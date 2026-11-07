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Distraits, étourdis ou écervelés : 11 personnages abonnés aux objets trouvés

« Un jour, tu oublieras ta tête... » Il existe des gens qui n'égarent jamais leurs clés et retrouvent une boucle d'oreille juste en fermant les yeux. La littérature leur doit peu. Ses personnages préfèrent égarer un bijou hors de prix, un manteau à peine acheté ou une lettre d'amour dont dépend toute une vie. Quand ce n'est pas leur nez qui prend ses quartiers ailleurs.

Le 07/11/2026 à 07:30 par Nicolas Gary

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Publié le :

07/11/2026 à 07:30

Nicolas Gary

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Un service des objets trouvés ouvert la nuit s'impose. Mais une perte, en fiction, ne se mesure pas seulement à ce qui manque : elle se calcule en dettes, malentendus, kilomètres parcourus et parfois mondes traversés. Onze ouvrages se présentent au guichet. Aucun formulaire ne les prévoit.

Un collier à rendre, dix ans pour rembourser

La Parure et autres nouvelles réalistes, Guy de Maupassant

Mathilde Loisel n'a pas les moyens de ses ambitions mondaines. Invitée à un bal du ministère, elle emprunte à une amie une superbe parure de diamants. Une soirée de rêve, puis le collier disparaît. Les Loisel s'endettent pour le remplacer et passent dix années à rembourser. Prévenir la propriétaire aurait été une option ; la honte en décide autrement. Réunie ici avec six autres nouvelles, La Parure montre combien la peur du ridicule peut coûter plus cher que le luxe. Maupassant réserve une dernière précision dont le service des réclamations se serait passé.

Sans nez ni manteau, difficile de garder son rang

Le Nez – Le Manteau, Nicolas Gogol (trad. Henri Mongault)

À Saint-Pétersbourg, Kovaliov se réveille sans nez. L'organe, devenu autonome, semble mener une carrière sociale plus brillante que son propriétaire. Dans l'autre récit, Akaki Akakievitch, modeste employé, économise pour un manteau qu'on lui vole presque aussitôt. La bureaucratie n'accorde pas la même importance à toutes les détresses. Gogol fait du vêtement un instrument de dignité, et du visage une affaire de rang. Deux pertes, une société obsédée par les apparences. Pour le nez, le bureau compétent reste introuvable.

Barcelone : sac volé, repères compris

Objets perdus, Karla Suárez (trad. René Solis)

Un voleur emporte le sac de Giselle et ses porte-bonheurs. La jeune Cubaine sort de voiture pour le poursuivre et finit seule, de nuit, dans une Barcelone inconnue. Elle ne connaît ni le numéro de son compagnon, avec lequel elle vient de se disputer, ni l'adresse d'un ami qui vit sur place. Karla Suárez ne raconte pas qu'une touriste désorientée : Giselle a consacré sa vie à la danse et cherche depuis longtemps sa place. La disparition du sac précipite une question plus difficile : où se sentir chez soi lorsqu'on a déjà tant quitté ?

Quarante-trois ans de retard, et toujours pas de réclamation

Le Temps volé, Chloé Duval

Erwan avait écrit à Amélie pour la convaincre de tout quitter et de vivre avec lui. Elle ne reçoit jamais la lettre et épouse un autre homme. Quarante-trois ans plus tard, Flavie, romancière sentimentale, reçoit la missive et les excuses de la Poste. Pour elle, cet amour interrompu mérite une seconde chance. Direction la Bretagne, où elle entreprend de retrouver les anciens amoureux. Chloé Duval transforme ainsi un courrier en souffrance en enquête romantique, qui pourrait changer celle de Flavie. Le facteur a enfin terminé sa tournée ; rien ne garantit que le cœur ait suivi.

Le chef de gare retrouve ce qu'il aurait préféré oublier

Petits miracles au bureau des objets trouvés, Salvatore Basile (trad. Anaïs Bouteille-Bokobza)

Dans une gare italienne, Michele recueille les affaires oubliées. Un jour, entre deux sièges, il reconnaît son propre journal d'enfance. Sa mère l'avait emporté en l'abandonnant. Comment ce carnet se retrouve-t-il dans un wagon ? Michele soupçonne un geste délibéré ; Elena l'encourage à remonter la piste. Salvatore Basile fait du carnet retrouvé le début d'une enquête intime. Le passé revient sans billet et ne respecte aucun horaire. Le responsable des objets perdus devient son client le plus difficile.

