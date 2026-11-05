Japon : une nouvelle raison pour ne pas sortir de chez soi

À Tokyo, les bibliothèques municipales de Bunkyō proposent depuis le 30 octobre 2026 une nouvelle manière de parcourir leurs collections. Baptisé « 3D書架 » (étagère 3D), ce service reproduit sur écran des rayonnages composés de photographies de dos de livres. Objectif ? Découvrir les ouvrages sans connaître leur titre ni leur auteur, en simulant une part de la flânerie propre aux bibliothèques.
Le 05/11/2026 à 13:56 par Clément Solym
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Publié le :
05/11/2026 à 13:56
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Il suffit parfois d’un titre aperçu sur une étagère pour repartir avec un livre auquel on n’avait pas pensé. À Tokyo, les bibliothèques de Bunkyō ont décidé de transporter cette expérience sur Internet. Depuis le 30 octobre, les usagers peuvent explorer les collections municipales à travers des rayonnages virtuels, où les dos des ouvrages remplacent les habituelles listes de résultats.
L'outil repose sur des photographies des livres conservés dans les différents établissements de l’arrondissement. Présentées côte à côte, elles donnent l’impression de parcourir une bibliothèque, sans imposer au visiteur de commencer par une recherche précise.
L’initiative a été annoncée par les bibliothèques de Bunkyō le 30 octobre, apportant aux établissements municipaux une autre occasion de rencontrer les livres. L’utilisateur peut regarder les titres alignés sur une étagère, s’arrêter sur une tranche qui attire son attention, puis poursuivre son exploration. Une démarche familière aux lecteurs, mais difficile à reproduire dans un catalogue fondé sur la saisie de mots-clés.
L’appellation « 3D » pourrait laisser imaginer une visite des bâtiments, avec leurs salles et leurs véritables rayons. Ce n’est pas le cas. Les bibliothèques précisent que les ouvrages sont regroupés dans un environnement numérique conçu pour faciliter leur consultation, sans reproduire leur emplacement physique.
Le visiteur ne découvre donc pas les collections telles qu’elles sont rangées dans chaque établissement. Il accède à une présentation recomposée à partir des photographies disponibles.
Cette distinction permet aussi de comprendre les limites du dispositif. Tous les documents conservés à Bunkyō n’apparaissent pas nécessairement à l’écran. Les volumes dont le dos n’a pas pu être photographié, notamment parce qu’ils étaient empruntés lors des prises de vue, peuvent être absents.
Les ouvrages dépourvus de tranche exploitable ne sont pas davantage représentés. Quant aux périodiques, aux livres numériques et aux documents audiovisuels, ils ne font pas partie du service.
Une recherche infructueuse dans les rayonnages virtuels ne signifie donc pas que le document recherché manque aux collections. Le catalogue bibliographique conserve son rôle pour identifier précisément les titres possédés par les établissements.
Les données photographiques doivent, en principe, être actualisées chaque semaine. Cette fréquence permet de renouveler la représentation des fonds, sans en faire un reflet instantané des acquisitions, des retraits ou des mouvements de documents.
L’intérêt du projet tient à cette différence entre deux façons d’aborder les collections. Un catalogue répond d’abord à une demande formulée : retrouver un ouvrage, vérifier une référence ou identifier les publications d’un auteur. Les rayonnages, eux, autorisent une recherche moins déterminée.
Le lecteur peut commencer par regarder ce qui lui est proposé, avant même de savoir ce qu’il souhaite emprunter. Un livre en suggère un autre, un intitulé suscite une question, une découverte en entraîne une seconde.
Bunkyō ne remplace pas ses outils bibliographiques par une interface spectaculaire. L’arrondissement ajoute une possibilité de consultation, centrée sur l’apparence matérielle des ouvrages et sur leur voisinage visuel.
Ce choix remet notamment en valeur une information que les catalogues traditionnels rendent rarement perceptible : ce que le lecteur voit lorsqu’il se trouve devant une étagère. Le dos d’un livre, sa typographie, ses dimensions ou son titre deviennent autant de points d’entrée dans les collections.
Hélas, victime de son succès, le service est pour l'heure inaccessible : on se contentera de la vidéo de présentation :
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Leurs lecteurs étaient déjà nombreux avant que les éditeurs de comics ne s’y intéressent. Aux États-Unis, deux séries littéraires devenues populaires sur Internet poursuivent leur carrière en bande dessinée. Vault Comics publiera dès janvier 2027 une version imprimée du webtoon Dungeon Crawler Carl, tandis qu’IDW Publishing prépare la première adaptation graphique officielle de Worm, le feuilleton de super-héros de John McCrae. Deux trajectoires, certes, mais parties d'un succès qui s’est construit en ligne.
02/11/2026, 13:22
Depuis près de 15 ans, Rockyvision, en revues (Rockyrama et Otomo) comme en livres, produit ce qu'il faut pour entretenir sa cinéphilie, son amour de la pop culture ou du Japon, le tout avec des partis pris graphiques remarquables. Dans les domaines de la presse et de l'édition, l'équipe observe aujourd'hui « un phénomène systémique » commun : celui de la raréfaction des points de vente, qui s'accompagne d'une hausse des coûts de fabrication et de distribution difficile à encaisser pour les éditeurs indépendants.
