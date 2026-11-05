Balzac buvait-il vraiment 50 cafés par jour ? On a enquêté

Le 23 octobre dernier, l'entraîneur belge de 40 ans, Vincent Kompany, s’effondre en assistant à un entraînement de l’équipe réserve. Le lendemain, Bild dresse un portrait peu reposant du quotidien de l’entraîneur : nuits trop courtes, repas irréguliers, sport aux abonnés absents, responsabilités à la pelle… et café à gogo. Le tout sur fond d’infection virale récente. Attention, toutefois : rien ne prouve que la caféine ait provoqué le malaise. La cafetière est suspectée, pas condamnée.

Deux siècles plus tôt, Honoré de Balzac avait poussé cette association entre café et travail jusqu'à des extrémités qui feraient probablement pâlir le staff médical du club bavarois. À une différence près : plutôt que de préparer ses joueurs pour la Ligue des champions, l'écrivain s'était donné pour mission de raconter toute la société française.

Se coucher à 20 heures, se réveiller à minuit

Chez Balzac, la journée commençait quand celle des autres s'achevait : coucher vers 18 ou 20 heures, réveil entre minuit et deux heures. Enfilé dans sa célèbre robe de chambre blanche, il noircissait les pages jusqu'au matin, puis s'attaquait aux corrections d'épreuves. Et quand le jour se levait, pas question de ranger la plume.

Le régime variait, mais certaines journées frôlaient les 18 heures de travail. Dans une lettre à Madame Hanska du 2 décembre 1839, le romancier le confirme, et de dormir les six heures restantes et ne pas même être certain de se reposer lorsqu'il ferme les yeux.

À ce rythme, La Comédie humaine prend des proportions vertigineuses : des dizaines de romans et nouvelles, des milliers de personnages, et des corrections à n'en plus finir. Car Balzac reprenait, raturait, ajoutait, transformant parfois ses épreuves d'imprimerie en véritables manuscrits.

Pour alimenter pareille machine, un carburant s'imposait : le café. Mais monsieur ne buvait pas le premier jus venu.

Une cafetière de compétition

Balzac choisissait ses grains avec le même sérieux que ses mots. Son ami Léon Gozlan, dans Balzac en pantoufles, raconte la recette : du bourbon, originaire de l'île Bourbon, aujourd'hui La Réunion, du martinique, venu des Antilles, et du moka, associé au café du Yémen. Trois provenances, un mélange maison.

Le bourbon ? Rue du Mont-Blanc. Le martinique ? Rue des Vieilles-Audriettes. Le moka ? Rue de l'Université. Pour préparer son café, Balzac organisait donc une véritable expédition parisienne. Gozlan, qui l'avait accompagné, se souvient d'une demi-journée de courses pour réunir les trois variétés. Une facture conservée dans les archives confirme au moins la réalité de ce fameux mélange.

Et l'équipement suivait : vers 1833, le grand romancier commande, par l'intermédiaire de son amie Zulma Carraud, une cafetière en porcelaine de Limoges. 21 centimètres de haut, ses initiales « HB » couronnées, et surtout un dispositif de réchauffage destiné à maintenir le précieux breuvage au chaud pendant ses longues veilles.

Cette petite merveille existe toujours, conservée à la Maison de Balzac, à Paris. La preuve que, derrière la légende du romancier accro à la caféine, il reste quelques pièces à conviction. Et celle-ci est en porcelaine.

Rossini aussi de la partie

En 1839, Balzac consacre même une étude à son breuvage préféré, avec l'alcool, le sucre, le thé et le tabac, le Traité des excitants modernes, publié en complément de la Physiologie du goût de Jean Anthelme Brillat-Savarin.

Le romancier prend des airs de savant, avance des théories physiologiques sans vergogne, corrige au passage Brillat-Savarin. Son favori ? Le café, évidemment. Ce « torréfiant intérieur » chasse le sommeil, aiguise l'esprit et prolonge les heures de travail. Mais attention, prévient Balzac : il ne fabrique pas des génies. Malgré les épiciers parisiens ouverts jusqu'à minuit, « certains auteurs n'en deviennent pas plus spirituels ». Pire, « les ennuyeux ennuient bien davantage après en avoir pris ».

Balzac convoque même le compositeur Rossini à la barre des témoins. Le compositeur lui aurait confié que les vertus stimulantes du café ne duraient guère que 15 ou 20 jours : juste assez, heureusement, pour composer un opéra. Mais notre romancier, lui, entend prolonger la fête. Il invite donc les « illustres chandelles humaines » qui se consument par la tête à suivre ses conseils pour travailler toujours plus longtemps.

Aux constitutions les plus vigoureuses, la littérature reconnaissante

Pour en tirer le maximum, l'écrivain a élaboré toute une progression : d'abord du café grossièrement concassé, puis moulu plus finement. On passe de l'eau bouillante à l'infusion froide, on tasse davantage, on réduit l'eau, on augmente les doses. Chaque fois que l'effet s'émousse, Balzac monte d'un cran. Une escalade qui évoque aujourd'hui la bien connue tolérance à la caféine.

Et lorsque même ces préparations ne suffisent plus, place à l'artillerie lourde. Balzac décrit une méthode qu'il qualifie lui-même d'horrible : du café moulu très fin, fortement tassé, froid, presque sans eau et avalé à jeun. Réservé, précise-t-il, aux constitutions les plus vigoureuses.

