Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes
#Edition

RJ Barker remporte le prix Julia Verlanger avec Les Vaisseaux d’os

Le roman de fantasy maritime Les Vaisseaux d’os, du Britannique RJ Barker, a remporté le prix Julia Verlanger 2026, doté de 8000 euros, ce 30 octobre aux Utopiales de Nantes. Le jury présidé par Sara Doke l’a distingué à l’unanimité, pour les 40 ans de cette récompense fondée en 1986 par Jean-Pierre Taïeb, époux de l’écrivaine.

 

Le 05/11/2026 à 16:22 par Dépêche

|

Publié le :

05/11/2026 à 16:22

Dépêche

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Publié chez Leha en août 2025, dans une traduction d’Hermine Hémon et d’Erwan Devos, ce premier tome de La Trilogie de l’Enfant de la marée dépeint deux nations rivales qui construisent leurs navires avec les os de dragons marins disparus. Joron Bitord commande un bâtiment de condamnés, jusqu’à ce que Meas la Chanceuse prenne la tête de l’équipage et l’engage dans une mission secrète.

Le jury y voit une réflexion sur les sociétés bâties autour de la guerre et les moyens d’en sortir. Présent à la cérémonie, RJ Barker a encouragé les créateurs face à l’essor de l’IA générative : « Restez radicaux. »

Dans un archipel déchiré par la guerre, les Cent Îles et les Îles Décharnées bâtissent leurs flottes avec les os de dragons marins désormais disparus. Joron Bitord, condamné à diriger un « vaisseau des morts » dont l’équipage rassemble des criminels, laisse sombrer son navire dans le désordre.

Meas la Chanceuse le défie, s’empare du commandement de l’Enfant de la marée et impose une nouvelle discipline. Derrière son autorité se cache une mission dont dépend le sort de ses marins. Ce premier volet d’une trilogie de fantasy maritime mêle rivalités politiques, aventures navales et quête de rédemption.

Déjà couronné en 2020 par le British Fantasy Award pour la version originale, The Bone Ships, l’écrivain était en lice avec cinq autres auteurs, dont Claire North et Connie Willis. Le prix est placé sous l’égide de la Fondation de France.

Crédits photo © Olivier Cotte

 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

Commenter cet article

 

Les vaisseaux d'os

RJ Barker trad. Hermine Hémon, Erwan Devos

Paru le 28/08/2025

446 pages

Leha Editions

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487635036
9782487635036
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Grand Prix de la critique ACBD 2027 : les 15 bandes dessinées en lice

Manu Larcenet, David Sala, Camille Jourdy, Cyril Pedrosa ou encore Taiyō Matsumoto : 15 albums ont franchi le premier tour du Grand Prix de la critique ACBD 2027. 

05/11/2026, 12:02

ActuaLitté

Karen Russell remporte le Grand Prix de littérature américaine 2026

L'écrivaine Karen Russell a remporté le Grand Prix de littérature américaine 2026 pour Quand vient la tempête, paru chez Albin Michel (trad. Karine Lalechère). Ce roman fantastique, situé dans le Nebraska des années 1930, s'intéresse aux souvenirs que les individus comme les sociétés choisissent d'effacer. L'autrice américaine s'est imposée face à Madeline Cash et Jay McInerney, également finalistes.

05/11/2026, 10:56

ActuaLitté

Prix Vanity Fair 2026 : David Djaïz, Ariane Chemin et “Cauchon” récompensés

David Djaïz, Ariane Chemin et les auteurs d’une bande dessinée sur Jeanne d’Arc sont les lauréats du deuxième Prix littéraire Vanity Fair. Remises le 2 novembre à Paris, ces distinctions récompensent des ouvrages jugés susceptibles d’être adaptés au cinéma ou en série.

05/11/2026, 10:32

ActuaLitté

Le prix de Flore 2026 pour Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?

Lucie Rico remporte le prix de Flore 2026 pour son troisième roman, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?, publié chez P.O.L. Déjà récompensé en octobre par le prix Blù Jean-Marc Roberts, son roman poursuit une rentrée littéraire des plus remarquée.

