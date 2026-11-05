RJ Barker remporte le prix Julia Verlanger avec Les Vaisseaux d’os

Publié chez Leha en août 2025, dans une traduction d’Hermine Hémon et d’Erwan Devos, ce premier tome de La Trilogie de l’Enfant de la marée dépeint deux nations rivales qui construisent leurs navires avec les os de dragons marins disparus. Joron Bitord commande un bâtiment de condamnés, jusqu’à ce que Meas la Chanceuse prenne la tête de l’équipage et l’engage dans une mission secrète.

Le jury y voit une réflexion sur les sociétés bâties autour de la guerre et les moyens d’en sortir. Présent à la cérémonie, RJ Barker a encouragé les créateurs face à l’essor de l’IA générative : « Restez radicaux. »

Dans un archipel déchiré par la guerre, les Cent Îles et les Îles Décharnées bâtissent leurs flottes avec les os de dragons marins désormais disparus. Joron Bitord, condamné à diriger un « vaisseau des morts » dont l’équipage rassemble des criminels, laisse sombrer son navire dans le désordre.

Meas la Chanceuse le défie, s’empare du commandement de l’Enfant de la marée et impose une nouvelle discipline. Derrière son autorité se cache une mission dont dépend le sort de ses marins. Ce premier volet d’une trilogie de fantasy maritime mêle rivalités politiques, aventures navales et quête de rédemption.

Déjà couronné en 2020 par le British Fantasy Award pour la version originale, The Bone Ships, l’écrivain était en lice avec cinq autres auteurs, dont Claire North et Connie Willis. Le prix est placé sous l’égide de la Fondation de France.

Crédits photo © Olivier Cotte

Par Dépêche

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