02/11/2026, 12:21
Une œuvre écrite transformée en série animée par une IA, sans l’accord du titulaire des droits : à Tianjin, un tribunal a constaté une « similitude substantielle » avec le texte original. Le litige s’est conclu par une médiation prévoyant le retrait des vidéos et une indemnisation.
02/11/2026, 11:44
Le sociologue français Jean-Claude Passeron, coauteur avec Pierre Bourdieu de plusieurs ouvrages sur les inégalités scolaires, est mort dans la nuit du 29 au 30 octobre 2026, à l’âge de 95 ans, a annoncé l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il avait également consacré une grande partie de ses recherches aux pratiques culturelles et aux méthodes des sciences sociales.
01/11/2026, 15:03
Il défend les auteurs, pas les détecteurs. Face à la polémique Thélyson Orélien et au contrôle des manuscrits annoncé par Gallimard, Frédéric Martin proposer une autre approche de l'intelligence artificielle. Dans Ouest-France, le directeur général de Robert Laffont revendique la confiance entre écrivains et éditeurs, tout en accompagnant un roman conçu avec l'IA. Une position qui n'écarte ni les exigences de transparence ni les questions de droit d'auteur.
31/10/2026, 16:26
Le Japon poursuit ses réflexions sur une plateforme numérique commune destinée à diffuser ses mangas à l'international. Le dispositif envisagé réunirait plusieurs catalogues éditoriaux, avec des traductions assistées par intelligence artificielle et un système de partage des revenus. Selon la presse japonaise, le ministère des Finances devrait examiner cette initiative en amont de la préparation du budget de l'exercice 2027.
31/10/2026, 14:40
Mots croisés, quiz, jeux de déduction et enquêtes à résoudre rencontrent un succès grandissant dans les librairies britanniques. Alors que les ventes de non-fiction reculent, ces ouvrages affichent une progression remarquable. Les professionnels y voient notamment une réponse à la fatigue numérique et au besoin de s'évader d'une actualité souvent anxiogène. Les chiffres, eux, confirment que l'engouement dépasse largement l'effet de mode.
31/10/2026, 10:01
Après trente-quatre ans chez Albin Michel, Amélie Nothomb s'apprêterait à rejoindre Gallimard. Derrière ce départ annoncé, le licenciement de Florence Godfernaux, collaboratrice historique et amie proche de la romancière. Une rupture qui se dessine à quelques jours du Goncourt, alors que Madrigall est désormais assuré de remporter le prix.
31/10/2026, 08:19
Six mois après son acquisition par le groupe finlandais Sanoma, l'éditeur scolaire espagnol Vicens Vives prépare une restructuration d'une ampleur considérable. Jusqu'à 122 emplois pourraient disparaître dans la maison barcelonaise, auxquels s'ajouteraient 21 postes dans une imprimerie menacée de fermeture. Une annonce d'autant plus sensible que l'entreprise avait déjà engagé un plan social en 2023.
30/10/2026, 16:18
Le livre reste le premier bien culturel réservé par les jeunes bénéficiaires du Passe Culture, révèle une nouvelle étude menée sur la cohorte sortante, qui pouvait utiliser ses crédits jusqu'au mois de mai dernier. S'il est toujours largement plébiscité, il est désormais plus directement concurrencé par le cinéma et les concerts.
30/10/2026, 15:28
À la croisée de l’histoire, de la mythologie comparée et de l’exégèse, la série d’essais-enquêtes Atlantis & Civilisations de Patrick St Jean propose une relecture captivante des grands mythes fondateurs de notre humanité. Après un premier volume remarqué consacré au Déluge, l’auteur indépendant ouvre sur Ulule la campagne de souscription du Livre II : Le dernier souffle des Géants. Projet porté par Patrick St Jean.
30/10/2026, 13:30
80 ans après la sortie de La Belle et la Bête, Dominique Marny nous fait passer derrière les murs du château. Aux Éditions des Saints Pères, son beau livre rassemble dessins, manuscrits et images de tournage pour raconter la fabrication d’un enchantement. Un ouvrage somptueux, il faut le dire, qui ne se contente pas de la seule beauté en plus : on y découvre combien il faut de mains, de patience et d’ingéniosité pour donner corps à un rêve.
29/10/2026, 18:33
Thibaut Cartier, directeur général de Média Diffusion, a été élu ce jeudi 29 octobre à la présidence de la commission Usages commerciaux du Syndicat national de l’édition (SNE). Son mandat s'ouvrira notamment sur un nouveau cycle de concertation avec les libraires, autour du prix unique du livre, du marché de l'occasion et de l'intelligence artificielle.
29/10/2026, 17:01
Houris (Gallimard), roman de Kamel Daoud auréolé par le Prix Goncourt en 2024, vaut à l'écrivain et à son ex-compagne Aïcha Dahdouh une procédure judiciaire, en Algérie, pour « violation du secret médical ». Le délibéré, attendu ce mardi 27 octobre, a été repoussé, quelques jours après une déclaration publique d'Aïcha Dahdouh elle-même.
29/10/2026, 15:31
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