Rome : une bicyclette volée, une autre pour enquêter

Les Voleurs de bicyclettes, Luigi Bartolini (trad. Olivier Favier)

On connaît le film de Vittorio De Sica, dans lequel un père privé de son vélo voit son travail menacé. Le roman de Luigi Bartolini raconte autre chose. Son narrateur dispose d'une seconde bicyclette pour parcourir Rome à la recherche de celle qu'on lui a volée. Marchés et quartiers populaires nourrissent une déambulation ironique à travers l'Italie d'après-guerre. Publié en 1946, le livre n'a pas le désespoir du film. Voilà un propriétaire capable de perdre son vélo sans renoncer au cyclisme, ni au commentaire.

Un plombier, des objets perdus et un vieux béguin

Meurtre au village, J. L. Merrow (trad. Laure Malaquin-Feeney)

Tom Paretski est plombier, mais possède un autre talent : retrouver les objets égarés. La police l'appelle pour retrouver le corps d'une femme disparue. L'affaire le remet face à Phil Morrison, amour de jeunesse devenu détective privé, lié à l'accident qui l'a laissé boiteux. Dans ce premier volet de Médium et plombier, J. L. Merrow mêle enquête, paranormal et romance entre hommes. Tom débusque les objets mieux qu'il ne démêle ses sentiments. Le don ne comprend manifestement pas le service après-vente.

Objets perdus : prière de changer de dimension

La Guerre des ombres, Kim Jin-Kyeong (trad. Lim Yeong-Hee et Françoise Nagel)

Yuri suit son chat Néo et franchit la porte du Pays des Objets Perdus. Le sauvetage tourne au voyage périlleux, entre monstres et mystères. Pendant ce temps, son ami Jino la cherche en ville, où la Société de l'Avenir déploie soldats et gigantesques chiens noirs. Kim Jin-Kyeong ouvre ainsi un monde parallèle dans le quotidien. On attendait une armoire de lunettes et chaussettes orphelines ; l'organisation locale est autrement moins rassurante. L'accès aux objets trouvés relève ici de la haute fantasy.

Une chose perdue, et personne pour s'en inquiéter

La Chose perdue, Shaun Tan (trad. Anne Krief)

Sur une plage, un garçon collectionne les capsules lorsqu'il remarque une énorme créature qui ressemble à une machine fantaisiste. Elle semble perdue ; personne ne vient la chercher. Il décide de l'aider, malgré l'indifférence des adultes. Shaun Tan inverse le problème dans cet album illustré : la chose n'a peut-être pas besoin d'un propriétaire, mais de quelqu'un qui accepte de la voir. L'administration sait ranger ce qui encombre. Reste à savoir si un être qui dérange doit finir dans un placard. L'indifférence, elle, n'a jamais besoin d'étiquette.

À Paris, les croquemitaines travaillent sans inventaire

Rita Perdido, tome 1 : La clé des champs, Victor Dixen (dessin de French Carlomagno)

Et si les disparitions n'étaient pas des accidents ? Dans cette BD, des croquemitaines enlèvent objets et êtres vers les oubliettes de leur propre monde. Au Chili, en 1982, Rita découvre qu'elle appartient aux « retrouveurs », capables de pénétrer dans ces lieux. À Paris, elle enquête sur des chiens disparus. Préquelle des romans Agence Perdido, l'aventure imaginée par Victor Dixen et dessinée par French Carlomagno offre un autre métier aux spécialistes de la récupération. Elle retrouve ce qu'on croyait perdu, à condition de pénétrer l'impensable.

Quand l'expression « enfants perdus » cesse d'être une image

Archives des enfants perdus, Valeria Luiselli (trad. Nicolas Richard)

Un couple et ses deux enfants, issus d'unions précédentes, traversent les États-Unis. Le père recueille les traces sonores de l'histoire apache ; la mère documente le sort des jeunes migrants d'Amérique centrale. La voiture s'emplit de cartes et d'enregistrements. Puis le garçon et la fille partent chercher les enfants dont ils entendent parler et se perdent dans le désert. Valeria Luiselli fait alors basculer notre inventaire : il ne s'agit plus d'un bien à restituer, mais de vies qu'une politique rend invisibles. Ici, dire « perdu » ne décharge personne de sa responsabilité.