04/11/2026, 17:40

ActuaLitté

Prix Femina : qui sont les lauréats 2026 ?

Le jury du prix Femina a dévoilé son palmarès, dans le jardin d'hiver de la Maison Dior, au 30 avenue Montaigne, à Paris : deux prix pour Gallimard, un pour le Seuil. Trois récompenses ont été attribuées, au lendemain de la proclamation des prix Goncourt et Renaudot.

04/11/2026, 13:13

ActuaLitté

Le palmarès du “Goncourt de la poésie” 2026 est connu

Le Prix Apollinaire 2026, surnommé le « Goncourt de la poésie », distingue cette année Laurence Vielle pour l'ensemble de son œuvre, à l'occasion de la publication des Vies de Jésus (Abrapalabra). Le Prix Apollinaire Découverte est attribué ex æquo à Éléonore Ghiuritan pour En pièces (LansKine) et Hortense Raynal pour Botte de foin suivi de J'affirme (Cambourakis). Trois autrices, trois univers poétiques, célébrés le 2 novembre aux Deux Magots, à Paris.

03/11/2026, 17:58

ActuaLitté

Le Goncourt, mais du métro : Sophie Prat récompensée

Le Goncourt a son Drouant, le Prix (du métro) Goncourt a son Bouddha d’or. Réuni ce mardi 3 novembre dans les locaux de l’agence Epiceum, le jury présidé par Célestin de Meeûs a couronné Sophie Prat pour London 53, son premier roman paru aux éditions Quartier libre. Le Bouddha d’or lui sera remis le 8 décembre prochain.

03/11/2026, 17:45

ActuaLitté

Prix Frontières : le concours littéraire prépare son ouverture nationale en 2027

Le prix littéraire Frontières prépare son changement d’échelle. À partir d’octobre 2027, son concours de nouvelles étudiantes devrait s’ouvrir à d’autres universités françaises, avec des sélections locales et une finale nationale. Un groupe de travail interuniversitaire a été annoncé pour organiser cette extension. En attendant, la septième édition reste réservée aux étudiants de la Grande Région, invités à écrire avec ou sans intelligence artificielle.

03/11/2026, 16:01

ActuaLitté

Prix Renaudot 2026 : François-Henri Désérable couronné

Le Prix Renaudot 2026 revient à François-Henri Désérable pour Le Palais, publié chez Gallimard. Pour son centenaire, le prix littéraire distingue un roman d'aventures où le vin, la mémoire et l'imposture composent un mélange particulièrement enivrant.

03/11/2026, 12:55

ActuaLitté

Philippe Jaenada lauréat du Prix Goncourt 2026 pour L'inconnue du quai de Javel

Le Prix Goncourt 2026 a été décerné ce mardi 3 novembre à Philippe Jaenada, pour son roman L'inconnue du quai de Javel, publié chez Flammarion. Proclamé au restaurant Drouant, à Paris, le verdict met fin à une édition mouvementée, marquée par une controverse autour de l'intelligence artificielle et une sélection finale entièrement dominée par le groupe Madrigall.

03/11/2026, 12:49

ActuaLitté

Le Prix Médicis récompense Philippe Vasset pour Dans les grandes lignes

Le jury du Prix Médicis a révélé ses choix, ce lundi 2 novembre à Paris, dans les catégories romans français, romans étrangers et essais. Au sein de la première, le journaliste et écrivain Philippe Vasset s'est fait remarquer avec Dans les grandes lignes, paru en août dernier chez Flammarion.

02/11/2026, 15:22

ActuaLitté

Prix Ivoire 2026 : Nétonon Noël Ndjékéry récompensé pour La Fabrique du merveilleux

Le Prix Ivoire 2026 pour la littérature africaine d’expression francophone revient à l’écrivain tchadien Nétonon Noël Ndjékéry, récompensé pour son roman La Fabrique du merveilleux, paru chez Hélice Hélas. Une fable qui interroge le pouvoir, la démocratie et les promesses du progrès. Le lauréat recevra sa distinction, dotée de deux millions de francs CFA, le 28 novembre à Abidjan.

