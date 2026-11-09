Face aux populismes, pourquoi la démocratie ne convainc plus

« Plutôt que d’essayer d’expliquer ce qui fait la force des populismes, je préfère interroger notre faiblesse. » Cette proposition résume le déplacement opéré par François Dubet dans Populismes. Pourquoi la démocratie ne convainc plus, publié le 2 octobre 2026 aux éditions de l’Aube, dans la collection Lucidités. Sa question : pourquoi démocrates, progressistes et partis modérés parlent-ils de moins en moins à ceux qui ne partagent déjà plus leurs convictions ?

François Dubet, professeur émérite à l’université de Bordeaux et directeur d’études à l’EHESS, avait consacré son précédent ouvrage, Le Mépris (Seuil, 2025), à cette question du sentiment de déconsidération. L’Aube rappelle que ses travaux portent notamment sur les mouvements sociaux, les inégalités et l’expérience sociale.

Cette perspective prend un relief particulier à l’approche de 2027. Dans l’enquête Ipsos bva-CESI publiée le 24 octobre, Marine Le Pen arrive en tête des quatre configurations testées, avec 32 % à 33,5 % des intentions de vote. Un mois plus tôt, l’Enquête électorale française du Cevipof, menée auprès de 13.060 inscrits, relevait que 71 % souhaitaient que la présidentielle produise un « vrai changement social et politique ».

Dubet lit moins ces chiffres comme la mesure d’une « droitisation » que comme le signe de l’affaiblissement de ceux qui prétendent lui résister. Pour L’Aube, éditeur indépendant implanté à La Tour-d’Aigues, en Provence, l’essai illustre ainsi une manière d’être un éditeur d’actualité : non pas commenter la campagne à chaud, mais proposer un texte susceptible d’en modifier la lecture. La maison, fondée en 1987, se présente comme généraliste et indépendante.

Des « enjeux » aux « épreuves »

L’une des distinctions les plus fécondes du livre oppose les grands « enjeux » économiques et sociaux aux « épreuves » vécues individuellement.

Chômage, désindustrialisation, inégalités territoriales, crise des services publics ou immigration peuvent être mesurés et inscrits dans des causalités complexes. Mais ils se vivent à hauteur de personne : difficulté à trouver un médecin, trajectoire scolaire contrariée, peur du déclassement, impression de ne plus être entendu.

Pour Dubet, le populisme prospère dans la distance entre ces deux niveaux. La statistique et l’expertise paraissent parfois plus lointaines que le « vécu », tandis que le récit populiste relie immédiatement une difficulté à une cause, un responsable et une solution.

Les témoignages recueillis par Le Monde auprès d’électeurs indécis à moins de six mois du scrutin donnent à cette mécanique une traduction concrète. Ils n’ont pas valeur d’enquête représentative. Mais certains disent pouvoir rejeter une partie des positions de Marine Le Pen tout en envisageant un bulletin RN pour « renverser la table ». D’autres hésitent encore ou songent à l’abstention, faute d’offre jugée convaincante.

Le vote de rupture ne signifie donc pas nécessairement adhésion exhaustive à un programme. Dire à un électeur qu’il vote « contre ses intérêts » suppose de définir ceux-ci de l’extérieur, uniquement par son revenu ou sa catégorie sociale. Or la peur du déclassement ou le sentiment d’être méprisé entrent eux aussi dans le choix.

La question change alors de nature : pourquoi certains électeurs ne croient-ils plus ceux qui leur expliquent que le RN se trompe ?

La propagande suffit-elle à expliquer le populisme ?

Une autre réponse paraît immédiatement disponible : les électeurs seraient soumis à une offensive idéologique qui a profondément transformé l’espace médiatique.

Dubet ne l’ignore pas. Il consacre un chapitre entier aux citoyens supposés « manipulés » et cite Fox News aux États-Unis comme CNews, le JDD ou les réseaux sociaux en France. Il observe que des récits autrefois cantonnés aux marges de l’extrême droite ont gagné l’espace public.

Début octobre, une enquête du Monde consacrée à la bataille médiatique et culturelle de l’extrême droite détaillait l’expansion de l’écosystème formé autour de Vincent Bolloré. Des journalistes d’Europe 1 y expliquaient recevoir des demandes pour « tendre » certains sujets, tandis que Laurent Joffrin décrivait CNews comme devenue progressivement « un écosystème, une sorte de parti politique ».

Dubet ne conteste pas cette conquête culturelle. Il conteste qu’elle suffise à expliquer son succès. Une propagande ne devient efficace que lorsqu’une offre rencontre une demande. Constater que certains médias imposent des thèmes ne dit pas encore pourquoi une partie du public leur accorde davantage de crédit qu’à leurs concurrents.