Le bilan tient en peu de mots : étiqueter ses affaires, garder une copie des lettres et se méfier des manteaux neufs. Mais une perte révèle plus qu'une distraction : une position sociale, une relation abîmée, une histoire effacée. Le personnage cherche son bien ; le roman découvre ce qu'il avait réellement à perdre. Si tout revenait à sa place, la bibliothèque serait mieux rangée. Elle serait aussi beaucoup moins intéressante.

Crédits photo : Tixu Oty CC BYS A 4.0

 
 
 

 

DOSSIER - Listes en folie : des bibliothèques de lectures, à la renverse

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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La Parure et autres nouvelles réalistes

Guy de Maupassant

Paru le 29/01/2025

200 pages

Editions de la Loupe

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Le nez ; Le manteau

Nicolas Gogol trad. Henri Mongault

Paru le 28/04/2025

192 pages

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Objets perdus

Karla Suarez trad. René Solis

Paru le 06/06/2025

194 pages

Editions Métailié

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Le temps volé

Chloé Duval

Paru le 17/03/2017

315 pages

Milady

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Petits miracles au bureau des objets trouvés

Salvatore Basile, Anaïs Bouteille-Bokobza trad. Anaïs Bouteille-Bokobza

Paru le 04/05/2017

368 pages

Editions Denoël

20,90 €

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Les voleurs de bicyclettes

Luigi Bartolini trad. Olivier Favier

Paru le 12/06/2008

193 pages

Arléa

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Médium et plombier

J L Merrow

Paru le 15/04/2019

320 pages

MxM Bookmark

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La guerre des ombres

Jin-kyeong Kim trad. Yeong-hee Lim, Françoise Nagel

Paru le 19/09/2013

514 pages

Philippe Picquier

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La chose perdue

Shaun Tan trad. Anne Krief

Paru le 20/09/2012

32 pages

Editions Gallimard

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La clé des champs

Victor Dixen, French Carlomagno

Paru le 17/09/2025

64 pages

Bayard jeunesse

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Lamartine, Nerval, Gautier : les écrivains français amoureux d’Istanbul

Carrefour des civilisations, théâtre où se sont jouées les destinées de l'Orient et de l'Occident, Istanbul a fasciné des générations d'écrivains français qui, du XVIIe au XXe siècle, ont tenté de refléter dans leurs œuvres l'indicible beauté de cette cité millénaire. Par Amel Aït-Hamouda.

04/09/2026, 14:58

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Une IA explore la mémoire moléculaire des livres anciens

Exclusif - Après avoir identifié protéines, médicaments ou autres résidus sur les documents de Vlad III, Jack London, Casanova et Alessandro Volta, l’équipe de Gleb et Svetlana Zilberstein veut franchir une nouvelle étape. Son « Cabilly Project » associe données biochimiques, archives et intelligence artificielle pour générer des hypothèses historiques. ActuaLitté révèle aussi l’existence de travaux, encore non publiés, sur André Malraux, Stendhal et Marcel Proust.

03/09/2026, 17:07

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Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire

Exclusif - Un manuscrit de professeur refusé chez Gallimard, le roman d'un ex-professeur publié trois ans plus tard par la maison et de l'un à l'autre ouvrage des scènes, motifs et références parfois voisins. La comparaison de Grand Poisson, de Fabrice Sanchez (Plon, août 2025), avec La solitude des professeurs est infinie, de Yannick Haenel (Gallimard, août 2026), ne révèle pas de contrefaçon, mais soulève quelques sourcils.

02/09/2026, 17:01

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Antonin Artaud : la guerre des archives n’est pas terminée (réponse à Florence de Mèredieu)

Le 7 août 2026, ActuaLitté publiait l’article Comment la souffrance a forgé le jeune Artaud, version abrégée, sans photographies ni appareil de sources, de l'étude d'Ilios Chailly, Une géographie de la souffrance : les cures d’Antonin Artaud, de La Rouguière au Chanet, 1915-1919. Florence de Mèredieu, biographe d’Antonin Artaud, a réagi à cet article dans les commentaires. Quelques échanges ont suivi. Ilios Chailly propose ici une réponse plus développée, pour revenir point par point sur les questions soulevées.