30/10/2026, 18:11

ActuaLitté

“Des lauriers qui sentent le faisandé” : Schiffter étrille Enthoven et le Renaudot

Le jury du Renaudot a écarté Thélyson Orélien, mais conservé Jean-Paul Enthoven parmi les finalistes de l'essai. Une décision que Frédéric Schiffter accueille avec une lettre ouverte tout en ironie, après avoir dénoncé des emprunts à deux de ses ouvrages dans le Dictionnaire amoureux du bonheur. Interrogé par ActuaLitté, le philosophe revient sur les silences du jury, les corrections annoncées et ce qu'il considère comme une complaisance du milieu littéraire.

30/10/2026, 16:33

ActuaLitté

La littérature queer venue d’ailleurs : sept livres à la conquête du Gouincourt

Le premier Prix Gouincourt étranger approche de son dénouement : après une sélection initiale de 14 ouvrages, sept titres restent en compétition. Consacrée à la littérature lesbienne et queer internationale, cette nouvelle distinction sera attribuée le 10 novembre à la Bellevilloise, à Paris, en même temps que le Prix Gouincourt francophone.

29/10/2026, 18:13

ActuaLitté

Sébastien Lapaque Grand Prix du roman de l’Académie française 2026

Le Grand Prix du roman de l’Académie française 2026 revient à Sébastien Lapaque pour Le Rappel des oiseaux, publié chez Actes Sud. Réunie ce jeudi 29 octobre, l’institution a départagé les trois finalistes au troisième tour de scrutin. L’écrivain l’emporte d’une seule voix devant Yannick Haenel, tandis que Marie Petitcuénot complète le trio. La récompense est dotée de 10.000 €.

29/10/2026, 16:46

ActuaLitté

Prix de Flore 2026 : une finale 100% féminine

Le Prix de Flore a dévoilé sa liste de finalistes pour cette édition 2026. Cinq romans restent en compétition, tous écrits par des femmes. Verdict le 4 novembre prochain, à Paris.

29/10/2026, 11:38

ActuaLitté

Prix Renaudot 2026 : Thélyson Orélien écarté, Patrice Jean de retour, Enthoven maintenu

Le Prix Renaudot a dévoilé, ce mercredi 28 octobre, sa troisième et dernière sélection pour son centenaire. Six romans et quatre essais restent en compétition. Les lauréats seront proclamés le 3 novembre, chez Drouant, à Paris.

28/10/2026, 19:00

ActuaLitté

Les quatre finalistes du Prix Jean Giono 2026 révélés

Le jury du Prix Jean Giono a dévoilé, ce mercredi 28 octobre, sa dernière sélection. Quatre écrivains restent en lice : le lauréat sera désigné le 10 novembre et recevra une récompense de 10.000 €, offerte avec le soutien de la Fondation Jan Michalski.

28/10/2026, 16:22

ActuaLitté

Dany Laferrière reçoit le Prix Athanase-David 2026

L’écrivain Dany Laferrière reçoit le Prix Athanase-David 2026, l’une des plus hautes distinctions culturelles du Québec. Cette récompense salue sa contribution à la littérature québécoise, au terme de 40 années de carrière marquées par une œuvre abondante et une reconnaissance internationale.

28/10/2026, 14:55

ActuaLitté

Les lauréats du Prix des Inrockuptibles 2026 sont connus

Le prix littéraire des Inrockuptibles a dévoilé son palmarès 2026, ce mardi 27 octobre, à Paris. Karim Kattan remporte le prix du roman français pour Septentrionale (Elyzad), Laura Kasischke celui du roman étranger avec Baignade surveillée (Gallimard, trad. Céline Leroy), tandis que Daria Marx est distinguée pour son premier roman, Tuer le vieux (Flammarion). Trois livres qui explorent, chacun à leur manière, la violence et ses conséquences sur les existences.

