La Feuille de thé : vingt ans d’édition indépendante au service des mots

La Feuille de thé est une maison d’édition indépendante de littérature générale, éditant à compte d’éditeur romans, récits, nouvelles et poésie. Cette petite structure familiale fondée par la mère, et récemment rejointe par sa fille, existe depuis 2005. Son siège est situé dans le Calvados (14).

La Feuille de thé édite, pour l’essentiel, des textes émanant d’écrivains français et francophones vivants et accorde une importance particulière au style.

Elle compte une soixantaine de titres à son catalogue et s’est vu décerner un certain nombre de prix littéraires (prix de l’Académie française, prix Antonio-Vicario, prix Louise-Labé, entre autres).

Elle est membre de l’association normande La fabrique ô livres, elle-même membre de la Fédération des éditions indépendantes.

Par Auteur invité

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