01/09/2026, 17:05

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De Proust à Perec : comment Shéhérazade a changé la littérature française

Au XXe siècle, les écrivains français n’ont pas seulement lu Les Mille et Une Nuits : ils s’en sont emparés comme d’un modèle d’écriture. De la mémoire proustienne à l’ambition romanesque de Perec, en passant par le merveilleux surréaliste et la figure de Shéhérazade devenue symbole de résistance, ce recueil sans auteur ni fin a profondément travaillé l’imaginaire littéraire. Par Amel Aït-Hamouda.

31/08/2026, 17:44

Autres articles de la rubrique À la loupe

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“Je refuse de céder au “faut vivre avec l’époque” : la colère d’une libraire face à l’IA

Un mois après avoir confié ses doutes sur son rapport à la lecture, l’ancienne libraire revient sur les réactions suscitées par ses confidences. Loin de vouloir juger les habitudes des autres, elle poursuit ses réflexions, entre nouveaux achats, plaisir des découvertes et désillusion face aux prix littéraires. Mais cette fois, une autre inquiétude s’invite dans ses lectures : la place grandissante de l’intelligence artificielle dans la création. Et derrière la colère, une fatigue qu’elle ne cherche plus à dissimuler.

07/11/2026, 09:21

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Les éditions Gunten donnent une nouvelle voix aux récits régionaux

À l’occasion de L’Autre Livre, les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, ces maisons racontent leur histoire, leurs engagements et les convictions qui guident leurs choix éditoriaux. Cette fois, place aux éditions Gunten, ancrées en Bourgogne-Franche-Comté.

06/11/2026, 13:49

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En Bourgogne, les éditions de la loggia cultivent l'insolite

À l’occasion de L’Autre Livre, les 7 et 8 novembre, ActuaLitté met à l’honneur celles et ceux qui font vivre l’édition indépendante. Une série de cartes blanches invite les maisons présentes à dévoiler leur identité, leurs convictions et les livres qui traduisent leurs engagements. Cette fois, place aux éditions de la loggia...

06/11/2026, 13:15

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Station Zapata : attention, littérature hors des rails !

À l’occasion du salon de L’Autre Livre, les 7 et 8 novembre, ActuaLitté ouvre ses colonnes aux éditeurs indépendants à travers une série de cartes blanches : chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Installée à Sète depuis 2025, Station Zapata prend la parole pour défendre une littérature libre, à la croisée des sciences humaines et de la politique.

06/11/2026, 13:14

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Le Vampire Actif : des livres qui ont soif de lecteurs

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre à Paris, ActuaLitté met à l’honneur celles et ceux qui font vivre l’édition indépendante. Une série de cartes blanches invite les maisons participantes à raconter leur parcours et à partager leurs convictions. Cette fois, la parole revient au Vampire Actif, une structure associative qui privilégie les découvertes littéraires, la liberté de création et la force des textes, loin de la course aux publications.

06/11/2026, 13:04

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L’édition indépendante accueille une nouvelle voix dissidente

À l’occasion de L’Autre Livre, les 7 et 8 novembre, ActuaLitté met à l’honneur celles et ceux qui font vivre l’édition indépendante. Une série de cartes blanches invite les maisons présentes à dévoiler leur identité, leurs convictions et les livres qui traduisent leurs engagements. Cette fois, place à La Dissidence, jeune maison installée en Occitanie, présente son engagement en faveur des pensées critiques.

06/11/2026, 13:01

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De Baudelaire au chewing-gum : l’étonnante histoire du “dandy”

En 1975, la Turquie mâchait du Dandy, chewing-gum fabriqué sous licence danoise. Un demi-siècle plus tard, le mot ouvre une réflexion mordante sur les emprunts culturels et leurs contradictions. De Baudelaire à Bihruz Bey, héros d’un roman ottoman qui copie l’élégance européenne jusqu’au ridicule, ce détour littéraire interroge ce que les langues avalent, transforment et finissent par faire leur. Et si l’identité tenait aussi à ce que l’on emprunte ?

05/11/2026, 14:16

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Archivio : quand les œuvres d’art racontent notre monde

À l’occasion du salon L’Autre Livre, ActuaLitté poursuit ses cartes blanches consacrées à l’édition indépendante. Avec sa collection « La vie privée des œuvres », la maison Archivio explore les liens entre art, histoire et société. À travers des récits courts et accessibles, elle invite à découvrir les œuvres autrement, au-delà des images et des musées. 

