée : Giselle a consacré sa vie à la danse et cherche depuis longtemps sa place. La disparition du sac précipite une question plus difficile : où se sentir chez soi lorsqu'on a déjà tant quitté ?

Quarante-trois ans de retard, et toujours pas de réclamation

Le Temps volé, Chloé Duval

Erwan avait écrit à Amélie pour la convaincre de tout quitter et de vivre avec lui. Elle ne reçoit jamais la lettre et épouse un autre homme. Quarante-trois ans plus tard, Flavie, romancière sentimentale, reçoit la missive et les excuses de la Poste. Pour elle, cet amour interrompu mérite une seconde chance. Direction la Bretagne, où elle entreprend de retrouver les anciens amoureux. Chloé Duval transforme ainsi un courrier en souffrance en enquête romantique, qui pourrait changer celle de Flavie. Le facteur a enfin terminé sa tournée ; rien ne garantit que le cœur ait suivi.

Le chef de gare retrouve ce qu'il aurait préféré oublier

Petits miracles au bureau des objets trouvés, Salvatore Basile (trad. Anaïs Bouteille-Bokobza)

Dans une gare italienne, Michele recueille les affaires oubliées. Un jour, entre deux sièges, il reconnaît son propre journal d'enfance. Sa mère l'avait emporté en l'abandonnant. Comment ce carnet se retrouve-t-il dans un wagon ? Michele soupçonne un geste délibéré ; Elena l'encourage à remonter la piste. Salvatore Basile fait du carnet retrouvé le début d'une enquête intime. Le passé revient sans billet et ne respecte aucun horaire. Le responsable des objets perdus devient son client le plus difficile.

Rome : une bicyclette volée, une autre pour enquêter

Les Voleurs de bicyclettes, Luigi Bartolini (trad. Olivier Favier)

On connaît le film de Vittorio De Sica, dans lequel un père privé de son vélo voit son travail menacé. Le roman de Luigi Bartolini raconte autre chose. Son narrateur dispose d'une seconde bicyclette pour parcourir Rome à la recherche de celle qu'on lui a volée. Marchés et quartiers populaires nourrissent une déambulation ironique à travers l'Italie d'après-guerre. Publié en 1946, le livre n'a pas le désespoir du film. Voilà un propriétaire capable de perdre son vélo sans renoncer au cyclisme, ni au commentaire.

Un plombier, des objets perdus et un vieux béguin

Meurtre au village, J. L. Merrow (trad. Laure Malaquin-Feeney)

Tom Paretski est plombier, mais possède un autre talent : retrouver les objets égarés. La police l'appelle pour retrouver le corps d'une femme disparue. L'affaire le remet face à Phil Morrison, amour de jeunesse devenu détective privé, lié à l'accident qui l'a laissé boiteux. Dans ce premier volet de Médium et plombier, J. L. Merrow mêle enquête, paranormal et romance entre hommes. Tom débusque les objets mieux qu'il ne démêle ses sentiments. Le don ne comprend manifestement pas le service après-vente.

Objets perdus : prière de changer de dimension

La Guerre des ombres, Kim Jin-Kyeong (trad. Lim Yeong-Hee et Françoise Nagel)

Yuri suit son chat Néo et franchit la porte du Pays des Objets Perdus. Le sauvetage tourne au voyage périlleux, entre monstres et mystères. Pendant ce temps, son ami Jino la cherche en ville, où la Société de l'Avenir déploie soldats et gigantesques chiens noirs. Kim Jin-Kyeong ouvre ainsi un monde parallèle dans le quotidien. On attendait une armoire de lunettes et chaussettes orphelines ; l'organisation locale est autrement moins rassurante. L'accès aux objets trouvés relève ici de la haute fantasy.

Une chose perdue, et personne pour s'en inquiéter

La Chose perdue, Shaun Tan (trad. Anne Krief)

Sur une plage, un garçon collectionne les capsules lorsqu'il remarque une énorme créature qui ressemble à une machine fantaisiste. Elle semble perdue ; personne ne vient la chercher. Il décide de l'aider, malgré l'indifférence des adultes. Shaun Tan inverse le problème dans cet album illustré : la chose n'a peut-être pas besoin d'un propriétaire, mais de quelqu'un qui accepte de la voir. L'administration sait ranger ce qui encombre. Reste à savoir si un être qui dérange doit finir dans un placard. L'indifférence, elle, n'a jamais besoin d'étiquette.

À Paris, les croquemitaines travaillent sans inventaire

Rita Perdido, tome 1 : La clé des champs, Victor Dixen (dessin de French Carlomagno)

Et si les disparitions n'étaient pas des accidents ? Dans cette BD, des croquemitaines enlèvent objets et êtres vers les oubliettes de leur propre monde. Au Chili, en 1982, Rita découvre qu'elle appartient aux « retrouveurs », capables de pénétrer dans ces lieux. À Paris, elle enquête sur des chiens disparus. Préquelle des romans Agence Perdido, l'aventure imaginée par Victor Dixen et dessinée par French Carlomagno offre un autre métier aux spécialistes de la récupération. Elle retrouve ce qu'on croyait perdu, à condition de pénétrer l'impensable.

Quand l'expression « enfants perdus » cesse d'être une image

Archives des enfants perdus, Valeria Luiselli (trad. Nicolas Richard)

Un couple et ses deux enfants, issus d'unions précédentes, traversent les États-Unis. Le père recueille les traces sonores de l'histoire apache ; la mère documente le sort des jeunes migrants d'Amérique centrale. La voiture s'emplit de cartes et d'enregistrements. Puis le garçon et la fille partent chercher les enfants dont ils entendent parler et se perdent dans le désert. Valeria Luiselli fait alors basculer notre inventaire : il ne s'agit plus d'un bien à restituer, mais de vies qu'une politique rend invisibles. Ici, dire « perdu » ne décharge personne de sa responsabilité.

Le bilan tient en peu de mots : étiqueter ses affaires, garder une copie des lettres et se méfier des manteaux neufs. Mais une perte révèle plus qu'une distraction : une position sociale, une relation abîmée, une histoire effacée. Le personnage cherche son bien ; le roman découvre ce qu'il avait réellement à perdre. Si tout revenait à sa place, la bibliothèque serait mieux rangée. Elle serait aussi beaucoup moins intéressante.

Crédits photo : Tixu Oty CC BYS A 4.0

DOSSIER - Listes en folie : des bibliothèques de lectures, à la renverse

Par Nicolas Gary

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