28/10/2026, 13:20

ActuaLitté

Anne Godard remporte le prix Décembre 2026 avec Nous aussi

Le prix Décembre 2026 a été attribué, ce mardi 27 octobre, à Anne Godard pour Nous aussi, son troisième roman, publié chez Actes Sud. Réuni au restaurant Prunier, à Paris, le jury a choisi la romancière parmi trois finalistes, toutes des femmes. Déjà récompensé à Nancy, son livre poursuit une rentrée littéraire particulièrement remarquée.

27/10/2026, 20:00

ActuaLitté

Prix Albert-Londres : les lauréats 2026

Le 10e prix Albert-Londres du livre a été attribué à Arthur Sarradin pour Le Nom des ombres. Sortir de l'enfer concentrationnaire syrien (Seuil). À 26 ans, le journaliste est distingué pour une enquête consacrée aux survivants des prisons du régime Assad. Bruno Meyerfeld et Brice Lambert ont également été récompensés, respectivement pour leurs reportages sur les peuples indigènes du Brésil et leur documentaire sur les droits des femmes aux États-Unis.

27/10/2026, 19:30

ActuaLitté

Enrique Vila-Matas reçoit le prestigieux Prix national des lettres espagnoles 2026

L'écrivain espagnol Enrique Vila-Matas, 78 ans, a reçu ce mardi 27 octobre le Prix national des lettres espagnoles 2026 (Premio Nacional de las Letras Españolas), décerné par le ministère de la Culture et doté de 50.000 €. Bien connu des lecteurs français, notamment grâce à Bartleby et compagnie et au Mal de Montano, prix Médicis étranger 2003, il a publié en août dernier Un canon de chambre noire chez Actes Sud.

27/10/2026, 17:19

ActuaLitté

Prix Goncourt 2026 : qui sont les quatre finalistes ?

Ce mardi 27 octobre, l'Académie Goncourt a dévoilé les quatre romans finalistes de sa 124e édition, rien que ça, après une deuxième sélection de huit ouvrages annoncée le 6 octobre. Le lauréat sera proclamé le 3 novembre, chez Drouant, à Paris. 

27/10/2026, 12:43

ActuaLitté

Andrea Espier désignée Révélation Livre jeunesse pour Nous, les petits

L'album Nous, les petits, paru en octobre 2025 aux éditions La tête ailleurs, vaut à son autrice Andrea Espier le titre de Révélation Livre jeunesse 2026, une distinction créée par la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) et la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. 

27/10/2026, 12:32

ActuaLitté

Prix Femina 2026 : les finalistes sont connus

Le jury du Prix Femina a dévoilé, ce vendredi 23 octobre, sa troisième et dernière sélection pour l'édition 2026. Cinq romans français, cinq romans étrangers et cinq essais restent en compétition. 15 ouvrages pour trois récompenses, dont les lauréats seront proclamés le 4 novembre, à Paris.

23/10/2026, 15:41

ActuaLitté

Thélyson Orélien : la Fnac réexaminera la situation, Grasset ridiculisé

Un mois après avoir récompensé C'était ça ou mourir, la Fnac entend consulter les représentants du jury qui a distingué Thélyson Orélien. La décision intervient après les révélations de son éditeur québécois, Boréal, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création du roman. Alors que la maison canadienne a rompu avec l'écrivain, l'enseigne française n'annonce, pour l'heure, aucun retrait de son prix.

23/10/2026, 10:14

ActuaLitté

Virginie Despentes et son jury ont choisi : voici les dix finalistes du prix Gouincourt

Le Prix Gouincourt 2026 resserre sa sélection francophone. Après une première liste de quinze ouvrages, dix titres restent en compétition. Les résultats seront proclamés le 10 novembre à la Bellevilloise, à Paris, lors d'une cérémonie qui distinguera également, pour la première fois, une œuvre étrangère.

22/10/2026, 16:12

ActuaLitté

IA : un essai primé accuse les géants du numérique de privatiser le savoir

Le 54e prix Anagrama de l’essai distingue Xavier Nueno pour La revuelta de los copistas (La révolte des copistes), publié le 21 octobre en Espagne. Le chercheur retrace le travail de celles et ceux qui ont conservé les livres pendant des siècles et dénonce l’exploitation commerciale de cet héritage par les géants de l’IA.