 

05/11/2026, 08:00

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Depuis Marseille, les éditions Chum tracent leur propre chemin

 À l’occasion du salon L’Autre Livre, ActuaLitté poursuit ses cartes blanches consacrées à l’édition indépendante. Installées à Marseille depuis 2014, les éditions Chum défendent une littérature accessible, exigeante et engagée, loin des circuits parisiens. Avec une cinquantaine de titres au catalogue, la maison cultive le plaisir de lire et le goût des textes qui interrogent notre société.

04/11/2026, 12:20

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La Feuille de thé : vingt ans d’édition indépendante au service des mots

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes. Fondée en 2005 dans le Calvados, La Feuille de thé cultive une aventure éditoriale familiale, désormais portée par deux générations. Attachée à la qualité du style, elle défend les voix singulières de la littérature française et francophone.

03/11/2026, 17:00

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Chèvre-feuille étoilée, une transmission réussie !

À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, les éditions Chèvre-feuille étoilée se prêtent à l’exercice.

 

02/11/2026, 15:17

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Qui décide des livres qui méritent d’être lus ?

À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, Calliope Éditions se prête à l’exercice.

02/11/2026, 12:06

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Éditions d’Avallon : l’indépendance se construit aussi en librairie

À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, les éditions d’Avallon se prêtent à l’exercice.

02/11/2026, 08:30

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L’Atelier de l’Agneau : la poésie n’entre pas dans les cases

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté met à l’honneur les maisons d’édition indépendantes et la diversité de leurs démarches éditoriales. Dans une série de cartes blanches, ces structures partagent leur parcours, leurs convictions et leur manière de défendre une littérature à l’écart des sentiers battus. Parmi les exposants de cette édition, L’Atelier de l’Agneau Éditeur prend la parole pour présenter son identité et ses engagements.

01/11/2026, 14:52

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Bruno Guattari Éditeur, la création sans frontières

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches consacrées aux maisons d’édition indépendantes. Un espace de parole où chacune présente ses engagements, ses choix éditoriaux et sa conception du métier. Fondé en 2018, Bruno Guattari Éditeur explore les frontières entre littérature, arts visuels et réflexion critique, à travers des publications qui privilégient la curiosité, l’expérimentation et le dialogue entre les disciplines.

30/10/2026, 14:30

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Voix Tissées, la poésie à la rencontre de tous les publics

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches consacrées aux maisons d’édition indépendantes. Chacune y partage son parcours, ses convictions et sa manière de faire vivre la littérature. Fondée en 2000, Voix Tissées place la poésie au cœur de son engagement, à travers des recueils, des publications destinées à la jeunesse et des initiatives favorisant l’accès à l’écriture et à la lecture. Une démarche attentive à la diversité des voix et à la rencontre des publics.

29/10/2026, 15:52

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Attentat de Trappes : “Le racisme à l’état brut”

Un mort, cinq blessés et une attaque dont le caractère raciste est au cœur de l’enquête antiterroriste. Après les tirs du 23 octobre 2026 à Trappes et La Verrière, dans les Yvelines, les éditions Rue du monde sortent du silence. Implantée depuis 30 ans dans l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la maison d’édition jeunesse dénonce la haine raciste et appelle à défendre la fraternité, au plus près des habitants et des enfants.

29/10/2026, 10:38

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Les Livres de Nina : Voyager, le temps d’un livre

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches dédiées aux maisons d’édition indépendantes. Chacune y présente son histoire, ses engagements et les choix qui façonnent son catalogue. Avec Les Livres de Nina, Ioulia Hamamdjian et Emma Pauchont invitent les jeunes lecteurs à redécouvrir des contes traditionnels venus du monde entier, parfois oubliés ou inédits en français. Une aventure éditoriale où la richesse des illustrations accompagne la transmission des récits et l’ouverture à d’autres cultures.

28/10/2026, 16:52

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Et si le secret d’un bon roman d’horreur était avant tout l’amitié ?

Dans les coulisses du Grand-Guignol, l’horreur se fabrique aussi à coups de complicité et d’amitié. Pour Cyril Camus, la création est avant tout une aventure collective. Entre tournages amateurs, roman écrit à quatre mains, expériences théâtrales et jeux de rôle, l’écrivain revient sur ces passions partagées qui ont nourri son roman. Un hommage à la camaraderie, à l’imagination collective et à ceux qui prennent autant de plaisir à créer qu’à faire frissonner.

28/10/2026, 14:54

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Vincent Bolloré : “Moi, un prédateur ? Vous avez vu la dernière liste du Goncourt ?”

