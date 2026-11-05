Vous connaissez Frankenstein ? Une édition de 1818 révèle son vrai visage

Tout le monde connaît Frankenstein. Ou croit. Pour beaucoup, le personnage évoque d’abord un géant au visage couturé, immortalisé au cinéma par Boris Karloff. Pourtant, cette image devenue familière doit davantage aux adaptations du XXe siècle qu’au roman publié par Mary Shelley en 1818.

C’est précisément cet écart que la Rare Book & Manuscript Library de l’université de l’Illinois à Urbana-Champaign entend explorer. Depuis le 24 septembre 2026, l’établissement présente une exposition consacrée à l’écrivaine britannique et à la naissance de son œuvre, intitulée « I could people the hours with creations far more interesting to me at that age than my own sensations. » — Celebrating Mary Shelley’s Frankenstein. (trad : « Je passais des heures à imaginer des choses qui m'intéressaient beaucoup plus, à cet âge-là, que ce que je ressentais moi-même. »)

Le parcours, visible jusqu’en mai 2027, s’appuie notamment sur un exemplaire de la première édition du roman, acquis par la bibliothèque en 2022. Cette précision est importante : l’actualité ne réside pas dans un achat effectué cet automne, mais dans la présentation de l’ouvrage au sein d’un ensemble documentaire consacré à son histoire.

« Je fais une distinction entre Frankenstein, le roman, et Frankenstein, le récit », explique Lynne M. Thomas, directrice de la bibliothèque et commissaire de l’exposition, dans un entretien publié par l’université le 22 septembre.

Selon elle, le film de 1931 avec Boris Karloff constitue, pour une grande partie du public, la référence principale. Or, les représentations successives de la créature ont souvent simplifié le texte original, dont elles ne retiennent qu’une partie de l’intrigue.

Une créature bien différente de celle du cinéma

Dans le roman, Frankenstein est le nom du savant, Victor, et non celui de l’être auquel il donne vie. Cette confusion, devenue courante, résume à elle seule la distance qui sépare l’œuvre littéraire de sa postérité populaire.

La créature imaginée par Mary Shelley n’est pas non plus cet être presque muet que montrent certaines adaptations. Elle apprend à parler, à lire et à comprendre les hommes, avant de mesurer le rejet dont elle fait l’objet.

Le récit ne se réduit donc pas à l’histoire d’une expérience scientifique qui tourne mal. Il s’intéresse aussi à la responsabilité du créateur, à l’éducation, à l’exclusion et aux conséquences de l’abandon.

Pour Lynne M. Thomas, ces dimensions disparaissent fréquemment lorsque les adaptations privilégient la figure du monstre. L’exposition cherche à restituer la complexité du texte, en replaçant sa rédaction dans l’environnement intellectuel de son autrice.

L’un des ensembles présentés porte ainsi le titre de « Bibliothèque de Mary Shelley ». Il rassemble des ouvrages représentatifs de ses influences littéraires et scientifiques, parmi lesquels Le Paradis perdu, de John Milton, ainsi que des textes consacrés au galvanisme, cette pratique expérimentale qui étudiait notamment les effets de l’électricité sur les tissus vivants.

Les visiteurs découvrent également l’importance de l’héritage familial. Mary Shelley est la fille de deux figures intellectuelles majeures : le philosophe William Godwin et l’écrivaine Mary Wollstonecraft, autrice de Défense des droits de la femme. Sa mère meurt peu après sa naissance, mais ses idées sur l’éducation féminine marqueront le milieu dans lequel grandit la future romancière.

Un été sans soleil, des histoires de fantômes

L’exposition revient sur l’été 1816, au cours duquel Mary Godwin, alors âgée de dix-huit ans, séjourne près du lac Léman avec Percy Shelley, Lord Byron et plusieurs compagnons. L’Europe subit les conséquences climatiques de l’éruption du volcan Tambora, survenue en Indonésie l’année précédente. Les conditions météorologiques exceptionnellement mauvaises contribuent à maintenir le groupe à l’intérieur, où naît l’idée d’un concours d’histoires de fantômes.

Mary Shelley commence alors le récit qui deviendra Frankenstein ou le Prométhée moderne. Le roman paraît deux ans plus tard, anonymement, en trois volumes. La bibliothèque présente également des documents liés aux explorations arctiques, qui occupent une place essentielle dans la construction du livre. L’histoire s’ouvre en effet sur la correspondance de Robert Walton, explorateur engagé dans une expédition vers le pôle Nord, avant que Victor Frankenstein ne lui confie son récit.

Parmi les pièces réunies figure une carte du XVIe siècle représentant une hypothétique mer tempérée au-delà des glaces. Ce document témoigne des représentations géographiques qui ont précédé les grandes expéditions polaires, particulièrement nombreuses à l’époque de Mary Shelley.

De la première édition aux images de cinéma

L’établissement ne s’arrête pas à la publication de 1818. Il suit également la manière dont le roman a été reçu, adapté et parfois déformé. Un scénario du film de 1931 est notamment exposé à la page de la célèbre scène où le savant s’écrie, en découvrant que sa créature s’anime : « Elle est vivante ! »

Le parcours comprend aussi des images du film Frankenstein Junior, réalisé par Mel Brooks en 1974, ainsi que des illustrations de Barry Moser pour une édition du roman publiée en 1983 par Pennyroyal Press.

La place de Mary Shelley dans l’histoire littéraire fait l’objet d’une autre attention. L’exposition présente notamment une première édition de How to Suppress Women’s Writing, essai de Joanna Russ paru en 1983, qui analyse les mécanismes employés pour dévaloriser les œuvres écrites par des femmes. Lynne M. Thomas rapproche ces procédés des critiques adressées à Mary Shelley, dont la légitimité d’autrice a parfois été contestée, comme celle de sa mère avant elle.

L’exposition Celebrating Mary Shelley’s Frankenstein restera accessible à la Rare Book & Manuscript Library jusqu’en mai 2027. L’édition originale acquise en 2022 y côtoie les documents qui permettent de retrouver, derrière les images les plus célèbres du monstre, les lectures, les recherches et les préoccupations d’une jeune romancière.

Crédits photo : l'acteur Boris Karloff dans le film classique d'horreur Frankenstein réalisé par James Whale en 1931.

Par Clément Solym

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