Réduire les électeurs du RN à des individus passivement manipulés revient même, selon lui, à reproduire une partie du problème : celui d’un peuple supposément incapable de comprendre ce qu’il fait. Plus les adversaires du populisme expliquent qu’il est abusé par les médias, plus ils risquent de conforter le récit d’élites « sachantes » regardant de haut ceux qu’elles prétendent éclairer. « La critique du populisme devient la défense des élites », résume Dubet.

Les priorités déclarées des Français compliquent encore le tableau. Dans l’Enquête électorale française, les questions économiques et financières sont citées parmi les principaux problèmes par 54 % des répondants, les questions sociales par 53 %, contre 29 % pour les enjeux identitaires. Chez les sympathisants du RN, ces derniers arrivent en tête, à 59 %, devant les questions économiques, à 55 %, et sociales, à 49 %.

Le phénomène est donc moins celui d’un électorat ayant oublié le pouvoir d’achat que celui d’une offre politique capable d’articuler difficultés matérielles et récit identitaire. Lorsque partis, syndicats ou institutions ne parviennent plus à traduire ces expériences en conflit politique intelligible, les récits les plus simples disposent d’un avantage considérable.

Quand la gauche réinvestit la nation

Populismes ne néglige d'ailleurs pas cette question que plusieurs responsables de gauche ont replacée au centre de leur campagne : la nation. Le sociologue considère que les progressistes ont progressivement abandonné à leurs adversaires une partie de la représentation du commun. La lutte contre les discriminations, la reconnaissance des identités et l’égalité des droits restent à ses yeux indispensables.

Mais une démocratie ne peut durablement fonctionner comme la simple juxtaposition de groupes réclamant reconnaissance et réparation. Encore faut-il définir ce qui permet à ces différences de former une société.

« Il ne faudrait pas laisser la question nationale aux seuls nationalistes qui se baptisent patriotes », écrit-il. La nation, rappelle-t-il, est aussi « un récit, une représentation ». Il reproche ainsi à la gauche de se débarrasser trop facilement des « sales problèmes » dont les populistes se saisissent, comme si les ignorer ou les déconstruire suffisait à les faire disparaître.

Or la campagne de 2027 voit précisément la gauche tenter de reconquérir ce terrain. Le Monde observait en octobre le retour du drapeau et du vocabulaire patriotique chez Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, François Ruffin ou Fabien Roussel. À Saint-Denis, des drapeaux tricolores ont été distribués lors d’un meeting de Jean-Luc Mélenchon, où La Marseillaise a été entonnée ; Raphaël Glucksmann revendique de son côté un « sursaut patriotique ».

Le rapprochement avec Dubet ne signifie pas qu’il aurait annoncé cette évolution. Il esquisse plutôt la nécessité de reconstruire une représentation démocratique du commun. Le populisme de droite en propose une, restrictive, fondée sur la ressemblance et l’exclusion. Sa force tient aussi à ce qu’il promet : un « nous ».

Le retour de la nation à gauche peut dès lors être lu comme la reconnaissance d’un vide politique. Un récit national d’exclusion ne se combat pas seulement en démontrant qu’il exclut : il suppose une autre définition de l’appartenance.

Comprendre sans absoudre

Populismes n’est ni un manuel électoral ni un plaidoyer pour les électeurs du RN. Dubet ne minimise ni le racisme, ni la xénophobie, ni les atteintes aux institutions démocratiques. Il refuse simplement d’imaginer que leur dénonciation constitue à elle seule une politique susceptible de convaincre.

Son geste consiste à déplacer l’analyse : derrière la manipulation, chercher pourquoi elle fonctionne ; derrière le ressentiment, identifier l’expérience de l’injustice ; derrière la demande d’identité, interroger ce que les démocrates proposent encore comme monde commun.

La présidentielle de 2027 fournit déjà plusieurs terrains où éprouver cette hypothèse. Le désir de « renverser la table » continuera-t-il à progresser sans adhésion complète aux programmes populistes ? La dénonciation de l’écosystème médiatique d’extrême droite convaincra-t-elle au-delà de ceux qui en sont déjà persuadés ? La réappropriation de la nation à gauche dépassera-t-elle la bataille des symboles ?

L'essai ne fournit aucun résultat, mais il arme avec des questions qui permettront de les lire. Dans ses dernières pages, François Dubet formule son avertissement le plus simple : « Il ne suffit pas de dire que les citoyens sont sous-informés, manipulés et victimes des crises. » Comprendre son adversaire, ajoute-t-il, participe aussi des moyens de le vaincre ou de le faire changer de camp.

À moins de six mois de la présidentielle, la conclusion ressemble déjà à une question adressée à toute la campagne.

Crédits photo : Rogi Lensing, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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