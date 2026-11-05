Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal dans L’Homme qui s’envola, adapté d’Antoine Bello

Paul Chardonnet (Pierre Deladonchamps), entrepreneur fortuné, serait mort dans le crash de son jet privé. Sa femme Sarah (Charlotte Gainsbourg), mère de trois enfants, doit reprendre les affaires familiales.

Mais François Schneider (Yvan Attal), détective spécialisé dans les disparitions, intervient à la demande d’une compagnie d’assurance : si le décès ne résulte pas d’un accident, le versement de l’importante indemnité pourrait être compromis. Son enquête fait rapidement surgir des incohérences.

Dans le livre, le personnage surnommé Walker étouffe sous le poids de sa réussite et de ses obligations. Il décide d’organiser sa propre disparition pour retrouver sa liberté, avant qu’un enquêteur ne se lance à ses trousses. Le récit mêle ainsi suspense et réflexion sur la possibilité de recommencer sa vie.

Le scénario du film est signé Olivier Ducray, Jean-Paul Bathany et Wilfried Méance. Le distributeur Studio TF1 confirme la date du 30 décembre, tandis que le roman reste disponible en poche dans la collection Folio depuis 2019.

Par Dépêche

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