Japon : une nouvelle raison pour ne pas sortir de chez soi

Il suffit parfois d’un titre aperçu sur une étagère pour repartir avec un livre auquel on n’avait pas pensé. À Tokyo, les bibliothèques de Bunkyō ont décidé de transporter cette expérience sur Internet. Depuis le 30 octobre, les usagers peuvent explorer les collections municipales à travers des rayonnages virtuels, où les dos des ouvrages remplacent les habituelles listes de résultats.

L'outil repose sur des photographies des livres conservés dans les différents établissements de l’arrondissement. Présentées côte à côte, elles donnent l’impression de parcourir une bibliothèque, sans imposer au visiteur de commencer par une recherche précise.

L’initiative a été annoncée par les bibliothèques de Bunkyō le 30 octobre, apportant aux établissements municipaux une autre occasion de rencontrer les livres. L’utilisateur peut regarder les titres alignés sur une étagère, s’arrêter sur une tranche qui attire son attention, puis poursuivre son exploration. Une démarche familière aux lecteurs, mais difficile à reproduire dans un catalogue fondé sur la saisie de mots-clés.

Des étagères reconstituées pour la découverte

L’appellation « 3D » pourrait laisser imaginer une visite des bâtiments, avec leurs salles et leurs véritables rayons. Ce n’est pas le cas. Les bibliothèques précisent que les ouvrages sont regroupés dans un environnement numérique conçu pour faciliter leur consultation, sans reproduire leur emplacement physique.

Le visiteur ne découvre donc pas les collections telles qu’elles sont rangées dans chaque établissement. Il accède à une présentation recomposée à partir des photographies disponibles.

Cette distinction permet aussi de comprendre les limites du dispositif. Tous les documents conservés à Bunkyō n’apparaissent pas nécessairement à l’écran. Les volumes dont le dos n’a pas pu être photographié, notamment parce qu’ils étaient empruntés lors des prises de vue, peuvent être absents.

Les ouvrages dépourvus de tranche exploitable ne sont pas davantage représentés. Quant aux périodiques, aux livres numériques et aux documents audiovisuels, ils ne font pas partie du service.

Une recherche infructueuse dans les rayonnages virtuels ne signifie donc pas que le document recherché manque aux collections. Le catalogue bibliographique conserve son rôle pour identifier précisément les titres possédés par les établissements.

Les données photographiques doivent, en principe, être actualisées chaque semaine. Cette fréquence permet de renouveler la représentation des fonds, sans en faire un reflet instantané des acquisitions, des retraits ou des mouvements de documents.

Retrouver le plaisir de chercher sans savoir quoi

L’intérêt du projet tient à cette différence entre deux façons d’aborder les collections. Un catalogue répond d’abord à une demande formulée : retrouver un ouvrage, vérifier une référence ou identifier les publications d’un auteur. Les rayonnages, eux, autorisent une recherche moins déterminée.

Le lecteur peut commencer par regarder ce qui lui est proposé, avant même de savoir ce qu’il souhaite emprunter. Un livre en suggère un autre, un intitulé suscite une question, une découverte en entraîne une seconde.

Bunkyō ne remplace pas ses outils bibliographiques par une interface spectaculaire. L’arrondissement ajoute une possibilité de consultation, centrée sur l’apparence matérielle des ouvrages et sur leur voisinage visuel.

Ce choix remet notamment en valeur une information que les catalogues traditionnels rendent rarement perceptible : ce que le lecteur voit lorsqu’il se trouve devant une étagère. Le dos d’un livre, sa typographie, ses dimensions ou son titre deviennent autant de points d’entrée dans les collections.

Hélas, victime de son succès, le service est pour l'heure inaccessible : on se contentera de la vidéo de présentation :

Par Clément Solym

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