Les jurés du Goncourt ont dévoilé leurs ultimes choix : quatre romans, deux chez Gallimard, un chez Minuit et un dernier chez Flammarion. Soit un carton plein pour le groupe Madrigall. Vincent Bolloré, dont le groupe familial détient 30,4 % du capital de Louis Hachette Group, maison mère indirecte de Hachette Livre, répond à une interview (presque) imaginaire de ActuaLitté.

27/10/2026, 15:58

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“Je suis inquiet pour 2027 : beaucoup trop de voyants sont au rouge pour le livre et la lecture” (Geoffroy Pelletier, Sofia)

À l'approche des troisièmes États généraux des festivals et salons du livre, les 3 et 4 novembre 2026, le directeur de la Sofia, Geoffroy Pelletier, expose les contradictions du secteur, explique les arbitrages budgétaires relatifs à l’action culturelle et s'inquiète d'un recul de la lecture qui pourrait encore s'aggraver en 2027.

27/10/2026, 11:50

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Budget 2027 : “La lecture n’est pas une dépense accessoire”

Le projet de loi de finances du gouvernement, pour l'année 2027, a été précédé par des exigences d'économies sur les dépenses de l'État, conduisant à une baisse de la plupart des budgets des ministères. Celui de la Culture n'y a pas échappé, après de sévères coupes déjà effectuées en 2026. Une soixantaine d'organisations du livre et de la lecture ont rédigé un plaidoyer, afin d'inciter le gouvernement à revoir sa copie. Nous reproduisons ci-dessous leur appel, dans son intégralité.

27/10/2026, 08:57

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“Bipolaire, je le suis aussi” : comment Witkacy m’a sauvé la vie

« Bravo, vous avez lu 60 heures ce mois-ci ! » Je balaye la notification. Tant d’heures, me dis-je, que j’aurais pu employer à faire autre chose. Mais quoi ? Par Charles Garatynski.

26/10/2026, 16:51

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Homère serait-il aujourd'hui accusé d'avoir écrit l'Iliade avec une IA ?

Et si Homère lui-même était suspecté d’avoir écrit avec une IA ? À partir de l’affaire Thélyson Orélien, Samuel Lequette interroge la place des détecteurs dans le jugement porté sur les œuvres. Entre formules homériques, critique littéraire et droit à l’opacité défendu par Édouard Glissant, il plaide pour une lecture qui ne se réduise pas à la recherche de preuves. Samuel Lequette est professeur de lettres, linguiste de formation et écrivain.

26/10/2026, 12:42

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Thélyson Orélien : derrière le scandale de l’IA, une question bien plus dérangeante

L'affaire Thélyson Orélien a relancé le débat sur les textes produits par l'intelligence artificielle. Mais une question plus profonde demeure : comment les critères qui façonnent un livre deviennent-ils véritablement ceux de son auteur ? Par Peter Kahl, chercheur indépendant, Lex et Ratio — Prague.

23/10/2026, 17:34

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Antoine Galland, l’érudit qui ouvrit les portes de l’Orient à la France

On connaît le traducteur des Mille et Une Nuits, on ignore souvent le savant qui collectionna les médailles, déchiffra les manuscrits et rapprocha l’Orient de la France. Antoine Galland (1646-1715) ne fut pas seulement le passeur de Shéhérazade : il fut l’un des artisans discrets de l’orientalisme savant et l’un de ceux qui ont appris à la France à lire l’Orient. Par Amel Aït-Hamouda.

23/10/2026, 16:59

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“Demain, on regardera Thélyson Orélien comme un pionnier”

Accusé d’avoir recouru à l’intelligence artificielle pour écrire son roman, Thélyson Orélien cristallise les contradictions du monde littéraire. Dans ce texte initialement publié sur son Substack, l’écrivain Thierry Crouzet prend le contre-pied des accusations : à partir d’une analyse stylistique du livre, il interroge la fiabilité des indices d’écriture automatisée et défend le potentiel créatif de l’IA, sans éluder la question du plagiat.

23/10/2026, 10:50

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“Un auteur n’est pas seulement quelqu’un qui produit des mots”

Auteur de fiction et responsable des données décisionnelles dans la direction informatique d’une entreprise française, selon sa propre présentation, Pierre-Étienne Masure défend une autre réponse à l’irruption de l’IA en littérature. Plutôt que de multiplier détecteurs et labels, il propose de renforcer la responsabilité des auteurs et des éditeurs, garants du travail créatif et de la transparence envers les lecteurs. Une question de confiance.