22/10/2026, 13:44

ActuaLitté

Prix Landerneau : L214 interdite de manifester devant la cérémonie d'E.Leclerc

Exclusif – À l’intérieur, on célèbre la littérature, à l’extérieur, on montre des truies en cage et des porcelets mutilés. Ce mardi 20 octobre, L214 revient manifester, non devant la remise du Prix Landerneau des lecteurs, organisée par E.Leclerc à Paris, mais à 80 mètres de la cérémonie : un arrêté préfectoral interdit cette fois à l’association de se rassembler devant l’établissement.

20/10/2026, 18:30

ActuaLitté

Gautier Battistella, lauréat du Prix Lamartine 2026 pour Bocuse

Le Prix Lamartine des Départements de France distingue chaque année une œuvre qui, à travers le regard sensible de son auteur, fait rayonner la France des départements. Cette année, Gautier Battistella est le lauréat de la récompense, pour son roman biographique Bocuse, paru aux éditions Grasset.

20/10/2026, 13:21

ActuaLitté

“Alexandre Dumas n’avait pas d’IA, mais il était aidé” : un nouveau prix littéraire voit le jour

20 ans après en avoir eu l'idée, l'écrivain et historien Claude Ribbe lance le prix Alexandre-Dumas du roman historique. Doté de 2000 €, il récompensera le 5 décembre 2026 l'un des neuf romans de sa première sélection. 

19/10/2026, 18:05

ActuaLitté

Prix Astrid Lindgren 2027 : qui représente la France ?

L'édition 2027 du Prix Astrid Lindgren pour la littérature jeunesse s'ouvre avec l'annonce des nominations dans ses différentes catégories : auteurs et autrices, illustrateurs et illustratrices, organisations, promotion de la lecture et conteurs ou conteuses. L'identité du ou de la lauréate sera connue le 6 avril 2027.

19/10/2026, 15:01

ActuaLitté

Sous pseudonyme, Isabel Allende remporte un prix à un million €

Le Prix Planeta, la plus convoitée des récompenses littéraires espagnoles, a été décerné, le 15 octobre dernier, à une certaine Luz Ventura, qui avait déposé un manuscrit titré Los que faltan (Ceux qui manquent). L'autrice chilienne naturalisée américaine Isabel Allende est montée sur scène : sous un pseudonyme, elle avait fait concourir La hora antes del alba (L'heure qui précède l'aube), suite de son roman La Maison aux Esprits (1982).

19/10/2026, 12:45

ActuaLitté

Noham Selcer reçoit le Prix Alain Spiess du Deuxième Roman 2026

Le jeudi 15 octobre dernier, le Prix Alain Spiess du Deuxième Roman 2026 a désigné son lauréat, en la personne de Noham Selcer, distingué pour son livre Midgar, paru aux éditions Gallimard. La récompense salue chaque année un deuxième roman francophone « à l'écriture ambitieuse ».

19/10/2026, 11:16

ActuaLitté

Au Japon, les romans jouent leur propre Coupe de France de football

Au Japon, un nouveau prix littéraire, le Hon no Kōshien, fonctionne presque comme une compétition sportive : des romans représentant différentes préfectures s'affrontent dans des duels à élimination directe, jusqu'à la finale. Pour cette première édition, 35 ouvrages étaient en lice. Les bibliothécaires votent, mais le hasard peut décider du vainqueur. Le 5 octobre 2026, Nagiko Murasaki a remporté le titre avec Orion wa shizuka ni utau (Shōgakukan).

16/10/2026, 17:19

Top Articles

Rebecca Yarros met les bons sentiments en tête des ventes de livres Gaston Lagaffe déloge Rebecca Yarros, la BD prend la tête des ventes Amélie Nothomb chez Gallimard, après 30 ans d'amour avec Albin Michel Thélyson Orélien : la Fnac réexaminera la situation, Grasset ridiculisé
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.