Le résultat, sous sa plume, vaut une bataille napoléonienne. Les idées de l'auteur du Colonel Chabert s'ébranlent en bataillons, les souvenirs chargent, les comparaisons galopent, la logique déploie son artillerie. Et le papier se couvre d'encre.

Un jour, il recommande cette préparation à un ami pressé de terminer un travail pour le lendemain. Le malheureux se croit empoisonné et retourne illico au lit. Balzac reconnaît avoir mal évalué sa constitution. Lui-même n'en sort pas indemne. Sueurs, fatigue nerveuse, somnolence... Il raconte aussi devenir irritable, impatient, querelleur, jusqu'à chercher noise à ses amis pour un rien.

Les 50 tasses quotidiennes : réalité ou légende ?

Reste le chiffre qui fait trembler les cafetières Nespresso : 50 tasses par jour. Seulement les preuves manquent cette fois. Balzac ne donne aucun chiffre de cet ordre dans son Traité des excitants modernes, et les témoignages de ses proches ne permettent pas d'établir une telle consommation quotidienne. Qui a affirmé le premier que Balzac avalait autant tasses par jour ?

Une première piste remonte à 1902 : le critique danois Georg Brandes rapporte, dans L’École romantique en France, cette formule : « Il a vécu et il est mort de 50.000 tasses de café. » Mais qui a tenu les comptes ? Mystère. Brandes cite un « quelqu'un » qui préfère manifestement garder l'anonymat. Quelques décennies plus tard, Stefan Zweig reprend ces 50.000 tasses dans Balzac. Le roman de sa vie (1946), en attribuant cette estimation à un « statisticien » dont il ne donne pas davantage le nom.

Autre curiosité, plus savoureuse encore : dans le Red Bank Register, journal américain daté du 30 juillet 1902, une chronique consacrée aux boissons favorites des écrivains attribue 50 tasses quotidiennes à… Voltaire. Balzac apparaît juste après, présenté comme un grand amateur de café, mais sans quantité précise. Le chiffre aurait-il changé de propriétaire au fil des récits ?

Bois comme Balzac

Son ancien éditeur Edmond Werdet propose pourtant une addition nettement moins salée. Dans un témoignage repris par Jules Bertaut dans Balzac anecdotique (1908), il décrit la journée habituelle du romancier : une première tasse de café noir, sans sucre, vers huit heures du matin, puis une seconde après le déjeuner, vers midi. Deux tasses dans cette routine, donc, bien loin des 50 annoncées.

L'écrivain entretenait bien avec le café une relation passionnelle, presque une discipline de vie. Et ses admirateurs, parfois, ne se contentaient pas de dévorer ses romans : ils reproduisaient aussi ses manies. Jusqu'aux plus improbables.

En 1933, le New Yorker brossait ainsi le portrait de William Hobart Royce, employé dans le commerce des livres rares à New York, devenu une référence américaine des études balzaciennes. L'homme avait poussé l'admiration jusqu'à adopter les habitudes de son idole : travail nocturne, café noir en grandes quantités, tabac à priser, tabac de Lattaquié à fumer et, détail essentiel, robe de moine pour écrire.

William Hobart Royce avait même pris l'habitude de tirer les rideaux à l'aube, comme son modèle. Seule concession à la modernité : il préférait l'électricité aux chandelles.

Le café a-t-il fini par tuer Balzac ?

Reste une question qui plane sur cet article depuis le départ : à force de pousser la machine, Balzac a-t-il fini par la casser ? Le romancier meurt le 18 août 1850, à 51 ans, après une longue dégradation de son état de santé. Ses nuits écourtées, ses journées de travail interminables et sa consommation de café ont souvent alimenté l'idée d'un écrivain consumé par ses propres excès.

Dans Choses vues, Victor Hugo, venu au chevet de son confrère peu avant sa mort, évoque une « hypertrophie du cœur » dont Balzac souffrait depuis 18 mois. Il décrit un homme à bout de forces, éprouvant de grandes difficultés à respirer, les jambes enflées. Le récit mentionne également une plaie gangrenée à la jambe gauche, apparue dans les derniers temps de sa maladie.

Une étude publiée en 2016 dans le Journal of Cardiac Failure revient précisément sur cette fin de vie. Ses auteurs décrivent une insuffisance cardiaque congestive, compliquée d'œdèmes importants, puis d'une gangrène consécutive à des soins pratiqués sur la jambe. Une complication fatale, dans une médecine qui ne disposait ni des antibiotiques ni des moyens thérapeutiques actuels.

Et le café dans tout cela ? Sa consommation excessive a pu être considérée comme un facteur aggravant, mais aucune preuve ne démontre qu'elle a provoqué la maladie cardiaque de Balzac ou directement causé sa mort.

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Dans son Traité des excitants modernes, Balzac prévient lui-même des dangers. Sa prescription ? Des préparations lactées, du poulet, des viandes blanches et, surtout, « détendre la harpe » pour retrouver une existence paisible, loin des emballements de l'esprit.

Crédits photo : Café Balzac, photographié le 7 mai 2004 (Francis Mariani, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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