22/10/2026, 15:28

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“Un enfant sans limite n’est pas respecté, il est abandonné à son propre chaos”

Aimer un enfant ne suffit pas à l'éduquer. Encore faut-il lui apprendre la frustration, le respect d'autrui et les limites de son propre désir. Pour le psychanalyste Jean-Charles Bettan, la bienveillance parentale peut devenir une forme de renoncement lorsque les adultes n'osent plus exercer leur autorité. Entre brutalité et démission éducative, il défend une exigence oubliée : aider les enfants à grandir en acceptant de leur dire non.

22/10/2026, 08:30

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“Elle se dit son esclave” : la relation tragique entre Nadja et André Breton

Derrière Nadja, figure mythique du surréalisme immortalisée par André Breton, se trouvait Léona Delcourt, une femme dont la vie, les lettres et l’internement psychiatrique racontent une autre histoire. Comment retrouver la personne réelle derrière le personnage littéraire ?

21/10/2026, 13:10

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“C’est là que j’ai rencontré mes principaux dealers : Bacquié et le Palais des Thés”

Chez les écrivains, l’inspiration emprunte des chemins inattendus. Tandis que ses personnages s’enivrent et se droguent dans les coulisses du Grand-Guignol, Cyril Camus, lui, carbure au thé. De Belfast à Toulouse, il raconte comment une tasse d’English Breakfast s’est changée en passion pour les thés du monde entier, jusqu’à accompagner l’écriture de son roman d’horreur. Un récit plein d’autodérision, entre littérature, voyages et vapeurs de thé.

21/10/2026, 12:05

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“Le ballon n’a pas encore roulé, on débat déjà de l’état du patient”

Avant même le coup d’envoi entre Lille et Galatasaray, les titres sont déjà écrits. « Trois points impératifs », « Lions » contre « Dogues », métaphores guerrières et slogans de publicitaires : le football se raconte dans une langue où la formule précède souvent les faits. À travers une rencontre indécise, ce billet observe avec ironie les clichés de la presse sportive, prompte à transformer une victoire, une défaite ou un nul en récit héroïque.

21/10/2026, 10:20

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Paris sous tension, Totoro en vitrine : le week-end improbable de la Maison Ghibli

Ouverte le 17 octobre à Paris, la boutique éphémère de la Maison Ghibli a connu un premier week-end mouvementé. Malgré les manifestations, les fans sont au rendez-vous pour retrouver l’univers de Hayao Miyazaki.

20/10/2026, 16:43

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“On serait sans doute étonné par la banalité des rituels de sorcellerie”

Au cinéma, elles pactisent avec le diable, jettent des sorts et sèment la terreur. Mais les sorcières d’aujourd’hui ressemblent-elles vraiment à ces créatures inquiétantes ? Entre fascination pour la fiction, clichés tenaces et pratiques contemporaines, une enquête explore ce que les écrans racontent — et déforment — de la sorcellerie. Catherine Dumont Levesque, publiée aux éditions Oxus démystifie ces femmes, à l'approche d'Halloween.

19/10/2026, 16:09

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“Une maison ne devient un foyer qu’à partir de ses vivants”

Pour le second texte de cette « Clinique sauvage », il s’agit d’une terrasse d’un autre genre. À Paris, dans son 7e arrondissement, au 217 du boulevard Saint-Germain, se tient la Maison de l’Amérique latine, dont deux salons portent les noms de deux prix Nobel, Neruda et Mistral. Ses murs ont vu passer Daudet, Maupassant, Mallarmé et le jeune futur père de la psychanalyse. 

19/10/2026, 11:19

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“Comment une société accepte-t-elle ce qu’elle sait pourtant être destructeur ?”

Deux auteurs romains, deux façons de déshabiller le pouvoir. Tacite en dévoile les rouages : peur, servilité, silence et consentement. Suétone en explore les coulisses, les pulsions et les excès des empereurs. Sous la plume du psychanalyste Jean-Charles Bettan, leurs œuvres éclairent une question qui n’a rien perdu de son actualité : pourquoi les sociétés acceptent-elles de se soumettre à ce qu’elles savent destructeur ? Une lecture désenchantée.

17/10/2026, 11:17

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