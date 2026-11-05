De Baudelaire au chewing-gum : l’étonnante histoire du “dandy”

Nous mâchions du Dandy

Dandy était autrefois une marque de chewing-gum. Le chewing-gum était danois, le mot anglais ; les Français ont écrit des livres sur le mot. À nous de mâcher.

Le 23 mai 1975, une publicité pour Dandy paraît dans Milliyet. En juin, la campagne prend de l’ampleur. Fabriqué en Turquie sous licence d’un fabricant danois, Dandy arrive sur le marché avec, selon sa publicité, pas moins de dix-neuf variétés de chewing-gum. Le 15 juillet, moins de deux mois plus tard, l’affaire est déjà portée devant le Parlement. Çetin Yılmaz, député d’İçel, adresse aux ministres une série de questions : autorisation de création de la société, dépôt de la marque, éventuels transferts de devises vers le Danemark…

Dandy.

Le mot que nous employons aujourd’hui en parlant de Baudelaire, d’esthétique, de vêtements ou de modernité se mâchait autrefois dans nos rues. Tu mâches, le goût passe, tu jettes. Le sort du mot ne se consomme pas si facilement.

Dès qu’on parle du roman du Tanzimat, cette période de réformes ottomanes du XIXe siècle, la liste des manques tombe vite : le roman est arrivé tard, l’individu est resté atrophié, l’Occident était en avance, nous étions en retard… Le züppe, ce gandin à l’européenne, est l’un des personnages favoris de cette comptabilité.

Le tiroir où le français range le züppe n’a pas qu’une case. À côté du dandy, il y a aussi le gommeux : un jeune homme un peu trop bien mis. Dans gommeux, il y a gomme : celle qui colle, celle aussi qu’on mâche. Quant à l’origine du surnom, les explications hésitent entre les vêtements empesés et les cheveux pommadés. Dans « La Femme de Paul » (1881), les fines voitures des gommeux passent parmi les fiacres.

Le gandin de Paris avait sa gomme, et sa voiture. Chez le dandy européen, le vêtement fait partie de l’attitude. Celui de Baudelaire est une affaire plus vaste que sa garde-robe ; se construire soi-même y devient presque un art.

Le dossier de notre züppe alafranga (littéralement : le snob à la française) est tenu autrement. Bihruz Bey, par exemple.

Dans Araba Sevdası de Recâizâde Mahmud Ekrem, la grande question existentielle de Bihruz consiste à s’habiller avec élégance, à parcourir les lieux de promenade dans une voiture voyante et à être vu. Il parsème aussi son turc de français à tort et à travers. Il ne le porte pas pour le parler ; il se l’épingle au revers comme une décoration.

Il a le nez au sommet du mont Qâf ; en bas, l’héritage familial fond.

L’affaire de la voiture raconte déjà à elle seule toute l’histoire du personnage. Le landau voyant dans lequel il aperçoit Periveş pour la première fois est loué. Quant au phaéton jaune de Bihruz, il finira bientôt entre les mains de ses créanciers. Dans un cas, la voiture n’est pas à lui ; dans l’autre, elle ne le sera bientôt plus.

Son amour pour Periveş fonctionne de la même manière. Il ne laisse pas Periveş telle qu’il l’a vue ; dans sa tête, il l’agrandit, lui prête une autre classe, une autre vie. Puis il se met en tête de lui écrire. Sa propre parole, son propre sentiment ne lui suffisent pas : il se tourne vers des livres français, La Nouvelle Héloïse, Le Secrétaire des Amants… Le premier est un roman entièrement composé de lettres, le second un recueil de modèles de lettres d’amour.

L’amour passe par la bibliothèque avant même d’atteindre la bien-aimée. Qui plus est, quand la lettre cloche, il en cherche la faute non dans sa propre superficialité, mais dans le turc.

Là, c’est plus drôle que le phaéton jaune et plus tragique que le landau de location. L’homme a importé les vêtements, la voiture ; cela ne lui a pas suffi : il a fait venir aussi le sentiment, le chagrin.

Le dandy s’efforce de se construire selon une discipline. Bihruz essaie sur lui-même la vie qu’il a vue chez les autres. Le tissu est trop large, le français trop court, l’argent s’épuise, la voiture s’en va.

Et nous, on rit.

Nous rions de Bihruz parce que ce qu’il a pris à l’Occident lui va mal, alors que la plupart des mots dont nous nous servons pour le raconter et le juger sont eux aussi arrivés en turc par les mêmes routes : roman, modernlik, estetik, jusqu’à orijinal.

Dandy aussi. Le français l’a pris de l’autre côté de la Manche ; le mot circule au XIXe siècle, et l’Académie fait entrer dandy dans son dictionnaire en 1878. Le mot de Baudelaire, lui aussi, était emprunté.

Depuis des siècles, les langues comme les cultures empruntent. Les mots, les formes, les idées ne présentent pas leur passeport à la frontière.

Le député avait demandé des comptes à propos du chewing-gum. Le ministère des Finances a répondu : la création de la société ne nécessitait pas son autorisation ; aucune demande de transfert de devises vers le Danemark n’avait été déposée. Celle du mot, personne ne l’a demandée.

Le roman non plus n’était pas une invention locale. Bihruz a emprunté ses phrases ; son auteur, lui, a écrit Bihruz.

Le comique et le tragique de Bihruz sont toujours aussi vifs : la tenue a changé, mais elle reste trop grande pour lui. L’anglais est venu rejoindre le français. À Paris aussi, l’anglais faisait grincer des dents : en 1964, Étiemble lui consacrait plus de trois cents pages et demandait : Parlez-vous franglais ?

Le phaéton jaune a disparu, d’autres véhicules ont pris sa place ; la vitrine de Çamlıca a déménagé. Dandy, lui, continue de circuler parmi nous.

Autrefois, nous mâchions son chewing-gum ; le mot, nous le mâchons encore.

Ndlr : notons qu'à ce jour, il n'existe aucune traduction en français du récit de Recaizade Mahmud Ekrem (1847-1914). Il est toutefois régulièrement réédité en Turquie.

Illustration : Bihruz Bey dans le jardin de Çamlıca, par l'artiste Halil Paşa, 1896

Par Adnan Algın

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